Les conseillers proposent un nouveau système pour réglementer les investissements à l’étranger en Chine

Une centrale solaire soutenue par la Chine à Cafayate, dans le nord de l’Argentine. De tels projets recevraient le feu vert des régulateurs dans le cadre de nouvelles propositions d’investissement chinois à l’étranger Crédit: Alamy / ChineseDialogue

BEIJING, 15 janvier (IPS) – Une coalition soutenue par le gouvernement de conseillers internationaux Initiative de la ceinture et de la route (BRI) a recommandé à la Chine d’appliquer des contrôles environnementaux plus stricts sur ses investissements à l’étranger. Si elle était adoptée, cela constituerait un écart majeur par rapport à l’approche habituelle de la Chine consistant à s’en remettre aux règles du pays hôte, dont beaucoup sont inadéquates, pour réglementer ses investissements à l’étranger.

Des conseillers de haut niveau, dont l’ancien chef du PNUE Erik Solheim et le poids lourd de la finance verte Ma Jun, proposent un système pour classer les investissements chinois à l’étranger en fonction de leurs impacts polluants, climatiques et sur la biodiversité.

le méthodologie de classification a été publié le 1er décembre à un conférence de presse organisé par le Coalition internationale pour le développement vert de la BRI (BRIGC) À Pékin. Il verrait les centrales au charbon recevoir un feu rouge ferme, tandis que d’autres types d’investissements chinois à l’étranger, tels que l’hydroélectricité et les chemins de fer, devraient mettre en œuvre des mesures d’atténuation internationalement reconnues pour obtenir le statut «vert». D’autre part, l’énergie solaire et éolienne sont considérées comme des projets verts qui font progresser les objectifs climatiques de l’Accord de Paris.

Des normes plus élevées dans les investissements à l’étranger de la Chine

Christoph Nedopil Wang, directeur fondateur du Green BRI Center de l’Université centrale des finances et de l’économie et l’un des principaux auteurs de la méthodologie de classification, a déclaré à China Dialogue que le système combine plusieurs approches internationales de la finance verte.

Le système de catégorisation et la taxonomie qui en découle des projets verts, jaunes et rouges s’inspirent des normes internationales telles que Taxonomie de la finance durable de l’UE, la Principes de l’Équateur et normes de performance émis par la Société financière internationale (SFI) du Groupe de la Banque mondiale. Il utilise également les propres directives de la Chine en matière de crédit vert et émission d’obligations vertes comme références.

Pendant des années, les entreprises et institutions financières chinoises travaillant à l’étranger ont principalement adhéré au «principe du pays d’accueil» qui met l’accent sur le respect des réglementations environnementales et sociales des pays d’accueil. L’insuffisance des garanties dans de nombreux pays du Sud, qui constituent la majorité des pays participants à la BRI, signifie que le principe est souvent utilisé comme excuse pour abaisser les normes des investissements chinois à l’étranger.

Cela crée un contraste saisissant entre la transition verte intérieure de la Chine et ses empreintes dans le reste du monde. Alors que l’énergie propre se développe à une vitesse vertigineuse en Chine, une grande portion des infrastructures énergétiques que les entreprises chinoises construisent à l’étranger sont basées sur le charbon. Beaucoup de ces projets sont de le type à faible rendement que la Chine elle-même a progressivement abandonné.

Les menaces pour la biodiversité sont également une préoccupation majeure de bon nombre des BRI projets d’infrastructure linéaire comme les chemins de fer et les routes qui croisent des zones de protection clés. Sur le plan intérieur, la Chine a mis en place un système de redlining écologique salué comme modèle pour concilier développement et conservation de la nature.

Des appels sont lancés aux acteurs chinois pour qu’ils respectent des normes plus élevées dans leurs investissements à l’étranger, mais jusqu’à présent, la réponse a été limitée. Aucune des principales institutions financières chinoises impliquées dans les prêts à l’étranger, par exemple, n’a souscrit aux Principes de l’Équateur, qui exige que les normes internationales (telles que les normes de performance de la SFI) soient appliquées dans les pays à faible revenu avec des garanties sous-développées.

En 2019, grandes banques chinoises comme la China Development Bank et l’ICBC ont adhéré au Principes d’investissement vert (GIP) qui appellent à «une conscience aiguë des impacts potentiels des investissements et des opérations sur le climat, l’environnement et la société dans la région de la Ceinture et de la Route». Mais les mécanismes pour traduire cette prise de conscience en action doivent encore être développés.

«Le GIP est davantage axé sur le marché», commente Nedopil Wang, «alors que le nôtre est beaucoup plus ciblé sur les régulateurs.»

Le système considère trois dimensions de l’empreinte environnementale potentielle d’un projet: la pollution, le changement climatique et la biodiversité. Les projets contraires aux objectifs de l’Accord de Paris, tels que ceux qui augmentent les émissions ou sapent les mesures d’atténuation du changement climatique, sont considérés comme causant des «dommages importants». De même, les projets qui empiètent sur des zones clés de la biodiversité reçoivent une note rouge.

Le système a une certaine flexibilité intégrée pour permettre des considérations contextuelles sur les mérites environnementaux d’un projet. Certains types de projets, tels que les chemins de fer, peuvent au départ soulever un drapeau rouge pour leurs risques potentiels élevés pour la biodiversité.

Mais si les développeurs peuvent démontrer de manière crédible que des mesures d’atténuation sont prises pour prévenir ou réduire les dommages environnementaux, conformément aux normes internationales, ils peuvent obtenir une classification verte. Cependant, la note rouge d’origine restera comme un rappel du risque élevé intrinsèque du projet.

Les créateurs estiment que la classification en deux étapes permettra de mieux équiper le système pour répondre à des situations complexes sur le terrain dans la plupart des pays le long de la Ceinture et de la Route. «L’idée est de rendre le système adaptatif», déclare Nedopil Wang, qui estime qu’une taxonomie en noir et blanc peut être trop rigide dans certaines circonstances. Par conséquent, les «normes de processus» qui détaillent la manière dont un risque doit être géré sont également incluses.

Projets risqués

Selon le système, la construction et l’exploitation des centrales électriques au charbon recevront une note rouge sans mesures d’atténuation ou de compensation disponibles pour les moderniser. Il en va de même pour la modernisation des centrales au charbon destinées à prolonger leur durée de vie.

En revanche, une centrale hydroélectrique se verra attribuer une note rouge initiale mais pourrait obtenir une note verte si elle applique des normes hydroélectriques «pertinentes au niveau international» pour atténuer les dommages environnementaux, telles que la norme 2015 de la SFI sur l’énergie hydroélectrique.

L’équipe de recherche a fourni une première classification de 38 types de projets dans 20 secteurs, allant des énergies renouvelables au transport de passagers et à l’élevage. Le regroupement des types de projets en listes positive (verte), neutre (jaune) et négative (rouge) pour la première fois crée une taxonomie simple pour les projets BRI en fonction de leurs impacts environnementaux.

«Je peux voir la valeur d’une taxonomie qui sensibilise les investisseurs à l’environnement», a déclaré à China Dialogue un expert chinois familier des garanties internationales de la finance verte, qui n’est pas autorisé à prendre des interviews. «Au tout début d’un projet, lorsque vous avez une note conceptuelle de projet devant vous, une taxonomie peut vous aider à juger instantanément si un secteur est en ligne avec votre stratégie ou s’il doit être exclu en premier lieu. “

Mais elle a averti que les projets chinois à l’étranger sont souvent à grande échelle et qu’une telle taxonomie peut être trop simpliste pour saisir leurs impacts complexes, en particulier les impacts sociaux.

Les architectes du nouveau système répondent que la taxonomie est à des fins de démonstration à ce stade, créée pour illustrer comment le système de classification peut être exécuté. Ils prévoient d’affiner la liste avec plus de détails techniques et de directives d’application dans la prochaine étape. L’une des principales recommandations des conseillers est de relier le système à des études d’impact environnemental plus complètes pour les projets rouges et jaunes.

L’adoption est la clé

L’équipe internationale qui propose le système recommande également son intégration dans les processus décisionnels de la Chine sur les projets Belt and Road. Selon leur analyse, les agences du gouvernement central chinois telles que la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) et le Ministère du commerce (MOFCOM) ont toutes le pouvoir de réglementer les investissements à l’étranger, mais actuellement, les considérations environnementales ne sont pas prises en compte dans leurs processus d’approbation.

«La liste positive et négative fournira une base aux organismes gouvernementaux pour s’assurer que les investissements à l’étranger sont conformes aux objectifs climatiques et environnementaux», déclare Wang Ye, analyste de la finance verte au World Resources Institute (WRI), qui a co-créé le système. Une des principales recommandations de l’équipe est de développer une «liste d’exclusion» des projets portant atteinte irréversiblement à l’environnement.

Yuan Feng, directeur général adjoint du Département de l’ouverture régionale de la NDRC, qui supervise le développement de la BRI, a offert sa bénédiction lors de la conférence de presse où le système a été présenté.

Mais Nedopil Wang admet que l’appétit des régulateurs pour adopter un tel système est difficile à mesurer. Il est à noter que le ministère de l’Écologie et de l’Environnement (MEE), qui héberge le BRIGC, n’a pas de pouvoir réglementaire formel sur le développement de projets en dehors des frontières chinoises.

Les experts ont également estimé que les catalogues verts, qui encouragent certains types d’investissements, sont plus faciles à prendre en compte pour les régulateurs que les listes d’exclusion, qui vont souvent au-delà de leur autorité légale. Les propres lois environnementales de la Chine n’ont pas encore réglementé les émissions de gaz à effet de serre avec force contraignante, ont-ils noté. Les listes positives telles que le catalogue des obligations vertes ont jusqu’à présent été le pilier des actions nationales visant à orienter le financement vers des projets plus verts.

Certains signes indiquent que certains organismes de réglementation pourraient être plus réceptifs aux recommandations. Le 25 octobre, cinq agences du gouvernement central, dont la banque centrale, le MEE et le régulateur bancaire, ont publié un guidage conjoint pour que le système de financement du pays serve mieux l’objectif de neutralité carbone de la Chine pour 2060. Il encourage spécifiquement les institutions financières à soutenir le développement à faible émission de carbone le long de la Ceinture et de la Route.

On espère que le secteur financier chinois pourra adopter le système de classification et appliquer un traitement différencié aux projets étrangers: conditions de financement favorables pour les projets de «bonnes pratiques» et conditions strictes pour les projets risqués.

«La Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances (CBIRC) a été impliquée dans la conception du système, c’est donc un bon signe», a déclaré Nedopil Wang à China Dialogue. «L’application de facto dépend vraiment des champions spécifiques au sein des différents régulateurs.»

«L’intégration des risques environnementaux dans les politiques et les pratiques financières oblige ces champions à le pousser sans relâche à l’intérieur du système, comme les pics qui se trouvent toujours au même endroit sans avoir mal à la tête», a-t-il déclaré. «A un sens de réputation et un sens environnemental pour la Chine d’aujourd’hui. Mais cela nécessite une approche vraiment différente de certains processus décisionnels. »

Cet article a été initialement publié par ChineDialogue