Les États-Unis envisagent de sombres options si les pourparlers nucléaires avec l’Iran s’effondrent

Alors que l’Iran et les puissances mondiales se préparent à reprendre les négociations la semaine prochaine sur la relance d’un accord nucléaire, les États-Unis et leurs alliés débattent déjà d’une liste d’options du « Plan B » si les négociations échouent, selon des diplomates occidentaux, d’anciens responsables américains et des experts.

Alors que les chances d’une percée aux pourparlers de Vienne semblent lointaines et que l’Iran est en désaccord avec les inspecteurs nucléaires de l’ONU, les responsables américains et européens sont confrontés à un sombre ensemble de choix – des sanctions renforcées à une action militaire potentielle – alors que le programme nucléaire iranien avance en territoire dangereux .

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré le mois dernier que les États-Unis étaient « prêts à se tourner vers d’autres options » si les négociations échouaient, et Israël a clairement indiqué qu’il était prêt à prendre des mesures militaires si nécessaire pour empêcher L’Iran d’obtenir des armes nucléaires.

“Il y a un ensemble de conséquences en cascade pour tout cela qui se défait. Je ne vois tout simplement pas comment cela aboutirait à une conclusion heureuse”, a déclaré un ancien haut responsable américain au courant des discussions.

Selon des diplomates européens, d’anciens responsables et experts américains, les options possibles incluent :

Persuader la Chine d’arrêter les importations de pétrole en provenance d’Iran.

Renforcement des sanctions, notamment en ciblant les ventes de pétrole à la Chine.

Poursuivre un accord nucléaire intérimaire moins ambitieux.

Lancer des opérations secrètes pour saboter le programme nucléaire iranien.

Ordonner des frappes militaires contre les installations nucléaires de l’Iran ou soutenir l’action militaire israélienne.

Si la discussion à Vienne échoue, la situation pourrait bientôt ressembler à l’impasse tendue entre les États-Unis et l’Iran avant l’accord nucléaire de 2015, lorsqu’Israël envisageait sérieusement une frappe militaire contre les installations nucléaires iraniennes et que Washington et l’Europe imposaient des sanctions sévères à Téhéran, d’anciens responsables américains dire.

Mais le programme nucléaire de l’Iran est bien plus avancé qu’il ne l’était il y a 10 ans, ce qui laisse moins de latitude à Washington pour désamorcer une crise, ont déclaré d’anciens responsables américains. L’Iran a enrichi environ 40 livres d’uranium à 60 pour cent de pureté, près du niveau de 90 pour cent nécessaire pour les armes nucléaires, selon l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou AIEA, l’organisme de surveillance des Nations Unies.

L’histoire continue

Les experts disent que l’Iran est à plusieurs semaines à deux mois d’avoir suffisamment de matières fissiles pour construire une arme nucléaire. Lorsque l’Iran se conformait à l’accord nucléaire de 2015 négocié par l’administration Obama, le délai de rupture était estimé à un an.

« Nous sommes dans une situation différente aujourd’hui de ce que nous étions au milieu ou à la fin des années 2010 », a déclaré Eric Brewer, un ancien haut responsable américain qui a travaillé sur la prolifération nucléaire dans les administrations Trump et Obama.

Les alliés américains et européens ont également moins de pouvoir de négociation qu’ils n’en avaient sous l’administration Obama, lorsque la possibilité de lever les sanctions constituait une incitation attrayante pour l’Iran et lorsque la crainte de nouvelles sanctions donnait aux diplomates occidentaux un précieux levier. Mais l’accord de 2015 n’a pas donné le coup de pouce économique que l’Iran espérait, et la menace d’encore plus de sanctions a moins de poids maintenant, car les dirigeants iraniens pensent que le pays a résisté au pire que les États-Unis puissent affronter, ont déclaré des responsables américains actuels et anciens.

“Nos carottes sont moins savoureuses et nos bâtons sont moins tranchants cette fois”, a déclaré un ancien haut responsable américain au fait des discussions diplomatiques, qui a travaillé sur la politique iranienne.

L’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et les puissances mondiales, connu sous le nom de Plan d’action global commun, a assoupli les sanctions contre l’Iran en échange de limites strictes à son programme nucléaire pour empêcher Téhéran de construire un arsenal atomique. Le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord en 2018, a réimposé les sanctions et introduit des centaines de nouvelles sanctions.

Le président Joe Biden a promis de ramener les États-Unis à l’accord si l’Iran revient au respect de ses dispositions nucléaires, et les négociations semblent progresser cette année. Mais les discussions se sont arrêtées après Le religieux pur et dur Ebrahim Raisi a été élu président de l’Iran en juin, le nouveau gouvernement promouvant une position plus agressive que les prédécesseurs de Raisi et nommant de nouveaux négociateurs qui semblent moins enclins à faire des compromis.

Les députés de Raisi ont clairement indiqué qu’ils n’étaient pas d’humeur à faire des concessions, et ils exigent des garanties que les États-Unis ne se retireront plus de l’accord, ce que les responsables américains disent impossible. L’Iran a également appelé à la levée de toutes les sanctions américaines, y compris celles qui ne sont pas liées au programme nucléaire.

« Les Iraniens ne négocient pas un retour à l’accord. Ils essaient de renégocier l’accord », a déclaré un diplomate européen informé sur la question.

La mission iranienne de l’ONU n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Du point de vue de l’Iran, l’accord de 2015 n’a jamais été à la hauteur de ses attentes, car de nombreuses entreprises étrangères ont choisi de rester à l’écart du marché iranien, malgré la suppression de nombreuses sanctions. Et les Iraniens soutiennent que le respect de l’accord leur a explosé au visage lorsque les États-Unis ont abandonné l’accord en 2018.

Un diplomate étranger au Moyen-Orient a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que les discussions à Vienne aboutissent à grand-chose. “Donnez-moi une bonne raison pour laquelle l’Iran voudrait revenir à l’accord”, a déclaré le responsable.

Dans la perspective des négociations, l’Iran a poursuivi l’enrichissement d’uranium et entravé le travail des inspecteurs de l’ONU, pariant apparemment qu’il pourrait prendre le dessus dans les discussions. Mais la tactique pourrait se retourner contre nous, a déclaré Kelsey Davenport, directrice de la politique de non-prolifération à l’Arms Control Association.

L’Iran « semble penser qu’il peut tirer parti de ses avancées nucléaires pour obtenir davantage de concessions de la part des États-Unis. Et ici, Téhéran joue un jeu très dangereux, car cela risque de pousser les États-Unis au point où les responsables estiment que les avantages de l’accord ne peuvent pas être restaurés », a-t-elle déclaré.

La plus grande menace pour toute diplomatie nucléaire vient peut-être des récents différends entre l’Iran et l’AIEA, l’agence nucléaire des Nations Unies, qui a été chargée de surveiller l’accord de 2015. L’Iran a entravé l’accès aux inspecteurs de l’ONU et a refusé de leur permettre de réinstaller des caméras sur un site de composants de centrifugeuses près de Karaj après que l’une a été détruite et qu’une autre a été endommagée lors d’une attaque de sabotage que Téhéran a imputée à Israël.

Le directeur de l’AIEA, Rafael Grossi, a averti que la capacité de l’organisation à surveiller le programme nucléaire n’est plus « intacte », et il a comparé la situation à « voler dans un ciel très nuageux ».

Grossi retourne à Téhéran cette semaine dans le but de rétablir le plein accès aux sites nucléaires, et le conseil d’administration de l’AIEA doit se réunir cette semaine, les États membres envisageant une éventuelle censure de l’Iran pour ses violations. Raisi, le président iranien, a averti en septembre qu’une action punitive du conseil d’administration de l’AIEA pourrait « perturber les négociations » à Vienne.

Cibler les expéditions de pétrole vers la Chine

Si les pourparlers aboutissent à une impasse, l’administration Biden pourrait essayer d’éviter de déclarer les discussions mortes et de laisser la porte ouverte à d’autres propositions provisoires avant un retour complet à l’accord de 2015, ont déclaré des diplomates européens et d’anciens responsables américains. Une possibilité serait un accord intérimaire, dans lequel chaque partie accepterait de prendre des mesures modestes ou de geler essentiellement le statu quo en place en attendant un futur accord.

Un élément crucial de tout plan B “est de garder la porte ouverte aux pourparlers”, a déclaré Brewer. “C’est la chose intelligente à faire pour que nous ayons cette rampe de sortie avec l’Iran.”

Les diplomates américains seront impatients de montrer à leurs homologues russes et chinois que l’Iran – et non les États-Unis – est responsable de tout échec des négociations. Si Moscou et Pékin concluent que l’Iran est inflexible, cela aiderait Washington à faire pression sur l’Iran, ont déclaré d’anciens responsables américains et des diplomates européens.

Bien que la Chine ait joué un rôle constructif dans les négociations qui ont conduit à l’accord de 2015, il n’est pas clair si Pékin sera disposé à soutenir la position américaine cette fois, surtout compte tenu de la position plus affirmée de la Chine envers les États-Unis, ont déclaré d’anciens responsables.

Si les négociations s’effondrent, l’administration Biden cherchera des moyens d’accroître la pression sur Téhéran, ce qui inclurait probablement la répression des ventes de pétrole iranien à la Chine, qui ont augmenté au cours des derniers mois de l’année dernière, a déclaré Brian O’Toole, un membre non-résident de l’Atlantic Council, un groupe de réflexion.

“Si les pourparlers échouent, ce serait l’une des premières choses qu’ils examineraient”, a déclaré O’Toole, qui a travaillé sur la politique de sanctions pour le département du Trésor de 2009 à 2017.

L’administration Biden essaierait initialement de persuader la Chine de couper les importations de pétrole d’Iran, et si cela échouait, elle pourrait choisir de sanctionner une compagnie maritime chinoise impliquée dans les expéditions de pétrole, a déclaré O’Toole. Les responsables américains voudront probablement éviter de cibler les grandes banques chinoises, a-t-il déclaré.

Les responsables américains et européens actuels et anciens reconnaissent que toute nouvelle campagne de sanctions pourrait prendre des mois pour gagner du terrain, donnant à l’Iran encore plus de temps pour développer davantage de savoir-faire nucléaire et de stocks d’uranium enrichi. Même alors, les sanctions pourraient ne pas avoir l’effet souhaité, ont-ils déclaré.

Pour augmenter la pression sur l’Iran, les États-Unis pourraient décider d’aller au-delà des sanctions et entreprendre des opérations de sabotage, des cyberattaques aux explosifs, pour perturber le programme nucléaire iranien. L’Iran a accusé Israël d’avoir assassiné des scientifiques nucléaires et d’avoir mené d’autres opérations de sabotage au cours des dernières années.

Le sabotage secret a causé des dommages et des retards, mais l’Iran a réagi en redoublant d’efforts pour enrichir l’uranium et renforcer son programme nucléaire. « À long terme, vous avez vu l’Iran répondre à ces attaques en intensifiant ses activités nucléaires », a déclaré Davenport.

De hauts responsables militaires et gouvernementaux en Israël disent qu’ils perfectionnent des plans d’urgence au cas où le programme nucléaire iranien atteindrait le point de non-retour.

Le chef d’état-major de l’armée israélienne, le lieutenant-général Aviv Kochavi, a déclaré ce mois-ci que les forces armées « accélèrent les plans opérationnels et la préparation pour faire face à l’Iran et à la menace militaire nucléaire ».

D’anciens responsables américains affirment qu’un conflit militaire est encore peu probable et que si les négociations échouent, le résultat pourrait être une crise de bas niveau et purulente sans résolution claire dans les mois à venir.

Si Israël était prêt à attaquer les installations nucléaires iraniennes, l’administration Biden devrait décider si elle se joindrait ou dirigerait l’opération ou fournirait un soutien logistique supplémentaire aux forces israéliennes, y compris des avions de ravitaillement, des bombes conçues pour pénétrer dans des bunkers souterrains et d’autres systèmes de défense antimissile en cas de représailles iraniennes.

Un haut responsable du département d’État a déclaré que l’Iran ne devrait pas supposer que les États-Unis et leurs alliés s’inclineront devant l’Iran s’il se rapproche de la sécurisation des armes nucléaires.

« L’Iran risque aujourd’hui de se tromper en disant que nous allons construire un programme nucléaire et que les États-Unis et d’autres devront se rendre », a déclaré le haut responsable. “Ce n’est pas seulement nous, mais d’autres que nous connaissons qui ne resteront pas les bras croisés si l’Iran continue de suivre le programme d’une manière qui crée une réelle inquiétude qu’ils cherchent à devenir un État seuil.”