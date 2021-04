STOCKHOLM / ROME, 27 avril (IPS) – Pardonne-moi,

est tout ce que vous ne pouvez pas dire.

Des années passées et toujours

les mots ne viennent pas facilement,

comme pardonne-moi, pardonne-moi.

– Tracy Chapman La journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai est l’occasion de célébrer l’humanité. Le langage nous permet de transmettre nos pensées par le son – un moyen de communication développé grâce à notre cerveau unique, combiné à notre capacité à contrôler les lèvres, la langue et d’autres composants de l’appareil vocal. Au fil du temps, les humains ont également acquis des compétences pour engager notre langue dans l’écriture.

Puisque la langue est la base de l’existence humaine, elle est particulièrement douloureuse lorsqu’on nous refuse l’expression de pensées et de sentiments. Ne pas être écouté, maltraité et dit: «Tais-toi!», Nous fait souffrir de se voir refuser un accès égal à la fraternité humaine. Nous sommes des animaux de troupeau, le sentiment d’appartenance et la liberté de s’exprimer sont essentiels pour nous tous. C’est probablement la raison pour laquelle les mots dans tant de cultures sont considérés comme sacrés – dignes de respect et même de vénération. Plusieurs sociétés condamnent la violence verbale et la plupart des religions considèrent le mensonge comme un péché grave.

Généralement, ce sont des mots écrits qui sont considérés comme particulièrement sacrés. Cependant, ces mots sacrés ont souvent une tradition parlée derrière eux. Plusieurs écritures sacrées ont été récitées bien avant d’être écrites. En 1960, l’auteur malien Amadou Hampâté Bâ déclarait dans un discours au siège de l’UNESCO à Paris:

«Il est de notre devoir de sauvegarder notre tradition orale héritée, d’essayer d’en transmettre tout ce que nous pouvons avant que le temps et l’oubli ne la fassent disparaître de la mémoire humaine. Je reconnais que plusieurs des habitants humains du monde sont analphabètes, mais je ne vous concède pas qu’ils sont ignorants. Je vous rappelle que dans mon pays, chaque fois qu’un vieil homme meurt, une bibliothèque a brûlé.

Ce respect de la parole, en particulier sous forme de récitation, se reflète dans de nombreux textes sacrés du monde. Pour de nombreux musulmans, le son du chant coranique est un moyen immédiat de contact avec la Parole de Dieu. Le son lui-même est considéré comme ayant une source divine. La participation à la récitation coranique en tant que récitateur, ou en tant qu’auditeur, devient un acte d’adoration. Ce respect de la parole et de l’écrit peut être l’une des raisons pour lesquelles tant de religions condamnent le mensonge. Le savant libanais Al-urr Al-c? Mili (1624-1693 CE) a déclaré avec précision: «Tous les maux ont été enfermés dans une pièce et sa clé ment.» Dans la Bible chrétienne, Jésus est cité comme disant: «Mais que votre ‘Oui’ soit ‘Oui’ et votre ‘Non’ soit ‘Non’. Tout ce qui est plus que cela appartient au Malin », tandis que les écritures bouddhistes proclament que le chemin de la félicité et de la justice contient:

“Discours correct: Abstenez-vous de mentir. Ne vous engagez pas dans des commérages, des discours trompeurs, blessants ou vagues.

Bonne intention: vos intentions doivent être basées sur la gentillesse et la compassion. Action appropriée: Évitez de nuire aux êtres vivants. Ne prenez aucune déclaration pour acquise. »

Des mots honnêtes et exquisément exprimés pourraient ouvrir légèrement les portes d’un noyau d’existence autrement incompréhensible. Comme l’art et la musique, les mots peuvent nous permettre d’entrevoir la grandeur de l’Univers et peut-être même de saisir une partie de sa signification intérieure.

Dans la Bible, Dieu crée le monde avec des mots:

«Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était sans forme et vide; et l’obscurité était sur la face de l’abîme. Et l’Esprit de Dieu s’est déplacé sur la surface des eaux. Et Dieu a dit: Que la lumière soit: et la lumière fut.

La plupart d’entre nous ont une attitude assez décontractée lorsqu’il s’agit de s’exprimer. Après avoir utilisé nos mots, nous avons tendance à oublier ce qui nous a fait les prononcer, c’est-à-dire si nous ne les considérons pas comme si significatifs que nous décidons de les écrire. Lorsque de tels écrits deviennent «sacrés», cela signifie qu’ils ont acquis une existence bien au-delà de ce qu’une seule personne a pu dire à une autre à un moment donné. De tels mots deviennent souvent la loi, une base solide pour l’existence d’une société et ils acquièrent ainsi une signification décisive pour les perceptions, les pensées et les actions d’un individu.

Apparemment, l’écriture s’est développée indépendamment dans au moins quatre civilisations anciennes. Quelque part en 3400 avant notre ère en Mésopotamie, en Egypte 3200 avant notre ère, en Chine 1200 avant notre ère, et dans le sud du Mexique actuel et au Guatemala 500 avant notre ère.

Les mots écrits étaient extrêmement importants pour les anciens Egyptiens. Les Grecs appelaient les caractères égyptiens hiéroglyphes, signes sacrés. Les scribes étaient considérés comme véhiculant le langage des dieux et Thoth, le dieu de la sagesse et le gardien de l’Univers, était censé posséder un livre qui comprenait l’ensemble des règles régissant le Cosmos. Des mots écrits et soigneusement récités ont renforcé les objets et les actions sacrées. On croyait que les mots permettaient au défunt de s’éveiller à une nouvelle existence au-delà de la mort. Chaque objet sacrifié – eau, nécessités de la vie, encens et ornements – était à travers des mots sacrés chargés de pouvoir. Ce n’étaient pas seulement les objets qui, à travers les mots, étaient remplis à ras bord par la force, les mots eux-mêmes étaient également chargés de puissance, ce qui signifie que les soi-disant «jeux de mots» dotaient les mots et les phrases d’un large éventail de sens et d’allusions. Un seul mot pourrait ainsi faire allusion aux objets, aux défunts, aux dieux et aux démons, aux forces et à une grande variété de concepts et de modes de pensée puissants.

La maîtrise de toutes ces connaissances rendait l’art d’écrire extrêmement difficile. Devenir scribe exigeait une formation longue et difficile, qui ne signifiait pas seulement la maîtrise de la représentation / écriture complexe de mots, la grammaire difficile et les allusions sous-jacentes, il comprenait également l’apprentissage des rituels par cœur, mythologie, comptabilité, mathématiques et géométrie. Tout cela était nécessaire non seulement pour maîtriser les obligations religieuses, mais aussi les tâches administratives. Cependant, la récompense en valait la peine. Un scribe égyptien a échappé au dur labeur sous un soleil brûlant, n’a pas payé d’impôts et a atteint des postes élevés. Il y a quelque temps 3200 ans, quelqu’un a écrit sur un papyrus un texte qu’il a appelé The Happy Scribe:

«Y a-t-il quelqu’un ici comme Hardedef? En voici un autre similaire à Imhotep? Il n’y a pas à notre époque de Noferti ou de Cheti, avant tout. Je vous demande de vous souvenir d’un homme comme Pathemdjehuti, un Chacheperrasonb. Y en a-t-il peut-être un autre comme Ptahhotep ou Kaires? Les portes et les halls qui ont été construits pour eux sont tombés en mauvais état. Leurs prêtres mortuaires n’existent plus. Leurs lieux de repos sont oubliés. Mais leurs noms sont encore mentionnés en raison des livres qu’ils ont écrits, car ils étaient si beaux. Ceux qui les ont écrits, leur mémoire est éternelle. Devenez scribe! Mettez cela dans votre esprit, afin que votre nom devienne comme le leur. Un livre vaut mieux qu’une chambre funéraire couverte d’écriture, qu’une chapelle funéraire jamais aussi bien construite. Devenez scribe et vivez pour toujours. »

Pour de nombreux auteurs ultérieurs, l’écriture est devenue une vocation passionnante, tandis que plusieurs d’entre eux ont passé leur vie à chercher le bon mot. L’un d’eux, Gustave Flaubert, a écrit:

«Tout ce que nous voulons transmettre, il n’y a qu’un seul mot pour l’exprimer, un verbe pour l’animer, un adjectif pour le qualifier. Il faut donc continuer à chercher ce mot, verbe ou adjectif, jusqu’à l’avoir découvert et ne jamais se contenter d’approximations, ne jamais se rabattre sur des trucs, même inspirés. Ou la folie du langage pour esquiver la difficulté.

Les bons mots ont été trouvés par des écrivains et des orateurs bruyants, leur permettant d’inspirer et de responsabiliser les gens. Vous pourriez penser au discours enthousiasmant de Martin Luther King:

«Je rêve qu’un jour cette nation se lèvera et vivra le vrai sens de sa croyance. Nous tenons ces vérités pour évidentes que tous les hommes sont créés égaux.

Des journalistes audacieux ont osé, avec des expressions belles et adéquates, dénoncer les injustices. Comme Émile Zola lorsqu’il accusa en 1898 l’establishment français de punir l’innocent Alfred Dreyfus:

«Ce qu’ils ont osé, je l’oserai aussi. Osez dire la vérité, comme je me suis engagé à la dire, dans son intégralité, car les voies normales de la justice ne l’ont pas fait. Mon devoir est de parler, non de devenir complice de cette parodie. Sinon, mes nuits seraient hantées par le spectre d’un homme innocent, loin de là, souffrant de la plus horrible des tortures pour un crime qu’il n’a pas commis.

Cependant, beaucoup de ces héros au franc-parler aux mots bien écrits et justes ont dû payer leur honnêteté de leur vie. Comme le poète Osip Mandelstam, qui sous la tyrannie sanglante de Josef Staline avec un grand poème a osé briser le silence effrayant de plusieurs de ses concitoyens:

Nous vivons, mais ne pouvons pas sentir la terre où nous restons,

à plus de dix pas, vous ne pouvez pas entendre ce que nous disons.

Mais si les gens parlaient à l’occasion,

ils devraient mentionner le Kremlin caucasien.

Les dictateurs détestent être dévoilés dans toute leur nudité; leur stupidité, leurs peurs, leur mépris pour les autres et leur violence délirante. Cependant, ce n’est pas seulement dans les dictatures que les héros méconnus de la liberté d’expression sont réduits au silence, voire tués. En 2020, près de sept journalistes tués sur dix ont perdu la vie dans des pays «en paix» et un nombre inconnu a été menacé et abusé, souvent en raison d’enquêtes sur des affaires de corruption locale, de crime organisé, de détournement de fonds publics et de délit environnemental. En 2020, Reporters sans frontières ont révélé qu’à leur connaissance, 50 journalistes avaient été tués, 387 détenus, 54 détenus en otage et quatre portés disparus. Ainsi, non seulement le 3 mai, rendons hommage aux gardiens et héros de la parole sacrée et exprimons notre dédain pour tous ceux qui ne respectent pas les mots; qui trichent, mentent, abusent, mutilent et tuent pour nous garder tous dans l’ignorance et la peur.

Jan Lundius détient un doctorat. sur l’histoire de la religion de l’Université de Lund et a été expert en développement, chercheur et conseiller à l’ASDI, l’UNESCO, la FAO et d’autres organisations internationales.

