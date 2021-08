Les services de renseignement mis en garde contre l’effondrement de l’armée afghane, malgré les assurances de Biden

Les agences de renseignement ont prédit que si les talibans s’emparaient des villes, un effondrement en cascade pourrait se produire rapidement et les forces de sécurité afghanes risquaient fortement de s’effondrer. On ne sait pas si d’autres rapports au cours de cette période ont présenté une image plus optimiste de la capacité de l’armée afghane et du gouvernement de Kaboul à résister aux insurgés.

Une analyse historique fournie au Congrès a conclu que les talibans avaient tiré les leçons de leur prise de contrôle du pays dans les années 1990. Cette fois, selon le rapport, le groupe militant sécuriserait d’abord les passages frontaliers, réquisitionnerait les capitales provinciales et s’emparerait de pans du nord du pays avant de se diriger vers Kaboul, une prédiction qui s’est avérée exacte.

Mais les principales décisions américaines ont été prises bien avant juillet, lorsque le consensus parmi les agences de renseignement était que le gouvernement afghan pourrait s’accrocher jusqu’à deux ans, ce qui aurait laissé suffisamment de temps pour une sortie ordonnée. Le 27 avril, lorsque le département d’État a ordonné le départ du personnel non essentiel de l’ambassade à Kaboul, l’évaluation globale du renseignement était toujours qu’une prise de contrôle des talibans était dans au moins 18 mois, selon des responsables de l’administration.

Un haut responsable de l’administration, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des rapports de renseignement classifiés, a déclaré que même en juillet, alors que la situation devenait de plus en plus volatile, les agences de renseignement n’avaient jamais proposé de prédiction claire d’une prise de contrôle imminente par les talibans. Le responsable a déclaré que leurs évaluations n’avaient pas non plus reçu de jugement de “haute confiance”, le plus haut niveau de certitude des agences.

Pas plus tard qu’une semaine avant la chute de Kaboul, l’analyse globale du renseignement était qu’une prise de contrôle des talibans n’était pas encore inévitable, a déclaré le responsable.