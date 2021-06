Les progrès mondiaux contre le travail des enfants sont « sur le point de s’arrêter » – Rapport de l’ONU

Musah Razark Adams, 13 ans, (à droite) montre la fronde qu’il utilise pour frapper les oiseaux lorsqu’il travaille dans une rizière locale. Adams et son frère, Seidu, 15 ans, (l) travaillent pour pouvoir payer le matériel scolaire. Un nouveau rapport sur le travail des enfants montre que les progrès mondiaux contre le travail des enfants sont au point mort et que 8,9 millions d’enfants supplémentaires seront astreints au travail des enfants d’ici la fin de 2022 en raison de la pauvreté croissante entraînée par la pandémie de COVID-19. Crédit : Albert Oppong-Ansah/IPS

NEW DEHLI, 10 juin (IPS) – Malleshwar Rao, 27 ans, a passé ses premières années comme enfant travailleur dans la ville d’Hyderabad, dans le sud de l’Inde. Peu de temps après avoir terminé l’école dans un ashram local, où étudiaient les enfants de parents pauvres, de travailleuses du sexe et d’orphelins, l’enfant de 9 ans se précipitait vers un chantier de construction local pour rejoindre ses parents qui peinaient sous le dur soleil tropical pour construire bâtiments en tant que salariés journaliers. Le superviseur assignerait à Rao des tâches plus simples et son revenu supplémentaire aiderait ses parents à le nourrir, lui et son jeune frère.

« Ce furent des jours vraiment difficiles », se souvient Rao, maintenant diplômé en ingénierie et entrepreneur qui dirige également une organisation à but non lucratif « Don’t Waste Food » pour nourrir les nécessiteux. « Il n’y avait jamais assez de nourriture dans la maison. J’étudiais le matin, puis je travaillais comme ouvrier, je rentrais à la maison pour faire mes devoirs, puis je me levais tôt le lendemain pour me précipiter à nouveau à l’école. La vie était floue ; il n’y avait même pas le temps de jouer », a déclaré Rao à IPS.

Début 2020, 160 millions d’enfants – 63 millions de filles et 97 millions de garçons – comme Rao, 9 ans, travaillaient tous les jours.

Selon un rapport mondial publié aujourd’hui 10 juin par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et l’Organisation internationale du travail (OIT), le monde se trouve à un « moment critique de la campagne mondiale visant à mettre fin au travail des enfants », alors que le nombre d’enfants qui travaillent a augmenté de 8,4 millions d’enfants au cours des quatre dernières années.

« Le progrès mondial s’est arrêté au cours des quatre dernières années après avoir considérablement ralenti au cours des quatre années précédentes. COVID-19 menace d’éroder davantage les gains passés », prévient le rapport.

Une nouvelle analyse suggère que 8,9 millions d’enfants supplémentaires seront astreints au travail des enfants d’ici la fin de 2022 en raison de l’augmentation de la pauvreté due à la pandémie, indique le rapport.

Elle note également que si la situation mondiale montre que si le travail des enfants en Asie et dans le Pacifique, en Amérique latine et dans les Caraïbes diminue, les progrès en Afrique subsaharienne se sont « révélés insaisissables » avec une augmentation du travail des enfants.

En plus de travailler comme ouvrier du bâtiment, Rao a également occupé des emplois aléatoires dans des restaurants locaux pour gagner 10 cents par jour pour trois à quatre heures de travail – faire la vaisselle et organiser l’épicerie. « L’incitation supplémentaire était les restes de nourriture que le propriétaire du restaurant m’a gentiment donné. J’en mangeais et je rapportais le reste pour ma famille », dit Rao.

L’ancien enfant travailleur Malleshwar Rao a été tellement touché par la faim qu’il ressentait lorsqu’il était enfant qu’il a créé sa propre association caritative pour fournir de la nourriture aux pauvres. Un nouveau rapport montre que l’implication dans le travail des enfants est plus élevée chez les garçons que chez les filles. Cependant, lorsque les tâches ménagères des filles sont incluses dans le travail des enfants, l’écart se réduit. Crédit : Neena Lal/IPS

L’histoire de Rao est un microcosme de l’histoire plus large du travail des enfants dans le monde qui montre que l’implication dans le travail des enfants est plus élevée chez les garçons que chez les filles. Cependant, lorsque les tâches ménagères des filles sont incluses dans le travail des enfants, l’écart se réduit.

« Parmi tous les garçons, 11,2 pour cent sont astreints au travail des enfants, contre 7,8 pour cent pour toutes les filles. En chiffres absolus, les garçons qui travaillent des enfants sont 34 millions plus nombreux que les filles. Lorsque la définition du travail des enfants s’élargit pour inclure les tâches ménagères pendant 21 heures ou plus chaque semaine, l’écart de prévalence entre les sexes chez les garçons et les filles âgés de 5 à 14 ans est réduit de près de moitié », note le rapport d’aujourd’hui.

Le rapport montre également que plus d’un tiers de tous les enfants qui travaillent sont exclus de l’école et que « le travail dangereux des enfants constitue un obstacle encore plus important à la fréquentation scolaire ».

« Pour chaque enfant soumis au travail des enfants qui a atteint l’âge de la scolarité obligatoire mais est exclu de l’école, deux autres luttent pour équilibrer les exigences de l’école et du travail. En conséquence, ils sont confrontés à des compromis en matière d’éducation et ne doivent pas être oubliés dans le débat sur le travail des enfants et l’éducation. Les enfants qui doivent combiner travail des enfants et scolarisation sont généralement en retard par rapport à leurs pairs qui ne travaillent pas en termes de progression scolaire et de réussite scolaire, et sont plus susceptibles d’abandonner prématurément », indique le rapport.

Rao, cependant, a eu la chance d’avoir terminé l’école. Grâce à l’aide de bons Samaritains qui ont payé ses frais, Rao a pu changer de vie en obtenant un diplôme d’ingénieur en électronique d’un collège local.

Il a ensuite obtenu un emploi dans une entreprise de médias sociaux en tant que conservateur de contenu, gagnant 450 $ par mois.

“Mes parents étaient ravis que je sois la première personne instruite de la famille à avoir également décroché un travail respectable avec un bon salaire”, a déclaré Rao à IPS.

« Ma mère n’a pas pu arrêter de pleurer pendant des jours. Cependant, lutter contre la faim a toujours été important pour moi, alors j’ai également lancé simultanément mon ONG qui collecte des aliments supplémentaires dans les restaurants à proximité pour nourrir les pauvres. En plus de réduire le gaspillage alimentaire dans les hôtels et lors de rassemblements sociaux, l’initiative a également empêché des milliers de personnes dans la ville de ne pas dormir la faim.

Il a depuis quitté son emploi et a lancé sa propre startup de voyage.

Mais pendant la pandémie, en plus des kits de rationnement, Rao a également fourni des bouteilles d’oxygène et des plats cuisinés aux personnes en quarantaine. L’Inde a signalé près de 30 millions de cas de COVID-19 et plus de 350 000 décès depuis le début de la deuxième vague de la pandémie en mars.

« J’ai 30 bénévoles de la communauté locale engagés dans la distribution de nourriture et aidant les gens à entrer en contact avec les donneurs de sang ainsi que les hôpitaux qui ont des lits COVID. Grâce à notre réseau, nous avons pu faire l’épicerie pour environ 70 000 familles pendant cette période de confinement depuis mars », dit Rao.

L’argent est collecté grâce au crowdsourcing sur les réseaux sociaux et grâce à des donateurs individuels. L’ONG a également commencé à fournir des masques et des serviettes hygiéniques aux ouvriers du bâtiment. Ses bénévoles ont également aidé à incinérer 180 cadavres de personnes décédées qui ont été évitées par les familles par crainte d’attraper COVID-19.

Ayant su ce que c’est que d’avoir faim et de lutter pour un repas carré, Rao dit qu’il rencontre souvent des enfants pauvres lors de ses collectes de dons qui lui rappellent son passé.

Selon l’OIT, environ 12,9 millions d’enfants indiens travaillent entre 7 et 17 ans, la majorité ayant entre 12 et 17 ans, qui travaillent jusqu’à 16 heures par jour pour aider leur famille à joindre les deux bouts. rencontrer. On estime que 10,1 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent, selon l’organisation.

Une grande partie du problème réside dans la mise en œuvre tardive des lois, disent les militants. Selon le Dr Ranjana Kumari, directrice du Center for Social Research, un groupe de réflexion basé à Delhi, même si l’Inde a des lois strictes contre le travail des enfants, elles sont pleines de lacunes qui permettent aux familles pauvres et aux agents sans scrupules de les contourner et d’exploiter les enfants.

« Ces enfants pauvres travaillent dans des industries dangereuses comme la fabrication de briques, les carrières, l’industrie du tabac et la fabrication du verre, ce qui non seulement met fin à leur éducation, mais les rend également vulnérables à la prostitution et à la traite dès leur plus jeune âge. La mise en œuvre des lois doit être plus stricte », déclare Kumari.

Le rapport appelle à étendre la protection sociale pour atténuer la pauvreté et l’incertitude économique qui sous-tendent le travail des enfants.

Il appelle également, entre autres :

une feuille de route politique fondée sur des données probantes ;

que chaque enfant soit enregistré à la naissance, ce qui lui permettrait d’accéder aux services sociaux ;

l’expansion du travail décent; et

une scolarisation gratuite et de bonne qualité qui peut « offrir une alternative viable et ouvrir les portes d’un avenir meilleur ».

Pendant ce temps, l’histoire de Rao montre qu’avec l’éducation, les anciens enfants travailleurs peuvent mener une vie meilleure. Il a été reconnu par des personnalités locales et a également été mentionné par le Premier ministre Narendra Modi dans son talk-show radio mensuel ‘Mann ki Baat‘ (Parler de cœur à cœur). Rao a également reçu des prix des communautés et des organisations locales pour son travail.

« La pandémie a fait ressortir le pire et le meilleur chez les gens. Je suis maintenant en mission à vie pour m’assurer que personne n’a faim. Ma nouvelle startup n’est pas encore rentable, mais je gagne assez pour nourrir ma famille et aussi m’occuper des nécessiteux », dit-il.

