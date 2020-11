Lutte contre les résultats des élections, Trump utilise une nouvelle arme: le gouvernement

Le président élu Joe Biden parle de la loi sur les soins abordables à Wilmington, Del., Le mardi 10 novembre 2020, sous le regard de la vice-présidente élue Kamala Harris. (Amr Alfiky / Le New York Times)

WASHINGTON – Le président Donald Trump, confronté à la perspective de quitter la Maison Blanche dans la défaite en seulement 70 jours, exploite le pouvoir du gouvernement fédéral pour résister aux résultats d’une élection qu’il a perdue, ce qu’aucun président en exercice n’a fait dans l’histoire américaine .

Dans le dernier signe de défi, le secrétaire principal du Cabinet du président a alimenté les craintes mardi selon lesquelles Trump résisterait à la cession du pouvoir au président élu Joe Biden après des contestations judiciaires du vote. «Il y aura une transition en douceur vers une deuxième administration Trump», a déclaré le secrétaire d’État Mike Pompeo.

Le procureur général de Trump a en même temps autorisé des enquêtes sur une prétendue fraude électorale; son administrateur des services généraux a refusé de donner à l’équipe de Biden l’accès aux bureaux de transition et aux ressources garanties par la loi; et la Maison Blanche prépare un budget pour l’année prochaine comme si Trump était là pour le présenter.

Le président s’est également lancé dans un remaniement de son administration, licenciant le secrétaire à la Défense Mark Esper ainsi que les chefs de trois autres agences tout en installant des loyalistes à des postes clés à l’Agence de sécurité nationale et au Pentagone. Les alliés s’attendent à plus à venir, y compris les licenciements possibles des directeurs du FBI et de la CIA.

Mais le reste du monde a de plus en plus accepté la victoire de Biden et s’est préparé à travailler avec lui malgré le refus de Trump de reconnaître les résultats. S’adressant aux journalistes, Biden a qualifié les actions du président depuis le jour du scrutin de «gêne» qui ne lui serviront pas à long terme. «Comment puis-je dire cela avec tact?» Dit Biden. «Cela n’aidera pas l’héritage du président.»

L’impasse a laissé les États-Unis dans la position du genre de pays dont ils critiquent souvent la faiblesse des processus démocratiques. Plutôt que de féliciter Biden et de l’inviter à la Maison Blanche, comme ses prédécesseurs l’ont traditionnellement fait après qu’une élection a changé le contrôle du parti, Trump a rassemblé son administration et fait pression sur ses alliés républicains pour qu’ils agissent comme si le résultat était encore incertain, soit par faiblesse. l’espoir de renverser les résultats ou du moins de créer un récit pour expliquer sa perte.

Les efforts du président pour discréditer avec de fausses allégations à la fois les résultats des élections et la nouvelle administration Biden sont à bien des égards le point culminant de quatre ans à fournir au gouvernement des personnes pliantes tout en sapant la crédibilité d’autres institutions de la vie américaine, y compris les agences de renseignement et les forces de l’ordre. autorités, les médias d’information, les entreprises technologiques, le gouvernement fédéral au sens large et maintenant les responsables électoraux dans les États répartis sur quatre fuseaux horaires.

Tout au long de sa présidence, Trump a tenté de conditionner une grande partie du public américain à ne croire personne d’autre que lui, avec un succès évident. Bien que les preuves montrent qu’il n’y avait pas de complot généralisé pour voler les élections dans plusieurs États inventés par Trump, au moins un sondage a montré que de nombreux partisans acceptent ses affirmations. Soixante-dix pour cent des républicains interrogés par Politico et Morning Consult ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que l’élection était libre et juste.

«Ce que nous avons vu la semaine dernière du président ressemble plus étroitement à la tactique du genre de dirigeants autoritaires que nous suivons», a déclaré Michael J. Abramowitz, président de Freedom House, une organisation à but non lucratif qui suit la démocratie dans le monde. “Je n’aurais jamais imaginé voir quelque chose comme ça en Amérique.”

Abramowitz doutait qu’il y ait un grand danger que Trump annule les élections. «Mais en convainquant une grande partie de la population de la fraude généralisée, il sème un mythe qui pourrait durer des années et contribuer à une érosion de la confiance du public dans notre système électoral», a-t-il déclaré.

Biden a procédé sans attendre la concession de Trump et s’est entretenu mardi avec les dirigeants britannique, français, allemand et irlandais. La plupart des grands dirigeants mondiaux l’ont félicité pour sa victoire, y compris des alliés proches de Trump comme le Premier ministre Benjamin Netanyahu d’Israël. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, un autre favori de Trump, a rejoint le chœur mardi. Les principaux résistants sont restés les présidents Vladimir Poutine de la Russie et Xi Jinping de la Chine.

Biden a déclaré qu’il n’était pas trop préoccupé par le refus de l’administration Trump de fournir de l’argent de transition, des bureaux et un accès aux agences, insistant sur le fait qu’il pourrait constituer un gouvernement avant son investiture le 20 janvier. “Nous allons avancer de manière cohérente, en mettant sur pied notre administration, la Maison Blanche”, a-t-il déclaré. «Rien ne va nous arrêter.»

Biden a convenu qu’il serait utile d’avoir accès à des informations classifiées comme le briefing quotidien présidentiel, ce qu’une administration sortante fournit généralement à un président entrant. Mais il a ajouté: «Le fait qu’ils ne soient pas disposés à reconnaître que nous avons gagné à ce stade n’a pas beaucoup de conséquences sur notre planification.»

Dans un échange éprouvant avec des journalistes du département d’État, Pompeo a insisté sur le fait que les efforts américains pour empêcher l’intimidation des électeurs et garantir des élections libres et équitables dans le monde n’étaient pas diminués par le refus de Trump de concéder.

«Nous devons compter chaque vote légal», a déclaré Pompeo, adoptant le langage du président. «Nous devons nous assurer que tout vote non légal ne doit pas être compté. Cela dilue votre vote s’il est mal fait.

Il a craqué lorsqu’on lui a demandé si les tactiques dilatoires de Trump sapaient les efforts du département d’État pour faire pression sur les dirigeants politiques à l’étranger pour qu’ils acceptent des résultats perdants. «C’est ridicule et vous savez que c’est ridicule, et vous l’avez demandé parce que c’est ridicule», a-t-il dit.

Pompeo peut souvent être sarcastique, en particulier lorsqu’il s’adresse aux journalistes, mais le département d’État n’a fait aucun effort pour clarifier s’il plaisantait. Interrogé plus tard sur Fox News s’il était sérieux, il n’a pas répondu. «Nous aurons une transition en douceur», a-t-il déclaré. «Et nous verrons ce que les gens ont finalement décidé, lorsque tous les votes auront été exprimés.»

Ses commentaires ont provoqué des réactions négatives de la part des diplomates de carrière, y compris des critiques de son ton désinvolte et des craintes manifestes que l’administration Trump tente de voler les élections. Mais Trump l’a félicité plus tard sur Twitter: “C’est pourquoi Mike était numéro un de sa classe à West Point!”

Le retard dans la reconnaissance des résultats a laissé les ambassades américaines dans les limbes. Au moins, certains responsables de l’ambassade ont été invités à éviter tout effort pour aider Biden avec les dirigeants étrangers qui souhaitent le féliciter, comme ils le feraient normalement pendant une transition. Les diplomates ont déclaré qu’ils ne pouvaient même pas commencer à énumérer les succès de l’administration Trump de peur de le décrire au passé.

Certains ambassadeurs ont cherché à chevaucher la ligne de neutralité alors même qu’ils ne reconnaissaient pas ostensiblement Biden comme le vainqueur. «Ce fut une course âprement disputée qui nous a montré l’esprit américain de courage et de résilience», a déclaré Robert «Woody» Johnson, l’ambassadeur en Grande-Bretagne, sur Twitter. «Rien dans l’histoire de l’Amérique qui vaille la peine d’être réalisé n’a jamais été facile.»

D’autres envoyés ont fait écho aux allégations de fraude électorale du président. «S’il vous plaît, ne me privez pas de mes droits, moi et mes collègues électeurs, afin de gagner à tout prix», a déclaré Carla Sands, l’ambassadrice au Danemark, sur sa page Twitter personnelle. À titre de preuve, elle a publié une capture d’écran d’un site Web du Département d’État qui ne pouvait pas suivre son bulletin de vote par correspondance.

«Le secrétaire Pompeo ne devrait pas jouer avec des attaques sans fondement et dangereuses contre la légitimité des élections de la semaine dernière», a déclaré le représentant Eliot Engel, DN.Y., président de la commission des affaires étrangères de la Chambre. «Le département d’État devrait maintenant commencer à préparer la transition du président élu Biden.»

En prolongeant sa purge du Pentagone mardi, Trump a remplacé trois autres responsables politiques par des loyalistes. Certains responsables du ministère de la Défense craignaient que les remplaçants soient plus susceptibles de frapper des adversaires américains que leurs prédécesseurs.

James Anderson, le sous-secrétaire par intérim de la Défense pour la politique qui était en désaccord avec la Maison Blanche, a démissionné et a été effectivement remplacé par Anthony Tata, qui est devenu «le haut fonctionnaire exerçant les fonctions de sous-secrétaire à la défense de la politique», comme l’annonce Mets-le.

Tata, un général à une étoile de l’armée à la retraite qui a qualifié l’islam de «religion violente la plus oppressive» et qui a qualifié l’ancien président Barack Obama de «chef terroriste», s’est retiré du poste de chef du gouvernement du Pentagone en août face à l’opposition des deux républicains. et les sénateurs démocrates. Le président a également installé Kashyap Patel, ancien assistant du représentant de Devin Nunes, R-Calif., Qui a joué un rôle clé en aidant les républicains à tenter de saper l’enquête sur la Russie, en tant que chef de cabinet du nouveau secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, ajoutant l’alarme au Pentagone sur les mesures visant à approvisionner la direction du département avec des loyalistes.

Les alliés de Trump ont déclaré que le président était justifié de lutter contre les résultats des élections même s’il n’avait pas réussi, citant ce qu’ils jugent illégitime des décisions de justice élargissant le vote par correspondance.

«À la lumière de la législation de facto inconstitutionnelle de la Cour suprême de Pennsylvanie adoptée par ses décisions, ainsi que des prochaines élections au Sénat et aux gouverneurs des États-Unis en 2022, le litige de la campagne Trump est essentiel pour que les républicains aient des règles du jeu équitables à long terme, peu importe le court terme. résultat à terme », a déclaré Sam Nunberg, un conseiller de la campagne 2016 de Trump, par e-mail.

Seuls neuf présidents en exercice avant que Trump ne perde les offres pour un autre mandat lors d’une élection générale (quelques autres n’ont pas été renommés par leur parti), et certains comme John Adams et John Quincy Adams étaient assez aigres pour sauter les investitures de leurs successeurs. Mais aucun n’a résisté à son départ ou n’a fait état d’un complot généralisé pour renverser le résultat.

«Nous n’avons vu aucun président dans l’histoire perdre sa réélection, refuser de concéder sa défaite et prendre des mesures qui menacent d’abuser du pouvoir présidentiel pour se maintenir au pouvoir», a déclaré Michael Beschloss, un éminent historien présidentiel. «Ici, Donald Trump est à nouveau dans une catégorie historique qui lui est propre – et cette fois, c’est de mauvais augure pour la démocratie.

Richard Norton Smith, qui a écrit une biographie d’Herbert Hoover et en écrit une sur Gerald Ford, deux des neuf, a rappelé la colère de Hoover contre l’homme qui l’a battu, Franklin Roosevelt, et leur trajet en voiture glacial jusqu’à l’inauguration en mars 1933.

“Mais le point est Hoover, aussi aigri qu’il était à propos de la réticence de FDR à coopérer, comme il a défini le terme, partageait la même voiture, tout comme il avait accueilli les Roosevelt pour le thé rituel pré-inaugural la nuit précédente”, a déclaré Smith. «Ils peuvent se mépriser les uns les autres, mais leur animosité personnelle a été compensée par leur engagement en faveur du processus démocratique.»

Le parallèle souvent cité est celui où le vice-président Al Gore a fait pression pour des recomptages en Floride en 2000 pour surmonter une mince avance de son adversaire républicain, le gouverneur George W. Bush du Texas. Mais Gore n’était pas le titulaire, et le président Bill Clinton n’a pas ordonné à l’administration d’intervenir, bien qu’il ait retenu les ressources de transition de Bush jusqu’à ce que le combat soit résolu.

«Nous avons fait très attention à ne pas utiliser les ressources gouvernementales, les fonds, le personnel ou même un trombone», a déclaré Donna Brazile, qui était la directrice de campagne de Gore.

En Floride, Gore avait une chance plausible de changer le résultat de l’élection, étant donné qu’il n’avait perdu que 327 voix dans un seul État après le recomptage automatique de la machine. Trump, en revanche, est en retard de dizaines de milliers de votes dans plusieurs États qui devraient changer, ce qui ne s’est jamais produit à cette échelle.

“La grande différence”, a déclaré Brazile, “c’est que cela ressemble à une grande campagne de relations publiques menée devant les tribunaux pour souiller les électeurs là où Trump a perdu ou sous-performé par rapport à l’élaboration d’un récit beaucoup plus large selon lequel cette élection a été truquée.

