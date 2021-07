Les États-Unis détiennent le monopole de l’UNICEF pendant 74 ans dans un organisme mondial où l’argent parle

NATIONS UNIES, 19 juil. (IPS) – Avec la décision d’Henrietta Fore la semaine dernière de quitter ses fonctions de Directrice générale de l’UNICEF, son successeur sera probablement un autre Américain puisque ce poste est occupé – sans interruption – par des ressortissants américains depuis près de 74 ans , un record sans précédent pour un poste de haut niveau au sein du système des Nations Unies.

Les sept ressortissants américains qui dirigent l’agence des Nations Unies pour l’enfance depuis sa création en 1947 sont Maurice Pate, Henry Labouisse, James Grant, Carol Bellamy, Ann Veneman, Anthony Lake et Henrietta Fore. Pate a occupé le poste pendant 18 ans, de 1947 à 1965, et Labouisse pendant 14 ans, de 1965 à 1979.

Aucune autre agence n’a eu la mainmise nationale sur un poste aussi élevé dans les 76 ans d’histoire des Nations Unies.

Quant aux personnes monopolisant la fonction, le Dr Arpad Bogsch, un autre ressortissant américain, a occupé le poste de directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève pendant 24 longues années (1973-1997).

Mais plus récemment, cependant, la durée de vie professionnelle des hauts fonctionnaires du secrétariat de l’ONU est généralement de cinq ans, avec une prolongation possible de cinq ans supplémentaires.

Depuis les discussions sur l’argent, les États-Unis ont continué à revendiquer le travail de l’UNICEF, principalement en tant que principal contributeur financier.

Mais cette affirmation s’applique également à plusieurs agences des Nations Unies, qui dépendent de contributions volontaires, et où certains des postes de haut rang sont largement occupés par des donateurs ou de grandes puissances, principalement d’Europe occidentale, ou de Chine et de Russie. James Paul, ancien directeur exécutif du Global Policy Forum basé à New York (1993-2012) et figure éminente de la communauté de plaidoyer des ONG aux Nations Unies, a déclaré à IPS que la nomination du chef d’une grande agence était en grande partie en jeu. dans le système des Nations Unies.

Les gouvernements puissants se battent pour le prestige et l’élaboration de politiques, a-t-il déclaré, soulignant que “l’intérêt est intense maintenant, alors que la nomination d’un nouveau chef de l’UNICEF approche”.

« Les observateurs se demandent inévitablement : quel pays obtient le poste, quelle est la région de la personne nommée, quel groupe ethnique ou national cette personne représente-t-elle, quel est l’identité sexuelle de la personne, et enfin, last but not least, quelle est l’orientation politique et dossier administratif de la personne sélectionnée ? a déclaré Paul, auteur de « Of Foxes and Chickens »—Oligarchy and Global Power in the UN Security Council (2017).

Il a déclaré que certains candidats peuvent être des personnes sérieuses avec des années d’expérience tandis que d’autres peuvent être des amis personnels d’un puissant chef de gouvernement.

Comment fonctionnera le processus de sélection et quelle pression sera exercée sur ceux qui ont leur mot à dire sur le processus de nomination : le Secrétaire général de l’ONU et les Conseils ou comités exécutifs ? Il a demandé.

Dans les premières années de l’ONU, a-t-il dit, il y avait une tendance à nommer des candidats masculins qui étaient des ressortissants américains. Le gouvernement américain a souvent agi très crûment pour obtenir ce qu’il voulait et il a menacé à plusieurs reprises de suspendre le financement ou de punir les fonctionnaires des Nations Unies si son candidat n’était pas sélectionné.

Deux cas bien connus d’hégémonie américaine sont l’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement.

L’UNICEF est connu parce que son directeur général est un ressortissant américain depuis la fondation de l’organisation il y a 74 ans, a déclaré Paul. Maintenant que la tête actuelle se retire, la question se pose inévitablement : Washington pourra-t-il une fois de plus s’en sortir ?

Certes, il a fait une concession au fil des ans. Sous pression en 1995 pour accepter une femme scandinave très accomplie, les États-Unis ont accepté de laisser tomber leur candidat masculin. Washington a alors proposé une femme et a fait monter la pression.

Carol Bellamy, la candidate américaine, a finalement été nommée. La responsable actuelle, Henrietta Fore, est également une femme, mais elle possède également un passeport américain, a déclaré Paul.

L’ancien secrétaire général de l’ONU Boutros Boutros-Ghali (1992-1996), qui entretenait une relation amour-haine avec les États-Unis, a tenté de briser le monopole américain en 1995. Mais il a échoué.

Dans son livre « UN-Vanquished–a US-UN saga » (1999), Boutros-Ghali dit qu’il a été contrecarré par le président américain Bill Clinton et l’ambassadrice américaine Madeline Albright.

Clinton voulait que William Foege, ancien chef des Centers for Disease Control des États-Unis, soit nommé chef de l’UNICEF pour succéder à James Grant, également américain.

Étant donné que la Belgique et la Finlande avaient déjà présenté des candidatures féminines « exceptionnelles » — et que les États-Unis avaient refusé de payer leurs cotisations à l’ONU et faisaient également des remarques « désobligeantes » à l’égard de l’instance mondiale — « il n’y avait plus d’acceptation automatique par d’autres nations que le directeur de l’UNICEF doit inévitablement être un Américain ou une Américaine », a déclaré Boutros-Ghali.

« Les États-Unis devraient sélectionner une candidate », a déclaré Boutros-Ghali à Albright, « et ensuite je verrai ce que je peux faire », car la nomination impliquait une consultation avec le Conseil d’administration de l’UNICEF, alors composé de 36 membres. “

Albright a levé les yeux au ciel et a fait une grimace, répétant ce qui était devenu son expression standard de frustration avec moi”, écrit-il.

Lorsque les États-Unis ont continué à faire pression sur la candidature de Foege, Boutros-Ghali a déclaré que “de nombreux pays du conseil d’administration de l’UNICEF étaient en colère et m’ont dit de dire aux États-Unis d’aller au diable”.

Les États-Unis ont finalement soumis une autre candidate : Carol Bellamy, ancienne directrice du Peace Corps.

Bien qu’Elizabeth Rehn de Finlande ait reçu 15 voix contre 12 pour Bellamy dans un sondage de paille, Boutros-Ghali a déclaré qu’il avait demandé au président du conseil d’administration de convaincre les membres de parvenir à un consensus sur Bellamy afin que les États-Unis puissent conserver le monopole qu’ils détenaient depuis la création de l’UNICEF en 1947. .

Et se bloque ainsi un conte.

Selon les derniers chiffres publiés, les contributions totales à l’UNICEF en 2020 s’élevaient à plus de 7 milliards de dollars. le secteur public a contribué la plus grande part : 5,45 milliards de dollars US de la part des partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux et interorganisationnels, ainsi que des partenariats de programmes mondiaux.

Les trois principaux partenaires de ressources en 2020 (par contributions reçues) étaient les gouvernements des les états-unis d’Amérique (801 millions de dollars), Allemagne (744 millions de dollars) et le Union européenne (514 millions de dollars américains).

En tant que principal donateur de l’UNICEF, les États-Unis étaient considérés comme « un partenaire indispensable ».

« Notre partenariat avec le gouvernement américain est vaste et diversifié, couvrant des programmes humanitaires et de développement dans des domaines clés du travail de l’UNICEF, y compris la santé ; éducation; développement de la petite enfance; eau, assainissement et hygiène; nutrition; protection de l’enfance; égalité des sexes; VIH et SIDA ; immunisation; et des programmes de recherche », selon l’UNICEF.

Samir Sanbar, ancien secrétaire général adjoint de l’ONU et chef du Département de l’information, a déclaré à IPS que la dispute au sujet du poste de directeur général de l’UNICEF était le premier affrontement entre Boutros-Ghali et l’ambassadeur Albright qui était par ailleurs très amical, car tous deux étaient “anciens professeurs”.

Comme Boutros-Ghali l’a un jour plaisanté : « Je suis peut-être l’homme du oui de l’Amérique (comme il a été décrit dans la presse arabe lorsqu’il a été élu secrétaire général) mais certainement pas, oui monsieur ».

Initialement, les directeurs généraux américains de l’UNICEF comme Henry Labouisse et James Grant ont prouvé leur valeur non seulement en apportant des fonds américains, mais par leurs réalisations éprouvées, a déclaré Sanbar.

Guterres, un homme politique expérimenté, explorera très probablement des options : peut-être attendre les propositions de l’administration Biden tout en gardant ouvert l’intérêt éventuel de membres du Conseil de sécurité comme la Norvège – et d’autres, qui pourraient offrir une contribution substantielle, tant que son candidat est une femme, a déclaré Sanbar qui avait servi sous cinq secrétaires généraux différents au cours de sa longue carrière à l’ONU.

Paul a souligné que le PNUD fournit une base de comparaison intéressante. Il a eu une tête américaine (le titre est administrateur) pendant trente-deux ans consécutifs, depuis sa fondation en 1967.

En 1999, lorsque le moment d’une nouvelle nomination s’est présenté, les membres de l’ONU ont intensifié la pression pour un bassin de candidats plus diversifié.

Enfin, le sortilège de la domination américaine s’est rompu, lorsque Mark Malloch Brown du Royaume-Uni a obtenu le feu vert. Et depuis 1999, il n’y a pas eu un seul ressortissant américain à ce poste d’administrateur du PNUD.

C’était un signe que l’emprise de Washington sur l’ONU diminuait et que son influence mondiale diminuait – lentement peut-être mais sans équivoque.

Une femme capable de Nouvelle-Zélande, Helen Clark, faisait partie de la nouvelle race, avec un Turc, Kemal Dervis, et un Allemand, Achim Steiner, qui occupe actuellement le poste.

Mais tous les candidats américains n’ont pas mal tourné, a déclaré Paul.

James Grant était un chef très respecté de l’UNICEF, et Gus Speth a été salué à la tête du PNUD. Mais le symbolisme est important dans une organisation multilatérale avec une composition mondiale et une circonscription très diversifiée.

« Peu importe à quel point le candidat américain peut être compétent, et peu importe son indépendance d’esprit, son code de couleur et son genre, il est temps pour l’UNICEF d’avoir un directeur général non américain. Le monde de 1947 a disparu depuis longtemps. L’hégémonie américaine n’est plus ce qu’elle était.

« Un peu d’air frais à l’UNICEF se fait attendre depuis longtemps », a déclaré Paul.

Thalif Deen est l’auteur d’un livre récemment publié sur les Nations Unies intitulé “No Comment — and Don’t Quote Me on That”. Parsemé de dizaines d’anecdotes – des plus sérieuses aux plus hilarantes -, le livre est disponible sur Amazon dans le monde entier. Le lien vers Amazon via le site Web de l’auteur est le suivant : https://www.rodericgrigson.com/no-comment-by-thalif-deen/

Suivez @IPSNewsUNBureau

Suivez IPS New UN Bureau sur Instagram