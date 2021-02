Les résultats de la vaccination en Israël ouvrent la voie à une pandémie virale

Malgré ses succès, Israël reste vulnérable. Après une baisse des nouveaux cas fin janvier, le taux moyen remonte. La contagiosité de la variante B.1.1.7 peut être en partie à blâmer, ainsi qu’une moindre conformité avec le verrouillage actuel par rapport aux précédents. Et tout sauf une poignée de Les Palestiniens des territoires occupés attendent toujours des vaccins, les laissant ainsi que les Israéliens moins protégés de toute nouvelle vague.

On ne sait pas non plus ce qui se passerait si une variante plus inquiétante commençait à se répandre en Israël. Une variante identifiée pour la première fois en Afrique du Sud est non seulement plus contagieuse, mais pourrait également rendre les vaccins moins efficaces.

Dans le même temps, le programme de vaccination tant vanté d’Israël semble avoir touché un hic alors que le nombre de personnes vaccinées a chuté de façon spectaculaire la semaine dernière, ce qui suggère que l’enthousiasme initial du pays pourrait diminuer. Le ralentissement a laissé certains centres de vaccination abandonnés cette semaine.

Le programme de vaccination a rencontré une résistance de la part de certains groupes, en particulier des juifs ultra-orthodoxes et des citoyens arabes, deux communautés durement touchées par le virus.

Le gouvernement et les réseaux de santé lancent de nouveaux efforts pour amener plus de personnes à se faire vacciner. Les réseaux de santé israéliens ont mis les vaccins à la disposition de toute personne de 16 ans ou plus cette semaine. Les experts conseillant le gouvernement ont recommandé de n’autoriser que les enseignants vaccinés à retourner en classe.

Comme une incitation supplémentaire une fois que les restrictions de verrouillage sont assouplies, ils recommandent de limiter la participation aux rassemblements culturels ou religieux aux personnes qui ont été complètement vaccinées, qui se sont remises de Covid-19 ou qui peuvent présenter un test négatif récent.