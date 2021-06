Les infrastructures se développent au Brésil malgré les crises

Le ministre brésilien des Infrastructures, Tarcísio de Freitas, s’exprime lors d’une visioconférence avec des correspondants étrangers, co-organisée par IPS, au cours de laquelle il a détaillé des plans pour améliorer les routes, les ports et les aéroports, construire de nouvelles voies ferrées et les interconnecter, en faisant appel à des investisseurs privés face aux contraintes fiscales. CRÉDIT : Mario Osava/IPS

RÃ O DE JANEIRO, 04 juin (IPS) – Les crises sanitaire, fiscale, environnementale et politique n’ont pas empêché le Brésil d’attirer des capitaux privés pour développer ses infrastructures, selon le ministre du secteur, Tarcísio de Freitas.

Les concessions d’aéroports, d’autoroutes, de chemins de fer et de terminaux portuaires, adjugées ces deux dernières années, totalisent 14 milliards de dollars d’investissements, a annoncé le ministre des Infrastructures lors d’une conférence de presse avec une vingtaine de correspondants étrangers, au cours de laquelle d’autres dirigeants des domaines du commerce et des transports ont également participé.

L’accélération de ce processus à partir de juillet permettra au pays de porter l’investissement total à 200 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, si les ressources et services gérés par d’autres ministères, tels que les centrales électriques et l’assainissement, sont inclus, a-t-il projeté.

“C’est le plus grand programme de concession d’infrastructures de notre histoire”, a déclaré Freitas lors d’une vidéoconférence le 2 juin avec des correspondants étrangers.

La pandémie de COVID-19 a contribué au succès du Brésil à attirer des capitaux internationaux, contrairement à ce à quoi on aurait pu s’attendre.

“Nous sommes allés de l’avant lorsque de nombreux pays se sont retirés et ont cessé d’offrir leurs actifs en raison des incertitudes de la situation économique”, a déclaré Freitas. “Nous avons décidé de miser sur la vision à long terme des investisseurs et de rechercher les capitaux excédentaires disponibles dans le monde, en tant que vendeurs uniques.”

L’exploitation de 22 aéroports a été privatisée le 7 avril pour une somme équivalente à 17 fois le prix minimum fixé, malgré la crise du transport aérien provoquée par la pandémie. Une société française a acquis la concession de 30 ans d’un bloc de sept aéroports dans le nord du Brésil. Les autres sont désormais entre les mains d’un consortium brésilien.

Le succès est dû à “la tradition brésilienne de respect des contrats”, au large portefeuille de projets et à leur excellente rentabilité, a déclaré le ministre lors de la conférence de presse virtuelle, promue par IPS en partenariat avec le Association des correspondants des médias étrangers, les Confédération nationale du commerce et le Fédération des chambres de commerce extérieur.

Attirer des capitaux privés nationaux et internationaux est le moyen de combler le déficit d’infrastructures au Brésil, étant donné la “situation budgétaire délicate” qui limite les investissements publics, a déclaré le ministre des Infrastructures.

Un train de voyageurs rencontre un train de marchandises sur le chemin de fer de Carajás, construit pour l’exportation de minerai de fer dans le nord du Brésil. Les chemins de fer au Brésil sont principalement utilisés pour le transport de céréales et de minéraux, accentuant le poids des matières premières dans l’économie. CRÉDIT : Mario Osava/IPS

« Le ministère des Transports disposait de 20 milliards de reais (environ 7,5 milliards de dollars à l’époque) pour des investissements en 2014 alors qu’il n’était en charge que des transports terrestres ; aujourd’hui, le ministère des Infrastructures dispose de six milliards de reais (1,2 milliard de dollars) et supervise les ports, aéroports, routes et chemins de fer », a-t-il souligné, pour souligner le besoin de capitaux privés.

Le Brésil a investi 2,2% de son PIB dans les infrastructures de 2001 à 2014 et “devrait investir quatre à cinq pour cent pour surmonter ses lacunes historiques”, a déclaré José Tadros, président de la Confédération nationale du commerce.

C’est beaucoup moins que les pays voisins comme le Chili et le Pérou investissent dans les infrastructures, et la conséquence est des coûts élevés, « de mauvaises routes et ports, et un manque de voies ferrées et de connexions intermodales », a-t-il déploré.

Mais “c’est un moment vertueux” dans le secteur ferroviaire, avec une forte hausse des investissements attendue après le renouvellement des concessions existantes et la future construction de deux nouvelles grandes lignes, a déclaré Fernando Paes, directeur exécutif de la Agence nationale des transports ferroviaires.

Le plan logistique national du ministère de l’Infrastructure fixe un objectif pour les chemins de fer de transporter 36 pour cent du fret national d’ici 2035, soit une augmentation de 70 pour cent par rapport à la part actuelle.

Ferrogrão (une partie du plan) est le “projet le plus important au Brésil”, selon Freitas. La route de 933 kilomètres servira principalement à l’exportation de soja et de maïs du centre-nord de l’État du Mato Grosso, le plus grand producteur de ces exportations du pays, représentant 27 pour cent du total. La route du nord de l’Amazonie sera utilisée à la place des ports plus éloignés du sud.

Une vue de l’autoroute brésilienne BR-163 avant que sa dernière section nord ne soit pavée en 2020. Elle est principalement utilisée pour exporter du soja de l’État du Mato Grosso. Aujourd’hui, il est prévu de construire une voie ferrée à côté afin de rendre le transport des céréales moins cher. CRÉDIT : Fabiana Frayssinet/IPS

Les exportations sont actuellement acheminées via l’autoroute BR-163, dont le pavage n’a été achevé qu’en février 2020, après des décennies de camions chargés de soja s’enliser dans la boue en traversant plus de 900 kilomètres de forêt amazonienne pour atteindre le port de Miritituba le la rivière Tapajós, avant que le soja ne soit transporté sur 1 100 kilomètres le long de la rivière jusqu’aux ports de l’Atlantique.

Le chemin de fer sert les intérêts des sociétés multinationales qui dominent ces exportations brésiliennes et le commerce agricole mondial, telles que les sociétés américaines ADM, Bunge Limited et Cargill.

Mais Ferrogrão rendra le transport de ces exportations moins cher et contribuera à réduire les coûts de fret à travers le pays, en élargissant l’échelle des exportations agricoles dans le nord du Brésil et en établissant une plaque tournante logistique entre le cœur de l’Amazonie et le centre du Brésil, espère le ministre des Infrastructures.

Les produits de la zone franche de Manaus, un parc industriel de la capitale de l’État d’Amazonas, atteindront les principaux marchés nationaux via les voies navigables et le chemin de fer, a-t-il prédit.

Il a également déclaré que sa construction aura des effets environnementaux bénéfiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre des camions et en freinant la déforestation plus intense provoquée par les routes.

Mais les écologistes et les défenseurs des droits autochtones ne sont pas d’accord.

“Cela stimulera l’expansion de la frontière agricole dans la forêt amazonienne, où il y a un manque de gouvernance, ce qui entraîne la déforestation”, a déclaré Sergio Guimarães, secrétaire exécutif de la Groupe de travail sur les infrastructures, dans une interview avec IPS par téléphone depuis Brasilia après la conférence de presse.

L’évaluation environnementale n’inclut pas les impacts indirects du projet sur une zone plus large que la voie ferrée et ses marges, a-t-il déclaré. Un transport moins cher et à grande échelle tend à étendre la zone de production dans une région déjà touchée par d’énormes monocultures en bordure de la forêt amazonienne.

Une route dans l’État brésilien du Mato Grosso, avec une file interminable de camions transportant des graines de soja et du maïs pour l’exportation. Le plan est que d’ici 2035, au moins 36% du transport de marchandises dans ce pays de taille continentale se fera par rail. CRÉDIT : Mario Osava/IPS

En outre, davantage d’études sur l’offre et la demande et d’analyses comparatives des alternatives sont nécessaires, a déclaré l’activiste.

Trois projets ferroviaires ont été présentés pour transporter les exportations de soja et de maïs du centre-nord du Mato Grosso, qui s’élèvent actuellement à 70 millions de tonnes par an et passeront à 120 millions de tonnes dans un proche avenir, selon Freitas.

En plus de Ferrogrão, une ligne isolée au nord, le chemin de fer d’intégration du centre-ouest (Fico) ira de l’est, se connectant au chemin de fer nord-sud qui est déjà en service et a accès aux ports du nord-est et du sud-est de Brésil.

La troisième alternative est une proposition de la société Rumo d’étendre son réseau nord, qui atteint désormais le sud du Mato Grosso, jusqu’au centre de la région productrice de soja. Ce réseau a l’avantage de se connecter aux voies ferrées avec accès à Santos, principal port d’exportation du Brésil, et de traverser l’État de São Paulo, l’État le plus économiquement productif et le plus peuplé.

Mais “il n’y a pas assez de fret pour rendre les trois chemins de fer viables”, a déclaré Guimarães, qui demande des études comparatives sur les autres projets et concessions du plan logistique du ministère de l’Infrastructure.

D’autres risques identifiés par Guimarães concernant le Ferrogrão sont la possibilité de surcharge et d’accidents sur la voie navigable Tapajós-Amazonas, si la majeure partie de la production du Mato Grosso est exportée via cette route, et les variations de débits fluviaux dues au changement climatique.

Un autre chemin de fer, la ligne d’intégration Ouest-Est (Fiol), qui traverse le nord-est de l’État de Bahia et dont un tronçon de 537 kilomètres a été concédé à une société minière contrôlée par le groupe kazakh Eurasian Resources Group, fait également face à une opposition environnementale pour avoir menacé la biodiversité locale, notamment en la zone où un port doit être construit.

Les ports, qui constituaient un “goulot d’étranglement” pour les exportations, font également l’objet d’améliorations et d’une vaste privatisation, a annoncé le ministre.

Et les cours d’eau, ressource sous-évaluée au Brésil, font également partie des transformations que son ministère entend opérer. Mais c’est là que les effets du changement climatique se font le plus sentir, même maintenant, avec une grave sécheresse dans le centre-ouest et le sud-est du Brésil. La navigation sur le fleuve Tietê, qui traverse l’État de São Paulo au sud-est du Brésil, devrait être suspendue.