Les femmes enceintes reçoivent des conseils contradictoires sur les vaccins Covid-19

Actuellement, plus de 150 millions de personnes – soit près de la moitié de la population – sont éligibles à la vaccination. Mais chaque État prend la décision finale quant à savoir qui passe en premier. Les 21 millions de travailleurs de la santé et les trois millions de résidents d’établissements de soins de longue durée du pays ont été les premiers à se qualifier. À la mi-janvier, les responsables fédéraux ont exhorté tous les États ouvrir l’éligibilité à toutes les personnes de 65 ans et plus et aux adultes de tout âge souffrant de problèmes de santé qui les exposent à un risque élevé de tomber gravement malades ou de mourir de Covid-19. Les adultes de la population générale sont en queue de peloton. Si les autorités sanitaires fédérales et étatiques peuvent éliminer les goulots d’étranglement dans la distribution des vaccins, toutes les personnes de 16 ans et plus deviendront éligibles dès ce printemps ou au début de l’été. Le vaccin n’a pas été approuvé chez les enfants, bien que des études soient en cours. Il peut s’écouler des mois avant qu’un vaccin ne soit disponible pour toute personne de moins de 16 ans. Accédez au site Web de votre état de santé pour obtenir des informations à jour sur les politiques de vaccination dans votre région