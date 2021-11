Les femmes se mobilisent et comblent les lacunes dans la lutte contre le virus au Burkina Faso

KAYA, Burkina Faso (AP) – Mariama Sawadogo est assise dans un petit studio, traduisant des notes du français vers la langue locale de Moore et griffonnant des points de discussion dans les marges. Transmission, prévention, vaccination – Sawadogo aborde ces sujets dans son émission de radio bimensuelle sur Zama FM, interviewant des médecins et des infirmières sur COVID-19 et testant les appelants sur leurs connaissances.

De nombreux invités et auditeurs au Burkina Faso l’appellent «tante» alors qu’elle les guide doucement vers les bonnes réponses et remet des prix tels que du savon et des seaux de lavage.

La voix de Sawadogo est devenue un son familier pour près d’un million de personnes dans sa ville de Kaya et au-delà, au nord-est de la capitale de ce pays d’Afrique de l’Ouest, où beaucoup pensent que le gouvernement les a laissés tomber pendant la pandémie. Avides de toute information sur le virus, les mères se rassemblent à l’extérieur pour écouter l’émission de Sawadogo, partageant des téléphones portables rares dans des éclats d’ombre pendant que leurs enfants jouent à proximité.

Les tests, les vaccins et les messages publics manquent souvent à bon nombre des 20 millions d’habitants du pays, malgré un budget de 200 millions de dollars pour les efforts de riposte au virus. Dans une région où les femmes sont responsables du travail familial et des relations communautaires, elles se sont mobilisées pour donner une voix collective faisant autorité, fabriquer et livrer des fournitures et trouver des moyens de soutenir leurs familles pendant la crise économique.

Cette histoire fait partie d'une série d'un an sur l'impact de la pandémie sur les femmes en Afrique, plus particulièrement dans les pays les moins avancés.

« Ils ne nous ont pas aidés », a déclaré Mamounata Ouedraogo à propos du gouvernement. « Si nous nous attendions à obtenir nos informations d’eux, nous n’en aurions jamais. »

Comme Sawadogo, elle vit à Kaya, l’un des derniers refuges de la pays en proie aux conflits, où des dizaines de milliers de personnes déplacées ont cherché refuge alors que la violence s’est propagée le Mali voisin en 2015 s’intensifie et les attaques djihadistes empiètent sur les grandes villes. Ouedraogo écoute toutes les émissions de Sawadogo et a déclaré qu’elle n’en saurait pas grand-chose sur le virus sans eux.

Norbert Ramde, chef de l’association des médecins du Burkina Faso, a déclaré que des maladies comme le paludisme, le sida et la tuberculose sont des priorités plus élevées pour le gouvernement et la communauté médicale – et au-delà de la maladie, les djihadistes sont la plus grande menace.

« Voulez-vous que nous prenions toutes les ressources pour lutter contre le COVID-19 et oubliions cela ? » il a dit. « Nous devons investir là-dedans aussi. »

Mais le Burkina Faso a été durement touché lorsque la pandémie a frappé en mars dernier, enregistrant certains des nombres d’infection les plus élevés d’Afrique et les taux de mortalité. Les autorités ont mis en place des couvre-feux, scellé les frontières du pays enclavé et fermé des mosquées, des églises, des écoles et des marchés. De nombreux habitants ont protesté et, après seulement quelques semaines, la plupart des restrictions ont été levées.

“La priorité du gouvernement est de convaincre la population, de ne pas prendre des mesures qui seront très agressives”, a déclaré le Dr Brice Bicaba, l’épidémiologiste du gouvernement qui dirige la riposte au coronavirus au Burkina Faso.

Il a déclaré que les responsables avaient choisi de travailler par l’intermédiaire des dirigeants communautaires et des associations locales pour amener les résidents à comprendre les dangers du virus et à contrôler leur propre comportement, plutôt que de réimposer des restrictions et de risquer des manifestations et des conflits – une préoccupation pour le jeune gouvernement du Burkina Faso depuis un soulèvement renversé le président de longue date en 2014.

Selon Bicaba et des documents budgétaires, une partie des millions pour la réponse au virus est allée à des dépliants, à des messages radio et télévisés et à d’autres mesures d’engagement communautaire, en plus de la création de laboratoires et de l’achat de fournitures et de tests médicaux.

Mais de nombreux professionnels de la santé et citoyens ont déclaré que ces efforts de messagerie n’atteignaient pas toutes les personnes dont ils avaient besoin. À Kaya, des responsables ont tenu une réunion publique en décembre pour fournir des informations générales, mais les habitants ont déclaré qu’ils auraient préféré des visites à domicile pour mieux expliquer les mesures préventives et donner des détails sur la façon dont le virus est contracté.

Les messages n’étaient pas non plus toujours traduits dans les langues locales, un problème important car la plupart des gens ne parlent pas régulièrement la langue officielle du pays, le français.

Même dans la capitale, Ouagadougou, située à 85 kilomètres de Kaya, les messages n’étaient pas très répandus, avec des panneaux d’affichage et des panneaux sur les masques, le lavage des mains et la vaccination rares.

À Ouagadougou, Zenabou Coulibaly Zongo dépense son propre argent pour fabriquer du savon et acheter du désinfectant pour les mains pour les mosquées, les marchés et les centres de santé. Au début de la pandémie, Zongo, aujourd’hui âgé de 63 ans, a été hospitalisé pour une broncho-pneumonie. Elle a payé de sa poche pour deux semaines de traitements à l’oxygène dans une clinique privée, où elle a vu d’autres mourir de problèmes respiratoires.

“C’était un signal d’alarme, car j’imaginais que le coronavirus se propageait comme il l’a fait en Europe”, a-t-elle déclaré.

Maintenant, malgré son asthme la mettant plus à risque, Zongo livre ses savons et utilise ses visites pour informer les gens sur COVID-19 et les vaccins. Lors d’une récente visite dans une mosquée, certaines personnes ont dit à Zongo, qui est hautement considérée dans sa communauté comme la fondatrice du Conseil des femmes burkinabè, qu’elles ne savaient pas que les vaccins étaient gratuits jusqu’à ce qu’elle fournisse l’information.

Les experts de la santé affirment que les gouvernements doivent prendre l’initiative, mais que l’engagement communautaire sert de fondement aux réponses d’urgence.

« Les organisations communautaires sont essentielles pour combler ces lacunes restantes, car le soutien du gouvernement central peut ne pas suffire », a déclaré Donald Brooks, PDG d’Initiative: Eau, un groupe d’aide américain aidant à la réponse à la pandémie du Burkina Faso.

Beaucoup à l’intérieur et à l’extérieur du Burkina Faso ne font pas confiance aux données virales fournies par le gouvernement – ​​15 514 cas et 265 décès – notant un manque de tests et un système de santé que l’ONU a qualifié d’un des plus faibles au monde.

De nombreuses personnes ne viennent pas dans les hôpitaux et meurent à la place, elles ne sont donc probablement pas incluses dans les décomptes officiels. Et le gouvernement était déjà aux prises avant la pandémie avec la crise humanitaire alimentée par la violence djihadiste liée à al-Qaida et au groupe État islamique, empêchant les gens d’accéder aux cliniques de santé et aux tests de dépistage de virus.

Au milieu de l’atmosphère chaotique – avec les militaires luttent pour endiguer la violence et un ultimatum de l’opposition au président – ​​la désinformation a prospéré. La présence radio de Sawadogo sert de porte-parole pour le combattre. Elle entend des auditeurs cyniques dire que la pandémie a été créée pour tromper les Noirs et que le vaccin les stérilisera. Certains l’accusent carrément de mentir.

Mais la mère de trois garçons est habituée aux opposants et aux sceptiques. En 2007, elle a quitté son premier mari malgré une forte aversion culturelle pour le divorce, en partie parce qu’il ne la laissait pas travailler en tant que femme islamique. Elle voulait être indépendante financièrement alors elle est allée à l’école du soir et est devenue comptable.

Son stage était à Radio Zama, où ses patrons ont senti une forte présence radio après avoir enregistré quelques publicités. Ainsi, en 2016, elle a commencé à animer des émissions. Lorsque la station a obtenu un financement de l’Union européenne pour l’émission sur le virus, elle était un choix naturel.

« Vous êtes sur Zama FM. Comment ça va?” Sawadogo accueille les appelants. « Comment vous appelez-vous et d’où appelez-vous ? » Elle parle aux invités et aux auditeurs comme une famille.

“Parfois, après l’émission, les gens m’appellent personnellement et me disent ‘Notre famille ne croyait pas à la maladie, mais depuis qu’ils écoutent, ils croient maintenant'”, a déclaré Sawadogo. « Quand vous réalisez que des milliers de personnes écoutent votre voix, vous réalisez qu’elles tiennent compte de ce que vous dites, vous êtes juste fier. »

Cela lui permet de passer de longues journées car elle s’occupe également de ses garçons, prépare les repas et endure de longues attentes pour voir son mari. Il vend des céréales dans la région sahélienne du pays ; ils ne se voient qu’une fois toutes les deux semaines.

Les femmes de la communauté disent que Sawadogo, 44 ​​ans, fait plus que simplement enseigner aux gens le COVID-19 – elle est un modèle pour elles et leurs filles dans une société dominée et contrôlée par les hommes.

Sawadogo exhorte toute sa communauté à se connecter, mais se concentre sur les femmes en particulier – elles sont les guérisseuses et les gardiennes lorsque les gens tombent malades du coronavirus, tout comme elles l’étaient pendant la crise d’Ebola en Afrique de l’Ouest de 2014 à 2016. Ses auditeurs disent si l’hôte était un homme, il ne prendrait pas le temps et l’attention qu’elle fait pour les encourager.

“En tant que femme, elle soulève le nom des femmes”, a déclaré Zenabou Sawadogo, 31 ans, mère de six enfants, dont deux filles qui écoutent l’émission avec elle.

Les familles du Burkina Faso sont aux prises non seulement avec le COVID-19, mais aussi avec l’escalade de la violence et l’effondrement de l’économie du pays. Le mari de Zenabou Sawadogo n’a pas pu travailler dans l’extraction d’or parce que les combats djihadistes ont coupé l’accès aux sites, ce qui signifie qu’il ne peut pas gagner sa vie et qu’ils ne peuvent pas se permettre d’envoyer leur fille de 11 ans à l’école.

Certaines familles ont dû réduire l’alimentation de leurs enfants – de trois repas par jour à deux ou même un. Les femmes qui vendaient des vêtements et de la nourriture en Côte d’Ivoire voisine ne le peuvent pas car les frontières sont fermées. Et pendant la pandémie, de plus en plus de femmes ont demandé de l’aide aux banques privées qui aident les personnes appauvries.

La dernière lutte contre le coronavirus au Burkina Faso implique la vaccination. Bien qu’il fasse partie de COVAX, le programme soutenu par l’ONU pour fournir des vaccins aux pays en développement, le pays a été l’un des derniers pays au monde à recevoir des vaccins.

Le gouvernement a retardé le travail nécessaire pour obtenir les vaccins : paperasse, dérogations et plans de distribution. Il a finalement donné les premiers vaccins en juin. Fin octobre, environ 284 000 personnes – moins de 1,5% de la population du Burkina Faso – étaient complètement vaccinées, selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé.

L’hésitation à la vaccination est si profonde au Burkina Faso que même l’animatrice de radio Sawadogo n’a pas encore reçu de jab, bien qu’elle interviewe des médecins qui conseillent à tous les citoyens de se faire vacciner contre le COVID-19 et exhorte ses auditeurs à le faire.

Elle s’inquiète des liens entre les injections et les rares caillots sanguins chez les femmes, largement médiatisés lors d’un déploiement raté du vaccin AstraZeneca en Europe. Elle a dit que même si une infirmière l’a rassurée, elle n’est pas encore convaincue que c’est sans danger.

“Si votre sang coagule, le résultat est la mort”, a-t-elle déclaré. “Je veux me faire vacciner, mais le problème des caillots sanguins me fait peur.”

Zongo, la savonnière de la capitale, n’est pas non plus vaccinée, insistant sur le fait qu’elle veut d’abord terminer les médicaments qu’elle prend suite à un accident récent. Les deux femmes font partie d’un écart grandissant entre les sexes que les experts craignent que les femmes africaines soient la population la moins vaccinée au monde.

Mais Zongo et Sawadogo disent qu’ils finiront par être vaccinés et qu’ils continueront à diffuser leurs messages sur la pandémie et à défendre les femmes.

“Une femme – qu’elle soit européenne, américaine ou sud-américaine, qui qu’elle soit – je la vois comme un phénix”, a déclaré Zongo. “Peu importe à quel point vous êtes frappé, vous devez être capable de vous remettre sur pied , toujours capable de se remettre sur pied, comme le phénix qui renaît de ses cendres.

