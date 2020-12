Mortinaissances: une conséquence négligée de la pandémie de COVID-19

Le jour où Sarmila Shrestha a senti que son bébé ne bougeait pas, le Népal venait tout juste de s’isoler. Elle était enceinte de neuf mois et lorsqu’elle s’est rendue à l’hôpital, ils lui ont dit qu’elle devait passer un test de dépistage du COVID-19 avant de pouvoir être admise.

«Nous ne savions pas trop quoi faire ensuite», dit-elle. Lorsqu’elle a finalement été autorisée à entrer, le personnel débordé n’a pas prêté attention à ses préoccupations et il y avait des retards constants. Shrestha a accouché mais son bébé était mort-né.

«J’avais le cœur brisé», dit-elle. «Mon bébé aurait pu être en vie si le service avait été fait à l’heure.»

La mortinaissance – qui est la perte d’un bébé avant ou pendant l’accouchement, après la 20e semaine de grossesse – a augmenté dans le monde entier pendant la pandémie de coronavirus.

À Londres, un hôpital a remarqué que les mortinaissances avaient presque quadruplé pendant le verrouillage printanier de la ville. Selon l’Office for National Statistics du Royaume-Uni, le taux moyen national de mortinaissances est de 3,8 pour mille. L’hôpital St George a généralement un taux de près de la moitié de celui-ci, mais entre février et juin, il augmenté de 2,38 à 9,31 pour mille, a montré une étude récente. En juillet seulement, le taux était de 14,2 pour mille, six fois plus que la normale.

Des données similaires ont été rapportées dans d’autres hôpitaux britanniques, tandis qu’un étude en Italie, les mortinaissances y ont triplé au printemps. Un grand étude au Népal, les mortinaissances sont passées de 14 pour mille à 21; l’augmentation la plus significative est survenue au cours du premier mois de verrouillage. La même tendance a été signalée dans le monde entier, de l’Inde à l’Iran, du Pakistan au Pérou et du Bangladesh au Brésil.

Un agent de santé au Pérou effectue un scan sur une femme enceinte pendant l’épidémie de COVID-19 [Larry Campos Valeriano/Al Jazeera]

Les mortinaissances peuvent survenir en raison de complications liées à une grossesse ou à un accouchement, ou à des problèmes de santé de la mère. Au départ, certains médecins pensaient que l’augmentation des mortinaissances devait être causée par des infections à coronavirus. Mais il est devenu évident que ce n’était pas le cas. À l’hôpital St George, aucune des femmes qui ont eu des mortinaissances n’a été testée positive et les médecins ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que l’infection au COVID-19 augmente les chances d’une mortinaissance. Les médecins ont donc cherché d’autres causes.

Quand ne pas “ rester à la maison ”

Pendant les premiers jours de la pandémie, il était difficile de connaître les nombreuses conséquences du verrouillage. À la fin du mois de mars, le message au Royaume-Uni, comme dans de nombreux pays, était «restez à home ». Il y avait des nouvelles régulières du personnel débordé et des hôpitaux envahis par les patients atteints de coronavirus. Les pénuries d’équipement de protection individuelle (EPI) ont été bien documentées dans le monde entier. À New York, les infirmières ont eu recours à des sacs poubelles en plastique.

Le Dr Asma Khalil, professeur d’obstétrique et de médecine materno-fœtale et co-auteur de l’étude de l’hôpital de Londres, a découvert qu’en avril, très peu de femmes enceintes arrivaient. «Nous avions des cliniques vides», dit-elle.

Les femmes, semble-t-il, pensaient qu’elles ne devraient pas ou ne pouvaient pas se présenter à leurs rendez-vous de soins prénatals. Le passage à des rendez-vous à distance et le manque de clarté de la part des gouvernements sur la question de savoir si les soins prénatals étaient une visite essentielle ont semé la confusion. Combiné à la nervosité à propos du virus lui-même, beaucoup ont hésité.

«Si le bébé ne bouge pas, si vous avez des mouvements fœtaux réduits, c’est généralement une alerte pour venir à l’hôpital pour avoir un contrôle pour s’assurer que le bébé va bien», a déclaré Khalil. “Si vous retardez cela d’un autre jour, il est peut-être trop tard.”

Les soins de santé ont changé pendant la pandémie. Au Royaume-Uni, 89% des femmes ont eu des rendez-vous prénatals à distance pendant la pandémie, selon un sondage par BJOG: un journal international d’obstétrique et de gynécologie. En Inde, les hospitalisations en général ont diminué de moitié (PDF) et au Népal, les naissances dans les hôpitaux également diminué de 50 pour cent.

Une femme enceinte porte un masque lors d’un rendez-vous dans une maison de naissance au Texas, au milieu de l’épidémie de coronavirus en mai 2020 [File: Reuters/Callaghan O’Hare]

La surveillance de la santé d’un fœtus pendant la grossesse implique de nombreux processus qui doivent être effectués en personne avec un médecin ou une sage-femme. Bien que certains pays s’efforcent de fournir aux femmes enceintes des kits de test de pression artérielle à domicile, ils ne sont pas en mesure, par exemple, d’écouter le rythme cardiaque du fœtus ou de prendre eux-mêmes des mesures de l’utérus.

«Bien que la route virtuelle puisse être très bonne, ce n’est pas la même chose. Il se peut qu’un soignant puisse voir quelque chose lors d’une interaction avec une femme, ou qu’une femme s’ouvre sur des inquiétudes ou des inquiétudes lors d’une interaction en face à face », a déclaré Mary Renfrew, professeur de santé maternelle et infantile à l’Université. de Dundee en Ecosse. «La continuité des soins fait une différence pour les mortinaissances. Si la continuité des soins est interrompue, cela aura en soi un impact. »

Dans de nombreux pays, d’autres obstacles empêchent les femmes d’obtenir des soins. En Inde, de nombreux patients utilisent les transports en commun pour les visites d’urgence, mais pendant le verrouillage, comme au Népal et en Ouganda également, tous les transports publics se sont arrêtés, y compris souvent les taxis, ce qui signifie que de nombreuses femmes n’ont pas pu se rendre à leurs rendez-vous. Pendant un certain temps, l’Ouganda a même interdit l’utilisation de voitures privées pendant le verrouillage.

En Iran et au Pérou, certains hôpitaux étaient tellement débordés que les maternités ont été fermées, jugées non essentielles, pour faire place aux soins COVID, ont déclaré des sages-femmes locales à Al Jazeera. De nombreux autres hôpitaux manquent de personnel et, à mesure que les gens tombent malades, le personnel a été déplacé des maternités pour soigner les patients COVID.

Symptômes erronés

«Une grossesse, la naissance d’un enfant, ne s’arrête pas à une pandémie», a déclaré Margarita Perez Silva du Collège des obstétriciens du Pérou. Au Pérou et en Iran, les sages-femmes ont signalé que les décès maternels étaient en augmentation cette année.

Pour compliquer les choses, certaines femmes et le personnel de santé confondent les symptômes de complications de la grossesse avec des signes de COVID-19. Franka Cadée, présidente de la Confédération internationale des sages-femmes, a déclaré: «Si les femmes ont mal à la tête ou ne se sentent pas bien, elles pourraient bien penser:« Oh mon Dieu, j’ai COVID », alors qu’en réalité elles pourraient avoir une pression artérielle élevée», ce qui peut être un symptôme de complications de la grossesse. Avec autant d’attention portée au coronavirus, les femmes enceintes et les professionnels de la santé peuvent mal comprendre les symptômes. Et si une femme décide de s’isoler sur la base de ce malentendu, cela peut être un risque inutile pour le bébé.

En Ouganda, certaines femmes se sont vu refuser l’entrée dans des hôpitaux débordés parce que leur essoufflement était soupçonné d’être COVID, selon le Dr Peter Waiswa, professeur associé à la Makerere University School of Public Health, dans la capitale Kampala. L’essoufflement, cependant, est habituel pendant la grossesse. Un problème similaire s’est produit lors de l’épidémie d’Ebola de 2014; Les médecins de Sierra Leone ont confondu les saignements des femmes enceintes avec les symptômes d’Ebola et les ont rejetés.

Les sages-femmes au Pérou subissent une forte pression alors que de nombreuses maternités ferment et que les décès maternels augmentent [Larry Campos Valeriano/Al Jazeera]

‘Une tempête parfaite’

L’hésitation à se présenter aux rendez-vous, l’incapacité de se rendre à l’hôpital et les complications causées par les fermetures et le manque de personnel, constituent ce que Renfrew décrit comme «une tempête parfaite pour les femmes».

Le stress peut nuire à la grossesse et les femmes en font beaucoup. En plus de la peur de l’infection, la pandémie a provoqué des inquiétudes économiques généralisées qui ont frappé le plus durement les femmes. Selon les Nations Unies, les femmes représentent 70 pour cent des agents de santé et des premiers intervenants dans le monde, et les femmes ont tendance à travailler dans les secteurs qui ont été les plus touchés par la pandémie. Il y a aussi le stress d’être en lock-out.

Moins d’intimité à la maison signifie que les femmes peuvent ne pas être en mesure de parler de problèmes au téléphone ou sur l’ordinateur familial pendant que d’autres membres de la famille sont là. Par conséquent, les questions qui seraient normalement discutées dans l’intimité du cabinet d’un médecin pourraient passer inaperçues.

En outre, il y a eu une augmentation des incidents de violence conjugale pendant la pandémie et, comme le souligne Cadée, «la violence domestique a souvent pour origine la grossesse». Selon l’Organisation mondiale de la santé (PDF), entre 13 et 50 pour cent des femmes ont été victimes de violence domestique pour la première fois pendant leur grossesse et, selon une autre étude, les femmes enceintes victimes de violence domestique sont 37% plus susceptibles de subir des complications entraînant une hospitalisation, telles que l’hypertension, la rupture prématurée des membranes et l’anémie.

Une femme enceinte porte un masque de protection et un écran facial en raison de l’épidémie de COVID-19 en Thaïlande en mars 2020 [File: Reuters]

Pour de nombreux pays à revenu élevé de l’hémisphère nord, l’augmentation des mortinaissances au cours de la première vague de COVID-19 au printemps a incité un effort pour assurer des soins prénatals et encourager les femmes à se rendre aux rendez-vous en personne. Les auteurs de l’étude à Londres ont déclaré que le taux de mortinatalité a diminué depuis l’été. Il semble que les pays plus riches aient eu l’occasion de réagir aux signes avant-coureurs au printemps. Mais on ne peut pas en dire autant des pays à revenu faible et intermédiaire qui sont confrontés à plus de défis pour contenir le virus et sensibiliser le personnel de santé et les femmes enceintes. Les données sont difficiles à trouver, mais Cadée s’est entretenue avec des sages-femmes dans les 142 pays où l’ICM est membre. Elle a dit: «Les histoires étaient presque toutes similaires.» Les mortinaissances augmentent et les femmes ne peuvent pas recevoir les soins appropriés.

Dans certains cas, l’épuisement du personnel est à l’origine de la maltraitance des femmes enceintes. Les agents de santé peuvent être insensibles ou ne pas communiquer clairement et il a même été rapporté que certaines femmes ont subi une césarienne sans avoir été correctement informées au préalable. En raison des règles de distanciation sociale, beaucoup doivent se rendre à des rendez-vous et accoucher sans le soutien de leur partenaire; cela peut augmenter le risque de communication floue entre la mère et le personnel soignant.

Un bébé né pendant l’épidémie de coronavirus porte un écran facial protecteur au Vietnam en avril 2020 [File: Reuters]

La peur des hôpitaux et une éventuelle infection persistent dans de nombreux pays. Au Népal, le verrouillage a été levé en août mais la tendance s’est poursuivie.

«Le facteur critique, à notre avis, est le facteur de peur», a déclaré Ashish KC, épidémiologiste périnatale à l’Université d’Uppsala et auteur de l’étude sur le Népal. Il l’a comparé à la méfiance persistante à l’égard des établissements de santé observée à la suite de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, et a déclaré qu’il pourrait s’écouler longtemps avant que les femmes ne se sentent en sécurité pour retourner à l’hôpital. La perturbation continue des transports publics a également élargi un fossé social déjà marqué, car seules les femmes les plus riches avaient les moyens de se rendre aux hôpitaux.

Un baby-boom – au pire moment possible

En avril, le Fonds des Nations Unies pour la population prédit que 47 millions de femmes perdraient l’accès à la contraception à cause de la pandémie. Ceci, ont-ils modélisé, pourrait conduire à sept millions de grossesses non désirées. Celles-ci ne pouvaient pas arriver à un pire moment.

Beaucoup ont plaisanté au début de la pandémie au sujet d’un baby-boom, mais pour beaucoup des femmes les plus pauvres du monde, le boom sera involontaire, provoqué par le confinement du verrouillage et l’incapacité d’accéder à la planification familiale. Ce boom, des bébés conçus au début de la pandémie, fait maintenant pression sur les services de maternité alors que les cas de COVID augmentent et que les verrouillages se resserrent. Et avec lui, le risque de mortinaissance augmente également.

Des professionnels de la santé s’occupent d’un nouveau-né né au Brésil en juin 2020 au milieu de la pandémie de coronavirus [File: AFP]

“Il y aura probablement un baby-boom de coronavirus”, a déclaré Renfrew. «Cela pourrait exercer une pression énorme sur le service de maternité au plus fort de la saison de la grippe hivernale. Nous pourrions commencer à le voir à partir de janvier. Cela préoccupe beaucoup les services de maternité. »

Jusqu’à présent, aucune des entreprises produisant des vaccins contre les coronavirus n’a testé son vaccin sur des femmes enceintes lors d’essais, ce qui signifie qu’elles ne disposent d’aucune donnée sur ce groupe démographique spécifique. Les pays adoptent des approches différentes pour savoir s’il faut recommander aux femmes enceintes de se faire vacciner; beaucoup seront donc hésitants. Pendant ce temps, les sages-femmes craignent que le personnel de maternité ne figure en bas de la liste des agents de santé prioritaires pour se faire vacciner – de la même manière qu’ils étaient en bas de cette liste pour obtenir des EPI lors de la première vague du virus en mars.

À mesure que les cas de COVID augmentent, avec l’émergence de nouvelles souches du virus et le resserrement des verrouillages, cela pourrait signifier plus d’anxiété et de complications pour les femmes enceintes déjà stressées en raison de la pandémie.

Pour le personnel de santé maternelle qui les aide, les complications des grossesses conçues au début de cette année se verront pendant des mois.

«Le personnel est déjà épuisé», a déclaré Renfrew en Écosse, «et il leur reste beaucoup de temps avant qu’il y ait une vraie lumière à leur horizon.»