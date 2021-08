Les craintes augmentent quant à la sécurité de l’aéroport afghan alors que les États-Unis avertissent les Américains de rester à l’écart

La panique et le désespoir ont augmenté samedi parmi des milliers d’Afghans luttant pour fuir la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans depuis une semaine, alors que les portes de l’aéroport de Kaboul étaient fermées et que l’ambassade des États-Unis a averti les citoyens américains de rester à l’écart de l’aéroport, citant « des menaces potentielles pour la sécurité à l’extérieur Les portes.”

L’avertissement de l’ambassade des États-Unis selon lequel les Américains devraient rester à l’écart de l’aéroport a ajouté un nouveau niveau d’incertitude à la situation volatile – qui comprend des informations faisant état d’une faim croissante dans le pays – juste un jour après que le président Biden a promis de mettre tous les citoyens américains en sécurité.

Agressés par des gaz lacrymogènes et par des talibans armés qui ont frappé des personnes à coups de gourdins et de fouets, des foules d’Afghans et de leurs familles ont continué à envahir l’aéroport dans l’espoir de monter à bord des avions de transport militaires américains évacuant les Américains et leurs alliés afghans. Mais les espoirs de ceux qui se sont appuyés contre les murs anti-souffle de l’aéroport se sont estompés alors que la nouvelle se répandait que le président Biden avait averti que ses efforts pour évacuer les Afghans ne seraient probablement pas « sans risque ni perte ».

Des responsables américains ont déclaré que la menace actuelle la plus grave est que la branche de l’État islamique d’Afghanistan tente une attaque qui à la fois blesserait les Américains et endommagerait le sentiment de contrôle des talibans. Mais on ne sait pas dans quelle mesure l’Etat islamique, qui a combattu les talibans, est capable d’une telle attaque, ont déclaré les responsables.