« Nous devons agir maintenant » – alors que l’Afrique subsaharienne fait face à la troisième vague de Covid-19

Les agents de santé de l’île de Bwama sur le lac Bunyonyi en Ouganda se préparent à administrer les vaccins COVID-19. « La menace d’une troisième vague en Afrique est réelle et croissante », a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l’OMS pour l’Afrique. “Notre priorité est claire – il est crucial que nous mettions rapidement des vaccins dans les bras des Africains à haut risque de tomber gravement malades et de mourir de COVID-19[feminine. ” Crédit : UNICEF/Catherine Ntabadde

WASHINGTON DC, 30 juin (IPS) – L’Afrique subsaharienne est en proie à une troisième vague d’infections au COVID-19 qui menace d’être encore plus brutale que les deux précédentes.

C’est une preuve supplémentaire d’une divergence dangereuse dans l’économie mondiale. Une piste pour les pays ayant un bon accès aux vaccins, où de fortes récupérations s’installent. Et un autre pour les pays qui attendent toujours et risquent de prendre encore plus de retard.

La croissance des infections en Afrique subsaharienne est désormais la plus rapide au monde, avec une trajectoire explosive qui dépasse le record établi lors de la deuxième vague. À ce rythme, cette nouvelle vague dépassera probablement les pics précédents dans quelques jours – et dans certains pays, les infections sont déjà plus du double, voire du triple, de leurs pics de janvier.

La dernière variante (delta) – qui serait 60 % plus transmissible que les variantes précédentes – a été détectée dans 14 pays.

Lorsque la pandémie a frappé pour la première fois, une action rapide des décideurs a contribué à prévenir les taux d’infection observés ailleurs dans le monde. Mais cela a poussé les systèmes de santé locaux déjà mis à rude épreuve jusqu’au point de rupture.

Six mois seulement après la crise initiale, la région a connu une deuxième vague qui a rapidement dépassé l’ampleur et la vitesse de la première. Aujourd’hui, six mois plus tard, l’Afrique subsaharienne fait face à sa troisième vague dévastatrice.

La seule façon pour la région de se libérer de ce cercle vicieux de pandémie est de mettre en œuvre rapidement un programme de vaccination généralisé.

Une région encore vulnérable

La rapidité de cette troisième vague met en évidence la difficulté que rencontrent les décideurs politiques d’Afrique subsaharienne pour éviter une crise une fois celle-ci déclenchée. En Namibie, par exemple, les nouveaux cas ont atteint le pic de janvier précédent en seulement deux semaines, et triplé encore deux semaines plus tard. Pour de nombreux pays, au moment où une nouvelle poussée est identifiée, il est peut-être déjà trop tard.

Et les options employées lors des vagues précédentes pourraient ne plus être réalisables. La réimposition de mesures de confinement aurait probablement un coût économique et social trop élevé et est tout simplement insoutenable – et inapplicable – sur une période prolongée.

Avec le recul, la plupart des pays d’Afrique subsaharienne sont entrés dans la deuxième vague dans une situation économique plus difficile que la première, avec des ressources fiscales en baisse pour protéger les personnes vulnérables, des millions supplémentaires jetés dans la pauvreté et des bilans des ménages épuisés. Alors que certains pays ont pris des mesures pour améliorer la préparation, malheureusement, très peu ont eu suffisamment de ressources ou de temps pour renforcer les systèmes de santé publique.

Et, maintenant, l’ampleur de la vague actuelle menace à nouveau de submerger les systèmes de santé locaux. Les reportages dans toute la région font état d’hôpitaux débordés. Les malades meurent en attendant un lit. Les chirurgies non urgentes ont été annulées pour préserver l’espace pour les patients COVID-19.

Et des hôpitaux militaires ont été ouverts à des fins civiles. L’oxygène est devenu une contrainte majeure, l’offre ne répondant déjà pas à la demande de patients gravement malades. Les rares agents de santé de la région continuent d’être menacés.

Les risques de laisser l’Afrique derrière

Le déploiement du vaccin en Afrique subsaharienne reste le plus lent au monde. Moins d’un adulte sur cent est complètement vacciné, contre une moyenne de plus de 30 dans les économies plus avancées. Cela signifie que même la plupart des travailleurs de première ligne essentiels continuent de travailler sans protection. Dans ce contexte, certains des pays les plus chanceux du monde ont stocké suffisamment de vaccins pour couvrir plusieurs fois leur population.

Sans une aide internationale importante et immédiate, et sans un effort de vaccination efficace à l’échelle de la région, l’avenir à court terme de l’Afrique subsaharienne sera celui de vagues répétées d’infection, qui auront un impact toujours plus lourd sur les vies et les moyens de subsistance. des plus vulnérables de la région, tout en paralysant l’investissement, la productivité et la croissance.

Bref, sans aide, la région risque d’être de plus en plus laissée à la traîne.

Et plus on laisse la pandémie ravager l’Afrique, plus il est probable que des variantes toujours plus dangereuses de la maladie émergent. La vaccination n’est pas simplement une question de vie et de moyens de subsistance locaux. C’est aussi un bien public mondial. Pour chaque pays, partout, l’effort de vaccination le plus durable est celui qui couvre tout le monde, dans tous les pays.

Les services du FMI ont proposé une proposition qui vise à vacciner au moins 40 pour cent de la population totale de tous les pays d’ici la fin de 2021, et au moins 60 pour cent d’ici la première moitié de 2022.

L’Afrique devrait recevoir une couverture vaccinale de 30 pour cent par le biais de COVAX et une couverture supplémentaire de 30 pour cent par le biais de l’équipe de travail sur l’acquisition de vaccins en Afrique (AVATT), établie par l’Union africaine sous la direction du président Cyril Ramaphosa.

Nous voyons sept étapes clés pour garantir que ces objectifs de vaccination sont atteints :

Premièrement, il est essentiel de livrer des vaccins à l’Afrique sub-saharienne dès que possible. Étant donné qu’une grande partie de l’offre mondiale de vaccins pour 2021 a déjà été achetée, de nombreux pays seront obligés d’attendre 2022 pour les obtenir. Ainsi, le moyen le plus rapide d’acheminer des vaccins en Afrique subsaharienne est que les économies avancées partagent leurs stocks de manière bilatérale ou par le biais d’initiatives multilatérales. COVAX a déjà reçu des promesses de dons pour plus d’un demi-milliard de doses. Mais ceux-ci doivent se transformer en livraisons réelles dès que possible pour faire la différence. En effet, l’objectif devrait être d’acheminer un quart de milliard de doses dans la région d’ici septembre. Deuxièmement, les fabricants de vaccins devraient accélérer l’approvisionnement en Afrique pour le reste de l’année. Les économies avancées dotées de capacités de fabrication de vaccins devraient encourager leurs fabricants à le faire, en particulier lorsque la demande intérieure est en deçà de l’offre. Troisièmement, AVATT devrait être entièrement financé pour assurer une couverture de 30 pour cent de la population de l’Union africaine. Cela nécessite environ 2 milliards de dollars, ce qui permettrait par exemple à AVATT d’exécuter son contrat optionnel de 180 millions de doses avec J&J. Quatrièmement, supprimer les restrictions à l’exportation transfrontalière sur les matières premières et les vaccins finis. Cela inclut de s’assurer que l’installation d’Aspen en Afrique du Sud, un fournisseur clé d’AVATT, est opérationnelle à pleine capacité et de reprendre les exportations du Serum Institute of India vers COVAX. Les plans de vaccination africains s’appuient fortement sur ces deux structures. Cinquièmement, un financement d’au moins 2,5 milliards de dollars et une planification initiale seront également essentiels pour garantir que les systèmes de santé puissent fournir rapidement des injections de vaccin à mesure que l’approvisionnement en vaccins augmente. De nombreux pays de la région, notamment eSwatini, le Ghana, le Kenya, la Namibie et le Rwanda, ont géré rapidement et efficacement leurs stocks limités. Ces pays, ainsi que d’autres dans la région, ont dû suspendre leurs campagnes de vaccination en attendant l’arrivée des nouvelles fournitures qu’ils ont récemment achetées à un coût relativement élevé ou des fournitures données à partir des stocks d’autres pays. Ce sont ces pénuries, plutôt que la capacité d’administrer des injections, qui ont été jusqu’à présent la plus grande contrainte. Mais lorsque l’offre augmente, les systèmes de santé doivent être prêts à vacciner autant de personnes que possible. Et c’est faisable, comme le montre l’expérience de nombreux pays en développement, comme les Seychelles, la Mongolie, le Bhoutan et les Maldives ont augmenté de manière impressionnante les vaccinations rapidement une fois leurs fournitures de vaccin arrivées. Parallèlement aux efforts de vaccination, les pays doivent également s’assurer que leurs systèmes de santé publique sont capables de gérer un afflux de cas. Cela comprend l’accélération de l’acquisition d’outils de santé vitaux liés au COVID-19, notamment des traitements, de l’oxygène et des équipements de protection individuelle. Quelle que soit la vitesse des vaccinations, ces fournitures sont nécessaires maintenant pour aider à sauver des vies. Cela nécessitera un financement urgent sous forme de dons pour acheter et fournir de manière préventive un ensemble minimum d’outils de santé COVID-19 essentiels pour faire face à l’augmentation des coûts sanitaires et économiques résultant de la recrudescence des cas entraînés par la variante delta. Enfin, l’ampleur des besoins de financement de la région requiert un effort coordonné de la communauté internationale. Peu de pays disposent de l’espace budgétaire pour financer eux-mêmes cet effort, compte tenu des niveaux d’endettement déjà élevés de la région et des besoins de dépenses déjà pressants. L’essentiel de l’aide financière de la communauté internationale devra prendre la forme de subventions ou de prêts concessionnels. Avec nos collègues de la Banque mondiale, de l’OMS, de l’OMC et d’autres, le FMI a formé un groupe de travail spécial pour veiller à ce que les pays obtiennent les ressources et les vaccins dont ils ont besoin.

Comme toujours, l’Afrique peut compter sur le FMI. Nous restons profondément attachés à tous les pays de la région. Nous avons augmenté nos prêts à l’Afrique subsaharienne – l’année dernière, c’était plus de 13 fois notre moyenne annuelle – et le soutien pour augmenter nos limites d’accès nous permettra d’augmenter notre capacité de prêt à taux zéro.

Et la nouvelle allocation sans précédent de 650 milliards de dollars de DTS, de loin la plus importante de l’histoire du Fonds, une fois approuvée, mettra 23 milliards de dollars à la disposition des pays membres d’Afrique subsaharienne.

Pourtant, la gravité et l’urgence de la situation exigent que la communauté mondiale travaille ensemble. Nous avons tous un intérêt à cela. Ainsi, dans tous les pays, avancés comme émergents, nous pouvons récupérer notre santé physique et économique de la pandémie. Et pour que l’Afrique sub-saharienne puisse reprendre son chemin vers un avenir plus prospère.

Kristalina Georgieva est la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI). Abebe Aemro Selassie est le directeur du Département Afrique du FMI.

Suivez @IPSNewsUNBureau

Suivez IPS New UN Bureau sur Instagram