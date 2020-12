Les scientifiques ont toujours des problèmes avec les résultats des vaccins d’AstraZeneca et d’Oxford

Les premiers résultats évalués par des pairs décrivant les essais cliniques d’un vaccin COVID-19 développé par l’Université d’Oxford et la société pharmaceutique AstraZeneca ont été publiés mardi, après une annonce préliminaire fait à la fin de novembre a suscité la confusion et les critiques parmi les scientifiques.

le papier, publié dans la revue médicale Lancet, décrit les essais du vaccin menés par Oxford au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud. Dans l’ensemble, les données du Royaume-Uni et du Brésil indiquent que le vaccin était efficace à 70% pour prévenir le COVID-19 symptomatique. Aucun problème de sécurité grave n’a été signalé dans les trois pays.

Les résultats annoncés par communiqué de presse en novembre avaient mis en évidence que le vaccin pouvait être efficace jusqu’à 90% s’il était administré en une demi-dose pour la première injection. Mais le groupe n’a pas révélé que les données avaient été obtenues à la suite d’une erreur de dosage, et les scientifiques ont par la suite critiqué les responsables des essais pour leur manque de transparence et de rigueur.

Andrew Pollard, chef de l’équipe d’Oxford, a déclaré à BuzzFeed News qu’il espérait que le journal dissiperait les inquiétudes concernant le procès. «La plupart de cela a été une hypothèse que nous avons essayé de sélectionner des données pour trouver de bons résultats», a-t-il déclaré. «Mais ce n’est pas le cas. Nous avons convenu à l’avance avec les régulateurs de l’approche à adopter. »

Pourtant, les scientifiques qui ont été déroutés par le plus tôt communiqués de presse ne sont pas convaincus que leurs préoccupations ont été pleinement prises en compte.

«En termes d’élaboration des politiques, le nombre de 70% reste difficile à interpréter», a déclaré à BuzzFeed News Natalie Dean, biostatisticienne à l’Université de Floride, spécialisée dans la conception de stratégies pour tester les vaccins contre les maladies émergentes.

«C’est un gâchis», a déclaré à BuzzFeed News John Moore, virologue au Weill Cornell Medical College à New York qui travaille sur le développement de vaccins contre le VIH. «Le vaccin« fonctionne »clairement, mais nous ne savons toujours pas dans quelle mesure.»

Le vaccin, développé par l’Université d’Oxford et sa société dérivée Vaccitech, est mis sur le marché en collaboration avec la société pharmaceutique anglo-suédoise AstraZeneca. Il consiste en un adénovirus de chimpanzé – un groupe de virus qui peuvent causer des rhumes chez les humains – conçu pour fabriquer la protéine «spike» du SARS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19.

Les scientifiques et les responsables de la santé publique attendaient avec impatience ces résultats, car le vaccin Oxford-AstraZeneca est le plus largement précommandé des vaccins COVID-19 dont les gouvernements espèrent qu’il permettra enfin de maîtriser la pandémie.

L’attrait réside dans le faible coût et la facilité d’administration du vaccin. Les accords d’approvisionnement annoncés jusqu’à présent indiquent que le vaccin Oxford-AstraZeneca sera commercialisé à moins de 4 USD par dose, contre environ 20 à 25 USD pour les autres vaccins avec les résultats d’essais cliniques à grande échelle, réalisés par le géant pharmaceutique rival Pfizer et par Moderna. , une société de biotechnologie basée à Cambridge, Massachusetts.

De plus, le vaccin Oxford-AstraZeneca peut être conservé à des températures de réfrigération normales, contrairement à ceux de Pfizer et Moderna, qui doivent être surgelés jusqu’à peu de temps avant l’utilisation – dans le cas du vaccin Pfizer à environ -70 degrés Celsius.

Mais les allégations concernant l’efficacité du vaccin sont sous un nuage depuis le 23 novembre, date à laquelle AstraZeneca a publié un déroutant communiqué de presse décrivant les résultats combinés d’essais menés par l’Université d’Oxford au Royaume-Uni et au Brésil impliquant quelque 23 000 volontaires. Sur la base de la répartition de 131 cas de COVID-19 dans les bras vaccin et placebo de l’essai, AstraZeneca a réclamé une «efficacité moyenne de 70%».

Cela suggère que le vaccin était moins efficace que ses principaux rivaux, car Pfizer et Moderne avaient chacun annoncé plus tôt en novembre que les essais de leurs vaccins indiquaient qu’ils étaient efficaces à plus de 90%.

Mais dans une torsion, AstraZeneca et Oxford ont affirmé que leur vaccin était également efficace à 90%, si les participants recevaient une demi-dose suivie d’une dose complète. Deux doses complètes, quant à elles, n’ont donné que 62% d’efficacité. Le résultat le plus réussi figurait en bonne place dans leur campagne publicitaire.

«Fait intéressant, nous avons constaté que l’un de nos schémas posologiques peut être efficace à environ 90% et que si ce régime posologique est utilisé, davantage de personnes pourraient être vaccinées avec un approvisionnement en vaccins prévu», a déclaré Pollard dans le communiqué de presse.

Les scientifiques ont été initialement déconcertés par ces résultats. «J’ai trouvé les résultats, tels que présentés, difficiles à interpréter», a déclaré Dean à BuzzFeed News la semaine dernière.

Et à mesure que de plus en plus de détails apparaissaient sur ce qui s’était passé, les experts devenaient de plus en plus sceptiques quant à l’affirmation de 90%. First Mene Pangalos, responsable de la recherche et du développement non oncologiques d’AstraZeneca, admis à Reuters que la demi-dose était en fait le résultat d’une erreur – faite par le fabricant italien Advent et d’abord révélé par le journal Mirror de retour en juin.

Puis, le 24 novembre, Moncef Slaoui, scientifique principal de l’opération Warp Speed, le partenariat du gouvernement fédéral américain pour accélérer le développement du vaccin COVID-19, a dit aux journalistes que les volontaires ayant reçu par erreur la demi-dose initiale étaient tous âgés de moins de 55 ans – donc pas représentatifs de l’âge des volontaires sur l’ensemble de l’essai.

Le fait que l’erreur de dosage ait affecté un groupe non représentatif reflète un autre aspect déroutant de l’essai britannique: depuis qu’il a été répertorié sur ClinicalTrials.gov à la fin du mois de mai, le nombre de groupes de patients spécifiques dans l’essai a régulièrement augmenté, ce qui a donné lieu à un éventail déroutant de 12 groupes expérimentaux et de 25 sous-groupes, chacun recevant des traitements subtilement différents.

«Que signifient ces essais? Nous ne savons pas », a déclaré Moore à BuzzFeed News la semaine dernière.

Dans le nouvel article du Lancet, l’équipe d’Oxford a contrôlé statistiquement les différences d’âge entre les groupes recevant les différentes doses, constatant que l’amélioration de l’efficacité du traitement à demi-dose et à dose complète restait. Mais d’autres scientifiques restent préoccupés par le fait qu’il n’y a jusqu’à présent aucune donnée sur son fonctionnement chez les personnes âgées – qui sont les plus vulnérables au COVID-19.

«Cela nécessite une évaluation plus approfondie», a déclaré Dean.