Myanmar: three million people urgently need life-saving assistance and protection

Update from journalists during the daily press briefing in New York, Stéphane Dujarric cited humanitarian organizations by saying that “conflicts, food insecurity, natural disasters and COVID-19[feminine” ont laissé quelque trois millions de femmes, d’enfants et d’hommes dans le besoin urgent d’une assistance et d’une protection vitales.

“Cela comprend un million de personnes qui étaient dans le besoin au début de l’année, plus deux millions de personnes supplémentaires identifiées comme ayant besoin d’aide après la prise de pouvoir militaire le 1er février”, a-t-il déclaré.

À cette époque, à la suite d’élections générales remportées par le parti de la Ligue nationale pour la démocratie d’Aung San Suu Kyi, l’armée a pris le contrôle du pays et a déclaré l’état d’urgence d’une durée d’un an.

Alors que les manifestants descendaient dans la rue, les forces de sécurité ont imposé des couvre-feux et d’autres restrictions, ce qui a entraîné des violations généralisées des droits humains, des milliers d’arrestations et des centaines de morts.

Personnes déplacées et vulnérables

Depuis lors, des affrontements entre les forces armées du Myanmar, différentes organisations armées ethniques et les forces de défense du peuple ont laissé quelque 219 000 personnes nouvellement déplacées, a déclaré M. Dujarric.

Cela survient alors qu’une récente vague de COVID-19 a exacerbé la situation humanitaire désastreuse. Dans le même temps, les inondations dans les États de Rakhine et Kayin ont laissé des dizaines de milliers de personnes sans eau ni assainissement.

« L’ONU appelle à nouveau les parties concernées à veiller à ce que l’aide puisse être augmentée pour atteindre les personnes touchées par la poursuite du conflit armé », a déclaré le porte-parole.

Malgré les conflits et le COVID, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et ses partenaires ont pu atteindre plus de 33 000 personnes en eau et assainissement.

M. Dujarric a également déclaré que l’UNICEF continue d’aider près de 150 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays et d’autres à Kachin, Northern Shan, Rakhine et Sagaing.

Les familles fuient

Pendant ce temps, l’agence a publié lundi un compte rendu détaillé de la détérioration de la situation à Mindat – située dans l’État du sud du Chin, dans l’ouest du Myanmar – qui est sous la loi martiale depuis mai.

Selon un humanitaire de l’ONU rapport, Mindat est l’un des endroits les plus touchés du pays, avec les résidents il y a un besoin urgent de soutien.

Amid continued armed clashes and a devastating third wave of the pandemic, UNICEF told the story in a blog post by Hay Mar and her husband, who, like many others, decided to flee violence, forced to leave behind some of the most vulnerable – including elderly parents and very pregnant women.

“My mother-in-law could have run with us, but she said she didn’t want to. She wanted to stay at home ”, noted There is March.

The family built makeshift shelters in the forest, which left them little protection from the monsoon rains.

A future of uncertainty

Two weeks after Hay Mar and her family left, she began to worry about her stepmother.

With her three children in tow, she decided to return to town.

Although her youngest was petrified when they returned, she said he was now slowly showing signs of overcoming the trauma and returning to the lively boy he once was.

While Hay Mar is happy to see positive changes in him, she doesn’t know how long this period of peace and quiet will last.

Like most of Mindat’s other children, her 12 and 17-year-olds have been out of school for almost two years – first because of the pandemic, then because of the life-threatening security crisis.

“If we live in this situation, how will my children grow up? I am very worried about their future. I just want to live in peace, ”she told UNICEF.