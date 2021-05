Les dynasties politiques africaines : comment les présidents préparent leurs fils au pouvoir

Le président du Congo-Brazzaville Denis Sassou-Nguesso a nommé son fils Denis-Christel au poste de ministre – une décision qui a ravivé les spéculations des médias selon lesquelles il aurait une succession dynastique en tête.

Non pas qu’une telle transition semble imminente. Élu pour un nouveau mandat en mars, après avoir dirigé le pays pendant presque cinq des 41 dernières années, rien n’indique que le chef de l’État de 77 ans perde son appétit pour exercer lui-même le pouvoir.

Pourtant, si Denis-Christel finit par se mettre à la place de son père, cela confirmera l’alignement du Congo-Brazzaville sur un modèle de plus en plus répandu en Afrique centrale.

Au Gabon voisin, le président Ali Bongo Ondimba est le fils d’Omar Bongo, qui a régné de 1967 à 2009, tandis qu’en République démocratique du Congo, Joseph Kabila a régné pendant 17 ans après avoir succédé à son père assassiné Laurent-Désiré à la tête de l’État en 2001.

Le président équato-guinéen Teodoro Obiang – au pouvoir depuis la destitution de son oncle tyrannique Francisco Macías Nguema, le premier chef d’État du pays, en 1979 – a déjà installé son fils, Teodoro Nguema Obiang Mangue, comme vice-président, en pole position pour lui succéder .

Et après la mort du président tchadien Idriss Déby le mois dernier – apparemment des suites de blessures subies au combat contre les rebelles – son fils Mahamat, un général de l’armée quatre étoiles, est rapidement devenu le chef du conseil militaire au pouvoir par intérim.

Et maintenant, il y a même des rumeurs sur une éventuelle succession familiale au Cameroun, où une campagne anonyme « mouvement citoyen » a commencé à promouvoir l’image de Franck Biya, fils du président Paul Biya, 88 ans, qui n’est pas encore à mi-chemin. au cours de son dernier mandat de sept ans.

Le président camerounais Paul Biya, vu avec son épouse Chantal, est au pouvoir depuis 1982

Des sources proches de Franck – qui est toujours resté en dehors de la politique, poursuivant une carrière dans le secteur privé et prenant même soin de ne pas s’impliquer dans les appels d’offres pour les marchés publics – indiquent qu’il n’a rien à voir avec la campagne. Mais il n’a pas non plus demandé aux militants de se désister, ni démenti catégoriquement toute ambition de succéder à son père.

Bien sûr, les dynasties politiques sont loin d’être rares – regardez les Bush et les Kennedy aux États-Unis.

Et actuellement, l’Ouganda voit une campagne sur les réseaux sociaux vantant le général Muhoozi Kainerugaba, fils de l’actuel chef de l’État Yoweri Museveni, comme un candidat potentiel du parti au pouvoir pour les prochaines élections en 2026.

Le général Muhoozi Kainerugaba est diplômé de l’Académie militaire royale du Royaume-Uni à Sandhurst en 2000.

Mais le phénomène est particulièrement ancré dans les pétro-économies de l’Afrique du centre-ouest, où les revenus pétroliers lubrifient souvent les réseaux de clientélisme politique et de construction d’empire.

Cela peut également alimenter les rivalités et les ressentiments au sein des dynasties régnantes et leurs réseaux souvent complexes de liens personnels.

Il y a des rumeurs d’intrigues de palais parmi les Obiangs, certains membres de la famille étant favorables à un autre fils présidentiel, le ministre du Pétrole Gabriel Mbega Obiang Lima.

Gabon : Premières intrigues familiales

Mais il ne s’agit pas seulement de problèmes personnels. Les élections gabonaises de 2016 ont vu Ali Bongo affronter l’ancien ministre des Affaires étrangères et chef de la Commission de l’Union africaine, Jean Ping.

Il se trouve qu’il est l’ancien partenaire de la sœur du président Pascaline, faisant d’Ali l’oncle de leurs deux enfants.

Cependant, Ping a présenté un programme fondamentalement politique, se présentant comme l’homme d’État face à l’opposition qui pourrait superviser les réformes et une véritable démocratisation.

Le président Ali Bongo est l’oncle de deux enfants de son rival Jean Ping (ci-dessus)

Et cinq ans plus tard, il n’a toujours pas reconnu sa défaite dans ce qui est devenu un concours acharné, au milieu de sérieuses questions sur la crédibilité des résultats finaux du scrutin qui ont décidé de justesse le résultat en faveur du président.

Mais M. Bongo ne regarde pas en arrière. Il semble déjà préparer la prochaine étape, ayant nommé son fils Nourredin Bongo Valentin comme “coordinateur général des affaires présidentielles” fin 2019.

L’année précédente, M. Bongo avait été victime d’un accident vasculaire cérébral lors d’une visite en Arabie saoudite et son directeur de cabinet, Brice Laccruche Alihanga, est devenu de plus en plus important dans la gestion des affaires pendant sa longue maladie et sa convalescence.

Mais finalement, le président a réaffirmé le contrôle, M. Laccruche étant rétrogradé, limogé puis arrêté pour des allégations de corruption, ce qu’il nie.

Le footballeur argentin Lionel Messi s’est rendu au Gabon en 2015 à l’invitation du président Bongo (à droite)

Pendant ce temps, Nourredin a été installé dans ce nouveau poste crucial où il voit son père tous les jours, est chargé de “transmettre ses vœux” au reste de la machine gouvernementale et a carte blanche pour intervenir de façon générale en sa faveur.

Au milieu de l’incertitude sur la santé d’Ali, certains spéculent que Nourredin est sur le point de prendre le relais. Il a étudié à l’élite britannique Eton College, à la London Business School et à la Société des études orientales africaines de l’Université de Londres, et a une image jeune et modernisante.

Enquête sur la corruption en France

Loin au nord, au milieu des fragilités d’une scène politique tchadienne qui a perdu il y a quelques semaines à peine l’autoritaire Idriss Déby qui l’avait dominée pendant trois décennies, d’énormes défis se posent à son fils Mahamat.

Avec ses collègues de la junte, il doit essayer de garder les partisans militaires et claniques traditionnels du régime, mais il subit également des pressions nationales et internationales pour ouvrir le dialogue politique et répondre aux demandes d’une véritable démocratisation.

Le général Mahamat Idriss Déby était à la tête de la garde présidentielle lorsque son père a été tué

Des complications d’un autre ordre concernent le régime équato-guinéen qui reste totalement dominant mais a été au cœur d’une enquête judiciaire française sur des allégations selon lesquelles des biens familiaux auraient été achetés en France avec le produit de la corruption.

Les Bongo et les Nguesso ont également été visés : parmi les 13 individus officiellement mis en examen figurent également un avocat ayant travaillé pour le défunt président Omar Bongo et plusieurs citoyens français.

En 2015, des juges français ont ordonné la saisie de deux propriétés en région parisienne dont le véritable propriétaire, selon eux, était le neveu de M. Sassou-Nguesso, Wilfrid Nguesso ; ils avaient déjà ordonné la saisie d’une quinzaine de voitures de luxe. Wilfrid a fait l’objet d’une enquête formelle.

L’ancien président tchadien Idriss Déby (à droite) est vu avec le président du Congo-Brazzaville Denis Sassou-Nguesso en 2019

En 2016, M. Sassou-Nguesso a lancé une action en justice dans le but de faire rejeter les affaires le concernant, tandis que le porte-parole du gouvernement a qualifié ces affaires d'”immense manipulation” visant à discréditer le président.

Mais les juges français ont insisté et ont placé mi-2017 la fille du président Julienne et son mari Guy Johnson, un autre neveu, Edgar, et une ancienne belle-sœur, Catherine Ignanga, sous enquête.

Ils ont identifié 18,4 millions d’euros (22,4 millions de livres sterling; 15,9 millions de livres sterling) dans des transferts prétendument suspects qui avaient eu lieu en 2008-09.

La Guinée équatoriale et ses voitures de sport de luxe

Mais c’est le vice-président équato-guinéen, Teodoro, qui a le plus attiré l’attention, la police ayant perquisitionné sa résidence de luxe du 42 avenue Foch à Paris dès 2012 et saisi plusieurs voitures, dont deux Bugatti Veyron et une Rolls Royce Phantom.

Teodoro lui-même a finalement été condamné à une amende de 30 millions d’euros.

Son gouvernement a saisi la Cour internationale de justice, arguant que l’hôtel de l’avenue Foch, évalué à 107 millions d’euros, était son ambassade en France et donc protégé de la saisie par l’immunité diplomatique.

Des voitures de sport appartenant au vice-président de la Guinée équatoriale ont été vendues aux enchères en Suisse

Cependant, en décembre dernier, la Cour a rejeté cet argument. Et la législation qui est passée par le parlement français prévoit que le produit de ces actifs séquestrés sera mis de côté et utilisé pour financer des projets de développement dans le pays concerné.

Pourtant, de tels arrangements devront être étroitement structurés. Après que les autorités de Genève, en Suisse, aient engagé une action en justice contre Teodoro et deux autres personnes pour blanchiment d’argent présumé et mauvaise gestion des biens publics, l’affaire a finalement été réglée en septembre 2019 par une vente aux enchères de 25 véhicules de luxe, dont le produit a été réservé à des œuvres caritatives. causes de développement.

Une Lamborghini Veneno Roadster a été vendue 8,2 millions de francs suisses (9,1 millions de livres sterling; 6,5 millions de livres sterling et un Koenigsegg One bleu et noir en carbone vendu 4,6 millions de francs. Avec sept Ferrari, deux autres Lamborghini, cinq Bentley, une Maserati, une Aston Martin et une McLaren le bloc l’enchère a réalisé un produit total de 23,4 millions de francs suisses.

Environ la moitié ont été achetées par un revendeur allemand, agissant pour un client anonyme.

Cinq mois plus tard, le 22 février de l’année dernière, une photo désormais supprimée a été publiée sur le compte Instagram de Teodoro, le montrant en train de conduire dans les rues de la capitale équato-guinéenne Malabo – dans le Koenigsegg bleu et noir.

Malgré la tendance récente aux dynasties présidentielles dans certains pays, il n’est pas clair dans quelle mesure elles s’avéreront durables dans une Afrique de plus en plus jeune et urbanisée où les attentes de changement grandissent.

Paul Melly est consultant pour le programme Afrique à Chatham House à Londres.

