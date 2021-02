Les législateurs américains vont griller les chiffres clés de l’enquête sur les actions GameStop

Les membres du Comité de la Chambre des États-Unis sur les services financiers se retrouveront jeudi face à face avec les hauts dirigeants des principales sociétés parties prenantes dans la frénésie commerciale GameStop.

L’enquête vise à faire la lumière sur la séquence floue d’événements qui ont précipité l’ascension et la baisse rapide du cours de l’action du détaillant de jeux vidéo en difficulté il y a quelques semaines à peine, lorsqu’il est passé de 17,25 $ le 1er janvier à 347,51 $ le 27 janvier – puis a plongé pour planer près de 50 $ depuis.

Les investisseurs particuliers, s’inspirant de publications sur des sites de médias sociaux tels que Reddit, se sont combinés dans un mouvement rarement vu qui a forcé certains des plus grands noms de Wall Street à prendre de grosses pertes sur leurs paris sur des actions de sociétés, notamment GameStop et le théâtre américain. l’opérateur AMC Entertainment, tomberait.

Ces grands fonds vendaient des actions GameStop à découvert – un processus qui consiste à emprunter l’action pour la vendre pendant que le prix est élevé, puis à la racheter une fois qu’elle baisse et à remettre les actions. retour à celui qui les a prêtés.

Alors que les ordres d’achat des investisseurs de détail montaient sur des courtiers à bas prix basés sur des applications mobiles telles que Robinhood, leurs offres ont poussé les actions de GameStop à la hausse, jetant la stratégie de vente à découvert dans le désarroi, ce que le secteur financier appelle un «short squeeze».

Ces ordres d’achat sont devenus si importants que Robinhood a été contraint de bloquer temporairement les ordres d’achat sur GameStop alors que la situation financière de la maison de courtage devenait tendue. Cette décision a mis les investisseurs de détail en colère, certains accusant Robinhood d’essayer d’aider les fonds spéculatifs et de le poursuivre pour avoir prétendument privé les investisseurs de la capacité d’investir et de manipuler le marché.

Avant l’audience de jeudi, le directeur général de Robinhood, Vlad Tenev, a déclaré par écrit témoignage qui prétend que sa société a essayé d’aider les hedge funds sont «absolument faux et faussent le marché».

Les législateurs du Comité des services financiers, qui supervise les secteurs bancaire et des valeurs mobilières, veulent déterminer si des malversations ont eu lieu au cours de la trajectoire fulgurante de GameStop Corp.

Comme le comité surveille également les travaux de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, en plus des activités du Département américain du Trésor et de la Réserve fédérale, toute révélation majeure pourrait faire pression sur les régulateurs civils pour qu’ils agissent.

Le comité est présidé par le représentant Maxine Waters de Californie et comprend d’autres démocrates censés contester les comptes présentés.

Des questions pointues pourraient provenir des représentants Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib et Ayanna Pressley, membres de la soi-disant «escouade» connue pour leurs vues progressistes et leur soutien à des réglementations plus strictes à Wall Street.

Fin janvier, Ocasio-Cortez a déclaré sur Twitter que le comité devait «en savoir plus sur la décision de @ RobinhoodApp d’empêcher les investisseurs particuliers d’acheter des actions tandis que les hedge funds peuvent librement négocier les actions comme ils l’entendent».

C’est inacceptable. Nous devons maintenant en savoir plus sur @RobinhoodAppla décision de bloquer les investisseurs particuliers d’acheter des actions tandis que les hedge funds peuvent librement négocier les actions comme ils l’entendent. En tant que membre du comité des services financiers, j’appuierais une audience si nécessaire. https://t.co/4Qyrolgzyt – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 28 janvier 2021

Du côté républicain de l’allée, les membres du comité pourraient également poser des questions populistes sur la capacité de Robinhood à empêcher les gens d’acheter des actions GameStop sur sa plate-forme – bien que l’atmosphère polarisée à Capitol Hill après l’émeute du 6 janvier puisse entraver la coopération véritablement bipartisane.

Pour sa part, le représentant Patrick McHenry, le plus haut membre républicain du comité, a souligné la nécessité de déterminer si des lois ont été enfreintes et d’exposer les sources de volatilité du marché.

Jeudi audition virtuelle n’est que l’une des nombreuses enquêtes de haut niveau à Washington pour résoudre les manigances boursières qui ont fait la une des journaux jusqu’à présent en 2021. Parmi les questions évaluées, notamment par le Division de la fraude criminelle du ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission – sont des manipulations de marché, des règles sur les ventes à découvert et les exigences de solvabilité du courtage.

‘Laissez-les échouer’

Christopher Russo, chercheur au Mercatus Center à tendance libertaire de l’Université George Mason, a déclaré que le Congrès devrait examiner si le marché est truqué contre les investisseurs de détail. Il estime que les marchés devraient devenir plus libres et plus équitables.

«La hausse et la baisse du cours de l’action GameStop n’étaient pas une bulle spéculative», a déclaré Russo. «Au contraire, les vendeurs à découvert de GameStop ont été surendettés.»

«Comme un jeu de chaises musicales, lorsque la musique s’arrête, les vendeurs à découvert doivent se bousculer pour couvrir leurs courts métrages», a-t-il déclaré à Al Jazeera. «Lorsque la musique s’est arrêtée, les investisseurs ont été payés généreusement. Ce n’est pas une exubérance irrationnelle; c’est l’offre et la demande. »

Russo suggère également que les profits d’un individu aux pertes d’un autre ne présentent aucun risque systémique pour le système financier dans son ensemble.

«Si les fonds spéculatifs prennent trop de risques et que leurs paris se dégradent, laissez-les échouer», a-t-il ajouté, précisant que les investissements imprudents devraient être découragés en faveur de la littératie financière.

«L’économie nous demande de diversifier nos investissements, de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier», a déclaré Russo. «Le bon sens nous demande également de n’investir que les montants que nous pouvons nous permettre de perdre. Suivre ces maximes constitue la meilleure protection pour les investisseurs particuliers. »

Duel de cadres

Tenev de Robinhood doit témoigner alors que le panel de la Chambre examine ce qui s’est passé sur l’application de courtage populaire pendant les jours turbulents où GameStop et d’autres soi-disant stocks de meme étaient pris dans la courte pression entre les day traders inspirés de Reddit et les hedge funds.

Les analystes suggèrent que Tenev doit expliquer comment Robinhood a choisi de restreindre le trading plutôt que de risquer de faire faillite en raison d’une perte de liquidités.

Le PDG de Reddit, Steve Huffman, et l’investisseur Keith Gill – connu en ligne sous le nom de Roaring Kitty et DeepF *** ingValue – s’expriment également à l’audience. Mardi, une poursuite a été intentée contre Gill devant le tribunal fédéral du Massachusetts, alléguant qu’il s’était présenté à tort comme un investisseur amateur alors qu’il était, en fait, un professionnel des valeurs mobilières agréé et qu’il avait profité en gonflant artificiellement le prix d’une action.

Le PDG de Robinhood Markets Inc, Vlad Tenev, fait partie de ceux qui devraient témoigner devant le United States House Committee on Financial Services [File: Alex Flynn/Bloomberg]

Gabriel Plotkin, PDG de Melvin Capital Management LP, et Kenneth Griffin, PDG de Citadel LLC, doivent également prendre la parole. Melvin était le principal hedge fund pariant contre GameStop avant que la société d’investissement ne subisse d’énormes pertes et ne soit renflouée par Point72 Asset Management et Citadel.

Griffin, le milliardaire fondateur de Citadel – dont l’entité distincte mais liée Citadel Securities sert également de teneur de marché pour Robinhood – est l’un des principaux acteurs sur la liste des témoins. Les teneurs de marché s’assurent que l’offre d’un actif particulier est suffisante pour répondre à la demande, ou aident les vendeurs à trouver des acheteurs pour les actifs qu’ils souhaitent vendre.

Le président du comité Waters a déclaré que le peuple américain avait droit à plus d’informations sur la façon dont Robinhood fait son argent et sa relation exacte avec Citadel.

Une déclaration fournie à Al Jazeera par le comité de la Chambre a déclaré que Waters avait l’intention de se concentrer «sur l’équité, la protection des consommateurs et des investisseurs et la responsabilité des grandes institutions financières».

Waters a ajouté: «Il incombe aux législateurs et aux autorités de réglementation des valeurs mobilières de lutter contre cette conduite prédatrice et manipulatrice».

Les législateurs aimeraient entendre des réponses sur ce qui s’est passé dans les coulisses d’une tempête financière qui a secoué non seulement les marchés boursiers, mais aussi la sphère politique – avec des appels à l’insurrection teintés de classe contre l’ordre financier établi. Ils s’inquiètent également de la possibilité pour des investisseurs non informés de prendre des risques démesurés.

“ Expositions importantes aux risques ”

Au mois de janvier, 28% des Américains ont acheté des actions entières ou fractionnaires de GameStop ou d’un autre stock meme comme AMC Entertainment ou BlackBerry, selon un récent sondage de 1 089 personnes par The Harris Poll pour le compte de Yahoo Finance.

Seule une personne interrogée sur cinq a déclaré avoir investi sur la base des conseils d’un professionnel des services financiers, tandis que 35% ont déclaré avoir été influencées par des informations sur les réseaux sociaux et 32% ont déclaré se fier aux informations ou aux conseils trouvés sur les transactions boursières en ligne. forums.

Le Consumer Financial Protection Bureau, l’agence fédérale américaine dont la compétence comprend les services fournis par les sociétés de valeurs mobilières, a renvoyé toutes les questions de presse concernant l’audience à la SEC.

Mais un porte-parole de la SEC, qui est examiner si l’infrastructure actuelle du marché doit être mise à jour, a refusé de commenter spécifiquement les efforts d’enquête à la Chambre ou au Sénat – où le Comité des banques prévoit également de convoquer une audience.

L’audience de jeudi à la Chambre est divisée en deux panels, l’un mettant en vedette des entreprises et des investisseurs et l’autre axé sur les régulateurs gouvernementaux.

Loin de mettre fin à la discussion politique, nous nous attendons à ce que l’audience incite les législateurs à poursuivre l’enquête et à introduire des solutions législatives. À ce stade, il y a plus de questions sans réponse que de questions avec réponse. Kurt Schacht, responsable du plaidoyer du CFA Institute

Parmi les régulateurs prêts à prendre la parole, il y a des représentants de l’Autorité de régulation du secteur financier (FINRA) et des représentants de Depository Trust & Clearing Corp (DTCC), qui est le service public privé appartenant à l’industrie que Robinhood utilise pour traiter les transactions.

Dans une déclaration fournie à Al Jazeera, DTCC a déclaré que l’extrême volatilité a «généré des expositions au risque substantielles chez les entreprises qui compensent ces transactions au NSCC, en particulier si le membre compensateur ou ses clients se trouvent principalement d’un côté du marché». NSCC, la National Securities Clearing Corporation, est une filiale de la DTCC.

«Lorsque la volatilité augmente, les exigences de marge du portefeuille augmentent également, et les membres compensateurs de la NSCC peuvent répercuter ces coûts sur leurs clients, y compris les courtiers qui compensent par leur intermédiaire», poursuit le communiqué, semblant confirmer la position déclarée de Robinhood. «Les exigences de marge protègent l’ensemble du secteur contre les défauts et le risque systémique sur les marchés volatils.»

DTCC a appelé les régulateurs à raccourcir encore le cycle de règlement, ce qui pourrait accroître la résilience du marché et réduire les coûts pour de nombreux investisseurs en réduisant le temps nécessaire aux transactions. Mais le réseau complexe de services financiers peut s’avérer difficile pour les dirigeants du Congrès de se démêler de sitôt.

«L’audience de cette semaine est la première occasion d’entendre directement ceux qui sont au centre de la tempête», a déclaré Kurt Schacht, responsable du plaidoyer au CFA Institute, une association à but non lucratif de professionnels de l’investissement.

“Loin de mettre fin à la discussion politique, nous nous attendons à ce que l’audience incite les législateurs à poursuivre l’enquête et à introduire des solutions législatives”, a-t-il déclaré à Al Jazeera. “À ce stade, il y a plus de questions sans réponse que de questions avec réponse.”