Opportunité de Bidens pour mettre fin au conflit israélo-palestinien

NEW YORK, 07 déc. (IPS) – Le Dr Alon Ben-Meir est professeur de relations internationales au Center for Global Affairs de l’Université de New York (NYU) et enseigne des cours sur la négociation internationale et les études sur le Moyen-Orient. un groupe de diplomates et de journalistes européens sur une variété de conflits, avec un accent sur le Moyen-Orient. Au cours des questions-réponses, on m’a demandé quels conflits de la région Biden devrait aborder en premier.

Sans trop d’hésitation, j’ai dit le conflit israélo-palestinien, non seulement parce qu’il a plus de sept décennies, mais parce qu’il s’agit d’une situation de plus en plus insoluble, explosive et déstabilisante, qui se répercute dans tout le Moyen-Orient, et plusieurs puissances régionales l’exploitent pour servir leurs propres intérêts nationaux, ce qui contribue malheureusement à sa pérennité.

On s’attend à ce que Biden soutienne une solution à deux États compte tenu de sa position passée sur le conflit israélo-palestinien, bien qu’un nombre croissant d’Israéliens et de Palestiniens ne croient plus qu’un tel résultat reste viable.

Je ne suis pas d’accord avec cette croyance: les Palestiniens ne renonceront jamais à leur droit d’établir leur propre État indépendant, et la solution à un État, qui est proposée comme alternative, ne sera jamais acceptée par les Israéliens, car cela compromettrait l’identité nationale juive de l’État et saper sa nature démocratique.

En raison de l’inter-dispersion des populations israélienne et palestinienne, les deux États indépendants devront toutefois collaborer pleinement dans de nombreux domaines, notamment en matière de sécurité et de développement économique. Cela conduira à la mise en place du cadre d’une confédération, qui sera le résultat final après plusieurs années de paix et de réconciliation.

Pour que Biden réussisse là où ses prédécesseurs ont échoué, il doit réparer les graves dommages que Trump a infligés à l’ensemble du processus de paix et restaurer la confiance des Palestiniens dans une nouvelle négociation qui pourrait, en fait, conduire à une solution permanente.

À cette fin, il doit prendre des mesures spécifiques avant le début des pourparlers et établir des règles d’engagement auxquelles les deux parties doivent souscrire pleinement pour démontrer leur volonté de parvenir à un accord.

Mesures préliminaires

Rétablir la mission de l’OLP à DC: Biden devrait permettre à l’Autorité palestinienne (AP) de rétablir sa mission à DC. Cela ouvrirait immédiatement un canal de communication essentiel au développement d’un dialogue entre les États-Unis et l’Autorité palestinienne et éliminerait certains des obstacles initiaux avant de reprendre les négociations.

Reprise de l’aide financière: Il est essentiel que Biden rétablisse l’aide financière que les Palestiniens avaient reçue des États-Unis. L’Autorité palestinienne est à court de ressources financières et a désespérément besoin d’aide. L’aide fournie doit être contrôlée pour garantir que l’argent est dépensé pour des programmes et des projets spécifiques.

Interdire l’annexion territoriale: L’administration Biden devrait informer le gouvernement israélien qu’elle s’opposera à toute nouvelle annexion des territoires palestiniens. Il conservera cependant l’ambassade américaine à Jérusalem et continuera à reconnaître Jérusalem comme sa capitale, laissant son statut final à négocier.

Gel de l’expansion des colonies: Compte tenu de l’intense controverse sur les colonies et de leurs effets psychologiques et pratiques négatifs sur les Palestiniens, Biden devrait insister pour qu’Israël impose un gel temporaire de l’expansion des colonies. Cette question devrait figurer en tête de l’ordre du jour des négociations pour permettre une expansion ultérieure de colonies spécifiques dans le contexte des échanges de terres.

Inviter le Hamas à participer: L’administration Biden devrait inviter le Hamas à participer aux négociations conjointement avec l’AP ou séparément, à condition qu’ils renoncent à la violence et reconnaissent le droit d’Israël à exister. S’ils refusent, ils devraient être livrés à eux-mêmes et continuer à porter le fardeau du blocus.

Nommer des médiateurs professionnels et impartiaux: contrairement aux envoyés de Trump qui ont ouvertement soutenu les colonies et prêté peu ou pas d’attention aux aspirations des Palestiniens, les envoyés de Biden devraient être connus pour leur intégrité, leur professionnalisme et leur compréhension des subtilités du conflit, et s’engager à une solution à deux États.

Invitez des observateurs arabes et européens: Les États arabes et l’UE sont extrêmement investis d’une solution au conflit israélo-palestinien. Les responsables saoudiens et allemands seront des observateurs idéaux qui pourront apporter une aide significative en leur qualité unique de grandes puissances arabes et européennes.

Règles d’engagement

Établissement du jeu final: Aucune négociation ne réussit à moins que les parties concernées ne s’entendent sur la nature du résultat souhaité. Pour les Palestiniens, il établit un État palestinien indépendant, et pour les Israéliens, il maintient la sécurité et l’indépendance d’un État juif démocratique. Avant de se lancer dans de nouvelles négociations, l’administration Biden devrait insister pour que les deux parties s’engagent sans équivoque en faveur d’un résultat à deux États.

Reconnaître les obstacles historiques et psychologiques: les deux parties ont accordé peu d’attention dans le passé à la nécessité de comprendre les expériences historiques de l’autre – l’Holocauste pour les Israéliens et la Nakba (catastrophe) pour les Palestiniens – qu’ils utilisent inconsciemment comme boucliers protecteurs. Reconnaître les expériences traumatiques respectives de chacun aiderait à atténuer les obstacles psychologiques qui continuent d’alimenter la méfiance et la haine mutuelles.

Mettre fin à l’acrimonie publique: Aucune négociation ne peut être menée de bonne foi dans une atmosphère d’acrimonie publique mutuelle, comme cela avait été le cas dans tous les pourparlers de paix antérieurs. Une partie intégrante de tout processus de négociation consiste à instaurer la confiance, qui ne peut être entretenue en se dénonçant publiquement. Les dirigeants des deux côtés doivent mettre fin aux déclarations acrimonieuses, car leurs opinions publiques respectives n’auront aucune confiance dans les négociations dans une telle atmosphère.

Renoncer et prévenir la violence: les deux parties doivent s’engager non seulement à renoncer à la violence, mais à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher les actes de violence les uns contre les autres. Certes, rien n’est plus perturbateur pour les négociations qu’un acte de violence gratuit.

À cette fin, les deux parties doivent collaborer pleinement sur toutes les questions de sécurité et envoyer un message clair, en particulier aux extrémistes des deux côtés, que la violence ne sera pas tolérée et que les auteurs subiront de graves conséquences.

Dissociation et «mise en banque» des questions convenues: ce qui sera nécessaire dans les négociations futures, c’est de s’engager à «mettre en banque» tout accord conclu sur une question spécifique, de le dissocier de tous les autres et de ne pas le soumettre à des renégociations en cas de blocage ou d’échec des négociations . Cela empêcherait la reprise des négociations à partir de zéro et permettrait les éléments de base qui pourraient éventuellement conduire à un accord.

À cet égard, cinq questions cruciales – les colonies, Jérusalem, les réfugiés palestiniens, la sécurité nationale et les frontières – ont été hachées et remaniées ad nauseum lors des négociations passées. L’équipe Biden devrait identifier tout dénominateur commun sur ces questions pour éviter de renégocier certains éléments sur lesquels les deux parties se sont déjà entendues.

Mettre en place un processus de réconciliation: Le processus de négociation doit s’accompagner simultanément d’un processus de réconciliation. Les deux parties doivent initier des interactions interpersonnelles généralisées pour atténuer progressivement la profonde animosité et la méfiance entre elles qui ne peuvent être simplement négociées.

Les Israéliens et les Palestiniens devraient s’engager dans de nombreuses activités, y compris les sports, les arts du spectacle, le tourisme, les projets de développement et les interactions avec les étudiants, pour favoriser la confiance et la confiance qu’une coexistence pacifique est possible.

Tenir le public informé: étant donné que les deux parties seront tenues de faire des concessions importantes, il sera impératif de tenir leurs publics respectifs informés des progrès réalisés dans les négociations pour obtenir un soutien.

Tenir le public dans l’ignorance, comme c’était la pratique dans le passé, a empêché le public de développer un intérêt direct dans le processus de négociation et son aboutissement.

Le fait que les deux parties ne se soient pas entendues dans le passé pour établir et être régi par les règles d’engagement ci-dessus suggère clairement qu’aucune des parties n’a négocié de bonne foi. L’administration Biden doit insister pour que les Israéliens et les Palestiniens acceptent les règles ci-dessus s’ils veulent reprendre les négociations pour de bon. Sinon, les nouveaux pourparlers ne seront qu’un exercice de futilité.

Malheureusement, les dirigeants actuels d’Israël et de Palestine ne sont pas en mesure d’entamer des négociations sérieuses et doivent quitter la scène politique avant que Biden ne reprenne de nouveaux pourparlers. Le Premier ministre Netanyahu s’oppose officiellement à l’établissement d’un État palestinien; il fait également face à trois accusations criminelles de corruption et, malgré ses réalisations impressionnantes, il se peut qu’il ait survécu à son utilité.

Le Président Abbas a lui aussi adopté une position difficile en ce qui concerne les colonies, Jérusalem et les réfugiés, et il lui sera presque impossible de faire une concession significative et de survivre politiquement.

Il est également «trop à l’aise» dans sa position et ne veut pas quitter la scène politique accusé d’avoir vendu la cause palestinienne. Dans l’intervalle, Biden devrait réitérer l’engagement des États-Unis envers la sécurité nationale d’Israël et son soutien à la création d’un État palestinien, en donnant un signal clair que seule la modération l’emportera.

Les États-Unis restent la puissance indispensable qui peut amener les deux parties à une paix durable, car aucune autre puissance ne peut exercer le type d’influence nécessaire pour parvenir à une percée.

Pour que l’administration Biden y parvienne, elle doit jouer un rôle actif en faisant avancer ses propres idées et mettre le pied à terre lorsque cela est nécessaire, car ni les Israéliens ni les Palestiniens ne peuvent y arriver, et certainement pas sans la participation directe des États-Unis.

En tant que président, Biden a une opportunité capitale de mettre fin au conflit israélo-palestinien, et les deux parties feront bien de saisir le moment.

