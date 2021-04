Nombre record d’avocats philippins tués sous la surveillance de Duterte

Un mercredi tard dans la soirée de début mars, l’avocat philippin des droits humains Angelo Karlo Guillen est rentré chez lui après une longue journée à son bureau d’Iloilo, une ville réputée pour ses maisons bien conservées datant de l’époque espagnole sur l’île centrale des Philippines de Panay.

Alors qu’il se dirigeait vers sa résidence, deux hommes portant des masques de ski sont apparus et ont commencé à l’attaquer.

Les assaillants ont pris son sac à dos, qui contenait son ordinateur portable et les dossiers judiciaires, mais ont laissé son portefeuille et son smartphone intacts, selon le rapport de police. Ils se sont échappés avec deux autres complices sur des motos séparées et n’ont jamais été retrouvés.

L’avocat de 33 ans a été laissé affalé sur le sol, se battant pour sa vie. Lorsque les sauveteurs l’ont trouvé, un tournevis à manche jaune était toujours coincé dans sa tempe gauche.

Le Barreau intégré des Philippines, le plus grand groupe d’avocats du pays, a dénoncé l’attaque comme une «tentative d’assassinat effrontée et sanglante». Guillen n’a réussi à échapper à la mort qu’en faisant le mort.

La police d’Iloilo a déclaré qu’elle enquêtait toujours sur l’attaque, après avoir initialement déclaré que l’incident aurait pu être motivé par un vol.

ALERTE: Union nationale des avocats du peuple – Le secrétaire général de Panay, Angelo Karlo Guillen, a été poignardé à la tête et au dos par un assaillant inconnu le long de la rue du général Luna, ville d’Iloilo à 9 h 15 ce soir, rapporte Panay Today. #StopTheKillings pic.twitter.com/xxRq7AdU82 – CEGP (@CEGPhils) 3 mars 2021

Au moment de l’attaque, Guillen était le conseiller juridique d’au moins deux dirigeants autochtones de Tumandok, qui faisaient partie d’un groupe accusé d’avoir résisté à une arrestation lors d’une descente de police en décembre dernier. Neuf personnes ont été tuées lors de l’opération – dans le cadre d’une campagne nationale «anti-insurrectionnelle» lancée par le président Rodrigo Duterte à la suite de l’effondrement des pourparlers de paix entre le gouvernement et les rebelles communistes en 2017.

Trois jours avant l’attaque de Guillen, le chef du village d’une communauté de Tumandok à Panay a été abattu par deux hommes à moto. Il a été un témoin clé dans le cas de Guillen, et les groupes de défense des droits soupçonnent que les deux attaques peuvent être liées. La communauté Tumandok se bat contre un projet de construction d’un barrage sur leur terre ancestrale.

Au cours des cinq années qui se sont écoulées depuis que Duterte est devenu président, des dizaines de membres de la profession juridique ont été brutalement attaqués, souvent avec des conséquences mortelles. Selon le Free Legal Assistance Group (FLAG), 61 avocats, procureurs et juges ont été tués pendant le mandat de Duterte – plus que toutes les attaques meurtrières enregistrées contre des avocats au cours des 50 dernières années sous six présidents précédents. La plupart ont été tués alors qu’ils faisaient leur travail.

Aucune des attaques meurtrières enregistrées depuis 2016 n’a été prononcée à ce jour, et l’Union nationale des avocats du peuple (NUPL) appelle désormais le rapporteur spécial des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats, Diego Garcia-Sayan, à «Prendre des mesures plus agressives et plus concrètes» pour aider à enquêter et à poursuivre les auteurs.

«Malgré les assurances du gouvernement que le système judiciaire des Philippines fonctionne, il est clair que ses fondations mêmes sont en péril», a déclaré Emerlynne Gil, directrice régionale adjointe d’Amnesty International, dans un communiqué, avertissant que la «vague meurtrière de meurtres et de l’incitation à la violence ne se poursuivra »que si des mesures ne sont pas prises pour protéger les défenseurs des droits.

Les avocats dans la ligne de mire

Les avocats des droits de l’homme comme Guillen se retrouvent souvent dans la ligne de mire, accusés d’être des sympathisants communistes en raison de leur travail de défense des militants des droits fonciers, des écologistes et des agriculteurs.

En 2018, le nom et la photo de Guillen ont été collés partout dans Iloilo aux côtés d’autres avocats et travailleurs juridiques et étiquetés comme «rouges». L’étiquette a donné naissance au terme de «marquage rouge», la pratique par les responsables gouvernementaux et les forces de sécurité de qualifier de «communiste» toute personne impliquée dans l’activisme de gauche. Bien que ce ne soit pas nouveau, les défenseurs des droits affirment que la pratique est déployée avec beaucoup plus de férocité pendant le mandat de Duterte, ciblant quiconque exprime sa dissidence.

L’année dernière, Guillen faisait partie des personnes arrêtées par la police après avoir rejoint une manifestation pour demander justice pour le meurtre d’un chef de parti politique de gauche à Panay. Il s’est également joint au défi devant la Cour suprême contre la loi anti-terroriste controversée que Duterte a approuvée en 2020.

Des manifestants se rassemblent à Manille en février pour demander justice dans les cas de violations présumées des droits de l’homme sous l’administration Duterte et dénonçant la loi antiterroriste adoptée en 2020 [File: Rolex dela Pena/EPA]

Parmi ceux qui ont travaillé avec Guillen pour défendre les agriculteurs de la région des Visayas du pays, il y avait l’avocat Benjamin Ramos, un collègue dirigeant du groupe d’avocats NUPL.

En octobre 2018, Ramos a aidé un groupe de producteurs de canne à sucre dans l’île voisine de Panay, Negros, après que neuf de leurs collègues aient été abattus par des hommes non identifiés à la suite d’un différend sur la propriété foncière.

Moins de trois semaines après avoir pris l’affaire, Ramos est également devenu une cible. Alors qu’il fumait à l’extérieur d’un magasin de sa ville natale de Kabankalan, Negros, deux hommes à moto l’ont frappé, lui tirant au moins trois balles. Il a été déclaré mort dans un hôpital voisin, laissant derrière lui une femme et trois enfants.

Des semaines avant son assassinat, Ramos avait reçu des menaces de mort et son nom figurait également sur une liste distincte de personnes accusées d’être communistes.

«Comment recherchez-vous justice?

Une autre liste circulant à Negros comprenait le nom de l’avocat Anthony Trinidad et de trois de ses proches parents.

Le père de Trinidad était un activiste et détenu bien connu à l’époque du dictateur Ferdinand Marcos, qui dirigeait le pays pendant plus de deux décennies jusqu’en 1986. Mais aucun des plus jeunes frères et sœurs de Trinidad n’était impliqué dans des activités anti-gouvernementales, une famille Un membre, qui a demandé à ne pas être identifié pour des raisons de sécurité, a déclaré à Al Jazeera.

En juillet 2019, Anthony Trinidad et son épouse, Novie Marie, rentraient chez eux en voiture après une audience dans leur ville natale de Guihulngan à Negros, lorsque leur véhicule a été abattu à plusieurs reprises par deux hommes armés à moto.

Novie Marie a été blessée lors de l’attaque. Anthony a été tué sur le coup par balles au cou et à la tête.

Trois jours plus tard, deux des proches d’Anthony – un ancien maire de la ville et son frère – ont également été tués après que des hommes armés ont pris d’assaut leur maison dans une ville voisine de Negros. Auparavant, une cousine, mère de deux jeunes enfants, a également été tuée. Craignant pour leur vie, deux des frères et sœurs d’Anthony ont quitté leur emploi en tant qu’élus de la ville après avoir été inclus dans la liste.

«Comment recherchez-vous justice en ce moment? C’est comme s’ils venaient de devenir des statistiques. C’est très triste », a déclaré le membre survivant de la famille à Al Jazeera, soulignant la nature arbitraire de la liste des prétendus communistes.

Également inclus dans cette liste était Mary Rose Sancelan, Médecin communautaire de Guihulngan, qui a été tuée avec son mari en décembre dernier.

Depuis janvier 2017, près de 100 militants, agriculteurs et défenseurs des droits ont été tués rien que sur Negros. Avec ses plantations de canne à sucre de l’époque espagnole contrôlées par seulement quelques familles politiquement liées, Negros est un foyer d’activisme et de manifestations pour les droits fonciers depuis des décennies.

Des groupes de défense des droits de l’homme, dont Karapatan, ont comparé la campagne de «marquage rouge» de Duterte contre ces militants à sa prétendue «guerre contre la drogue» qui a fait des milliers de morts.

‘Agression contre le pouvoir judiciaire’

Lorsque l’avocate de Manille Kathy Panguban a été admise au barreau philippin en juin 2016, elle s’est immédiatement plongée dans le travail des droits humains, y compris l’enquête sur la série de meurtres à Negros. C’est à ce moment-là qu’elle a commencé à être harcelée en ligne et devant les tribunaux.

«Je n’ai pas été épargné par les attaques», a déclaré Panguban à Al Jazeera, rappelant à quel point sa sécurité personnelle était menacée. Deux personnes avec lesquelles elle a travaillé sur l’affaire ont ensuite été abattues – l’avocat Benjamin Ramos en 2018, et Zara Alvarez, un défenseur des droits humains du groupe Karapatan, en août 2020. L’autre membre de l’équipe était l’avocat Angelo Karlo Guillen.

Nous ne faisons qu’un avec les Philippins pour demander justice pour le massacre des fermiers de Sagay et des centaines de ruraux tués sous le gouvernement de Duterte.#Philippines#stopthekillingsph https://t.co/JKTK6mDwFE – ICHRP (@ICHRPGlobal) 20 octobre 2020

Pour son rôle dans l’enquête sur les meurtres de Negros, Panguban a été accusée d’enlèvement et de détention illégale après avoir aidé une mère à obtenir la garde de son enfant, qui a été témoin du meurtre des neuf producteurs de canne à sucre. Les poursuites contre elle ont par la suite été rejetées par le tribunal.

Panguban, avocat principal de la Coalition internationale pour les droits de l’homme aux Philippines, a déclaré qu’il y avait un «schéma insidieux» de défenseurs et défenseurs des droits de l’homme «étiquetés en rouge» et finalement attaqués et agressés physiquement sous l’administration Duterte.

Duterte étant si «vocal» en exprimant son mépris pour les droits de l’homme, cela envoie «un message effrayant» que quiconque demande que ses droits soient protégés «est maintenant considéré comme un ennemi de l’État», a-t-elle ajouté.

Outre les avocats spécialisés dans les droits de l’homme, les juges ont également été ciblés pour leur travail.

En janvier, le lieutenant-général Antonio Parlade Jr, commandant militaire et porte-parole anticommuniste, a écrit sur les réseaux sociaux que «les dettes de sang seront réglées» contre les avocats contestant la loi antiterroriste devant la Cour suprême. Les juges à la retraite Antonio Carpio et Conchita Morales comptent parmi ceux qui cherchent à annuler la loi.

Le 16 mars, Monique Quisumbing-Ignacio, une juge de la région métropolitaine de Manille, a été accusée d’être une sympathisante communiste après avoir rejeté une affaire gouvernementale contre un journaliste détenu qui travaille pour une publication alternative de gauche.

Une bannière surdimensionnée portant la photo du juge, son nom et un drapeau de marteau et de faucille était affichée le long de l’EDSA, la rue la plus fréquentée de la région métropolitaine de Manille. Elle a demandé la protection de la Cour suprême après l’incident, invoquant un danger pour sa vie.

Le chef du renseignement de la police de la ville centrale de Calbayog a également été accusé d’avoir pris pour cible des avocats après avoir demandé au greffe du tribunal local à la mi-mars les noms d’avocats défendant des individus accusés d’être de gauche. Il a depuis été relevé de ses fonctions pour «manquement à la politique» et pour avoir compromis la relation entre la police et la magistrature.

‘Mérite d’être défendue’

Récemment, la Cour suprême des Philippines, dont les membres sont désormais pour la plupart nommés par Duterte, a condamné les meurtres et le harcèlement d’avocats comme «une agression contre la justice».

Dans un communiqué, le tribunal a déclaré qu’il ne «tolérerait pas de tels actes qui ne feraient que perverser la justice, défieraient l’état de droit, porteraient atteinte aux principes constitutionnels les plus élémentaires et spéculeraient sur la valeur des vies humaines».

Edre Olalia, président du NUPL, a noté que la déclaration du tribunal “a pris un temps précieux pour se concrétiser et à un coût élevé”, mais a ajouté qu’elle était “réconfortante et rassurante”.

Le secrétaire à la Justice, Guevarra, déclare qu’il est «difficile» de relier les meurtres au président Duterte, lui-même ancien procureur du gouvernement.

«Le président lui-même est avocat», a déclaré Guevarra. «Pensez-vous qu’il aura une politique… qui mettra ses confrères de la profession juridique en péril personnel ou quelque chose à cet effet? Je ne pense pas.

Mais Duterte lui-même a répété début mars qu’il ne se souciait pas des droits de l’homme, car il a ordonné aux forces de sécurité de «terminer» les cinq décennies «d’insurrection communiste» et de «tuer» les rebelles communistes.

Quant à l’avocat Angelo Karlo Guillen, il a promis de continuer son travail après s’être remis de ses blessures, ajoutant que «nous ne pouvons jamais laisser la peur nous empêcher de mener les batailles qui doivent être menées».

Jose Edmund Guillen, le directeur régional du bureau du procureur, a déclaré à Al Jazeera que son neveu «est maintenant hors de l’hôpital en convalescence dans un endroit sûr».