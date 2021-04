Merkel urges Germans to stick to tougher coronavirus rules – Times of India

BERLIN: Chancellor Angela Merkel on Saturday called on Germans to stick to tighter coronavirus restrictions imposed in areas with high infection rates over the weekend, saying this step was needed to break a third wave of infections .Both Houses of Parliament approved amendments to the Infection Protection Act earlier this week to give the federal government more powers to tackle the third wave of the pandemic Merkel drafted the law after some of the 16 federal states refused to implement stricter measures despite a COVID-19[feminine cas et au mépris d’un accord de verrouillage conclu en mars.“C’est quelque chose de nouveau dans notre lutte contre la pandémie. Et je suis convaincue que c’est nécessaire de toute urgence”, a déclaré Merkel dans son podcast vidéo hebdomadaire.“Il sert l’objectif de ralentir d’abord la troisième vague de la pandémie, puis de l’arrêter et enfin de l’inverser.”Comme de nombreux autres pays européens, l’Allemagne a du mal à contenir une troisième vague agressive de cas, les efforts étant compliqués par la variante plus contagieuse du B117, qui est apparue pour la première fois au Royaume-Uni, et un début de vaccination relativement lent.Si le nombre d’infections diminue dans les semaines à venir, des tests systématiques aideront à permettre un assouplissement contrôlé et durable des restrictions, a promis Merkel.“Et notre campagne de vaccination prend de l’ampleur. C’est la clé pour surmonter la pandémie”, a ajouté la chancelière.“Je suis convaincue que si nous parvenons maintenant à réduire les infections de manière significative et rapide, nous serons en mesure de les relâcher étape par étape dans un avenir prévisible”, a déclaré Mme Merkel.“Faisons à nouveau ce qui est nécessaire et montrons-nous ensemble respect et responsabilité”, a-t-elle ajouté.La nouvelle loi permet au gouvernement d’imposer des couvre-feux entre minuit et 5 heures du matin (heure locale CET) dans les zones où l’incidence du virus dépasse 100 cas pour 100 000 habitants trois jours de suite. Les règles incluent des limites plus strictes aux rassemblements privés, aux sports et aux ouvertures de magasins.Les écoles devront fermer et reprendre les cours en ligne si l’incidence du virus dépasse 165 cas pour 100 000 habitants trois jours de suite.Les usines et les bureaux restent ouverts, les employeurs devraient permettre à la plupart des employés de travailler à domicile et proposer des tests de coronavirus fréquents à ceux qui ne peuvent pas travailler à distance.Le nombre de cas confirmés de coronavirus en Allemagne a augmenté de 23392 au cours des dernières 24 heures pour atteindre 3268645, selon les données du Robert Koch Institute RKI ) for infectious diseases showed on Saturday. The national seven-day average of cases per 100,000 population remained roughly unchanged at 164.