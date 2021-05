Pakistanais en Italie: contre toute attente

ROME, 11 mai (IPS) – Nous avons rencontré Ali B., 22 ans, dans un parc du centre-ville de Rome par une soirée d’avril plutôt froide et venteuse. Nous ne pouvions pas partager un repas, ni même un café, car tous les restaurants étaient fermés en raison des restrictions persistantes du COVID-19. Il était descendu de Cerveteri (une petite ville à environ 50 km au nord de Rome) où il travaille pour un vieux couple. Ils fournissent la pension et le logement ainsi qu’un salaire décent et des prestations de sécurité sociale. En retour, il doit cuisiner pour eux et s’occuper de la cuisine.

Ali B.

L’attitude calme d’Ali dément la vie difficile qu’il a vécue. De la perte d’un parent tôt dans la vie à la migration vers l’Italie à l’âge tendre de seize ans, il a connu de graves difficultés. Admirablement, il n’a pas laissé ces expériences décourager son ambition. Lorsqu’il n’est pas au travail, Ali passe du temps à étudier – il souhaite obtenir un diplôme d’études secondaires. Il consacre également une partie de son temps à l’écriture d’un livre sur ses expériences.

Nous avons décidé de raconter l’histoire d’Ali non seulement parce qu’elle est émouvante mais aussi inspirante. Plus important encore, il incarne un esprit d’indépendance et de courage pour prendre le destin entre ses mains – en tirant le meilleur parti de tout ce que la vie lui a donné. Il est également un exemple pour les migrants pakistanais en Italie. Depuis quelques années qu’il est ici, il a montré ce que l’on peut accomplir en s’ouvrant à une nouvelle culture.

Étant donné qu’Ali est arrivé en Italie à un âge impressionnable, il s’est facilement assimilé au mode de vie italien. Contrairement à beaucoup de ses compatriotes pakistanais, ses compétences linguistiques et son confort avec les normes et coutumes italiennes ont aidé à s’intégrer aux habitants et à leur culture. Parler du Pakistan, de sa vie là-bas ou de sa culture n’invoque en lui aucune nostalgie forte. Cela lui rappelle plutôt les difficultés économiques et le voyage mortel qu’il a entrepris il y a quelques années.

Nous lui avons demandé à quoi ressemblait le voyage en Europe.

Il nous a dit que le voyage avait commencé en bus depuis sa ville natale près de Sheikhupura jusqu’à Lahore, puis en train jusqu’à Karachi. Là, il en a rencontré d’autres et un groupe de 40 jeunes hommes et garçons a été mis sur une petite vedette qui les a emmenés en Iran. De là, ils ont voyagé à pied, ou en voiture et en bus, jusqu’en Turquie et finalement en Grèce. À chaque étape, le groupe s’est agrandi ou réduit au fur et à mesure que d’autres se joignaient ou quittaient – en fonction de la logistique de l’étape suivante.

Le voyage en Grèce a duré environ trois à quatre semaines et au cours de cette période, il a eu environ 10 manutentionnaires. Heureusement pour Ali, les gestionnaires, dont beaucoup étaient des Iraniens, étaient généralement humains. Les voyageurs recevaient généralement de la nourriture, un endroit propre pour dormir et des installations raisonnables. Plus important encore, ils n’ont pas été maltraités de manière significative, comme cela se produit souvent sur les routes de la traite des êtres humains à travers l’Afrique du Nord où la dépravation, ainsi que la violence physique et sexuelle sont courantes.

Nous lui avons demandé pourquoi il avait choisi l’Italie une fois entré dans l’Union européenne.

Il a déclaré qu’à son arrivée en Grèce, il était resté dans un camp géré par le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pendant plus d’un mois. À cette époque, le gouvernement d’Angela Merkel prenait des dispositions pour permettre à des groupes de réfugiés syriens d’entrer en Allemagne. Ali et quatre autres Pakistanais ont décidé de se mêler aux Syriens et se sont retrouvés dans un bus en direction de l’Autriche. À Vienne, ils ont reçu des billets de train pour l’Allemagne.

Les garçons pakistanais se sont rendu compte que tôt ou tard, les autorités allemandes découvriraient qu’ils n’étaient pas syriens et qu’ils seraient confrontés à un avenir incertain. L’un d’eux a réussi à contacter un cousin qui était un ouvrier agricole près de Rome. Sur la base de ce bref appel, Ali et son petit groupe ont décidé qu’il valait mieux se séparer des Syriens. N’ayant pas d’argent, ils ont dû voyager sans billets. Tout à fait prévisible, ils ont été attrapés par le personnel des chemins de fer et jetés du train à plusieurs reprises avant de finir par se retrouver à Rome.

Le «cousin» les a ramassés tous les quatre et les a emmenés à Latina, une plaque tournante importante pour la production de fruits et légumes pour le marché de Rome. De nombreux Pakistanais, souvent sans papiers, y travaillent. Mais Ali n’a que 16 ans, un «mineur» et généralement même des employeurs peu scrupuleux hésitent à les embaucher. Le lendemain matin, Ali a été mis dans un bus et conseillé de contacter la police, de les informer qu’il était mineur et de demander de l’aide.

Voilà donc ce garçon de 16 ans, froid, affamé, réduit à moins de 50 kilos, aux cheveux longs et négligés à la gare centrale de Rome. Pas d’argent, ni un mot d’italien – et pas de documents sauf un certificat de naissance (Janam Pathrii).

Nous lui avons demandé quelle était la chose la plus effrayante de ce voyage.

«En Iran, nous avons voyagé une nuit et un jour dans le coffre d’une voiture. J’étais avec une autre personne assez grande. Ce n’était pas seulement très inconfortable mais aussi effrayant d’être dans le noir pendant tant d’heures. Une autre fois, la police iranienne nous a poursuivis et nos maîtres nous ont jetés dans un verger de pommiers et nous ont dit de nous cacher parmi les arbres. Les pommes iraniennes sont très jolies et nous nous sommes bourrés le ventre et les poches.

«Mais la partie la plus effrayante du voyage a été lorsque nous avons dû traverser un col de haute montagne de l’Iran à la Turquie. Nous avons rejoint un certain nombre d’autres petits groupes et étions 40 personnes, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées. La traversée était de nuit. Il faisait très froid et les chemins étaient glacés et perfides. Je me souviens que quelques personnes sont tombées hors du chemin et compte tenu des conditions, il était peu probable qu’elles aient été secourues. J’étais terrifiée à l’idée de tomber et d’être laissée pour compte.

Son récit est bouleversant et nous amène à nous demander pourquoi un adolescent issu d’un milieu socio-économique relativement solide oserait faire un tel saut. Alors, on lui demande ce qui l’a amené à quitter la maison?

Il a révélé que des environnements hostiles au sein du ménage, associés à des perspectives économiques limitées dans sa ville natale, l’ont poussé vers l’Europe.

«Ma mère est décédée à l’âge de treize ans. Mon père était préoccupé par la gestion de son petit lopin de terre et de cinq buffles et avait peu de temps pour moi et mes frères et sœurs. Il s’est remarié et j’ai été envoyé vivre avec mon oncle paternel. C’était une période difficile et solitaire.

«Je n’ai pas été très scolarisé et je n’ai jamais eu le temps ni l’énergie de jouer avec d’autres enfants, ni même de regarder la télévision ou d’écouter la radio. Vint ensuite un emploi dans une usine locale qui fabriquait des pièces pour les tracteurs. En plus du travail en usine, je devais continuer à m’occuper de la petite entreprise laitière de mon oncle. C’était une vie sans intérêt et triste et j’étais toujours fatiguée. Il ne plonge pas dans plus de détails. Il est clair que ce fut une période difficile de sa vie.

Maintenant, en 2021, il n’y a rien d’ennuyeux ou de peu excitant à propos d’Ali. Il a des amis du monde entier, dont certains qu’il a rencontrés dans des centres d’apprentissage financés par le gouvernement et des ONG internationales. Il possède un smartphone, maintient une bonne présence sur les réseaux sociaux et dirige même une petite entreprise en ligne vendant des t-shirts sérigraphiés.

Nous lui avons demandé quand il avait pris la décision de partir.

«Travaillant tout le temps, je ne connaissais rien d’un monde plus large. La décision de partir a été prise pour moi. Un de mes oncles, pas celui avec qui je restais, mais un autre qui voyageait souvent et se déplaçait avec des citadins, a suggéré que nous vendions les bijoux de ma défunte mère pour financer mon voyage en Europe – je me souviens avoir entendu que nous avions payé environ 3 à 4 lakhs. (environ 3-4 000 $ US à l’époque). Et donc on m’a donné une petite valise avec quelques vêtements et de l’argent (je pense que c’était entre 5 et 10 000 roupies), et j’ai été envoyée à Karachi. C’était la dernière fois que j’ai vu ma maison, mon quartier ou mes proches. »

Nous lui avons demandé quels étaient les facteurs les plus importants de l’intégration en Italie.

«Le facteur le plus important est la langue – nous devons apprendre l’italien», a-t-il déclaré. «J’ai eu la chance d’apprendre dans un centre appelé Civico Zero à Rome. Il est financé par Save the Children. Ils m’ont également aidé à m’inscrire aux différents cours qui m’ont aidé à trouver un emploi. Avec la langue et un travail, j’ai une chance de me construire une vie. »

Nous lui avons demandé s’il y avait quelqu’un qui avait contribué à faire de lui ce qu’il était aujourd’hui.

«Beaucoup de gens ont été gentils avec moi. Il y avait beaucoup de personnes d’ONG travaillant dans divers abris – leur dévouement à m’aider était incroyable. Il y avait une famille à Rome qui venait m’emmener le week-end et m’acheter des glaces. Il y avait plusieurs Pakistanais, certains étaient de deuxième génération et d’autres qui étaient ici depuis longtemps, qui m’ont aidé à réaliser à quel point j’avais de la chance d’être en Italie et l’importance de l’intégration. Tous ces gens m’ont montré plus d’amour et de gentillesse que ma famille. Maintenant, j’ai des amis du monde entier, dont beaucoup ont été rencontrés dans des refuges et en suivant divers cours. J’ai de la chance.”

Nous lui avons demandé quelles étaient les activités et les choses qu’il aimait le plus.

«Quand j’étais à CivicoZero, j’ai découvert le théâtre. J’ai écrit et interprété une pièce solo de 45 minutes lors de mon voyage depuis le Pakistan. Je n’avais aucune idée de ce qu’était le théâtre ou que quiconque serait intéressé par ce que j’avais à dire. J’étais merveilleux. C’est ce qui m’a fait commencer mon livre – je veux que les gens connaissent mon histoire.

«C’est aussi agréable dans la campagne où je vis, mais je veux retourner à Rome ou dans une autre grande ville. Il y a tellement de choses à faire dans une ville et tellement facile de rencontrer des gens que j’apprécie vraiment.

Les écrivains sont des Pakistanais qui travaillent et vivent à Rome. Ceci est le deuxième d’une série d’articles sur les Pakistanais en Italie

La source: Le vendredi Times

