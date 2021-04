L’organe politique le plus puissant de l’ONU reste paralysé face à une nouvelle guerre froide

Le Conseil de sécurité de l’ONU est désormais le champ de bataille d’une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Crédit: Nations Unies

NATIONS UNIES, 14 avril (IPS) – Une nouvelle guerre froide – cette fois, entre les États-Unis et la Chine – menace de paralyser l’organe le plus puissant de l’ONU, alors même que les conflits militaires et les guerres civiles balayent le monde, principalement en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine.

Les critiques croissantes à l’encontre du Conseil de sécurité sont en grande partie dirigées contre ses échecs collectifs à résoudre les conflits et les crises politiques en cours dans plusieurs points chauds, notamment la Syrie, le Yémen, l’Afghanistan, l’Iraq, le Myanmar, la Somalie, le Soudan du Sud, l’Ukraine et la Libye – et ses échec sur la Palestine.

On s’attend à ce que les divisions marquées entre la Chine et la Russie, d’un côté, et les puissances occidentales de l’autre, se poursuivent, soulevant la question: le Conseil de sécurité a-t-il survécu à son utilité ou a-t-il perdu sa crédibilité politique?

Les cinq grandes puissances jettent de plus en plus leurs armes protectrices autour de leurs alliés, malgré les accusations croissantes de crimes de guerre, de génocide et de violations des droits humains contre ces pays.

La semaine dernière, Yasmine Ahmed, directrice britannique de Human Rights Watch, a appelé la Grande-Bretagne «à se mobiliser en tant que porte-parole sur le Myanmar et à commencer à négocier un projet de résolution du Conseil de sécurité sur un embargo sur les armes et sanctions ciblées contre les militaires ».

Plus de 580 personnes, dont des enfants, ont été tuées depuis le coup d’État du 1er février: «il est temps pour le Conseil de sécurité de faire plus que de faire des déclarations et de commencer à œuvrer pour une action de fond», a-t-elle averti.

Mais dans la plupart de ces conflits, y compris au Myanmar, les embargos sur les armes sont très peu probables car les principaux fournisseurs d’armes aux parties en guerre sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine.

Le président américain Joe Biden a décrit la nouvelle confrontation croissante comme une bataille entre démocraties et autocraties.

Dans un article analytique récent, le New York Times a déclaré que l’alignement le plus frappant de la Chine était avec la Russie, les deux pays se rapprochant après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Les deux pays ont également annoncé qu’ils construiraient conjointement une station de recherche sur la lune. la scène pour concurrencer les programmes spatiaux américains.

«La menace d’une coalition dirigée par les États-Unis contestant les politiques autoritaires de la Chine n’a fait que renforcer l’ambition de Pékin d’être un chef de file mondial des nations qui s’opposent à Washington et à ses alliés», a déclaré le Times.

Ian Williams, président de l’Association de la presse étrangère basée à New York et auteur de “ UNtold: The Real Story of the United Nations in Peace and War ”, a déclaré à IPS qu’en les premières années, avec une majorité sûre à l’Assemblée générale (AG), les États-Unis pouvaient prétendre à la vertu et éviter d’utiliser le veto. Les Soviétiques assiégés y ont recouru encore et encore.

«Mais comme pour tant de lois onusiennes et internationales, l’exception israélienne a permis aux États-Unis de rattraper le temps perdu. Maintenant, les Russes ont rattrapé leurs veto pour la Serbie et la Syrie ».

La Chine, a-t-il souligné, évitait d’utiliser le veto à moins que Taiwan ou le Tibet ne soient mentionnés. Autrefois, il y avait une allusion à un élément idéologique – Tiers-monde et socialisme contre impérialisme.

«Mais maintenant, c’est entièrement transactionnel, les détenteurs du veto s’occupant de leurs clients et alliés, donc personne ne devrait se faire d’illusions sur la Chine et la Russie agissant de manière progressiste et constructive. Mais les États-Unis ne sont pas en position de pointer du doigt la Syrie alors qu’ils protègent l’Arabie saoudite et Israël ».

«Nous pouvons espérer que la majorité des membres s’indigneront suffisamment pour tenter de provoquer l’indignation. Mais malheureusement, l’expérience historique suggère que de nombreux gouvernements ont une tolérance presque illimitée pour les meurtres de masse dans des pays lointains dont ils connaissent mal », a-t-il noté, notamment au Darfour, dans les Balkans, au Rwanda et maintenant au Myanmar.

La percée serait le dire des États-Unis, mettre fin à l’occupation et ensuite inviter les autres à se joindre à une réaffirmation de la Charte.

“Mais comme je ne crois pas vraiment à la fée des dents, je devrais me contenter d’une coalition de conscients dans l’AG unis pour la paix – et le droit et l’ordre internationaux”, a déclaré Williams, un analyste principal qui a écrit pour les journaux et magazines du monde entier, notamment l’Australian, The Independent, New York Observer, The Financial Times et The Guardian.

Interrogé sur les meurtres au Myanmar et le manque d’action au sein du CSNU, le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré aux journalistes le 29 mars: «Nous avons besoin de plus d’unité au sein de la communauté internationale. Nous avons besoin de plus d’engagement au sein de la communauté internationale pour faire pression afin de faire en sorte que la situation soit inversée. Je suis très inquiet. Je vois, avec beaucoup d’inquiétude, le fait que, apparemment, beaucoup de ces tendances semblent irréversibles, mais l’espoir est la dernière chose à laquelle nous pouvons renoncer.

Vijay Prashad, directeur exécutif, Tricontinental: Institute for Social Research, qui a beaucoup écrit sur la politique internationale, a déclaré à IPS que les Nations Unies sont une institution essentielle, un processus, à bien des égards, plutôt qu’une institution entièrement achevée.

Les agences des Nations Unies – y compris l’OMS, l’UNICEF et le HCR, a-t-il dit, fournissent des services vitaux aux peuples du monde; «Et nous devons rendre ces institutions plus solides, et nous devons nous assurer qu’elles conduisent un programme public qui fait progresser les principaux objectifs de la Charte des Nations Unies (à savoir maintenir la paix, mettre fin à la faim et à l’analphabétisme, jeter les bases d’une vie riche, en somme).”

Le Conseil de sécurité est victime des batailles politiques dans le monde, a-t-il soutenu.

“Il n’y a aucun moyen de créer un meilleur cadre pour gérer les principaux différentiels de pouvoir”, a déclaré Prashad, auteur de 30 livres, dont le plus récent “Washington Bullets” (LeftWord, Monthly Review),

«Il serait de loin préférable de donner du pouvoir à l’Assemblée générale des Nations Unies, qui est plus démocratique, mais depuis les années 1970, nous avons vu comment les États-Unis – en particulier – ont miné l’AGNU pour qu’elle prenne la décision presque exclusivement au CSNU».

Depuis la chute de l’URSS, a-t-il dit, le secrétaire général de l’ONU est devenu subordonné au gouvernement américain («nous l’avons vu de manière choquante avec le traitement de l’ancien secrétaire général Boutros Boutros-Ghali»).

Le nouveau “ Groupe d’amis pour défendre la Charte des Nations Unies ”, qui comprend la Chine et la Russie, est une évolution positive, a déclaré Prashad, président de la Histoire de l’Asie du Sud et un ancien professeur d’études internationales à Collège Trinity dans Hartford, Connecticut.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré aux journalistes le 31 mars: «Et puis en termes de travail avec mes homologues du Conseil de sécurité, je sais qu’il y a des domaines – et c’est une discussion que j’ai eue – avec mes deux Collègues chinois – nous savons qu’il y a des lignes rouges ».

«Il y a des domaines dans lesquels nous avons de sérieuses préoccupations, et nous avons été ouverts et nous avons été francs au sujet de ces préoccupations. En Chine, que se passe-t-il avec les Ouïghours, par exemple? Avec la Russie, en Syrie, et il y en a bien d’autres. Nous savons ce que sont les lignes rouges », a-t-elle ajouté. «Nous avons essayé de combler ces lacunes, mais nous essayons également de trouver les domaines sur lesquels nous avons un terrain d’entente. Nous avons pu trouver un terrain d’entente sur la Birmanie (Myanmar). Avec les Chinois, nous travaillons sur le changement climatique d’une manière, je pense, très positive. Nous ne sommes pas exactement au même endroit, mais c’est un domaine où nous pouvons avoir des conversations entre nous. » «Donc, en tant que haut diplomate américain à New York, il est de ma responsabilité de trouver un terrain d’entente afin que nous puissions atteindre des objectifs communs, mais de ne pas donner de laissez-passer à l’un ou l’autre des pays s’ils enfreignent les valeurs des droits de l’homme ou poussent dans des directions que nous jugeons inacceptables », A-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, rappelant une époque révolue, au plus fort de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique dans les années 1960, les Nations Unies étaient le champ de bataille idéologique où les Américains et les Soviétiques se battaient mutuellement – soit sur le sol. de la salle de l’Assemblée générale ou à la table en fer à cheval du Conseil de sécurité de l’ONU.

Peut-être l’une des guerres de mots les plus mémorables a eu lieu en octobre 1962 lorsque l’ambassadeur américain politiquement courageux Adlai Stevenson (1961-65), deux fois candidat démocrate à la présidence américaine, a défié l’envoyé soviétique Valerian Zorin au sujet d’allégations selon lesquelles l’URSS, peut-être sous le couvert de l’obscurité, avait déplacé des missiles nucléaires à Cuba – et à une distance anéantissante des États-Unis.

S’exprimant lors d’une réunion tendue du Conseil de sécurité, Stevenson a averti Zorin: «Je vous rappelle que vous n’avez pas nié l’existence de ces armes. Au lieu de cela, nous avons entendu dire qu’ils étaient soudainement devenus des armes défensives. Mais aujourd’hui – encore une fois, si je vous ai bien entendu – vous dites maintenant qu’ils n’existent pas, ou que nous n’avons pas prouvé qu’ils existent, avec un autre beau flot de mépris rhétorique.

«Très bien monsieur», dit Stevenson, «laissez-moi vous poser une question simple. Est-ce que vous, l’Ambassadeur Zorin, niez que l’URSS ait placé et place actuellement des missiles et des sites de moyenne et moyenne portée à Cuba? » “Oui ou non? N’attendez pas la traduction: oui ou non? », A insisté Stevenson avec un ton d’arrogance implicite.

S’exprimant en russe par l’intermédiaire d’un traducteur de l’ONU (qui a fidèlement traduit les sentiments de l’envoyé américain en anglais), Zorin a riposté: «Je ne suis pas dans une salle d’audience américaine, monsieur, et je ne souhaite donc pas répondre à une question qui m’est posée dans la façon dont le procureur fait. En temps voulu, monsieur, vous aurez votre réponse. Ne t’en fais pas.”

Pour ne pas être trompé, Stevenson a hurlé en retour: «Vous êtes actuellement au tribunal de l’opinion mondiale, et vous pouvez répondre par oui ou par non. Vous avez nié leur existence. Je veux savoir si… je vous ai bien compris.

Quand Zorin a dit qu’il fournirait la réponse en «temps voulu», Stevenson a déclaré: «Je suis prêt à attendre ma réponse jusqu’à ce que l’enfer se fige.»

