Multilateralism engaged but “in difficulty” to resolve global challenges

“Within six months of the COVID-19[feminine crise, la coopération entre les meilleurs scientifiques du monde avait développé des vaccins et le multilatéralisme avait fourni un véhicule pour assurer leur distribution à travers le monde – le Installation COVAX», a déclaré la vice-secrétaire générale Amina Mohammed à Expo 2020 à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

« Et pourtant aujourd’hui, nous luttons toujours pour obtenir les ressources et la coopération nécessaires pour assurer l’équité vaccinale et de préparer une reprise qui nous mettrait sur une meilleure voie ».

“Plus à donner”

En 2015, le point de repère Accord de Paris et Programme 2030 pour le développement durable ont été créés pour faire face de manière décisive à la crise climatique et mettre fin à la pauvreté d’ici 2030.

Pourtant, il y a eu depuis des luttes pour «traduire les engagements mondiaux et la bonne volonté d’une multitude de parties prenantes en actions nationales et en financement international à la hauteur du défi», a expliqué le chef adjoint de l’ONU.

Et bien que le monde dispose des outils, des connaissances et des forums pour prévenir les conflits, cela continue d’être sûr et le monde connaît “la plus grande crise humanitaire depuis le début de la seconde guerre mondiale”, a-t-elle ajouté.

« Cela indique un ordre international qui n’est pas encore capable d’aller au bout de ses meilleures intentions», a déclaré Mme Mohammed. « La coopération internationale et les Nations Unies ont parcouru un long chemin, mais nous avons tellement plus à donner ».

Vivre les objectifs

Avec 192 nations représentées, le chef adjoint de l’ONU a décrit l’Expo comme “une occasion propice” pour marquer 76 ans de multilatéralisme, guidé par le fondateur UN Charter.

« L’accent de l’Expo 2020 sur la durabilité et la connexion des esprits pour changer l’avenir est au cœur de…Notre programme commun… une vision pour garantir que le multilatéralisme garantit que nous – en tant qu’une seule famille humaine – faisons une percée ensemble », a déclaré le responsable de l’ONU.

Ce n’est que par l’inclusion que nous pouvons renouveler notre contrat social et rétablir la confiance — Chef adjoint de l’ONU

Dans le contexte d’une crise mondiale de confiance, de confiance et d’action collective, elle a soutenu la nécessité d’un multilatéralisme plus efficace, d’un contrat social renouvelé, d’une solidarité renforcée et d’investissements plus importants dans la jeunesse – avec le Objectifs de développement durable (ODD) en son coeur.

“Ce n’est que par l’inclusion que nous pourrons renouveler notre contrat social et reconstruire la confiance. Et l’inclusion ne peut être réalisée que si nous plaçons nos jeunes et nos femmes au centre de l’équation », a précisé Mme Mohammed.

L’ONU travaille à une “percée décisive”

Comme la conférence des Nations Unies sur le climat (COP26) à Glasgow approche rapidement, le monde « doit faire mieux » pour s’assurer que les femmes et les jeunes façonnent « les décisions critiques que nous devons prendre en tant que société mondiale », a déclaré le responsable de l’ONU.

« Ce qui me donne un immense espoir, c’est que le personnel de l’ONU à travers le monde se consacre à rien de plus et rien de moins qu’à assurer cette percée décisive », a-t-elle déclaré.

From troubled corners like Afghanistan or Ethiopia to the world of diplomacy, common ground and solutions in New York or Geneva and from field teams in small island states to United Nations country teams in around the world, United Nations staff are working hard to achieve the aspirations of the Organization. .

And sustainability is not only a common theme in all the pavilions, but the SDGs are integrated into many of the Expo presentations and exhibits.

“Let us mark this day with full awareness of the fact that the United Nations is not an abstract international organization but the will and commitment of the nations and peoples of the world to ensure a better future,” said the Under-Secretary-General.

“And let’s take advantage of the powerful opportunity that Expo offers us to unite in solidarity to end poverty, protect the planet, guarantee peace and improve the lives of everyone, everywhere in this critical situation. Decade of action», She concluded.

Let’s work together for peace

The UAE Youth Symphony Orchestra also efficient a special “Hymn to the United Nations”, composed 50 years ago by legendary cellist, composer and conductor Pablo Casals to commemorate the work of the United Nations on October 24, 1971.

“Our presence at Expo 2020 offers the opportunity to raise awareness and support the SDGs, the importance of individual actions, solidarity, hope and commitment,” said Maher Nasser, United Nations Commissioner General at Expo 2020.

“To build a world in which everyone thrives in peace, dignity and equality on a healthy planet, we must work together”.

Click on here to learn more about Expo 2020 Dubai.