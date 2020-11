Les périodes d’isolement devraient-elles être plus courtes pour les personnes atteintes de Covid-19?

Les personnes atteintes de Covid-19, la maladie causée par le coronavirus, sont les plus contagieuses environ deux jours avant le début des symptômes et pendant cinq jours après, selon une nouvelle analyse de recherches antérieures.

Quelques patients extrêmement malades ou dont le système immunitaire est affaibli peuvent expulser – ou «excréter» – le virus pendant aussi longtemps que 20 jours, selon d’autres études. Même dans les cas bénins, certains patients peuvent excréter le virus vivant pendant environ une semaine, selon la nouvelle analyse.

L’accumulation de données présente un dilemme: les responsables de la santé publique devraient-ils raccourcir le temps d’isolement recommandé si cela signifie que plus de personnes infectées coopéreront? Ou les fonctionnaires devraient-ils opter pour des périodes plus longues afin d’empêcher la transmission dans pratiquement tous les cas, même si cela a un impact plus dur sur l’économie?

Les Centers for Disease Control and Prevention recommande que les personnes infectées s’isolent pendant au moins 10 jours à compter du début de leur maladie. L’agence envisage de raccourcir la période d’isolement recommandée et pourrait publier de nouvelles directives dès la semaine prochaine, selon deux responsables fédéraux au courant des discussions.