Les Pêcheuses, Chevron et le tuyau qui fuit

“C’est un bâtiment très fantastique, avec air conditionné, lumière 24 heures sur 24”, a-t-elle déclaré. « L’eau sort du robinet. Vous n’avez pas besoin de sortir pour acheter de la nourriture, ils l’ont juste là. Et ils obtiennent l’argent pour cela de cet endroit.

Une protestation avec des résultats

Ce n’était pas la première fois qu’un manifestation de masse entièrement féminine avait fermé les infrastructures de l’entreprise et provoqué une agitation.

En 2017, à plus de 160 km au sud-est de Gbaramatu, à travers un vaste enchevêtrement de mangroves et de rivières, les femmes de Belema a protesté contre Shell. Après des années de sous-développement et de chômage, ils voulaient que Shell cède son champ pétrolier à un homme d’affaires local, Tein Jack-Rich.

Ils ont occupé les installations de Shell pendant près de deux ans. Ça a marché. L’entreprise de M. Jack-Rich, Belemaoil, a pris en charge l’exploitation et la maintenance de Shell.

Les femmes là-bas ne sont pas devenues riches. Mais avant Covid-19, M. Jack-Rich employait plus de 1 000 personnes locales, accordait des bourses et construisait des routes et des puits, a déclaré Anabs Sara-Igbe, un éminent chef, affirmant que l’investissement dans la communauté “dépasse de loin ce que nous avons vu de Shell et Chevron tout au long de leurs années d’activité.