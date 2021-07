One third of Haitian children urgently need emergency help: UNICEF

Amid a political and economic crisis made worse by the assassination of the beleaguered Haitian president on Wednesday, young people have also suffered the long-term impact of disrupted education and protection services amid the crisis. COVID-19[feminine pandémie, ainsi que la menace des ouragans.

UNICEF a déclaré qu’il était profondément préoccupé par le fait que la poursuite de la violence et de l’insécurité après l’assassinat pourrait poser de sérieux problèmes au travail humanitaire de ses équipes sur le terrain et à leur capacité à atteindre en toute sécurité les enfants et les familles les plus vulnérables.

Alors que l’UNICEF dispose de fournitures vitales en Haïti, la violence et l’instabilité prolongées pourraient empêcher la livraison et la reconstitution des stocks, notamment de vaccins, de médicaments et de fournitures médicales.

La pire crise depuis des années

À la suite de l’assassinat du président haïtien, nous sommes profondément préoccupés par le fait que la poursuite de la violence et de l’insécurité pourrait poser de sérieux problèmes aux @UNICEFHaïtile travail. Pour atteindre les enfants vulnérables, nous avons besoin de mettre fin à la violence des gangs et d’un passage sûr et urgent.https://t.co/aENf8aiYFn — UNICEF (@UNICEF) 9 juillet 2021

« Il s’agit de la pire crise humanitaire que le pays ait connue au cours des dernières années, et elle s’aggrave de semaine en semaine », a déclaré Bruno Maes, représentant de l’UNICEF en Haïti.

« La vie de nombreux enfants dépend de l’aide humanitaire et des articles essentiels, tels que les vaccins, les seringues, les médicaments et les aliments thérapeutiques. Lorsque les gangs se battent dans la rue et que les balles volent, il est difficile d’atteindre les familles les plus vulnérables avec ces fournitures vitales.

« À moins que les organisations humanitaires n’obtiennent un passage sûr, des milliers d’enfants touchés continueront de se retrouver avec peu ou pas d’assistance », a-t-il ajouté.

Au cours des trois premiers mois de 2021 seulement, l’UNICEF a déclaré que le nombre d’admissions d’enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère dans les établissements de santé à travers Haïti a augmenté de 26% par rapport à l’année dernière.

Depuis début juin, de nouveaux affrontements entre gangs armés rivaux ont éclaté dans certaines zones urbaines de la capitale Port-au-Prince, qui ont conduit à des centaines de maisons incendiées ou endommagées.

Plus de 15 000 femmes et enfants ont été contraints de fuir leur foyer en raison d’actes de violence dans et autour de la capitale, Port-au-Prince, dont 80 % au cours des quatre dernières semaines.

Pic de COVID

Ce récent pic de violence intervient au milieu d’une augmentation progressive des cas de COVID-19 en Haïti, a déclaré l’UNICEF. Les principaux hôpitaux dédiés au COVID-19 sont saturés et font face à une pénurie d’oxygène, tandis que certains patients meurent parce que la violence des gangs armés empêche les ambulances de les atteindre avec de l’oxygène et des soins d’urgence.

« Haïti est le seul pays de l’hémisphère occidental où aucune dose du vaccin COVID-19 n’a été reçue. C’est inacceptable », a déclaré M. Maes.

« La violence des gangs à Port-au-Prince et dans ses environs est susceptible de retarder davantage l’arrivée des vaccins COVID-19 et de compliquer leur distribution à travers le pays. Au milieu de la recrudescence de coronavirus cas en Haïti, tout jour supplémentaire sans vaccin met des centaines de vies en danger. »

© UNICEF / Manuel Moreno Gonza At least 1.5 million children in Haiti are in urgent need of emergency relief.

UNICEF support

UNICEF is committed to supporting the distribution, transport and storage of COVID-19 vaccines at the right temperature. Over the past three years, the agency has installed more than 920 solar refrigerators in Haiti to strengthen the cold chain mainly in remote areas where electricity is unreliable. In total, UNICEF has equipped 96 percent of all health facilities in Haiti with solar refrigerators.

The agency is seeking $ 48.9 million this year to meet the humanitarian needs of 1.5 million people in Haiti, including more than 700,000 children, who have been exacerbated by the pandemic and gang violence. So far, this humanitarian appeal has only secured 31% of the funding it needs.