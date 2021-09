New York vaccination requirement becomes flashpoint for UN

United Nations – The Biden administration fears that the United Nations General Assembly could turn into a COVID-19 “super-spreader event” as world leaders descend on New York City without necessarily meeting local vaccine requirements. President Biden’s UN Ambassador Linda Thomas-Greenfield told CBS News at a press conference on Friday: “We are concerned that the UN event is an event of large-scale, and that we need to take all measures to ensure that it does not become a super-broadcaster event. “

Unlike last year, when COVID-19[feminine pandémie a forcé le plus grand rassemblement annuel de dirigeants mondiaux à devenir virtuel, cette année, un format hybride signifie que les chefs d’État peuvent envoyer une vidéo ou apparaître en personne.

Malgré une note de Thomas-Greenfield exhortant les diplomates à envoyer des vidéos, plus de 100 présidents, premiers ministres et autres devraient prononcer des discours en personne lors de l’événement de deux semaines. M. Biden y assistera avec un entourage réduit de la Maison Blanche.

Les règles de vaccination sont rapidement devenues un point d’éclair.

Le président brésilien Jair Bolsonaro, qui dit qu’il n’est pas vacciné mais a des anticorps d’un Infection par covid-19 l’année dernière, a annoncé qu’il y assisterait en personne, défiant l’exigence de vaccin de la ville de New York.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, à gauche, rencontre Abdulla Shahid, à droite, président élu de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 14 septembre 2021 au siège de l’ONU à New York. / Crédit : United Nations Photo/Eskinder Debebe via AP

Dans une lettre du 9 septembre, le bureau des affaires internationales du maire de New York Bill de Blasio et le commissaire à la santé de la ville ont informé le président élu de l’Assemblée générale, Abdulla Shahid, que le rassemblement serait couvert par un loi locale exigeant une preuve de vaccination pour les lieux intérieurs comme les restaurants et les divertissements.

“Le divertissement en salle comprend également des” centres de congrès “, et la salle de l’Assemblée générale des Nations Unies est considérée comme un centre de congrès”, indique la lettre.

Shahid a écrit à tous les États membres de l’ONU pour soutenir “fortement” la mesure et s’engager à la mettre en œuvre. Mais ensuite, dans un accommodement diplomatique, Shahid a envoyé un nouveau lettre Jeudi, déclarant: “Je voudrais informer les délégations que le système d’honneur lié aux vaccinations … reste en place.”

La décision d’invoquer le “système de l’honneur” est intervenue après que l’ambassadeur russe Vassily Nebenzia ait pris la parole, se disant “surpris et déçu” par l’idée d’exiger une preuve de vaccination pour entrer dans la salle de l’Assemblée générale. Nebenzia l’a qualifié de « discriminatoire » et contraire à l’accord de 1947 entre les États-Unis et l’ONU qui établit le statut international de l’organisme mondial.

Interrogé sur l’opposition russe à l’exigence jeudi lors de sa conférence de presse, le maire s’est montré provocateur.

“Ma déclaration simple pour commencer est que si l’ambassadeur de Russie est contre, je suis pour”, a déclaré de Blasio.

“J’ai parlé au secrétaire général Guterres il y a deux semaines, et nous avons eu une très bonne conversation. Il a été remarquable en essayant de pousser les normes de santé les plus élevées pour l’Assemblée générale”, a déclaré de Blasio, ajoutant: “Nous comprenons que les Nations Unies sont un organisation particulière, a ses propres règles et sa propre compétence.

Le système d’honneur, a déclaré vendredi le porte-parole du secrétaire général Stéphane Dujarric, signifie qu'”en glissant un badge pour entrer dans la salle de l’Assemblée générale, les délégués attestent qu’ils sont complètement vaccinés, qu’ils n’ont pas été testés positifs pour COVID-19 au cours des 10 derniers jours [and] have no symptoms. “

The mayor also announced that the city will open a contextual testing and vaccination site at UN headquarters to provide free COVID-19 testing as well as the Johnson & Johnson single-dose vaccine.

Thomas-Greenfield said she would take a test herself there on Monday morning.

Asked by CBS News about the risk of so many people coming to New York City from so many countries, she said, “Leaders need to be accountable, and they need to take responsibility for their actions and ensure that their actions do not. not jeopardize the health and safety of the people of New York, all participants here at the United Nations, and that they do not bring COVID back to their countries of origin. “

The General Assembly meeting comes after a difficult year at UN headquarters, where COVID-19 has taken its toll. Dozens of staff, diplomats and members of the press were infected, causing the building to be closed and its remote working. Contact tracing was voluntary, and a confidential WhatsApp group, seen by CBS News, was the primary means by which many diplomats discovered colleagues infected with COVID.

