L’ONU prêche la transparence vis-à-vis du monde extérieur mais ne la pratique pas dans son propre jardin

NATIONS UNIES, 09 août (IPS) – Les Nations Unies prêchent depuis longtemps la sagesse de la transparence et de la responsabilité au monde extérieur, mais n’ont pas mis en pratique les mêmes principes dans leur propre arrière-cour – ou même au 39e étage de la salle du Secrétaire général. bureau au Secrétariat de l’ONU.

L’opacité, ironiquement, est visible dans la plupart des nominations de haut niveau dans le système des Nations Unies, dont deux – les postes de directeurs exécutifs d’ONU Femmes et de l’UNICEF – deviennent bientôt vacants.

Antonia Kirkland, responsable mondiale des programmes d’Egalité Maintenant pour l’égalité juridique et l’accès à la justice, a déclaré à IPS : “Nous sommes préoccupés par le fait que le processus de sélection du troisième chef d’ONU Femmes n’a pas été transparent”

Elle a déclaré que l’actuelle directrice exécutive d’ONU Femmes avait bien travaillé avec la société civile et les gouvernements “pour faire avancer notre programme commun pour l’égalité des sexes, aboutissant à plus de 40 milliards de dollars d’engagements au Forum Génération Égalité”.

« Nous savons que pour parvenir à l’égalité des femmes et des filles, ONU Femmes doit être dirigée par quelqu’un qui possède des références irréprochables dans le domaine des droits des femmes et une expérience significative dans la conduite de processus intergouvernementaux avec d’excellentes compétences en matière de construction de ponts et de négociation.

Jusqu’à présent, a-t-elle déploré, “nous n’avons eu aucune transparence concernant les critères utilisés dans les entretiens et le processus utilisé pour prendre la décision, ce qui a suscité des appréhensions et des appels à la responsabilité”.

Purnima Mane, ancienne sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), a déclaré à IPS que les nominations de hauts responsables dans les organisations des Nations Unies ont toujours été un sujet d’intérêt et de préoccupation pour la société civile.

« L’ONU est considérée par la société civile comme un organe clé qui influe profondément sur les questions qui lui tiennent à cœur et sur lesquelles elle souhaite avoir davantage son mot à dire. Les droits des femmes sont l’une de ces questions, ce qui rend la nomination du directeur exécutif d’ONU Femmes d’un grand intérêt », a-t-elle soutenu.

Elle a souligné que l’ONU a toujours traité les nominations à des postes de haut niveau de manière hautement confidentielle et comme une question déterminée par les États membres dans une large mesure.

La plupart des partenaires de l’ONU sont conscients des négociations qui se déroulent dans les coulisses entre les pays dans le cas de nominations de haut niveau à l’ONU pour s’assurer que le candidat souhaité est nommé.

« Mais la société civile est désormais de plus en plus reconnue comme ayant un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre de l’agenda de l’ONU et le suivi de la manière dont les États membres remplissent leurs engagements pris à l’ONU », a-t-elle noté.

« Il n’est donc pas surprenant que la société civile demande plus d’ouverture dans les nominations aux postes de direction pour s’assurer que sa voix soit entendue. Il veut également s’assurer qu’une déclaration de vision publique rend l’agenda d’un candidat potentiel transparent et envers lequel il peut être tenu responsable », a-t-elle déclaré.

L’intention principale, a expliqué Mane, est de veiller à ce que le candidat ayant le meilleur dossier et les meilleures capacités soit nommé et que le nouveau directeur exécutif épouse un programme d’action solide, fondé sur les droits et les preuves, et respecte la voix de la société civile.

La semaine dernière, une coalition de quelque 380 organisations de la société civile (OSC), ainsi que 746 individus, personnalités publiques et féministes, ont exprimé leurs « inquiétudes concernant le processus de recrutement d’une nouvelle directrice exécutive d’ONU Femmes ».

La lettre conjointe adressée au Secrétaire général Antonio Guterres se lit comme suit : « En raison de l’importance d’ONU Femmes pour notre travail en faveur des droits des femmes dans le monde, beaucoup d’entre nous vous ont signé deux lettres antérieures soulignant l’importance d’un processus transparent informé par la société civile ».

“Au fur et à mesure que ce processus se déroule, nous n’avons pas vu ces principes respectés”, indique la lettre.

Lorsqu’il a présenté le rapport du Panel de haut niveau sur la responsabilité financière internationale, la transparence et l’intégrité en février 2021, Guterres a déclaré que le panel a fourni une vision d’un meilleur système qui fonctionne pour tous – ainsi que des “recommandations pour construire des des systèmes de responsabilité, de transparence et d’intégrité ».

Parlant de la corruption comme de la trahison ultime de la confiance du public, Guterres a déclaré en 2017 : « Ensemble, nous devons créer sans délai des systèmes plus solides de responsabilité, de transparence et d’intégrité. “

Mais malheureusement, ces trois éléments manquent dans la plupart des nominations de haut rang et de haut niveau à l’ONU.

Andreas Bummel, directeur exécutif de Démocratie sans frontières, a déclaré à IPS que la légitimité du prochain directeur exécutif d’ONU Femmes repose sur un processus de sélection ouvert, transparent et compétitif.

Il a dit qu’il est nécessaire de voir les déclarations de vision des candidats et que la société civile participe aux audiences publiques et aux entretiens.

« Cela devrait être dans le meilleur intérêt de l’ONU elle-même, car cela a un impact sur l’efficacité future d’ONU Femmes. À présent, cela devrait vraiment être une procédure standard pour tous les postes de direction à l’ONU », a déclaré Bummel.

Mane, qui est également ancien président et chef de la direction de Pathfinder International, un leader mondial de la santé sexuelle et reproductive, a déclaré qu’il est probable que bon nombre des demandes contenues dans la lettre de la coalition ne seront pas bien reçues par les États membres de l’ONU.

Le processus proposé pour la nomination d’ONU Femmes, qui est différent du processus de sélection de l’ONU, est susceptible d’être considéré comme un précédent pour toutes les nominations de haut niveau à l’avenir, ce qui entraînera une réticence à faire appel à d’autres acteurs dans le processus de sélection.

« Cela est particulièrement vrai dans le cas de la société civile que certains États membres considèrent avec regret comme leur adversaire et non comme leur alliée », a-t-elle noté.

De plus, une plus grande implication de la société civile et plus de transparence globale dans les nominations seraient en fait la bonne mesure à prendre si l’ONU doit être respectée par tous ses partenaires et parties prenantes.

Cela enverrait également un message de l’ONU indiquant qu’elle reconnaît le rôle clé que joue la société civile, ainsi que les gouvernements nationaux, dans la traduction du programme de l’ONU en action, a-t-elle ajouté.

Mane a également fait valoir que la participation des ONG au panel d’entretien est peut-être la demande la plus radicale incluse dans la lettre. Il est peu probable que les États membres modifient le processus pour inclure la société civile de manière plus formelle dans le comité de sélection, comme proposé.

« Mais demander l’idéal, c’est la bonne chose à faire, même si cela peut sembler difficile. Une mairie, où les candidats peuvent engager un dialogue avec la société civile est tout à fait faisable et mérite une sérieuse réflexion ».

De tels échanges avec des candidats potentiels ont en fait été organisés de manière informelle par la société civile dans le passé et aident à enraciner le meilleur candidat tel que vu par la société civile, même s’il n’est pas formellement représenté dans le processus de sélection, a-t-elle noté.

« L’ONU doit évoluer pour être adaptée à son époque, et l’inclusion et la transparence sont la clé de cette évolution », a déclaré Mane.

Selon PassBlue, un offre d’emploi a été publié et la date limite du 28 juin a été prolongée, ce qui suggère que davantage de candidatures sont souhaitées.

Bien que la liste des candidats ne soit pas publique, jusqu’à présent, les directeurs adjoints actuels d’ONU Femmes, Asa Regner de Suède et Anita Bhatia de l’Inde, auraient postulé pour le poste.

D’autres candidats qui auraient soumis leurs noms, a rapporté PassBlue, sont l’ancien secrétaire général adjoint de l’ONU. Radhika Coomaraswamy du Sri Lanka, Kang Kyung-wha de Corée du Sud et Mereseini Rakuita Vuniwaqa de Fidji.

Et les candidats de la région arabe comprennent Zineb Touimi-Benjelloun du Maroc et Sima Sami Bahous de Jordanie, selon PassBlue, une publication numérique indépendante dirigée par des femmes couvrant les Nations Unies.

L’ONU encourage fortement les jeunes à postuler. De la liste connue, Vuniwaqa, 47 ans, est le seul âgé de moins de 50 ans. Tous les candidats ont une expérience de leadership impressionnante au sein de l’ONU, de leurs gouvernements ou des deux.

Entre-temps, dans sa lettre, la coalition souligne l’importance de ce qui suit :

? La liste des candidats au poste de Directrice exécutive d’ONU Femmes devrait être rendue publique. Ce processus de sélection devrait suivre le précédent du processus de sélection pour d’autres postes de direction des Nations Unies tels que le Haut Commissaire aux droits de l’homme et le Secrétaire général en publiant les noms. Bien que la confidentialité soit vitale dans le recrutement ordinaire, les noms des candidats dans cette recherche et dans toutes les recherches des agences des Nations Unies devraient être rendus publics. ? Les candidats doivent avoir une motivation publique ou un énoncé de vision. Il est important que tous les candidats fournissent une déclaration de motivation ou de vision afin que la société civile puisse comprendre ce qu’ils espèrent accomplir en tant que chef d’ONU Femmes. ? Une mairie virtuelle des candidats devrait être organisée pour la société civile. Étant donné que le directeur exécutif doit être en mesure d’interagir efficacement avec la société civile, toutes les parties prenantes devraient avoir intérêt à voir les candidats dans un format virtuel en direct. La mairie doit avoir lieu avant le panel d’entretien afin que l’événement puisse alimenter les informations collectées pour le processus d’entretien. ? La société civile doit être correctement représentée dans le panel d’entretien. Idéalement, la moitié des membres du jury de sélection devrait être composée de représentants d’organisations de la société civile. Au minimum, nous devons avoir un représentant du Nord global et un représentant du Sud global.

La prochaine Directrice exécutive d’ONU Femmes est d’une importance vitale pour la société civile féministe et les autres parties prenantes dans le monde. Il est essentiel qu’il s’agisse d’un processus transparent et inclusif.

« En tant qu’organisations féministes de la société civile qui s’engagent régulièrement avec ONU Femmes, nous sommes impatients de voir nos demandes correctement reflétées dans le processus, et nous sommes prêts et disposés à travailler directement avec le comité de recherche ou les représentants désignés pour atteindre cet objectif », la lettre ajoute.

