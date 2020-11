L’ONU met en garde contre une famine imminente avec des millions de personnes en danger de famine

L’avenir des systèmes alimentaires mondiaux est entre nos mains. Faisons grandir l’avenir! Crédit: Fondation Barilla



NATIONS UNIES, 27 novembre (IPS) – Les chiffres sont stupéfiants ?? comme en témoigne la pandémie de coronavirus en cours qui a déclenché une nouvelle série de pénuries alimentaires, de famine et de famine.

Selon le Programme alimentaire mondial (PAM) basé à Rome, 690 millions de personnes n’ont pas assez à manger. tandis que 130 millions de personnes supplémentaires risquent d’être poussées au bord de la famine d’ici la fin de l’année.

La faim est un scandale dans un monde d’abondance. Un estomac vide est un trou béant au cœur d’une société, ?? Le Secrétaire général Antonio Guterres a déclaré la semaine dernière que la famine se profilait dans plusieurs pays.

Frappant une note personnelle, Guterres a déclaré qu’il n’aurait jamais pu imaginer que la faim augmenterait à nouveau pendant son mandat de Secrétaire général.

Le PAM a identifié 10 pays ayant connu les pires crises alimentaires en 2019: le Yémen, le Congo, l’Afghanistan, le Venezuela, l’Éthiopie, le Soudan du Sud, la Syrie, le Soudan, le Nigéria et Haïti. La liste devrait augmenter d’ici la fin de cette année.

Le directeur exécutif du PAM, David Beasley, a déclaré lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU en avril dernier: «Il n’y a pas encore de famines. Mais je dois vous avertir que si nous ne nous préparons pas et n’agissons pas maintenant? pour garantir l’accès, éviter les déficits de financement et les perturbations du commerce – nous pourrions être confrontés à de multiples famines aux proportions bibliques en quelques mois. ??

Dans ce sombre scénario, réintroduire l’avenir de l’alimentation est possible, affirment la Fondation Barilla et Food Tank, qui parrainent conjointement un dialogue international en ligne le 1er décembre pour présenter des solutions concrètes pour repenser nos systèmes alimentaires – de la ferme à l’assiette.? ?

Les discussions devraient aider à préparer le terrain pour la Sommet des Nations Unies sur le système alimentaire qui se tiendra en 2021.

La propagation du COVID-19 a démontré la fragilité des systèmes alimentaires mondiaux, mais elle offre également des opportunités de transformer la façon dont nous produisons, distribuons et consommons les aliments.

Guido Barilla, président du groupe Barilla et de la Fondation Barilla, a déclaré: «Nous avons besoin d’un mouvement positif pour accélérer, responsabiliser, affiner et concevoir un avenir plus durable, et sensibiliser les gens – entreprises, citoyens, institutions – à un autre avenir. possible.??

Danielle Nierenberg, présidente et fondatrice de Food Tank, a déclaré à IPS que la pandémie avait eu un impact énorme sur les systèmes alimentaires et agricoles du monde.

«Ironiquement, il y aura des rendements records pour de nombreuses céréales cette année, mais les perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie ainsi que la crise climatique mondiale et les conflits croissants dans plusieurs pays mènent également à une pandémie de faim, ?? elle a souligné.

La faim, comme l’ont souligné de nombreux experts, n’est pas due au fait que le monde ne produit pas assez de nourriture, mais à un problème de distribution qui a été exacerbé par des préoccupations concernant la santé et le manque de leadership national et de volonté politique dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis. , pour s’assurer que personne ne souffre de la faim, a déclaré Nierenberg.

Jeffrey Sachs, professeur et directeur du Center for Sustainable Development, Columbia University et directeur du UN Sustainable Development Solutions Network, a déclaré: “ Changer le système alimentaire est un défi complexe, mais la première étape est de savoir où nous voulons aller, et cela vers une alimentation saine produite avec une agriculture durable.

Abby Maxman, présidente-directrice générale d’Oxfam America, a déclaré que IPS COVID-19 était la goutte d’eau pour des millions de personnes déjà aux prises avec les effets des conflits, des inégalités et du changement climatique.

La pandémie alimente la faim dans les pires points chauds de la faim au monde tels que le Venezuela et le Soudan du Sud, et elle crée de nouveaux épicentres de la faim dans des pays comme l’Inde, l’Afrique du Sud et le Brésil où des millions de personnes géraient à peine ont été renversés par la pandémie, ?? dit-elle.

Elle a également souligné que le COVID-19 a révélé les faiblesses d’un système alimentaire qui donne la priorité aux bénéfices des grandes entreprises alimentaires et agricoles par rapport aux besoins des producteurs et des travailleurs du secteur alimentaire.

«Nous entendons le même refrain partout dans le monde? les familles sont très inquiètes car elles sont obligées de prendre des décisions impossibles ?? risquent-ils de contracter la maladie en sortant pour gagner de l’argent pour acheter de la nourriture? Ou restez à la maison et regardez leurs enfants avoir faim ???

Ce n’est pas vraiment un choix pour la plupart. Les gouvernements doivent contenir la propagation de cette maladie mortelle, mais il est tout aussi vital qu’ils prennent des mesures pour arrêter la pandémie de tuer autant de victimes ?? sinon plus ?? les gens de la faim, a déclaré Maxman.

L’avenir des systèmes alimentaires mondiaux est entre nos mains. Faisons grandir l’avenir! Crédit: Fondation Barilla

Le Conseil consultatif de la Fondation Barilla, décrit comme une fondation indépendante qui travaille à proposer des actions concrètes pour résoudre les problèmes liés aux systèmes alimentaires mondiaux, a proposé une stratégie pour transformer les systèmes alimentaires à travers des solutions partagées et systémiques et un engagement collectif mondial.

Le dialogue international en ligne devrait mettre en évidence le rôle essentiel des agriculteurs dans l’alimentation du monde et la gestion des ressources naturelles, le secteur alimentaire dans la progression vers le Programme 2030 et les chefs dans la refonte des expériences alimentaires. Les perspectives de la technologie et de l’innovation, le rôle de l’alimentation en tant que prévention et les développements politiques les plus récents, y compris la stratégie de l’UE de la ferme à l’assiette, seront également discutés.

Interrogé sur la question de savoir si la disponibilité de deux vaccins d’ici le début de l’année prochaine contribuera à atténuer ou à mettre fin à l’urgence alimentaire, Nierenberg a déclaré à IPS que si les vaccins sont prometteurs et assureront la santé de millions et de millions de personnes, la pandémie nous a montré à quel point nos systèmes alimentaires et économiques sont – cela a mis à jour de nombreuses fissures qui existaient déjà, mais qui se sont élargies depuis la pandémie.

«Nous aurons besoin de plus que des vaccins pour nous assurer que la nourriture est considérée comme un droit humain et que les gens du monde entier ont accès à un salaire décent et à une nourriture sûre, abordable et accessible, ?? elle a déclaré.

Maxman d’Oxfam America a déclaré à IPS que les nouvelles passionnantes sur les vaccins donnent l’espoir de sortir de ce cauchemar mondial, mais la percée scientifique n’est qu’une partie de l’équation.

Tout aussi important, a-t-elle dit, est de s’assurer que chaque personne sur cette planète puisse l’obtenir le plus rapidement possible. Mais pour le moment, les pays riches, y compris les États-Unis, accumulent déjà plus de la moitié des vaccins à développer par les entreprises qui possèdent les cinq principaux candidats vaccins.

Avec seulement 4% de la population mondiale, les États-Unis ont déjà réservé près de 50% de l’offre totale prévue de Pfizer en 2021. C’est pourquoi Oxfam réclame un vaccin contre le peuple: un bien public mondial, librement et équitablement accessible à tous, donnant la priorité à ceux qui en ont le plus besoin ici chez nous et dans le monde.

Pour protéger tout le monde, quelle que soit leur richesse ou leur nationalité, les entreprises ayant les meilleurs candidats pour un vaccin efficace contre le COVID-19 doivent s’engager à partager ouvertement leur technologie vaccinale afin de permettre de fabriquer des milliards de doses le plus rapidement possible au prix le plus bas possible, a déclaré Maxman .

Interrogé sur l’impact du gaspillage, de l’obésité et de la surconsommation, Nierenberg a déclaré: “Je pense que MAINTENANT est le moment d’une véritable réinitialisation du système alimentaire”.

«Il est clair que l’agriculture devait être révolutionnée avant la pandémie et nous ne pouvons pas revenir à la façon dont les choses étaient».

Ces défis sans précédent, a-t-elle noté, offrent d’énormes opportunités pour créer un système alimentaire qui ne peut pas être brisé, qui soit vraiment régénérateur et réparateur, et qui ne laisse personne de côté.

?? Nous ne pouvons pas revenir à la “normale”. La normale nous a rendus vulnérables, et cette crise a creusé les fissures dans un système alimentaire qui avait déjà besoin d’être réparé. Mais c’est notre temps de pivoter. À l’heure actuelle, nous pouvons développer des solutions durables pour nourrir les hommes et la planète, ?? a déclaré Nierenberg, récipiendaire du prix Julia Child 2020 et qui a passé deux ans à faire du bénévolat pour le Corps de la paix en République dominicaine.

Maxman a déclaré: «Le système alimentaire mondial est brisé. Nous devons reconstruire un système alimentaire plus juste, plus résilient et plus durable.

Le fait que huit des plus grandes entreprises de produits alimentaires et de boissons aient versé plus de 18 milliards de dollars aux actionnaires alors même que la pandémie se propageait à travers le monde illustre à quel point notre système alimentaire est brisé, a-t-elle noté.

À court terme, les gouvernements doivent s’assurer que les systèmes alimentaires locaux peuvent continuer à fonctionner, que les gens peuvent accéder et se permettre d’acheter des aliments nutritifs et que les producteurs peuvent continuer à cultiver et à produire les aliments nécessaires aux communautés locales.

Mais alors que les pays se remettent de la crise, les gouvernements doivent donner la priorité à l’investissement dans les petits producteurs, en veillant à ce que les productrices alimentaires ne soient pas victimes de discrimination, en prenant des mesures pour s’assurer que les producteurs alimentaires peuvent s’adapter au changement climatique et en exigeant que les grandes entreprises agroalimentaires paient. travailleurs un salaire décent, a-t-elle déclaré.

