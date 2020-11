L’importance d’investir dans le volontariat

La Journée internationale des volontaires (IVD), le 5 décembre, est une célébration internationale qui a été mandatée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1985. Cette journée est l’occasion de promouvoir le volontariat, d’encourager les gouvernements à soutenir les efforts des volontaires et de reconnaître les contributions des volontaires à la réalisation du développement durable Objectifs (ODD) aux niveaux local, national et international. Crédit: Volontaires des Nations Unies (VNU)

KATHMANDU, Népal, 19 novembre (IPS) – La Journée internationale des volontaires approchera bientôt et le 5 décembre deviendra une journée pour célébrer les actions de millions de volontaires du monde entier, dans le sud ainsi que dans le nord de la monde.

Paradoxalement mais aussi tragiquement, le volontariat n’a jamais été plus propice qu’au cours des six derniers mois de la pandémie.

Au Canada, comme ailleurs dans le monde, les bénévoles ont été en première ligne, fournissant des services de santé essentiels dans les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers pour soutenir les membres les plus marginalisés de la société, offrant une contribution indispensable lorsque le pays en avait le plus besoin.

Comme l’a souligné la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina J. Mohammed la Réunion technique mondiale sur le volontariat, organisé en juillet par les Volontaires des Nations Unies, le programme VNU et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, “les efforts d’un milliard de volontaires sont une base importante à un moment charnière du développement pour nous permettre de nous remettre du COVID-19 pandémie”.

Fait intéressant, comme nulle part ailleurs, le bénévolat au Canada a été sous les projecteurs récemment, mais malheureusement, tout était pour de mauvaises raisons.

Un scandale impliquant un organisme sans but lucratif de grande envergure désormais dissous appelé «NOUS» et très étroitement lié au gouvernement du premier ministre Trudeau a détourné tout le débat public, négliger les nombreuses contributions essentielles apportées par les bénévoles pendant la pandémie.

La controverse en cours était centrée sur une tentative avortée du gouvernement de mettre en place un programme national de bénévolat appelé la Subvention canadienne pour services aux étudiants, CSSG, qui aurait aidé les étudiants à gagner de l’argent pour traverser la pandémie.

Les Volontaires des Nations Unies célèbrent la Journée internationale des Volontaires au Soudan du Sud où ils servent les Nations Unies dans les domaines du maintien de la paix, de la pratique des sages-femmes et des droits de l’homme. Crédit: UNV, 2018

L’enquête en cours risque non seulement d’éclipser les contributions essentielles des volontaires pendant la pandémie, mais pourrait également mettre en péril l’avenir du secteur pour les générations à venir.

Ce serait dommage non seulement pour ces près de 13 millions de Canadiens qui, selon données des centres de bénévolat, véritables piliers de l’engagement civique et de la solidarité dans le pays, apportent leur temps et leur énergie chaque année, mais aussi en raison des contributions économiques que le secteur apporte à l’économie nationale.

Selon un article préparé par Robin Wisener pour Bénévoles Canada, «la valeur économique de la contribution du bénévolat est d’environ 14 milliards de dollars, soit 1,4% du PIB du Canada».

Le gouvernement libéral ayant de la difficulté à remettre à zéro son programme, il est primordial de ne pas perdre de vue l’importance d’investir dans le bénévolat au Canada.

Le concept de «reconstituer les coups» qui a été adopté par l’administration libérale est essentiel pour repenser le rôle que joue le volontariat dans la société, non seulement comme moyen d’aider les groupes défavorisés, mais aussi comme plate-forme pour redynamiser l’engagement communautaire à la base,

Le bénévolat, s’il est correctement promu et soutenu, pourrait être si important pour cimenter l’engagement civique local, briser la chaîne de désenchantement que de nombreux citoyens éprouvent à l’égard du système non seulement au Canada, mais aussi ailleurs.

C’est la raison pour laquelle le gouvernement devrait inclure des dispositions visant à tirer parti de l’excellent travail accompli par le secteur du bénévolat à travers le pays, en aidant les communautés locales particulièrement touchées par la pandémie et ses retombées économiques, à recommencer à fonctionner avec le dynamisme et le dynamisme. que seuls les volontaires peuvent libérer.

Pour commencer, le Service canadien des services que le premier ministre Trudeau voulait initialement confier à l’administration du programme CSSG devrait être considérablement élargi et transformé en un programme phare national doté de ressources proportionnées et de niveaux adéquats de responsabilité et de transparence.

Parce qu’il repose essentiellement sur des partenariats avec des organismes sans but lucratif à travers le Canada, renforçant leur travail sur le terrain, le programme a le potentiel de changer la donne dans la façon dont les gens perçoivent le bénévolat, en aidant plus de citoyens de tous les groupes d’âge. , plutôt que seulement les jeunes, à embrasser le service en fonction des diverses circonstances locales en place.

L’élargissement du Service canadien des services exigera de vastes consultations et cela devrait se faire dans le cadre d’une discussion plus large visant à relancer et à redynamiser le bénévolat au Canada.

Il est certain que tout effort pour construire une infrastructure de volontariat plus solide à travers le pays devrait s’appuyer sur les efforts existants, en particulier sur le travail sans relâche effectué par les centres de volontariat.

En effet, un programme plus fort financé au niveau central et exécuté localement ne devrait pas se faire au détriment d’initiatives plus petites qui sont déjà sur le terrain qui, si elles sont fournies avec le bon soutien financier et technique, pourraient élargir leur portée et améliorer leur efficacité.

Un partenariat et un investissement dans Bénévoles Canada, l’organisme national sans but lucratif de pointe du secteur, seraient essentiels non seulement pour rétablir la confiance, mais aussi pour tirer parti de l’expertise inestimable de ceux qui offrent des programmes de bénévolat depuis des décennies.

Par exemple, un Service canadien élargi pourrait également prospérer s’il s’alignait sur une plateforme pancanadienne de gestion des bénévoles mieux équipée, beaucoup plus visible et attrayante, actuellement gérée par Bénévoles Canada en partenariat avec les centres de bénévolat.

Surtout, comme l’indique également la Réunion technique mondiale sur le volontariat, le volontariat doit également être promu sous ses formes plus informelles et à temps partiel où la grande majorité des volontaires servent à travers le monde sans aucune affiliation organisationnelle.

Par conséquent, le moment est venu pour le gouvernement du Canada de se lancer dans la formulation d’une stratégie globale et à long terme du secteur, un exercice qui engagera non seulement les petits et les grands sans but lucratif, mais aussi les provinces et les territoires ainsi que les municipalités.

De manière très cruciale, les représentants des Premières Nations devraient avoir voix et ressources pour concevoir des programmes de services adaptés localement qui s’appuient sur leurs anciennes traditions d’entraide.

Dans une telle stratégie, les écoles et les universités devraient être pleinement impliquées, car elles ont également une responsabilité clé en aidant à créer les fondations d’une société plus engagée où le bénévolat, en plus d’être un moteur pour le développement personnel et professionnel, devient une habitude, une façon véritablement canadienne de favoriser en même temps des solutions de développement locales et la démocratie.

L’inclusion et des arrangements flexibles pour s’adapter à un groupe diversifié devraient être une caractéristique essentielle de toute nouvelle stratégie.

Par exemple, une «mission nationale de bénévolat» traduite sur le terrain grâce à un mélange d’interventions financées par le gouvernement fédéral, à temps plein et à temps partiel, pourrait aider de nombreux jeunes défavorisés et privés de leurs droits, y compris de nombreux membres des Premières Nations, à trouver un nouveau sens à la vie tout en acquérir de nouvelles compétences applicables au marché du travail.

Certes, il y a un grand besoin.

Un rapport récent publié par l’UNICEF le 3 septembre, tel que rapporté par The Philanthropist, confirme l’urgence pour le gouvernement fédéral d’investir dans le bien-être des jeunes, compte tenu notamment du nombre élevé de suicides et de l’état de santé mentale préoccupant que connaissent nombre d’entre eux.

Des possibilités de bénévolat plus faciles et plus accessibles, même grâce à des partenariats intergénérationnels avec des retraités, pourraient être l’un des ingrédients qui pourraient être offerts à tous les jeunes Canadiens afin qu’ils soient mieux préparés à faire face à leurs émotions et à leur croissance personnelle.

Dans le cadre d’une conversation nationale sur le volontariat, le gouvernement fédéral pourrait même envisager de créer un organisme chargé de promouvoir le volontariat similaire à la Corporation pour le service national et communautaire aux États-Unis qui travaille en partenariat avec des commissions de volontariat au niveau des États.

Les options pour revigorer le secteur du bénévolat au Canada sont aussi infinies que les possibilités offertes par le pouvoir transformateur du bénévolat de régénérer l’intérêt pour l’engagement communautaire tout en aidant à résoudre les problèmes locaux.

De plus, des organisations canadiennes faisant la promotion du bénévolat à l’étranger comme le CECI et l’EUMC qui, depuis des années, gèrent avec succès le programme de bénévolat UNITERRA dans les pays en développement avec des fonds fédéraux et d’autres comme CUSO pourraient également contribuer au débat, en apportant leur expertise et leur savoir-faire, en partageant ce qu’elles ont appris de leurs partenaires locaux.

Si le volontariat n’est certainement pas une panacée et ne doit pas être considéré comme une alternative bon marché aux autres interventions indispensables en matière de politiques publiques, il existe de plus en plus de preuves, à l’échelle mondiale, qu’il peut être un outil efficace pour, comme l’a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres, ” rendre le monde plus inclusif pour les personnes les plus laissées pour compte. »

Au Canada, le gouvernement, l’opposition et la société civile devraient s’unir dans une nouvelle cause commune qui peut rapprocher les Canadiens d’un avenir meilleur, plus juste et plus durable, qui place l’Agenda 2030 et les ODD au centre de l’élaboration des politiques.

La prochaine Journée internationale du bénévolat qui sera célébrée sous la bannière «Ensemble, nous pouvons grâce au bénévolat» devrait être une journée pour une grande annonce à Ottawa.

