Les partenaires indispensables de l’ONU interdits d’entrer dans le bâtiment du secrétariat

NATIONS UNIES, 08 novembre (IPS) – Les Nations Unies ont essuyé des tirs nourris pour avoir maintenu une interdiction de 20 mois sur les organisations non gouvernementales (ONG) – même si le Secrétariat devrait revenir à la normale d’ici le 15 septembre après un confinement pandémique remontant à mars 2020.

Louis Charbonneau, directeur de Human Rights Watch à l’ONU, a déclaré à IPS : « Le Secrétaire général a parlé à plusieurs reprises de l’importance vitale de la société civile pour le bon fonctionnement de l’ONU. Maintenant, il doit prouver qu’il le pense en réadmettant les ONG accréditées – la seule catégorie de détenteurs de laissez-passer de l’ONU encore interdite d’entrer au siège de l’ONU. »

« Nous savons que certains pays sont ravis que les voix critiques de la société civile sur les droits de l’homme et les questions humanitaires soient actuellement exclues du siège de l’ONU. Ils veulent probablement que l’interdiction dure pour toujours », a-t-il déclaré.

Si le Secrétaire général considère vraiment que la société civile est essentielle pour garantir que l’ONU est responsable devant les peuples du monde, il devrait immédiatement mettre fin à l’interdiction des ONG, comme l’ont demandé plus de 60 États membres de l’ONU (lors d’une réunion la semaine dernière), a déclaré Charbonneau.

Les membres du personnel qui télétravaillaient pour la plupart depuis leur domicile devraient revenir dans le bâtiment la semaine prochaine. Bien que les diplomates n’aient jamais été exclus de l’ONU pendant le verrouillage – et que certains membres du personnel “essentiels” aient été autorisés à accéder au bâtiment – toutes les ONG ont été interdites d’accès. L’ONU a également refusé de renouveler leurs laissez-passer pour entrer dans le bâtiment du siège.

Les protestations croissantes contre le maintien de l’interdiction sont venues de plusieurs ONG, dont la plupart se sont associées à l’ONU pour fournir une assistance humanitaire dans des pays en proie à des conflits, notamment l’Afghanistan, le Yémen, la Syrie, la Libye, le Soudan et l’Éthiopie.

Sherine Tadros, directrice adjointe du plaidoyer d’Amnesty International, a déclaré à IPS : “C’est merveilleux que le secrétaire général Guterres parle souvent de l’importance qu’il accorde à la société civile, c’est formidable qu’il ait réaffirmé récemment que nous faisons partie intégrante de l’écosystème de l’ONU ”.

«Mais cela ne fait que rendre plus difficile de comprendre pourquoi il continue d’autoriser une situation où il nous est interdit d’entrer dans le bâtiment des Nations Unies à New York. Nous l’exhortons à régler ce problème de toute urgence, afin que nous puissions faire notre travail de protection des droits humains », a déclaré Tadros.

Lors d’un événement marquant le 75e anniversaire de la Charte des Nations Unies l’année dernière, le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré que les groupes de la société civile étaient une voix vitale à la Conférence de San Francisco (où l’ONU a été inaugurée). « Vous avez été avec nous au fil des décennies, dans les camps de réfugiés, dans les salles de conférence et dans la mobilisation des communautés dans les rues et les places des villes du monde entier. »

« Vous êtes avec nous aujourd’hui alors que nous faisons face à la pandémie de COVID-19. Vous êtes nos alliés dans la défense des droits humains et la lutte contre le racisme. Vous êtes des partenaires indispensables pour forger la paix, promouvoir l’action climatique, faire progresser l’égalité des sexes, fournir une aide humanitaire vitale et contrôler la propagation des armes meurtrières. Et le cadre mondial pour un progrès partagé, les Objectifs de développement durable, est impensable sans vous », a-t-il déclaré.

Dans une interview avec IPS, James Paul, ancien directeur exécutif du Global Policy Forum (GPF) basé à New York, a déclaré pendant de nombreuses années que l’ONU a imposé des restrictions de plus en plus lourdes aux ONG, en particulier en ce qui concerne l’accès des ONG au siège de l’ONU à New York.

Faisant allusion à l’hypocrisie politique de l’ONU, il a déclaré qu’en dépit des déclarations régulières du Secrétaire général selon lesquelles les ONG sont des « partenaires indispensables » de l’organisation, l’ONU a resserré les règles et progressivement restreint la possibilité d’une action efficace des ONG.

Il n’est donc pas surprenant que le récent assouplissement des restrictions de Covid sur les délégations, les journalistes du personnel et autres interlocuteurs privilégiés n’ait pas été étendu aux ONG, a déclaré Paul, auteur de « Des renards et des poulets », une analyse critique de l’Oligarchie et du pouvoir mondial. au Conseil de sécurité de l’ONU.

Il a déclaré que l’ouverture de l’Assemblée générale fin septembre 2021 a vu de nombreux journalistes, de grandes délégations nationales et une présence croissante du personnel, mais l’ONU a gardé la porte fermement fermée aux ONG.

Aujourd’hui, plus d’un mois plus tard, la herse est toujours en panne et il n’y a eu aucune déclaration encourageante de la part des dirigeants de l’ONU qui pourraient suggérer une levée de l’interdiction de sitôt – ni aucune raison plausible donnée pour cette situation, a-t-il noté.

« Les protestations des dirigeants des principales organisations de défense des droits humains ont été vaines. Est-ce alors le début de la fin de la présence active des ONG à l’ONU ? Il a demandé.

Actuellement, il existe des milliers d’ONG dans le monde qui sont soit affiliées au Département des communications mondiales des Nations Unies, soit dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC).

L’ONU affirme que les ONG sont des partenaires du Département des communications mondiales (DGC) depuis sa création en 1947. Les relations officielles entre la DGC et les ONG remontent à 1968.

Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1297, a demandé à la DGC d’associer les ONG aux programmes d’information efficaces en place et de diffuser ainsi des informations sur les questions inscrites à l’ordre du jour de l’ONU et les travaux de l’Organisation. Par l’intermédiaire d’ONG associées, la DGC cherche à atteindre les gens du monde entier et à les aider à mieux comprendre le travail et les objectifs des Nations Unies.

Andreas Bummel, directeur exécutif de Démocratie sans frontières a déclaré à IPS que les représentants de la société civile doivent avoir accès au bâtiment et aux réunions de l’ONU sur un pied d’égalité par rapport aux autres parties prenantes.

«Je ne me souviens pas à quel moment ils ont été interdits pendant si longtemps alors que d’autres y avaient accès. On soupçonne de plus en plus que les préoccupations liées à la sécurité de Covid-19 sont utilisées comme prétexte pour restreindre l’espace civique. Pendant trop longtemps, le secrétaire général de l’ONU a laissé faire cela. Il est grand temps qu’il intervienne”, a déclaré Bummel.

Michael Bröning, directeur exécutif de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) de New York, a déclaré à IPS : l’immunité diplomatique – et soulève la question de la protection à quel prix.

Paul a déclaré que certains médias occidentaux ont cherché à donner aux restrictions une fausse tournure politique, en affirmant que les restrictions sont dues au fait que le chef du département des Nations Unies responsable de l’accréditation des ONG est un ressortissant chinois ! C’est de la pure propagande.

Les puissances occidentales – en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni – ont discrètement fait pression pour plus de restrictions pour les ONG et moins de financement pour les « points focaux » de l’ONU qui soutiennent les ONG depuis plus de deux décennies, même s’ils n’ont fait que du bout des lèvres cause de l’accès des ONG, a-t-il souligné.

“Cette politique est venue de l’aversion pour les initiatives de désarmement des ONG, de la désapprobation des campagnes sociales, économiques et environnementales des ONG, de la fureur contre l’opposition des ONG au conflit irakien, et bien plus encore.” Dès 1999, a-t-il dit, le chef de cabinet du secrétaire général a émis des directives draconiennes excluant les ONG du libre accès au deuxième étage très important du complexe du siège. D’autres restrictions devaient suivre, souvent poussées par la police et les services de sécurité américains en réponse aux « menaces terroristes ».

Les dirigeants de l’ONU ont commencé à parler de la « vague dangereuse d’ONG », même s’il n’y a pas eu d’augmentation mesurable du nombre d’ONG, a déclaré Paul. « Plus généralement, les membres de l’ONU n’ont pas défendu les ONG contre la pression des grandes puissances. Ces petits États sont aujourd’hui moins favorables ou même moins tolérants aux ONG qu’auparavant, considérant les ONG comme une source d’embarras ou d’opposition agaçante sur un sujet ou un autre.

À une époque où les gouvernements sont de plus en plus à droite, se débarrasser des opposants est une étape naturelle pour la nouvelle génération de diplomates. Même parmi les gouvernements plus amicaux, peu sont prêts à utiliser le capital politique pour défendre le rôle démocratique créatif et essentiel de ces organisations, a ajouté Paul.

Pendant ce temps, a-t-il soutenu, ils ont applaudi la porte ouverte de l’ONU pour les représentants des entreprises, les gros bonnets des fondations et d’autres partisans du statu quo international, en particulier ceux qui ont de l’argent à répartir. « On peut faire valoir que l’exclusion des ONG est allée si loin et est devenue si flagrante qu’elle est devenue une violation par l’ONU de sa propre Charte, qui, à l’article 71, appelle le Conseil économique et social à établir « des dispositions appropriées pour consultation » avec les ONG.

La direction de l’ONU affirme maintenant que ses «plates-formes électroniques» sont adaptées, du moins dans un avenir prévisible. Mais s’il en est ainsi, pourquoi d’autres peuvent-ils aller et venir alors que même les représentants d’ONG les plus respectés sont refoulés ?

« C’est peut-être le moment d’amener l’ONU à la responsabilité juridique. Une affaire pourrait-elle être portée devant un organe juridique approprié (peut-être la Cour mondiale) pour examiner la question ? » demanda Paul.

Pendant ce temps, le Dr Agnes Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International et Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch, ont écrit une vive lettre de protestation à Guterres la semaine dernière.

En réponse à la lettre, Maria Luiza Ribeiro Viotti, Chef de Cabinet de l’ONU, a déclaré : « Je tiens à vous assurer de la plus haute importance que nous attachons à l’engagement de la société civile dans le travail des Nations Unies à tous les niveaux et à sa participation active tout au long de l’année. , y compris lors d’événements de haut niveau ».

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nous avons équilibré la sûreté et la sécurité du personnel, des représentants des États membres et des autres parties prenantes avec la nécessité de garantir la poursuite des travaux de l’Organisation. En mars 2020, les locaux de New York ont ​​été fermés et la majorité de notre personnel a travaillé à distance pour assurer la continuité des fonctions critiques, y compris les réunions intergouvernementales, qui devaient se dérouler virtuellement. »

La lettre indique également: « Alors que la situation à New York s’est progressivement améliorée, les Nations Unies ont pu suivre une approche graduelle et progressive de sa réouverture afin de protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes concernées. Sur la base des conseils médicaux, nous sommes actuellement dans la phase 2 de notre plan de réouverture avec la plupart du personnel travaillant à distance jusqu’à quatre jours par semaine.

Cette approche progressive continue de nécessiter de limiter le nombre de personnes pouvant être physiquement présentes sur les lieux et dans les réunions pour assurer le respect des recommandations de distanciation physique de nos experts en santé et des orientations émises par les autorités du pays hôte.

Des préparatifs sont en cours pour passer à la phase 3, connue sous le nom de phase normale suivante, qui nous permettrait d’augmenter notre empreinte globale dans le bâtiment et de rouvrir plus complètement, a-t-elle déclaré.

