Manchin lance une «grenade à main» sur le programme de Biden sur le changement climatique pour Glasgow

Lorsque la nouvelle a éclaté vendredi soir que la Maison Blanche supprimait le Clean Electricity Performance Program (CEPP) du budget du président Biden pour apaiser le sénateur Joe Manchin, le centriste démocrate de Virginie-Occidentale, les experts en environnement ont rapidement identifié les implications mondiales pour le prochain United Conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow, en Écosse.

“Joe Manchin vient de lancer une grenade à main à Glasgow”, tweeté Michael Mann, directeur du Earth System Science Center à Penn State. “Sans une norme d’énergie propre dans le paquet de réconciliation, l’administrateur de Biden ne peut pas respecter l’engagement de réduction de 50% des émissions de carbone des États-Unis d’ici 2030. Et les négociations internationales sur le climat commencent à s’effondrer.”

Étant donné que les États-Unis sont la plus grande économie du monde et le plus grand contributeur cumulatif au changement climatique, s’ils ne se rendent pas au sommet des Nations Unies sur le climat à Glasgow le mois prochain avec des politiques en place pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre par l’objectif de Biden de 50 pour cent d’ici 2030, il ne sera pas bien placé pour demander à d’autres grands émetteurs comme la Chine d’augmenter l’ambition de leurs plans climat. Et, sans une telle augmentation, le monde restera sur sa trajectoire actuelle pour dépasser les 2 degrés Celsius de réchauffement climatique que les scientifiques ont déclaré qu’il est essentiel de rester en dessous.

“Cela va créer un énorme problème pour la Maison Blanche à Glasgow”, David G. Victor, co-directeur de la Deep Decarbonization Initiative à l’Université de Californie, San Diego, Raconté le New York Times. “Si vous voyez le président entrer et dire toutes les bonnes choses avec toutes les bonnes aspirations, puis l’un des premiers tests pour savoir s’il peut livrer s’effondre, cela crée la question de savoir si vous pouvez le croire.”

Le sénateur Joe Manchin à Capitol Hill le 28 septembre. (Stefani Reynolds/Pool via Reuters)

Étant donné que les républicains au Sénat feront obstruction à toute législation autonome sur le changement climatique, la seule opportunité pour les démocrates d’adopter des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre réside dans le projet de loi de réconciliation budgétaire actuellement en cours d’examen au Congrès. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, avait précédemment appelé à son adoption d’ici la fin octobre afin que Biden puisse se rendre à la conférence de Glasgow, également connue sous le nom de COP26, avec de fortes actions climatiques en main.

“(Biden) ira à Glasgow, et nous voulons qu’il le fasse avec une législation qui est adoptée – cela aide, encore une fois, à confirmer notre engagement envers les accords de Paris en honorant notre engagement pour les normes d’émissions”, a-t-elle déclaré. mentionné lors d’une conférence de presse fin septembre, faisant référence à l’accord climatique existant des Nations Unies, conclu à Paris en 2015, qui engageait le monde à un plafond d’émissions de 2 °C, mais n’a vu les pays s’engager sur des trajectoires d’émissions qui conduiront à au moins 2,7 °C de réchauffement d’ici la fin de ce siècle. L’agenda climatique de Build Back Better pourrait être, a ajouté Pelosi, “un modèle pour le monde”.

Parmi les dispositions du projet de loi visant à réduire la pollution climatique, le Clean Electricity Performance Program, qui récompenserait les services publics pour le passage à une énergie propre et les pénaliserait pour leur dépendance continue aux combustibles fossiles, aurait le plus grand impact, selon la modélisation par une coalition d’organisations de défense de l’environnement et de groupes de réflexion. Le passage à un système de production d’électricité entièrement propre permettrait également à d’autres mesures de la législation d’offrir des avantages plus importants. Par exemple, les voitures électriques continuent de polluer le climat si elles utilisent un réseau électrique alimenté au charbon ou au gaz. Par conséquent, les incitations fiscales visant à accélérer la transition vers les véhicules électriques seront plus efficaces avec un système électrique plus propre déjà en place.

L’un des principaux défis dans les négociations internationales sur le climat est qu’aucun pays ne veut réduire ses propres émissions et voir encore un changement climatique catastrophique parce que d’autres pays ne le font pas. Les États-Unis sont loin derrière l’Union européenne en matière de réduction des émissions. Ainsi, d’autres grands émetteurs qui hésitent à risquer d’interférer avec leur croissance économique en prenant des engagements forts en matière de climat à Glasgow peuvent attendre de voir ce que font les États-Unis.

« Si les États-Unis peuvent venir à la COP[26] avec un projet de loi de réconciliation adopté et des investissements historiques dans le climat inclus, cela aurait un impact extrêmement bénéfique sur Glasgow », Peter Ogden, vice-président de l’énergie, du climat et de l’environnement à la Fondation des Nations Unies, qui a été conseiller climatique à l’Obama Maison Blanche, a déclaré Yahoo News.

“C’est comme la question à un million de dollars”, a déclaré à Yahoo News Jake Schmidt, directeur stratégique principal du Natural Resources Defense Council. “S’il y a un signe clair que les principales dispositions climatiques qui vont conduire les émissions vers 50% sont toujours intactes et qu’il y a un soutien pour cela, cela donne évidemment aux États-Unis une énorme longueur d’avance pour essayer d’encourager d’autres pays à aller de l’avant.”

Le président Joe Biden et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi au Capitole américain le vendredi 1er octobre 2021 (Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images)

Les défenseurs de l’environnement ne perdent pas encore espoir dans le Clean Electricity Performance Program. En raison de leurs marges très minces dans les deux chambres du Congrès, les démocrates doivent garder à la fois leurs ailes gauche et centriste en faveur du plan de réconciliation afin de l’adopter, et les membres écologistes de la Chambre et du Sénat menacent de retirer leur soutien si Manchin obtient ce qu’il veut. La sénatrice Tina Smith, D-Minn., qui a dirigé la rédaction de la législation sur l’énergie propre, a déclaré au Times qu’elle ne soutiendrait pas un projet de loi qui n’atteint pas les objectifs climatiques de Biden.

« Nous devons avoir une action climatique forte dans le budget Reconstruire en mieux », a-t-elle déclaré. «Je suis ouvert à toutes les approches, mais comme je l’ai dit, je ne soutiendrai pas un accord budgétaire qui ne nous amène pas là où nous devons aller en matière d’action climatique. Il y a 50 sénateurs démocrates et il faudra chacun de nos votes pour faire adopter ce budget.

Les progressistes du Congrès sont furieux parce que le budget a été associé à un projet de loi bipartite sur les infrastructures qui comprend des subventions en cours pour le développement des combustibles fossiles.

« Nous ne pouvons pas faire avancer une législation qui aggrave la crise climatique. Le plan d’infrastructure « bipartite » conçu par Exxon aggrave les émissions, mais l’associer à une énergie propre dans Build Back Better neutralise les dommages du BIF et nous permet de lutter contre la crise climatique. Nous ne pouvons pas nous permettre de l’éviscérer », tweeté La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, une démocrate de gauche de New York. (BIF est un acronyme pour le projet de loi d’infrastructure.)

Le Times, qui a annoncé pour la première fois la nouvelle du retrait du CEPP du programme de réconciliation, a rapporté que Manchin “a dit à la Maison Blanche qu’il s’opposait fermement au programme d’électricité propre”.

“Les employés de la Maison Blanche réécrivent maintenant la législation sans cette disposition climatique et essaient de concocter un mélange d’autres politiques qui pourraient également réduire les émissions”, a rapporté le journal.

Un parc éolien est présenté à Movave, en Californie, en 2019. (Mike Blake/Reuters)

Manchin a de fortes incitations politiques et personnelles à résister à l’élimination progressive des combustibles fossiles. Il est originaire d’un État doté d’importantes réserves de charbon et de gaz. La semaine dernière, Cecil Roberts, président des United Mine Workers of America et allié de Manchin Raconté Newsweek qu’il ne pouvait pas soutenir le budget de Biden en raison du plan d’énergie propre. Manchin aussi possède des actions valant entre 1 et 5 millions de dollars dans une maison de courtage de charbon qui lui a versé près d’un demi-million de dollars en dividendes l’année dernière.

Mais la Virginie-Occidentale n’est pas à l’abri des ravages du changement climatique : la propre ville natale de Manchin souffre des inondations de plus en plus fréquentes et sévères liées au changement climatique.

L’administration Biden prend également des mesures exécutives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, telles que le lancement d’un nouveau règlement pour réduire l’utilisation d’hydrofluorocarbures, ou HFC, des produits chimiques qui réchauffent la planète utilisés comme réfrigérant, et l’ouverture de vastes étendues de l’océan à l’éolien offshore. développement.

Certains des mouvements de Biden ont déjà incité d’autres pays à égaler ses efforts. Lorsque les États-Unis et l’UE ont récemment annoncé conjointement un engagement à réduire les émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre, d’au moins 30 % d’ici 2030, sept autres pays ont immédiatement signé au gage.

Il existe également un élan plus large sur l’action climatique qui découle de tout ce que fait la superpuissance mondiale. “Ce n’est pas seulement un impact symbolique ou diplomatique, mais l’impact pratique de l’action de la plus grande économie du monde”, a déclaré Ogden. « Le secteur privé verra que c’est la direction que prend le monde.

Cependant, ces programmes mettent du temps à être pleinement mis en œuvre et risque renversement par les futures administrations républicaines ou les juristes conservateurs de la Cour suprême. « L’impact et l’influence que vous avez sur les autres pays sont beaucoup plus forts s’il y a une loi », a déclaré Schmidt.

La sénatrice Tina Smith, D-Minn., à gauche, parle du changement climatique, accompagnée du sénateur Ed Markey, D-Mass., du sénateur Chris Van Hollen, D-Md., et du sénateur Ron Wyden, D-Ore. , sur la colline du Capitole, le jeudi 7 octobre 2021. (Alex Brandon/AP)

C’est pourquoi les écologistes continuent d’espérer que Manchin se rangera à leurs côtés. “J’espère que nous n’avons pas terminé le programme d’électricité propre”, a déclaré Schmidt.

Sinon, a-t-il déclaré, si les démocrates veulent renforcer la capacité de Biden à prendre la tête du changement climatique, ils devront en quelque sorte proposer des réductions d’émissions équivalentes par d’autres moyens.

On parle de création une taxe carbone, qui augmenterait le coût des combustibles fossiles pour payer le coût social de la pollution climatique. Ce serait un outil puissant dans la lutte contre le changement climatique, mais c’est une approche politiquement difficile, car les Américains sont notoirement peu enclins à payer plus pour l’électricité ou l’essence.

Sans cela, ni le programme d’électricité propre, les démocrates se retrouvent avec une collection d’actions beaucoup plus petites, telles que des subventions pour les propriétaires qui achètent des panneaux solaires ou rénovent leurs maisons pour une meilleure efficacité énergétique.

La question de savoir si ces politiques peuvent constituer un équivalent au programme d’énergie propre est une question ouverte. “Il y a d’autres dispositions climatiques importantes en dehors du CEPP qui sont également discutées dans le cadre du projet de loi de réconciliation, donc je surveillerai attentivement pour voir ce qu’elles adviendront aussi dans les jours à venir”, a déclaré Ogden.

