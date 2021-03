Les préoccupations d’AstraZeneca plongent le déploiement des vaccins en Europe dans un plus profond désarroi

La France espère éviter une nouvelle vague d’infections avec des restrictions locales, mais certains responsables de la santé pensent que le moment d’un troisième verrouillage national est venu car les unités de soins intensifs sont submergées. «De nouvelles décisions» seront prises dans les prochains jours pour lutter contre l’augmentation des infections en France, a déclaré lundi M. Macron.

La semaine dernière, les autorités grecques ont signalé le taux quotidien d’infections le plus élevé du pays depuis la mi-novembre, en raison de la variante britannique; la hausse a provoqué un renversement des plans de réouverture des écoles et des magasins plus tard ce mois-ci.

Le Premier ministre italien, Mario Draghi, a averti vendredi que le pays faisait face à une «nouvelle vague de contagion», portée par des variantes plus infectieuses du coronavirus.

Il a mis un général d’armée en charge du déploiement des vaccins et espérait augmenter les vaccinations de 100 000 à 500 000 par jour.

Mais c’était avant que les craintes d’AstraZeneca ne se propagent plus largement.

Lundi, Iacopo Benini, un professeur de 32 ans, a vu son rendez-vous de vaccination AstraZeneca annulé 20 minutes avant son arrivée pour son vaccin à Milan. «Qui va accepter d’acheter AstraZeneca maintenant?» il a dit.

