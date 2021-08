Oui, Delta est effrayant, mais les récentes poussées de COVID en Europe montrent qu’il peut être contrôlé

Jonathan Brady – Pa Images / PA Images via Getty Images

Des fans anglais font la queue devant un pub à Londres, le 11 juillet 2021.

Au cours des deux dernières semaines, la variante du coronavirus Delta a anéanti les espoirs de nombreux Américains impatients de célébrer un «été vax chaud» et la fin de la pandémie. En tant qu’experts de la santé averti en juin, la variante Delta hautement contagieuse a frappé particulièrement durement dans les États à faible taux de vaccination, remplissage des hôpitaux et des morgues encore une fois dans un retour à certains des jours les plus sombres de la pandémie. Et contrairement aux variantes précédentes, de nouvelles données suggèrent que certaines personnes vaccinées infectées par Delta – tout en étant extrêmement protégées contre une maladie grave – peuvent toujours transmettre le virus à d’autres. Cela a conduit le CDC à conseiller que les personnes vaccinées dans les zones à forte transmission virale devrait reprendre le port de masques dans les espaces publics intérieurs. De grandes questions demeurent sur la mesure dans laquelle les cas « révolutionnaires » propagent Delta. Mais il y a maintenant un sentiment croissant de crainte que Delta soit une force imparable. Pourtant, le message des experts qui observent les ondes Delta en Europe est plus encourageant, suggérant que le livre de règles habituel s’applique toujours : la vaccination et des stratégies telles que le masquage à l’intérieur en public et l’évitement des foules peuvent réduire le nombre de cas. Entre-temps, certains observateurs ont regardé ce qui s’est passé avec Delta au Royaume-Uni et en Inde, où la variante a été découverte pour la première fois, et a émis l’hypothèse que la misère de Delta aux États-Unis pourrait à être au moins de courte durée, quoi que nous fassions pour limiter sa propagation. Dans les deux pays, une forte augmentation du nombre de cas a été suivie d’une baisse tout aussi rapide, ce qui suggère que la variante Delta à propagation rapide s’épuise généralement assez rapidement. Il y a deux gros problèmes avec cette vue. Premièrement, si nous laissons simplement Delta suivre son cours, le coût de la vie et la surcharge des hôpitaux seront élevés. « Sur le chemin de ce point, il y aurait un nombre catastrophique d’hospitalisations », Lauren Ancel Meyers, épidémiologiste computationnelle à l’Université du Texas à Austin et directrice du Consortium de modélisation UT COVID-19, a déclaré à BuzzFeed News. « Vous submergeriez votre système de santé. » Deuxièmement, si vous regardez la diversité des courbes Delta observées à travers l’Europe, il est loin d’être clair qu’il existe une onde Delta typique à combustion rapide. Et dans les pays qui ont connu une montée et une chute rapides, les changements de comportement des gens – plutôt que les caractéristiques inhérentes à la variante Delta – semblent être une grande partie de ce qui a changé les choses. Creusez plus profondément les raisons derrière les différentes vagues Delta observées à travers l’Europe, et un message plus optimiste émerge : aussi effrayante qu’elle soit, la variante Delta semble être contrôlable. La vaccination est notre meilleure arme, mais les modestes mesures de distanciation sociale qui ont fonctionné contre d’autres formes moins transmissibles du coronavirus peuvent toujours aider grandement.

Ondes delta dans certains pays Peter Aldhous / BuzzFeed News / Via Our World in Data / Johns Hopkins University CSSE / CoVariants.org / GISAID



ça n’a pas beaucoup de sens de comparer La vague Delta catastrophique de l’Inde avec ceux des États-Unis, du Royaume-Uni et d’autres pays européens, selon les experts. Non seulement la vaste population de l’Inde en grande partie non vaccinés au moment où la variante Delta a dévasté le pays en avril et mai, mais la surveillance et les tests étaient si incomplets qu’il n’est pas clair si la courbe enregistrée des nouveaux cas reflète avec précision le nombre de personnes infectées. Mais si vous regardez les ondes Delta observées jusqu’à présent dans les pays européens et aux États-Unis, les courbes sont très différentes. Dans le graphique ci-dessus, seuls le Royaume-Uni et les Pays-Bas affichent une hausse et une baisse rapides, tandis que les autres ont connu une hausse plus lente. En Allemagne, la courbe Delta est à peine un blip. Alors que le Royaume-Uni a été exposé à la variante Delta avant les autres, en grande partie à cause des personnes voyageant vers et depuis l’Inde, le moment auquel Delta a établi sa domination ne peut pas expliquer les différences pour les autres pays indiqués. Il est très difficile de démêler les raisons exactes des différences entre les ondes Delta des nations européennes. Mais la transmission dépendra du nombre de personnes ayant une certaine immunité – que ce soit par la vaccination ou une infection antérieure à un coronavirus – et des modèles de comportement qui encouragent la propagation. Parmi les pays présentés, la France a le taux de vaccination le plus bas, avec 49% de sa population entièrement vaccinée (les États-Unis sont juste un peu en avance, à 50%). Pendant ce temps, le Royaume-Uni a le taux le plus élevé, avec 57,3% de la population entièrement vaccinée. Les autres nations européennes présentées sont toutes serrées entre 53,2 % et 54,2 %. Ainsi, l’étendue de la vaccination ne semble pas expliquer les grandes différences observées dans les courbes Delta des nations. Un indice que les différences de comportement des gens ont joué un rôle important est que l’Allemagne a conservé contrôles de distanciation sociale plus stricts que la plupart de ses voisins européens, obligeant les personnes qui ne vivent pas ensemble à se tenir à 1,5 mètre (environ 5 pieds) l’une de l’autre et à porter des masques de qualité médicale dans les transports en commun et dans les magasins. L’examen des deux pays qui ont connu une augmentation et une baisse rapides des cas causés par la variante Delta, quant à lui, donne de forts indices que de grands rassemblements de personnes ont joué un rôle démesuré dans chacune de ces vagues.

Comment un tournoi de football a stimulé la vague Delta au Royaume-Uni

L’essor du Royaume-Uni semble avoir été accéléré par la Euro 2020 tournoi de football alors que les fans s’entassaient dans les pubs et les maisons pour regarder les matchs. En Angleterre et en Écosse, l’augmentation du nombre de nouveaux cas s’est sensiblement accentuée une semaine ou deux après que les équipes respectives ont joué leurs premiers matchs, pour s’inverser quelques semaines après l’abandon de chaque équipe. L’équipe d’Ecosse a été éliminée dès le début. Mais en Angleterre, qui a atteint la finale, les soirées horlogères se sont poursuivies jusqu’au 11 juillet. Le moment des pics suivants est exactement ce à quoi les épidémiologistes s’attendraient si les rassemblements pour regarder les matchs entraînaient fortement les ondes Delta. « Il faut deux semaines pour qu’un signal apparaisse sans équivoque dans les données », a déclaré à BuzzFeed News Paul Hunter, épidémiologiste à l’Université d’East Anglia au Royaume-Uni. Contrairement aux augmentations précédentes au Royaume-Uni, les cas étaient dominés par les hommes, correspondant à la démographie de ceux qui ont regardé les matchs. Et un nouvelle étude de Public Health Scotland renforce l’idée que le pic Delta prononcé au Royaume-Uni était largement dû à une rupture de la distanciation sociale lors des soirées de surveillance des tournois. “À son apogée, plus de la moitié des cas signalés en Écosse ont soit assisté à un événement de l’EURO 2020, soit étaient des contacts étroits de quelqu’un qui y avait assisté”, ont noté les chercheurs. La plupart des personnes infectées étaient assez jeunes et ne sont pas tombées gravement malades. Cela, combiné aux progrès rapides du Royaume-Uni en matière de vaccination au cours des derniers mois, signifiait que le pic d’hospitalisation était inférieur à un cinquième de celui observé au Royaume-Uni en janvier, au plus fort de sa vague avec la variante Alpha. Et bien que les décès dus au COVID aient un peu augmenté, actuellement, seulement 90 personnes environ par jour meurent de la maladie à travers le Royaume-Uni, contre plus de 1 200 au pic de la vague Alpha. Le redressement rapide des cas au Royaume-Uni a déconcerté certains experts qui s’attendaient à ce que les infections atteignent de nouveaux sommets après le «Jour de la liberté» le 19 juillet, lorsque le Premier ministre Boris Johnson a supprimé les restrictions restantes sur les coronavirus en Angleterre, permettant aux pubs et aux restaurants de fonctionner normalement et de supprimer toutes les exigences de masque. Alors que le modélisateur de la maladie Neil Ferguson de l’Imperial College de Londres avait prédit que de nouveaux cas pourrait atteindre 200 000 par jour, la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas a culminé à moins de 50 000 par jour autour du Jour de la liberté avant de commencer à baisser. Ces derniers jours, la baisse du nombre de cas semble s’être stabilisée et c’est vague d’où part l’onde Delta du Royaume-Uni.

Agence Bsr / Getty Images

Des voyageurs à l’aéroport de Schiphol à Amsterdam, le 12 juillet 2021.

L’autre pays européen avec une augmentation et une diminution claires et rapides des cas sont les Pays-Bas. Environ 10 jours après que le gouvernement néerlandais a levé presque toutes les restrictions restantes sur les coronavirus le 26 juin, les cas ont commencé à augmenter. « C’était vraiment un pic de cas chez les jeunes », a déclaré à BuzzFeed News Tom Wenseleers, biostatisticien et biologiste évolutionniste à l’Université catholique de Louvain en Belgique. Comme au Royaume-Uni, cela ne s’est pas traduit par une forte augmentation des hospitalisations ou des décès. Malgré cela, le 9 juillet, la nation a brusquement inversé le cours, fermant les boîtes de nuit et restreignant les bars et les restaurants à des sièges assignés séparés de 1,5 mètre. “La plupart des infections se sont produites dans des lieux de vie nocturne et des fêtes avec un grand nombre de personnes”, a déclaré le gouvernement néerlandais dans un rapport annonçant les nouvelles restrictions. La vague néerlandaise Delta a culminé dans les deux semaines suivant les nouvelles restrictions. Si ce revirement rapide avait en effet été principalement motivé par la fermeture des boîtes de nuit, il fournit un autre message encourageant selon lequel la variante Delta peut être contenue par des changements de comportement plus subtils qu’un verrouillage complet. « Le Royaume-Uni et les Pays-Bas devraient être un conseil contre le désespoir », a déclaré à BuzzFeed News Bill Hanage, épidémiologiste à la Harvard TH Chan School of Public Health. “Nous n’avons pas besoin d’être fatalistes à propos de la variante Delta.” Hanage n’est pas le seul à croire que l’expérience des pays européens suggère que des précautions modestes comme le port de masques dans les espaces publics intérieurs et éviter les grands rassemblements peuvent faire une grande différence face à la variante Delta. “Lorsque les comportements changent, avec ou sans changements officiels de politique, d’une manière qui vous protège contre l’infection, nous assistons à ce genre de retournement”, a déclaré Meyers.

Ondes delta et vaccination COVID dans les États américains Peter Aldhous / BuzzFeed News / Via le New York Times / CDC