Les enfants rohingyas trouvent refuge dans l’éducation

Une jeune Rohingya brandit fièrement son dessin dans une école de l’UNICEF au camp de Balukhali, au Bangladesh. Alors que les familles de réfugiés rohingyas s’installaient dans le camp de réfugiés de Cox’s Bazar Kutupalong, la région avait l’un des taux les plus élevés d’enfants d’âge primaire et secondaire non scolarisés. Education Cannot Wait (ECW), le fonds mondial multilatéral dédié à l’éducation dans les situations d’urgence et les crises prolongées, a immédiatement alloué 3 millions de dollars américains pour agrandir d’urgence les espaces d’apprentissage pour les enfants rohingyas déplacés. En 2018, le Fonds a augmenté son soutien avec 12 millions de dollars supplémentaires pour l’apprentissage continu des enfants réfugiés et des communautés d’accueil. (photo d’archive) Crédit: Farid Ahmed / IPS

DHAKA, 9 avril (IPS) – Bien que les centres d’apprentissage du camp de réfugiés de Cox’s Bazar Kutupalong soient fermés en raison de la pandémie de COVID-19, Mariom Akhter, une mère Rohingya de quatre enfants, est reconnaissante non seulement pour la scolarité de ses enfants, mais aussi pour la formation des séances auxquelles elle a pu assister en tant que parent. Les compétences qu’elle a acquises l’ont aidée à aider ses enfants dans leur éducation à la maison en cas de crise. C’est quelque chose dont elle a probablement besoin pour aider ses enfants au cours des dernières semaines après qu’un incendie du 22 mars s’est propagé dans le camp, détruisant les abris d’au moins 45000 personnes ainsi que des infrastructures importantes, notamment des hôpitaux, des centres d’apprentissage, des points de distribution d’aide et un centre d’inscription. Au moins 15 personnes ont été déclarées mortes et 400 disparues.

«J’ai appris beaucoup de choses des sessions sur l’aide à l’éducation des enfants qui devraient être données en cas de crise. Les sessions ont joué un rôle important pour assurer l’éducation des enfants pendant cette période de crise lorsque tous les centres d’apprentissage sont fermés en raison de la pandémie de coronavirus en cours », a déclaré Akhter à IPS avant l’incendie.

En 2017, le Bangladesh a accueilli 1,1 million de Rohingyas lorsque 750000 personnes ont fui une répression militaire brutale dans l’État de Rakhine au Myanmar.

Et alors que les familles s’installaient dans le camp de réfugiés de Cox’s Bazar Kutupalong, la région avait l’un des taux les plus élevés d’enfants d’âge primaire et secondaire non scolarisés.

Alors que la crise s’intensifiait, L’éducation ne peut pas attendre (ECW), le fonds mondial multilatéral dédié à l’éducation dans les situations d’urgence et les crises prolongées, a immédiatement alloué 3 millions de dollars pour agrandir d’urgence les espaces d’apprentissage pour les enfants rohingyas déplacés. En 2018, le Fonds a augmenté son soutien avec 12 millions de dollars supplémentaires pour l’apprentissage continu des enfants réfugiés et des communautés d’accueil. En réponse à la pandémie COVID-19 en 2020, ECW a fourni à ses partenaires 2,1 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les opportunités d’apprentissage à domicile et à distance.

«Depuis 2017, ECW a continué de donner la priorité aux besoins d’apprentissage et au bien-être des réfugiés rohingyas et des enfants bangladais touchés dans le district de Cox’s Bazar. Pourtant, sans solution à plus long terme en vue, nous ne devons pas abandonner ces filles et ces garçons à leurs difficultés. L’incendie meurtrier récent qui a ravagé certaines parties du camp et laissé 45 000 personnes sans abri du jour au lendemain est un rappel brutal des conditions périlleuses et surpeuplées que vivent les enfants dans le plus grand camp de réfugiés du monde », a déclaré Yasmine Sherif, directrice de l’éducation ne peut pas attendre.

«Pour une fille ou un garçon vivant dans des circonstances aussi difficiles, l’éducation est une bouée de sauvetage, c’est leur seul espoir d’un avenir meilleur. ECW s’engage à les soutenir. Nous préparons une allocation pluriannuelle supplémentaire pour soutenir les opportunités d’apprentissage continu pour les enfants rohingyas en 2021 et au-delà, et j’appelle d’autres donateurs à se joindre à nos efforts pour combler le déficit financier de plus de 100 millions de dollars dans les années à venir.

Une jeune Rohingya va chercher de l’eau à Cox’s Bazar, au Bangladesh. Un incendie du 22 mars s’est propagé dans le camp, endommageant d’importantes infrastructures, notamment des hôpitaux, des centres d’apprentissage, des points de distribution d’aide et un centre d’enregistrement. Si quelques centres d’apprentissage ont été incendiés, certains d’entre eux n’ont pas été touchés par l’incendie. (photo d’archive) Crédit: Umer Aiman ​​Khan / IPS

Akhter était reconnaissante de la diversité du programme proposé à ses enfants.

«Avant de venir au Bangladesh, nos enfants n’avaient pas la possibilité d’étudier de cette manière. Ils n’ont appris l’arabe que de Maulavis (professeurs religieux). Ils n’ont pas eu l’occasion de s’éloigner de chez eux. Ils pouvaient jouer dans leurs maisons », a déclaré Akhter à IPS.

Jouria, neuf ans, n’a jamais pensé qu’elle continuerait ses études après avoir fui le Myanmar en 2017. Elle reçoit désormais une éducation plus large et a depuis appris d’autres langues.

«Nous avons appris l’alphabet birman et anglais dans les centres d’apprentissage. Maintenant, nous pouvons lire et écrire (dans ces langues). Nous avons appris à prendre soin de nous grâce à des pratiques saines et sûres », a déclaré Jouria à IPS.

Elle adore l’école.

«Nous aimons apprendre car ces centres sont équipés de matériel éducatif et sportif. Les animateurs de nos centres d’apprentissage nous expliquent tout à travers des chansons et des histoires, l’écriture, le dessin et les jeux.

Asoma, 10 ans, est en 2e année. Elle a dit à IPS qu’en dehors des leçons conventionnelles, les compétences de base de la vie sont également enseignées.

«Nous avons appris des leçons sur la façon de rester propre, sur les habitudes alimentaires et l’hygiène, sur le moment où nous devrions nous endormir et sur d’autres compétences de vie. J’aime apprendre dans mon centre », dit-elle.

Asma a déclaré que son centre d’apprentissage était très propre, bien décoré avec des couleurs différentes et équipé de matériel pédagogique et de jouets.

«Nous avons suffisamment de temps pour jouer dans les centres d’apprentissage et c’est pourquoi j’aime mon centre.»

Les enfants bénéficient également d’un soutien en santé mentale et psychosocial et d’un développement comportemental et langagier, entre autres.

Seno Ara, mère de trois enfants, a déclaré à IPS: «Nos enfants sont capables de faire face à un traumatisme mental car ils sont occupés à fabriquer des jouets, à dessiner et à jouer dans les centres d’apprentissage.

«Grâce aux séances d’éducation parentale, nous apprenons également les risques pour les enfants… comment prévenir la toxicomanie, comment prendre soin de nos enfants handicapés et comment assurer la sécurité des enfants en temps de crise», a déclaré Ara.

En 2020, le pilotage du programme d’études du Myanmar a commencé et est actuellement en cours d’extension.

La mise en œuvre du programme pluriannuel financé par l’ECW est coordonnée par divers organismes d’exécution et partenaires des Nations Unies, y compris Fonds d’urgence international des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), les Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Parmi les autres partenaires figurent des membres du secteur de l’éducation de Cox’s Bazar, de l’administration locale, du Commissaire aux secours et au rapatriement des réfugiés et du Bureau de l’éducation primaire du district de Cox’s Bazar.

Le chef du bureau extérieur de l’UNICEF Bangladesh Cox à Bazar, le Dr Ezatullah Majeed, a déclaré que plus de 230 000 enfants avaient été touchés par le biais des centres d’apprentissage soutenus par l’UNICEF qui ont reçu des fonds de plusieurs donateurs. Parmi ceux-ci, 27 000 enfants – dont la moitié sont des filles – ont directement bénéficié du financement de l’ECW. Selon l’UNICEF, le récent incendie a endommagé 141 de leurs centres d’apprentissage.

«Avant la pandémie de COVID-19, les centres d’apprentissage étaient le lieu d’apprentissage des enfants. Les centres d’apprentissage des camps offrent également aux enfants un sentiment de normalité, de joie, de stabilité et d’espoir pour l’avenir. À ce jour, les centres restent fermés suite à la directive nationale sur la fermeture des écoles afin de contenir la pandémie de COVID-19 », a déclaré Majeed à IPS.

Le responsable de l’éducation du HCR à Cox’s Bazar, Selamawit Berhanu, a déclaré que les fonds de l’ECW avaient permis au HCR d’atteindre 61 300 enfants et jeunes – filles et garçons – avec une éducation à domicile pendant la pandémie de COVID-19. «Le HCR a pu aider les soignants à aider les apprenants à continuer à apprendre à la maison, avec le soutien des enseignants, qui effectuaient régulièrement des visites aux hangars», a-t-elle déclaré.

Le HCR a également construit un centre de formation des enseignants. «Le centre contribue à assurer un approvisionnement continu en enseignants bien formés et qualifiés et permet également aux enseignants des réfugiés et des communautés d’accueil de se réunir en un seul endroit pour échanger des idées et apprendre les uns des autres», a-t-elle déclaré.

Le responsable de programme de l’UNESCO pour l’éducation, M. Shahidul Islam, a déclaré que l’agence soutenait l’éducation des parents pour l’engagement communautaire et le renforcement du système éducatif qui bénéficie à 88 500 enfants, dont la moitié sont des filles. L’UNESCO soutient 40 centres d’apprentissage dans les camps de Rohingya et 78 écoles primaires publiques de la communauté hôte dans le district de Cox’s Bazar. Étant donné que l’éducation parentale contribue grandement au bien-être et à l’éducation des enfants, elle est en train d’être étendue par 15 agences d’exécution dans le cadre de leurs propres arrangements.

Aucun des centres d’apprentissage de l’UNICEF n’a été endommagé par l’incendie.

Nurul Islam, chef de projet de Plan International Bangladesh – le partenaire de mise en œuvre de l’UNESCO – a déclaré à IPS que les parents avaient appris à prendre soin de leurs enfants et à se protéger eux-mêmes et leurs familles contre le COVID-19.

«Environ 3200 parents ont déjà participé à ces séances d’éducation parentale. Parmi eux, 1 850 étaient des mères, tandis que 1 450 étaient des pères », a-t-il ajouté.

Selon les responsables du projet, grâce à l’éducation des parents, les enfants peuvent recevoir des soins appropriés de leur famille.

Les enfants continueront de suivre un apprentissage à domicile et avec les soignants jusqu’à ce que les restrictions relatives au COVID-19 soient assouplies.

«La continuité des services éducatifs grâce à l’apprentissage à domicile dirigé par les soignants a contribué positivement à offrir des possibilités d’apprentissage alternatives aux enfants rohingyas. Ce faisant, il atténue l’impact psychosocial du conflit et des catastrophes en procurant un sentiment de normalité, de routine, de stabilité, de structure et d’espoir pour l’avenir », a déclaré Majeed à IPS.