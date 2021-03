Les tireurs de masse ont exploité les lois sur les armes à feu, des échappatoires avant le carnage

Le suspect dans la fusillade dans un supermarché de Boulder, au Colorado, a été reconnu coupable d’avoir agressé un camarade de classe du lycée, mais il a quand même obtenu une arme à feu. L’homme accusé d’avoir ouvert le feu sur trois entreprises de massage de la région d’Atlanta a acheté son arme quelques heures avant l’attaque – aucune attente requise.

Ce ne sont que les derniers tireurs de masse américains soupçonnés à obtenir des armes à feu en raison de lois limitées sur les armes à feu, de manquements dans la vérification des antécédents ou du non-respect des avertissements par les forces de l’ordre.

À la suite de la fusillade, qui a fait 18 morts, le président Joe Biden appels renouvelés pour des lois plus strictes sur les armes – y compris l’interdiction des armes d’assaut et l’expansion des vérifications des antécédents. De nombreux républicains s’opposent à ces mesures, et la National Rifle Association a critiqué les discussions comme une précipitation à «politiser cette horrible situation».

Un aperçu de la façon dont les suspects lors de récentes fusillades de masse ont obtenu des armes à feu, sur la base de comptes rendus de la police, de documents judiciaires et de rapports contemporains:

BOULDER, COLORADO: 22 MARS 2021. 10 MORTS.

Ahmad Al Aliwi Alissa a acheté un pistolet Ruger AR-556, une arme d’assaut d’une capacité de 30 coups, le 16 mars, a annoncé la police. Quelques jours plus tôt, un juge a annulé une ordonnance qui interdisait les fusils d’assaut et les magazines de grande capacité à Boulder, citant une loi d’État interdisant les interdictions locales des armes à feu. Un procès contestant les ordonnances de Boulder avait le soutien de la NRA, qui a déclaré que la décision donnait «aux propriétaires d’armes à feu respectueux de la loi quelque chose à célébrer». Alissa était sujet à une rage soudaine et a été reconnu coupable d’agression délictuelle et condamné à la probation pour avoir agressé un camarade de classe du lycée, ont déclaré des responsables de l’application de la loi et d’anciens associés. On ne savait pas immédiatement où Alissa avait acheté son arme ou si cet incident avait été fait lors d’une vérification des antécédents. S’il avait été reconnu coupable d’un crime, son achat aurait été interdit en vertu de la loi fédérale. Alissa est accusée de 10 chefs de meurtre.

ATLANTA: 16 MARS 2021. 8 MORTS

Robert Aaron Long acheté une arme de poing de 9 mm quelques heures avant se livrant à une fusillade dans trois entreprises de massage de la région d’Atlanta, a déclaré la police. Un avocat du magasin d’armes a déclaré qu’il était conforme aux lois fédérales sur la vérification des antécédents. La Géorgie, comme la majorité des États, n’a pas de délai d’attente pour obtenir une arme à feu. Long a affirmé avoir une «dépendance au sexe», a déclaré la police, et il passé du temps dans un centre de désintoxication l’année dernière. La loi fédérale interdit les armes à feu pour les personnes qui sont «des utilisateurs illégaux ou dépendants d’une substance contrôlée» ou qui ont été ordonnées par un tribunal dans un établissement de santé mentale ou de traitement de la toxicomanie, mais ne mentionne pas le traitement pour d’autres compulsions comme un obstacle à la propriété . Long est accusé de huit chefs de meurtre.

MIDLAND, TEXAS, AOÛT. 31, 2019. 7 MORTS.

Seth Aaron Ator acheté un fusil de type AR dans le cadre d’une vente privée, ce qui lui a permis d’échapper à une vérification des antécédents fédéraux, et l’a tiré sans discernement de sa voiture dans les véhicules qui passaient et les centres commerciaux. Il a également détourné un camion de courrier, tuant le chauffeur. Ator avait été empêché d’obtenir une arme à feu en 2014 après que sa vérification des antécédents ait été signalée parce qu’un tribunal a déterminé qu’il était mentalement malade, selon un responsable de l’application de la loi familier avec la question. Les ventes privées, qui représentent jusqu’à 40% de toutes les ventes d’armes à feu selon certaines estimations, ne sont pas soumises à une vérification des antécédents du gouvernement fédéral et les vendeurs privés ne sont pas tenus de déterminer si un acheteur est éligible à posséder une arme à feu. Ator a été tué par la police.

DAYTON, OHIO: AOÛT. 4, 2019. 9 MORTS.

Les camarades de classe de Connor Betts ont dit qu’il était suspendu au lycée pour avoir compilé une «liste de résultats» et une «liste de viols», mais les autorités ont déclaré que rien dans ses antécédents ne l’empêchait d’acheter le pistolet de type AR-15 utilisé lors de la fusillade au Ned Peppers Bar. La loi de l’Ohio exige que les dossiers scellés de tout crime juvénile soient effacés après cinq ans ou une fois que le délinquant a 23 ans. Betts, qui avait 24 ans au moment de la fusillade, a acheté l’arme en ligne à un revendeur du Texas. Il a ensuite été expédié à un marchand d’armes à feu de la région de Dayton, conformément à la loi fédérale. Betts a été tué par la police.

EL PASO, TEXAS, AOÛT. 3, 2019. 23 MORTS.

Patrick CRUSIUS acheté un fusil de type AK-47 et 1000 cartouches de munitions à pointe creuse en ligne 45 jours avant l’attaque de Walmart, ont déclaré les procureurs. Un avocat de la famille Crusius a déclaré sa mère a fait part de ses inquiétudes au sujet de l’achat lors d’un appel à la police le 27 juin. La police a dit qu’elle avait demandé si Crusius, qui avait 21 ans à l’époque, était assez âgée pour acheter une arme à feu. La police a déclaré qu’elle avait été assurée qu’il l’était et qu’il serait admissible s’il réussissait une vérification des antécédents. La police a déclaré qu’elle ne s’était inquiétée que de sa sécurité et qu’elle n’avait constaté aucun changement récent dans son comportement. Le Texas n’a pas le genre de «loi sur les drapeaux rouges» qui, dans d’autres États, permet aux tribunaux de prendre des armes à feu à des personnes présentant un danger immédiat. Crusius a publié une chape raciste en ligne juste avant l’attaque et a semblé cibler les Mexicains. Il est accusé de meurtre qualifié au Texas et de crimes haineux fédéraux et d’infractions liées aux armes à feu.

VIRGINIA BEACH, VIRGINIE: 31 MAI 2019. 12 MORTS.

Ancien employé de la ville de Virginia Beach DeWayne Craddock acheté légalement six armes à feu au cours des trois années qui ont précédé l’ouverture du feu sur un bâtiment municipal, y compris les deux pistolets de calibre .45 utilisés lors de l’attaque. Un examen indépendant de la fusillade, commandé par la ville de Virginia Beach, a révélé que Craddock ne montrait aucun signe d’avertissement ou «des comportements interdits associés à une voie vers la violence» et qu’il n’avait aucun antécédent connu de traitement de santé mentale. Craddock a été tué par la police.

MILLE CHÊNE, CALIFORNIE: NOV. 7, 2018. 12 MORTS.

Ian David Long, un ancien mitrailleur des Marines qui a servi en Afghanistan, a utilisé un pistolet de calibre .45 acheté légalement avec un chargeur étendu lors de la fusillade au Borderline Bar & Grill. La Californie a tenté d’interdire les magazines de grande capacité, mais un juge fédéral a infirmé cela après qu’un groupe pro-armes a intenté une action en justice. Des mois avant la fusillade, les adjoints du shérif ont appelé au domicile de Long l’a trouvé agissant de manière irrationnelle, mais un spécialiste de la santé mentale n’a pas estimé qu’il avait besoin d’être commis involontairement. La Californie a une «loi sur le drapeau rouge», mais il y a aucune indication les autorités ont demandé une ordonnance du tribunal pour emporter les armes de Long. Long s’est suicidé.

PITTSBURGH: OCT. 27, 2018. 11 MORTS.

Robert Gregory Bowers a eu un porter une licence et détenu légalement La police du Colt AR-15 SP1 et de trois armes de poing Glock .357 a déclaré qu’il avait l’habitude de tuer des fidèles à la synagogue Tree of Life. Bowers a passé des mois poster des coups de gueule contre les Juifs, un site de médias sociaux favorisé par les extrémistes de droite. Il a également publié des photos de sa «famille glock». Juste avant l’attaque, il a posté une chape contre un Organisation juive qui réinstalle les réfugiés, en disant: «Je ne peux pas rester assis et regarder mon peuple se faire massacrer. Vissez vos optiques, j’entre. ” Aucune des rhétoriques n’a semblé soulever des drapeaux rouges. Son cas est en instance.

SANTA FE, TEXAS: MAI. 18, 2018. 10 MORTS.

Dimitrios Pagourtzis, un étudiant de 17 ans, a utilisé un fusil de chasse et une arme de poing de calibre .38 son père a acheté légalement et stockés dans un placard à leur domicile, ont indiqué les autorités. Il n’était pas clair si son père savait qu’il avait pris les armes. Avant l’attaque, Pagourtzis a publié une photo sur les réseaux sociaux d’un t-shirt avec la phrase “Born to Kill” et avait des écrits indiquant qu’il prévoyait d’attaquer son lycée. Un juge l’a envoyé dans un établissement de santé mentale après avoir jugé qu’il était incompétent pour subir son procès.

PARKLAND, FLORIDE: FÉVRIER. 14, 2018. 17 MORTS.

Nikolas Cruz acheté légalement un Smith & Wesson Fusil M&P 15 en février 2017 chez un concessionnaire agréé à quelques kilomètres de l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas, ont annoncé les autorités. Il avait été traité dans une clinique de santé mentale mais n’y était pas allé depuis plus d’un an. La loi fédérale interdit l’achat d’armes à feu si un tribunal déclare qu’une personne est «déficiente mentale» ou la confie à un établissement, mais pas si la personne cherche volontairement à se faire soigner. Loi fédérale permet aux personnes aussi jeunes que 18 ans pour acheter des armes semi-automatiques. Cruz avait 19 ans au moment de la fusillade. Son procès a été retardé par la pandémie de coronavirus.

SUTHERLAND SPRINGS, TEXAS: NOV. 5, 2017. 25 MORTS.

Devin Patrick Kelley antécédents de violence conjugale lui a interdit d’acheter des armes. Il a pu le faire parce que les informations sur ses crimes n’ont jamais été entrées dans une base de données fédérale utilisée pour la vérification des antécédents. La force aérienne n’a pas suivi les règles exigeant qu’il informe le FBI de sa conduite. Kelley a acheté quatre armes à feu, dont une carabine de type AR-15 trouvée à la First Baptist Church, auprès de revendeurs agréés du Texas et du Colorado sur une période de quatre ans. Kelley s’est suicidé.

LAS VEGAS: OCT. 1, 2017. 58 MORTS.

Stephen Paddock acheté 33 des 49 armes retrouvé dans sa chambre d’hôtel et chez lui l’année précédant l’ouverture du feu sur un festival de musique country. Paddock a réussi toutes les vérifications d’antécédents. Son accumulation progressive d’armes à feu n’a pas été détectée parce que la loi fédérale n’oblige pas les revendeurs d’armes agréés à alerter le gouvernement sur les achats de carabines. Paddock s’est suicidé.

ORLANDO, FLORIDE: 12 JUIN 2016. 49 MORTS.

Omar Mateen acheté un fusil de type AR-15, un Sig Sauer MCX et une arme de poing d’un concessionnaire agréé à des jours différents environ une semaine avant l’attaque de la boîte de nuit Pulse. Il a réussi une vérification des antécédents et avait une licence de sécurité qui lui permettait d’être armé pendant son service. Le FBI a enquêté sur Mateen en 2013 et 2014 en raison des inquiétudes de ses collègues selon lesquelles il avait parlé de liens avec des groupes terroristes. Aucune des deux enquêtes n’a débouché sur des accusations. Même s’il avait été placé sur une liste de surveillance du terrorisme, le Congrès a rejeté en 2015 les tentatives visant à empêcher les personnes figurant sur la liste d’acheter des armes à feu. Mateen a été tué par la police.

SAN BERNARDINO, CALIFORNIE: DÉC. 2, 2015. 14 MORTS.

Syed Farook et sa femme, Tashfeen Malik, ont utilisé des armes, a déclaré le FBI, son voisin, Enrique Marquez, légalement acheté à un revendeur agréé en 2011 et 2012. Marquez a plaidé coupable aux accusations, il a conspiré pour fournir un soutien aux terroristes et fait de fausses déclarations pour acquérir une arme à feu. Il a dit aux enquêteurs que Farook lui avait demandé d’acheter les armes parce qu’il attirerait moins l’attention. Farook et Malik ont ​​été tués par la police.

ROSEBURG, OREGON: OCT. 1, 2015. 10 MORTS.

Christopher Harper-Mercer et les membres de sa famille acheté légalement les armes de poing et le fusil utilisés dans le tir du Umpqua Community College auprès d’un concessionnaire agréé. Les enquêteurs ont trouvé six armes à feu au collège et huit dans un appartement. Des voisins ont déclaré que Harper-Mercer et sa mère étaient allés tirer sur cible ensemble. Harper-Mercer s’est suicidé après avoir été blessé par la police.

CHARLESTON, CAROLINE DU SUD: 17 juin 2015. 9 MORTS.

Une arrestation pour cause de drogue aurait dû empêcher Dylann Roof d’acheter le pistolet qu’il a utilisé à l’église Emanuel AME, mais une erreur d’enregistrement et un délai de vérification des antécédents a permis à la transaction de passer. Le FBI a déclaré qu’un examinateur de vérification des antécédents n’avait jamais vu le rapport d’arrestation parce que la mauvaise agence d’arrestation était répertoriée dans les antécédents criminels de l’État. Au bout de trois jours, le marchand d’armes était légalement autorisé à conclure la transaction. Il a été reconnu coupable et se trouve dans le quartier fédéral de la mort.

WASHINGTON, DC: SEPT. 16, 2013. 12 MORTS.

Aaron Alexis, un ancien réserviste devenu entrepreneur civil, a passé les vérifications des antécédents et a légalement acheté le fusil de chasse utilisé dans la fusillade de Washington Navy Yard malgré un traitement récent de santé mentale et une histoire d’explosions violentes. Auparavant, il avait tiré deux fois avec une arme à feu en colère, mais n’a pas été poursuivi dans les deux cas. Alexis a été tué par la police.

NEWTOWN, CONNECTICUT: DÉC. 14, 2012. 26 MORTS.

Adam Lanza a utilisé les armes de sa mère, y compris un fusil semi-automatique de calibre .223, lors du massacre de l’école élémentaire Sandy Hook. La mère de Lanza, qu’il a tué par balle avant d’aller à l’école, a également acheté les munitions. Lanza s’est suicidé.

AURORA, COLORADO: 20 JUILLET 2012. 12 MORTS.

James Holmes recevait un traitement psychiatrique quand il a réussi les vérifications des antécédents fédérales requises et a acheté légalement les armes qu’il a utilisées dans son assaut au cinéma. Comme dans les affaires Parkland et Navy Yard, le traitement à lui seul ne l’a pas empêché d’acheter des armes à feu. Il a été reconnu coupable et condamné à 12 peines d’emprisonnement à perpétuité et à des milliers d’années de prison.

L’écrivain d’Associated Press Michael Balsamo à Washington a contribué à ce rapport.

