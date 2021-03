Myanmar: les manifestants plaident pour une aide internationale alors que les analystes craignent une pleine puissance militaire

Manifestations contre le coup d’État militaire dans l’État de Kayin, au Myanmar, le 9 février. Ce week-end a été le jour le plus sanglant de manifestations après que la police et les forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur des foules de manifestants. Les analystes craignent que d’autres effusions de sang soient presque inévitables. Gracieuseté: Ninjastrikers / (CC BY-SA 4.0)

BANGKOK, 02 mars (IPS) – Des militants birmans ont appelé la communauté internationale à l’aide alors que les forces de sécurité fidèles à l’armée poursuivent leur balayage draconien contre la campagne de désobéissance civile qui a paralysé le pays depuis le coup d’État du 1er février. Les appels viennent comme unLes analystes, commentateurs et diplomates qui connaissent le Myanmar craignent que d’autres effusions de sang soient presque inévitables.

Cela fait suite à la journée de manifestations la plus sanglante du 28 février, après que la police et les forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur des foules de manifestants à Yangon, Dawei, Mandalay, Myeik, Bago et Pokokku.

Selon le bureau des droits de l’homme des Nations Unies, 18 personnes ont été tuées et plus de 30 blessées. Les groupes de défense des droits locaux estiment cependant que ce chiffre est beaucoup plus élevé.

Plusieurs témoins oculaires ont déclaré à IPS que la police envahissait les maisons, détruisait les clôtures, les portes et les fenêtres – tout ce qui se dressait sur leur chemin – pour mener des perquisitions et procéder à des arrestations aveugles sans mandat. Peu de temps après le coup d’État du 1er février, les chefs militaires ont modifié la loi pour permettre les fouilles et les arrestations sans restriction, ainsi que la détention indéfinie.

«C’est une zone de guerre totale», a déclaré à IPS, Walter Khun, citoyen du Myanmar et partenaire fondateur de conseillers financiers basés à Yangon. «Nos associés dans tout le pays rapportent la même chose: les troupes de la junte terrorisent les civils.»

Répression militaire fulgurante

Au cours des deux derniers jours, de nombreux rapports ont fait état de policiers pillant systématiquement des magasins et des maisons, volant de la nourriture sur les marchés et réquisitionnant des biens chez des particuliers.

«Ils transforment le pays en un immense champ de bataille», a déclaré à IPS, Zaw Naing, un homme d’affaires local du Myanmar. Sa déclaration a été reprise par de nombreuses autres sources avec lesquelles IPS s’est entretenu.

Des troupes et des policiers accrus sont déployés à travers le Myanmar, des convois de soldats et de marins étant envoyés en renfort dans les villes stratégiques de Mandalay, Mawlamyine, Monywar, Taunggyi et Dawei.

Des accusations impitoyables de la police avec des fusils ont été filmées et publiées sur Facebook. À Kalaymyo – dans la région de Sagaing au nord de Mandalay – les citoyens ont réussi à repousser la police avançant avec des boucliers anti-émeute et un canon à eau. Des escarmouches ont également été signalées à Mandalay et ailleurs.

Aujourd’hui, 2 mars, le bruit des coups de feu a été entendu de façon irrégulière dans toute la ville Yangon. Les témoins oculaires n’ont pas été en mesure de distinguer s’il s’agissait de balles réelles ou de balles en caoutchouc.

À Sanchuang, dans le centre-nord de la ville, les forces de sécurité ont mené des exercices d’entraînement sur les sentiers avec des tireurs d’élite gisant au sol et visant avec leurs fusils. Les vidéos de l’incident ont inondé Facebook et d’autres médias sociaux.

Les forces de sécurité ont également érigé des barricades et des barrages sur des routes et des artères stratégiques pour empêcher les manifestants de fuir d’une partie de la ville à une autre. À ce jour, le 2 mars, les autorités ont commandé tous les principaux centres commerciaux de Yangon, y compris Junction Square, Capital Retail Myanmar et Myanmar Plaza fermeront indéfiniment.

De nombreux grands supermarchés sont également fermés. Certains pensent que cela fait partie de la stratégie de contrôle et de dispersion des forces de sécurité pour empêcher les manifestants de se réfugier dans des complexes commerciaux lorsque la police charge.

La condamnation ne suffit pas – s’il vous plaît pour une intervention internationale

Alors que la condamnation internationale a été rapide et forte, les manifestants réclament une intervention internationale.

«Des manifestants sont abattus. Nous sommes très en colère, nous sommes très bouleversés », a déclaré à IPS, Ma Myint, une jeune diplômée en communication de 30 ans du nord de Yangon. «De combien de cadavres l’ONU a-t-elle besoin pour agir?» a-t-elle demandé après la mort de dimanche.

Reuters a rapporté qu’aujourd’hui, Le 2 mars, que l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est a eu des discussions avec les militaires, les exhortant à libérer la dirigeante civile Aung San Suu Kyi et les dirigeants de sa Ligue nationale pour la démocratie (NLD).

«L’ONU regarde, les États-Unis regardent, le monde entier regarde, mais quand vont-ils agir? Nous avons besoin d’une intervention internationale basée sur le «droit de protéger» », a déclaré à IPS un jeune professionnel, Thiri Kyaw Nyo. «Il faut agir sinon il y aura plus d’effusion de sang dans les semaines à venir.»

Le Dr Sa Sa, envoyé spécial du Myanmar auprès de l’ONU – qui représente les députés élus – a appelé la communauté internationale à traduire les autorités en justice pour «crimes contre l’humanité».

«Il est temps que la communauté internationale agisse pour protéger nos personnes innocentes et sans défense qui osent s’opposer à ces voyous qui contrôlent maintenant notre pays», a déclaré le Dr Sa Sa à IPS dans un entretien approfondi.

Les craintes que plus d’effusion de sang soit inévitable.

Les analystes, les commentateurs et les diplomates craignent que d’autres effusions de sang ne soient presque inévitables.

Selon des sources militaires, les ordres permanents et les règles d’engagement des forces de sécurité doivent répondre en cas d’attaque et l’utilisation de la force meurtrière est autorisée.

Les analystes militaires régionaux estiment que les forces de sécurité ont été relativement restreintes par rapport à leurs pratiques passées, y compris l’écrasement du soulèvement démocratique de 1988. La peur se rapproche du 27 mars, journée des forces armées – les célébrations de l’anniversaire des militaires – plus ils ne toléreront pas la poursuite de la campagne de désobéissance civile et des manifestations dans la rue. Certains analystes s’attendent à ce que l’armée déploie toute sa puissance militaire contre les manifestations avant cette date.

L’armée a progressivement intensifié sa réponse – mise en évidence par les événements tragiques de dimanche.

Les protestations continueront

Sa Sa a promis que les manifestations se poursuivraient malgré la répression des forces de sécurité.

«Nous devons continuer à rappeler à l’armée que nous n’abandonnons pas, que nous ne partons pas et que nous continuerons à contrecarrer leurs efforts pour diriger le pays à chaque tournant», a déclaré Sa Sa.

Le mouvement de protestation a un effet désastreux sur la capacité de la junte à gouverner. Les banques sont fermées, les bureaux du gouvernement vides et les approvisionnements en carburant du pays sont dangereusement bas. Les hôpitaux, les universités et les écoles sont pour la plupart fermés et la plupart des usines sont également inactives depuis quatre mois.

Le Myanmar est pratiquement au point mort.

Mais Sa Sa a insisté sur le fait que les manifestations doivent rester non violentes. «Nous sommes un mouvement non violent, nos armes sont notre voix, nos téléphones portables et nos réseaux sociaux», a déclaré Sa Sa.

«C’est l’armée qui commet des crimes.

«Ce sont eux qui font face à de véritables accusations criminelles et à la justice internationale à La Haye, ce sont eux qui devraient être en prison… pas nos dirigeants… ils doivent être tenus responsables de leurs crimes.»

Suu Kyi a comparu devant le tribunal le 16 février sur des accusations de violation des restrictions à l’importation après la découverte de talkies-walkies et d’autres équipements étrangers dans l’enceinte de sa villa. Elle et d’autres hauts dirigeants, ainsi que des militants des droits humains sont détenus en résidence surveillée depuis le coup d’État.

Protestations contre plus que la libération de Suu Kyi

À première vue, les manifestations semblent être sans chef et une expression des aspirations des jeunes – la plupart des manifestants ont moins de 30 ans.

Mais le mouvement de désobéissance civile englobe plus que les militants de rue.

Alors que le mouvement est largement galvanisé autour de la libération de Suu Kyi et d’un appel à l’armée à respecter les résultats des élections de novembre qui ont vu la NLD de Suu Kyi remporter de manière convaincante le vote majoritaire, la campagne est beaucoup plus large.

Les fonctionnaires du Myanmar – les médecins, les infirmières et les agents de santé qui ont lancé la campagne de désobéissance civile il y a quatre semaines – sont toujours en grève malgré les menaces et les intimidations de la junte, selon un jeune médecin fortement impliqué dans le mouvement à Mandalay.

Le médecin, qui ne voulait pas être nommé, a déclaré à IPS: «Ils sont sérieux dans la protection de la démocratie et ont juré de ne pas s’arrêter tant que le commandant du coup n’aura pas été vaincu et la culture des coups d’État éradiquée à jamais.»

Myo Win, militante et directrice exécutive de la Smile Education and Development Foundation, a déclaré à IPS: «C’est beaucoup plus large: il s’agit d’achever la transition vers la démocratie, de déchirer la constitution de 2008 et de la remplacer par un État fédéral démocratique, et de mettre fin à jamais aux dictatures militaires.»

La constitution de 2008 permet au commandant en chef militaire de prendre le pouvoir dans les cas extrêmes.

Un jeu du chat et de la souris entre les forces de sécurité et les manifestants

Pendant ce temps, lles équipes de surveillance de quartier de la communauté ocale ont bouclé des zones dans les townships de Yangon, ont construit leurs propres barrières de fortune et monté un garde 24 heures sur 24, pour empêcher la police de s’aventurer dans leurs townships et d’empêcher leurs avances.

«C’est un jeu du chat et de la souris entre les forces de sécurité et les manifestants», a déclaré l’un des vétérans des manifestations de 1988 qui est impliqué dans l’organisation de la logistique – communiquant par talkies-walkies avec les manifestants.

Aux coins des rues de Yangon, les manifestants surveilleraient et avertiraient les autres lorsque la police pénètre dans les rues voisines. En état d’alerte, beaucoup se réfugient pour attendre le passage de la police avant de réapparaître, chantant des chansons et criant.

«Ils sont organisés en petits groupes de manifestants dans toute la ville et maintiennent la flamme révolutionnaire vivante», a déclaré à IPS Nyein Chan Aung, un militant chevronné des manifestations de 1988.

Les militants sont déterminés à continuer indépendamment de ce que les forces de sécurité leur lancent.

«Il s’agit de notre avenir», a déclaré Ma Myint. «Notre avenir nous est enlevé… nous nous sentons comme ça: nous ne voulons pas retourner dans les ténèbres. Nous attendions avec impatience un avenir meilleur, maintenant, tout à coup, il fait noir.

«Je suis très triste et remplie de chagrin pour ceux qui sont déjà morts dans la lutte», a déclaré à IPS Sakura Ra, une jeune professionnelle de la publicité qui a abandonné son travail pour se joindre aux manifestations. «Mais nous luttons pour la liberté et la démocratie – nous nous battons pour notre avenir – nous nous battons pour l’avenir de nos enfants: nous nous battrons jusqu’au bout, nous n’abandonnerons jamais», a-t-elle déclaré à IPS.