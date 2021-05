Les dirigeants de l’ONU exhortent les entreprises qui dépendent des chaînes d’approvisionnement maritimes à prendre des mesures urgentes pour protéger les droits des gens de mer

Le nouvel outil de diligence raisonnable vise à aider les entreprises à assumer leur responsabilité de protéger les droits de l’homme en mer alors que de nouvelles variantes de COVID menacent de retarder davantage l’équipage

New York, NY, 6 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – NATIONS UNIES, New York, 6 mai 2021 – Une vaste liste de contrôle des droits de l’homme a été publiée aujourd’hui aux entreprises engagées dans l’industrie maritime pour protéger les gens de mer bloqués sur les navires en raison des nouvelles variantes du COVID-19 et des restrictions de voyage imposées par le gouvernement, dans le cadre d’une initiative conjointe du Pacte mondial des Nations Unies, le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies, Organisation internationale du travail (OIT) et Organisation maritime internationale (OMI).

L’outil de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme pour les propriétaires de cargaisons et les affréteurs a été publié alors que le nombre d’équipages bloqués travaillant au-delà de leurs contrats en mer par les restrictions du COVID-19 pourrait passer du niveau actuel de 200000, revenant potentiellement au sommet de 400000 marins à la hauteur de l’équipage changer la crise en septembre 2020. Les agences des Nations Unies espèrent que les nouvelles orientations aideront à faire en sorte que les conditions de travail et les droits de l’homme des gens de mer soient respectés et conformes aux normes internationales.

Les nouvelles orientations visent à garantir que les gens de mer voient leurs droits protégés dans des domaines tels que la santé physique et mentale, l’accès à la vie de famille et la liberté de mouvement. Tout en reconnaissant l’importance de l’industrie maritime dans le transport de plus de 80% des marchandises du commerce mondial, les agences des Nations Unies se sont déclarées préoccupées par rapports des gens de mer travailler au-delà de la limite maximale de 11 mois de service à bord fixée par la convention du travail maritime (MLC) de l’OIT.

Les agences des Nations Unies ont également exprimé leur vive inquiétude face aux informations selon lesquelles les entreprises engagées dans le commerce international évitent d’affréter des navires où un changement d’équipage est dû, certains exigeant clauses “ pas de changement d’équipage ” dans les accords de charte-partie, empêchant les changements d’équipage nécessaires et ajoutant une pression supplémentaire sur l’industrie maritime. Les agences des Nations Unies ont rappelé que sous le Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (UNGP), les entreprises engagées dans l’industrie maritime ont une responsabilité distincte de respecter les droits de l’homme des gens de mer en tant que travailleurs tout au long de leur chaîne de valeur.

Le nouvel outil des droits de l’homme complète l’action collective actuelle menée par l’industrie, comme le Déclaration de Neptune sur le bien-être des gens de mer, qui a été signé par plus de 750 entreprises. L’outil vise à fournir des conseils et une liste de contrôle aux propriétaires de fret, aux affréteurs et aux prestataires de services logistiques pour qu’ils exercent une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme dans l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement afin d’identifier, de prévenir, d’atténuer et de traiter les impacts négatifs sur les droits de l’homme des gens de mer touchés par la crise actuelle de Covid-19.

Sanda Ojiambo, directrice exécutive et PDG du Pacte mondial des Nations Unies, a déclaré: «L’impact de la pandémie de COVID-19 a mis en évidence la fragilité des chaînes d’approvisionnement mondiales alors que les gens de mer continuent de subir des épreuves et des souffrances énormes, et pourtant largement invisibles. L’industrie maritime est responsable du transport de plus de 80% des marchandises du commerce mondial et doit donc veiller à renforcer sa résilience aux chocs futurs. Le bien-être mental et physique des gens de mer doit être une priorité et cet outil est une étape importante dans la sensibilisation à la manière de lutter contre les violations des droits de l’homme dans le secteur maritime. Il envoie un message fort sur l’importance d’intégrer les travailleurs maritimes dans la cartographie de la diligence raisonnable afin de garantir que les impacts négatifs sur les droits de l’homme sont identifiés, prévenus, atténués et traités. »

Guy Ryder, Directeur général du BIT, a déclaré: «Comme la commission d’experts de l’OIT l’a dit dans son observation générale de décembre dernier, c’est précisément en période de crise que la couverture protectrice de la MLC, 2006, prend toute son importance et doit être appliquée le plus scrupuleusement. Cela est d’autant plus vrai que la convention ne contient que des normes minimales pour la protection des droits des gens de mer. L’OIT a exhorté les gouvernements à assurer la protection des droits des gens de mer et se félicite de cette initiative qui aidera les entreprises à jouer leur rôle dans cet effort collectif ».

Kitack Lim, Secrétaire général de l’OMI, a déclaré: «Les gens de mer sont au cœur de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Ils sont également à la merci des restrictions COVID-19 sur les voyages et le transit. Cela a conduit des centaines de milliers de gens de mer à se voir refuser le rapatriement, les changements d’équipage, les congés à terre et, finalement, à rester à travailler sur des navires bien au-delà de leurs contrats. Il incombe à toutes les personnes impliquées dans le transport maritime, tout au long de la chaîne d’approvisionnement et de logistique, de garantir la protection des droits des gens de mer. Cet outil est un pas en avant important, offrant une approche pratique aux propriétaires de cargaisons, aux affréteurs et aux fournisseurs de services logistiques afin de prendre en compte les droits humains des gens de mer et de s’assurer qu’ils sont mis au premier plan alors qu’ils s’efforcent de livrer les marchandises dont les gens ont besoin et veulent.

Michele Bachelet, Haut-Commissaire aux droits de l’homme, a déclaré: «La crise du changement d’équipage des marins du COVID-19 a mis le doigt sur l’un des maillons les plus faibles des chaînes d’approvisionnement mondiales. Il s’agit d’une crise humanitaire et des droits de l’homme urgente et grave qui affecte la vie de milliers de travailleurs maritimes. Toutes les entreprises impliquées dans les chaînes d’approvisionnement mondiales peuvent être liées à cette crise. Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme exigent que les entreprises déterminent si elles sont impliquées dans la crise, y compris par le biais de leurs relations commerciales, et prennent toutes les mesures nécessaires pour tenter de remédier à la situation.

Guy Platten, secrétaire général de la Chambre internationale de la marine marchande, a déclaré: “Le incident récent du canal de Suez a rappelé aux gouvernements et aux marchés à quel point le transport maritime mondial est important pour les chaînes d’approvisionnement. Les gens de mer continuent de travailler pour maintenir le commerce mondial dans des circonstances exceptionnelles, et l’incident de Suez n’a fait qu’exacerber la crise déjà grave du changement d’équipage. Les gens de mer ne doivent pas être oubliés maintenant que le canal est à nouveau ouvert, et nous appelons les entreprises à adopter d’urgence ces recommandations importantes.

Stephen Cotton, secrétaire général de la Fédération internationale des ouvriers du transport, a déclaré: «Pendant trop longtemps, le transport maritime a été un point aveugle des droits humains pour les marques mondiales. Les entreprises responsables dans le monde d’aujourd’hui veulent comprendre comment elles-mêmes ou des partenaires de leurs chaînes d’approvisionnement pourraient violer les droits de l’homme, même par inadvertance. C’est pourquoi, au milieu de la crise du changement d’équipage, le lancement de cet outil ne pouvait pas être plus opportun. Il énonce exactement les questions que les entreprises doivent poser à leurs fournisseurs ou affréteurs sur ce qui arrive aux gens de mer dans leurs chaînes d’approvisionnement, et fournit des voies de suivi et d’application dirigées par les travailleurs pour remédier à toute violation ou maltraitance. »

La Fédération internationale des ouvriers du transport, la Chambre internationale de la navigation, l’Institut des droits de l’homme et des entreprises, la Fondation Rafto pour les droits de l’homme et l’OCDE ont activement contribué au développement de l’outil. L’outil est soutenu par la Sustainable Shipping Initiative, le World Economic Forum, le Global Maritime Forum, l’Ethical Trading Initiative et le Forum des biens de consommation, qui se félicitent de cette initiative clé pour faire face à la crise du changement d’équipage du Covid-19.

Le directeur général du Consumer Goods Forum, Wai-Chan Chan, a déclaré: Wai-Chan Chan, directeur général du Consumer Goods Forum, a déclaré: «Le Consumer Goods Forum se félicite de ce nouvel outil pour soutenir d’urgence la sécurité, la santé et le bien-être de ceux qui travaillent en mer. Le Conseil d’administration a écrit au Secrétaire général des Nations Unies l’automne dernier, non seulement la crise du Covid-19 a perturbé la contribution de l’industrie maritime aux chaînes d’approvisionnement mondiales, mais elle a également créé par inadvertance une forme moderne de travail forcé. C’est une situation inacceptable et nous soutenons l’appel lancé à tous les acteurs de tous les secteurs pour qu’ils travaillent en collaboration et rapidement pour y remédier. “

Johannah Christensen, directrice générale, responsable des projets et programmes, Global Maritime Forum, a déclaré: «Nous assistons à une tragédie humanitaire sur l’océan mondial. En tant que l’un des architectes de la Déclaration de Neptune sur le bien-être des gens de mer et le changement d’équipage, nous accueillons favorablement l’outil de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme. Nous appelons toutes les parties prenantes à travailler ensemble pour mettre fin à la crise du changement d’équipage afin de protéger les 1,6 million de marins qui continuent de faire face à des risques extrêmes pour leur sécurité et leurs moyens de subsistance. »

Margi Van Gogh, responsable des industries de la chaîne d’approvisionnement et des transports, Forum économique mondial: «Cette pandémie continue de mettre en évidence le rôle central que jouent les travailleurs des transports et les gens de mer pour favoriser le commerce mondial et la reprise. La résilience du système d’approvisionnement nécessite une collaboration entre les secteurs privé et public. Une telle résilience ne peut être obtenue qu’en garantissant la sécurité, le bien-être et les droits de l’homme de ceux qui sont responsables du transport des biens essentiels et de la nourriture sur lesquels nous comptons tous. Le Forum salue l’action collective qui a abouti au développement d’un outil d’orientation précieux, comprenant des listes de contrôle pratiques auxquelles les propriétaires de fret, les affréteurs et les prestataires de services logistiques peuvent se référer pour garantir que les impacts sur les droits de l’homme pour nos gens de mer et, en fait, tous les travailleurs des transports essentiels sont pris en compte, et les risques futurs. peut être atténuée. Faire en sorte que les personnes et les marchandises circulent en toute sécurité n’est pas seulement une obligation, c’est essentiel pour la continuité des activités et une reprise mondiale durable.

Andrew Stephens, directeur exécutif, Sustainable Shipping Initiative, a déclaré: «La pandémie du COVID-19 et la crise de changement d’équipage qui en a résulté ont mis en évidence le rôle essentiel que jouent les gens de mer dans l’économie mondiale, en maintenant nos hôpitaux, nos pharmacies, nos détaillants et nos chaînes alimentaires approvisionnés. Dans le même temps, il a mis en évidence de nombreux risques liés au travail et aux droits de l’homme pour les gens de mer du monde entier. En fournissant des directives concrètes et claires aux affréteurs et aux propriétaires de cargaisons, cet outil de diligence raisonnable permet aux acteurs du transport maritime de mieux comprendre, identifier et traiter les risques liés au travail et aux droits de l’homme exacerbés par cette crise, ouvrant la voie à une collaboration et un dialogue accrus pour s’attaquent aux impacts à long terme. »

Peter McAllister, directeur exécutif de Ethical Trading Initiative, a déclaré: «Les gens de mer étaient au départ l’une des victimes invisibles du COVID-19, qui a mis en lumière les pratiques d’exploitation dans l’industrie du transport maritime. Nous sommes donc très heureux de voir la liste de contrôle des gens de mer qui a été élaborée rapidement en consultation avec la Fédération internationale des ouvriers du transport et la Chambre internationale de la navigation pour aider à remédier à cette situation. Nous exhortons les entreprises à utiliser cet outil pour aider à améliorer les conditions de travail des gens de mer et soutenir une industrie du transport maritime plus durable. »

