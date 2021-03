Les emplois de haut rang aux Nations Unies sont-ils le droit de naissance politique des grandes puissances?

L’Assemblée générale des Nations Unies en session. Crédit: Photo ONU / Manuel Elias

NATIONS UNIES, 15 mars (IPS) – L’Organisation des Nations Unies a continué de poursuivre une tradition notoirement de longue date consistant à attribuer certains des emplois les plus élevés aux cinq grandes puissances, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir les États-Unis, Royaume-Uni, Chine, France et Russie – ou vers des pays industrialisés occidentaux tels que l’Espagne, l’Italie, le Canada, la Suède, l’Allemagne et le Japon.

«Le problème fondamental est que l’Assemblée générale de 193 membres a renvoyé trop de fois, pendant trop longtemps et sur trop de questions au Conseil de sécurité des Nations Unies et aux cinq membres permanents (P-5) du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU). ».

En conséquence, les pays en développement du monde, qui représentent plus des deux tiers des 193 États membres de l’ONU, se sont plaints de ne pas être représentés de manière adéquate dans les échelons supérieurs de l’instance mondiale – malgré des candidats compétents avec de solides qualifications professionnelles et académiques rivalisant pour ces emplois.

Le Groupe des 77, composé de 134 membres, la plus grande coalition de pays en développement, s’est plaint l’année dernière que «les déséquilibres persistants en matière de représentation géographique équitable au sein du Secrétariat de l’ONU sont une préoccupation majeure».

Et, pire encore, certaines des grandes puissances font pression sur le Secrétaire général en recommandant à leurs propres ressortissants de succéder au même poste – et, parfois, des années consécutives – affirmant implicitement que certains des postes de haut niveau dans la hiérarchie des Nations Unies sont leur droits d’aînesse politiques.

Avec la décision de Mark Lowcock de démissionner de ses fonctions de Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence (ERC) la semaine dernière, il y a un jeu de devinettes pour savoir quelle grande puissance ou quel pays occidental obtiendra ce poste.

Lowcock est un ressortissant britannique et il y a des rumeurs répandues selon lesquelles le Royaume-Uni a déjà recommandé un Britannique comme successeur.

Depuis 2007, les ressortissants britanniques ont occupé ce poste pendant quatre mandats consécutifs: John Holmes, Valerie Amos, Stephen O’Brien et Mark Lowcock.

Y a-t-il un cinquième Britannique en ligne pour ce poste?

Dans une «lettre ouverte» adressée au Premier ministre britannique Boris Johnson, l’Association des Nations Unies du Royaume-Uni l’a exhorté «à défendre un processus de nomination transparent, inclusif et fondé sur le mérite pour le Coordonnateur des secours d’urgence de l’ONU (ERC)».

Durant la dernière décennie 20% des postes au poste de Secrétaire général adjoint ou supérieur«sont allés aux ressortissants des membres permanents – près de 10 fois plus que ce qui est proportionnel, indique la lettre signée par plus de 52 signataires, y compris d’anciens hauts fonctionnaires de l’ONU, des membres de la Chambre des lords, des universitaires et des représentants d’organisations non gouvernementales ( ONG).

Les rôles de «circonscription» excluent une large gamme de talents mondiaux et créent une impression de partialité, ce qui peut saper l’autorité de la personne nommée et compromettre l’indépendance du Secrétaire général, a ajouté la lettre.

Parallèlement, depuis 1997, le poste d’USG pour les opérations de maintien de la paix est monopolisé par la France avec cinq ressortissants français se succédant: Bernard Miyet, Jean-Marie Guéhenno, Alain Le Roy, Hervé Ladsous et Jean-Pierre Lacroix.

Et depuis 2007, les États-Unis occupent le poste de secrétaire général adjoint aux affaires politiques: Lyn Pascoe, Jeffrey Feltman et Rosemary DiCarlo.

Sans surprise, un autre membre permanent du Conseil de sécurité, l’Union soviétique d’alors, s’est accroché à ce poste pas moins de 13 fois depuis 1952, lorsque le poste a été désigné USG pour les affaires politiques et du Conseil de sécurité.

Arpad Bogsch, ressortissant américain d’origine hongroise, a occupé le poste de directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève pour un record absolu: 24 ans (1973-1997).

Pourtant, les États-Unis, le plus grand donateur, continuent de détenir sans réserve le monopole unique de la nomination de leur propre ressortissant à la tête de l’agence des Nations Unies pour l’enfance, l’UNICEF, depuis sa création en 1947.

Les sept ressortissants américains qui ont dirigé cette agence sans interruption sont Maurice Pate, Henry Labouisse, James Grant, Carol Bellamy, Ann Veneman, Anthony Lake et Henrietta Fore.

Aucun autre organisme des Nations Unies n’a eu la mainmise sur un poste aussi important dans l’histoire de l’organisation.

L’indépendance du Secrétaire général est un mythe de longue date perpétué en grande partie en dehors de l’Organisation des Nations Unies. En tant que fonctionnaire international, on attend de lui qu’il renonce à sa loyauté politique lorsqu’il prend ses fonctions et, plus important encore, ne sollicite ni ne reçoit d’instructions d’aucun gouvernement.

Mais pratiquement chaque secrétaire général – neuf au dernier décompte – a joué le second rôle des grandes puissances mondiales en violation de l’article 100 de la charte des Nations Unies.

Au cours des dernières décennies, les Secrétaires généraux successifs ont joué le jeu, en particulier avec les Big Five – cédant à leurs revendications – afin d’éviter un veto, en particulier lorsque leur réélection est présentée au Conseil de sécurité.

L’actuel SG Antonio Guterres, du Portugal, a déclaré son intention de briguer un second mandat, à partir de 2022. Mais il doit apaiser les cinq grands ou s’attirer la faveur avec eux – selon la première éventualité – afin d’éviter un veto.

L’Egypte Boutros Boutros-Ghali n’a jamais obtenu un second mandat parce que les États-Unis lui ont opposé son veto – même si 14 des 15 membres du Conseil de sécurité ont voté en sa faveur.

Lorsqu’il a pris ses fonctions en janvier 1992, Boutros-Ghali a noté que 50 pour cent du personnel affecté à l’administration et à la direction de l’ONU étaient des ressortissants américains, bien que Washington ne paye que 25 pour cent du budget ordinaire de l’ONU.

Thomas G. Weiss, Distinguished Fellow, Global Governance, au Chicago Council on Global Affairs, a déclaré à IPS que le Secrétaire général «a cédé le magasin dans le cadre de sa campagne en 2016. Ses efforts de réélection suivront le même chemin. Le collège électoral compte cinq membres »

La compétence a parfois été une qualification pour le Coordonnateur des secours d’urgence (ERC), mais pas toujours. La nationalité et les promesses et bons électoraux du SG, cependant, sont toujours la principale considération, a déclaré Weiss, professeur présidentiel de science politique, directeur émérite de l’Institut Ralph Bunche pour les études internationales au CUNY Graduate Center.

Ramesh Thakur, professeur émérite, chercheur principal, Toda Peace Institute, Crawford School of Public Policy de l’Université nationale australienne, a déclaré à IPS que le problème fondamental est que l’Assemblée générale (AG) a reporté trop de fois, trop longtemps et encore. de nombreuses questions au Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) et aux cinq membres permanents (P-5) du CSNU.

Il est plus que temps pour l’AG de s’affirmer, d’utiliser le pouvoir de la bourse et de l’utiliser comme membre universel contre la clique étroite et intéressée du CSNU dominé par le P-5, a-t-il souligné.

«La légitimité unique de l’ONU découle de son adhésion universelle, ce qui signifie l’AG, pas le CSNU. Je voudrais que l’AG adopte une censure formelle du SG pour avoir violé la résolution de l’AG de 1992 », a-t-il soutenu.

«Et ensuite, en chargeant le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (ou son successeur si cela a changé depuis mes jours) de lire le rapport annuel sur la répartition des postes de haut niveau – Secrétaires généraux adjoints (SGS), SG, et tous les envoyés et représentants spéciaux à ce rang – par les groupements régionaux de l’ONU, a déclaré Thakur, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies et vice-recteur principal à l’Université des Nations Unies.

Et lorsque quelqu’un a une double nationalité, cela devrait être reflété dans le rapport, pour empêcher quelqu’un qui est à la fois un ressortissant américain et africain, par exemple, de revendiquer une représentation à 100% de ce pays africain. Faites que 50% des États-Unis et 50% de la deuxième nationalité. Et équivalent pour tous les pays, a noté Thakur.

«En d’autres termes, le principal blâme pour cette domination raciste continue n’incombe pas au SG, pas au CSNU, mais à l’AG et à son incapacité à imposer des normes et à rendre des comptes», a-t-il déclaré.

Joseph Chamie, un démographe consultant indépendant et ancien directeur de la Division de la population des Nations Unies, a déclaré à IPS qu’il est compréhensible que les membres du P5 souhaitent maintenir leurs avantages disproportionnés et, dans certains cas, le monopole par rapport à l’USG et aux nominations supérieures à l’ONU, le le monde a radicalement changé au cours des 75 dernières années et les nominations à ces niveaux élevés doivent tenir pleinement compte de ces changements.

Simplement en termes de démographie, a-t-il soutenu, les membres du P5 représentent nettement moins du monde que par le passé. En 1950, les pays P5 représentaient 36 pour cent de la population mondiale; aujourd’hui, ils représentent 26 pour cent.

En outre, a-t-il dit, les niveaux d’éducation, les expériences de carrière et le dévouement professionnel des hommes et des femmes dans les pays en développement ont également augmenté de façon marquée au cours des sept dernières décennies et sont dans la plupart des cas comparables à ceux des pays développés. «Il devrait être évident pour tout observateur impartial des violations répétées de la résolution de l’Assemblée générale de 1992 selon laquelle aucun ressortissant d’un État membre ne doit succéder à un ressortissant de cet État à un poste élevé», a-t-il déclaré.

S’il est important d’avoir l’égalité des sexes à des niveaux élevés de l’ONU, il est également important d’éviter de «cantonner» les rôles et les postes, ce qui contribue à saper la crédibilité, l’efficacité et le soutien du système des Nations Unies, a déclaré Chamie.

Les décisions du Secrétaire général sur les nominations futures à des postes de haut niveau au sein de l’Organisation, a-t-il dit, gagneraient grandement à être transparentes, inclusives et fondées sur le mérite.

Mandeep S.Tiwana, responsable des programmes chez CIVICUS, qui était l’un des signataires de la lettre adressée au Premier ministre britannique, a déclaré à IPS qu’un facteur clé empêchant l’ONU d’atteindre les objectifs de la Charte des Nations Unies est l’affirmation d’une définition étroite intérêts géopolitiques des grandes puissances.

«Si quelque chose nous a appris la pandémie, c’est la nécessité d’investir dans un multilatéralisme centré sur les personnes pour répondre aux exigences du XXIe siècle»

Il a déclaré que «cela pourrait être une belle chose si les nominations de haut niveau à l’ONU reflétaient la diversité des États membres tout en démontrant un engagement fort envers les valeurs fondamentales de l’ONU.

L’affirmation catégorique de la puissance brute par le P5 sans une fidélité constante aux normes internationales a causé beaucoup de souffrances dans le monde, a déclaré Tiwana.

L’écrivain est l’auteur du livre récemment publié sur les Nations Unies intitulé “No Comment – And Don’t Quote Me on That” – Du sublime au hilarant. Le livre est disponible sur Amazon:

