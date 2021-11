Les biocarburants, le passé et l’avenir énergétiques du monde

Le biocarburant de cette mini centrale au biogaz de la municipalité d’Entre Rios do Oeste, dans l’État du Paraná, au sud du Brésil, est fourni par des éleveurs de porcs locaux, qui gagnent un revenu supplémentaire tandis que la municipalité économise sur les coûts énergétiques de ses installations et de l’éclairage public. CRÉDIT : Mario Osava/IPS

RIO DE JANEIRO, 11 novembre (IPS) – Le nombre de victimes de brûlures graves, certaines mortelles, a augmenté au Brésil. Sans argent pour acheter du gaz de cuisine, dont le prix a augmenté de 30% cette année, de nombreuses familles pauvres ont recours à l’éthanol et des personnes sont blessées dans des accidents domestiques.

Un plus grand nombre de Brésiliens pauvres sont revenus à l’utilisation du bois de chauffage, moins explosif mais aussi cause d’accidents et de pollution domestique néfaste pour la santé. C’est moins cher à la campagne, tandis qu’en ville on brûle des planches et des vieux meubles, pas toujours aussi répandus que l’alcool ou l’éthanol, que l’on peut acheter dans n’importe quelle station-service.

En fait, les biocarburants, tels que le bois, l’éthanol, le biodiesel et le biogaz, sont en concurrence avec les combustibles fossiles depuis le début de l’utilisation industrielle du charbon en Angleterre au XVIIIe siècle. Les facteurs économiques et environnementaux influencent les décisions privées et publiques concernant leur production et leur utilisation.

Un engagement pris par 103 pays lors de la 26e Conférence des Parties (COP26) sur le changement climatique, qui se déroule dans la ville écossaise de Glasgow au cours des 12 premiers jours de novembre, pour réduire les émissions de méthane des niveaux de 2020 de 30 % d’ici 2030, peut désormais donner un nouvel élan aux biocarburants.

Le remplacement du pétrole, du gaz et du charbon par d’autres sources contribuera à atteindre cet objectif.

« Au Brésil, la demande d’éthanol a été imposée pour des raisons économiques : prix du pétrole élevés ; et pour des raisons énergétiques : le risque de pénurie », explique Regis Leal, ingénieur aéronautique et spécialiste du développement technologique à l’entreprise publique. Laboratoire National des Biorenouvelables.

L’éthanol dans les années 70

L’éthanol est un carburant produit à partir de la canne à sucre, du maïs ou de tout légume à haute teneur en saccharose, qui est principalement utilisé dans les véhicules à moteur. Le Brésil est le deuxième producteur mondial d’éthanol, après les États-Unis.

Le Programme National d’Alcool (Proalcohol) a été créé au Brésil en 1975, deux ans après la première grande crise pétrolière qui a plus que triplé le prix du baril de pétrole. Le Brésil, qui à l’époque importait plus de 80 % du pétrole brut qu’il consommait, a perdu l’élan d’une économie qui avait connu une croissance de plus de 10 % par an entre 1968 et 1973.

L’alcool ou l’éthanol remplaçant l’essence ou en mélangeant avec elle, l’objectif était de réduire la dépendance au pétrole importé, tout en intensifiant la recherche de gisements d’hydrocarbures pour l’autosuffisance, ce que le Brésil n’a atteint que trois décennies plus tard.

Cette sucrerie et cette distillerie d’éthanol se trouvent dans l’État de São Paulo, au sud du Brésil, dont une grande partie du territoire a été transformée en un seul grand champ de canne à sucre. CRÉDIT : Mario Osava/IPS

Aux États-Unis, l’utilisation de l’éthanol a commencé à être fomentée dans les années 1980, mais pour des raisons environnementales, a déclaré Leal à IPS dans une interview par téléphone depuis Campinas, une ville de l’intérieur de l’État de São Paulo, près de la plus grande sucrerie du pays. et zone de production d’éthanol.

Dans les villes situées à haute altitude, comme Denver, la capitale de l’État du Colorado, à l’ouest des États-Unis, à 1 600 mètres au-dessus du niveau de la mer, des niveaux d’oxygène plus faibles entraînent une combustion incomplète des dérivés du pétrole et, par conséquent, une plus grande contamination par le monoxyde de carbone et des dommages pour la santé, il expliqua.

Le mélange de MTBE (méthyl tert-butyl éther), une combinaison de produits chimiques, a ajouté de l’oxygène, mais parce que c’était un produit hautement toxique, il a été rapidement remplacé par de l’éthanol, fabriqué à partir de maïs dans le cas des États-Unis.

Au Brésil comme aux États-Unis, la production de biocarburants a également soutenu ou stabilisé le prix du sucre et du maïs en absorbant les surplus de production.

C’est un aspect qui est mal compris par ceux qui condamnent la production de biocarburants pour apparemment réduire la production alimentaire. C’est un faux dilemme, car il faut l’analyser au cas par cas, a déclaré Suani Coelho, coordinatrice du Groupe de recherche en bioénergie (GBio) de l’Institut de l’énergie et de l’environnement de l’Université de São Paulo.

« En Tanzanie, la FAO (ONU Organisation pour l’alimentation et l’agriculture) a évalué la production d’éthanol à partir de manioc. L’hypothèse semblait douteuse, aussi parce que le bilan énergétique du manioc n’est pas très bon. Mais en Tanzanie, il y a un surplus de la récolte qui ne peut pas être exporté. Cela vaut donc la peine d’en profiter pour fabriquer de l’éthanol », a déclaré Coelho, ingénieur chimiste titulaire d’un doctorat en énergie.

Au Brésil, où l’éthanol est fabriqué presque exclusivement à partir de la canne à sucre plus productive localement, le maïs a été intégré à l’industrie en 2017, avec une distillerie à Lucas do Rio Verde, dans l’État du Mato Grosso, le plus grand producteur du pays de soja, de maïs et coton.

Lucas do Rio Verde se trouve dans l’État du Mato Grosso, la région du Brésil où la production de soja et de maïs est la plus élevée, qui regorge d’entrepôts et de silos agro-industriels. La première distillerie d’éthanol de maïs y a été installée pour profiter de la production excédentaire de maïs. CRÉDIT : Mario Osava/IPS

“Le maïs y est produit en deuxième récolte, après le soja, dans la même zone, dans un volume qui n’est pas viable pour l’exportation. Il est donc logique de l’utiliser pour l’éthanol”, a-t-elle déclaré à IPS par téléphone depuis São Paulo.

L’éthanol a conduit à une grande amélioration de l’environnement urbain.

Au Brésil, il a déjà remplacé 46% de l’essence, selon l’association de l’industrie de la canne à sucre (Unica), avec une production annuelle de 35 milliards de litres. Il est utilisé comme carburant seul dans les véhicules à moteur ou comme mélange à 27 pour cent dans l’essence.

Les États-Unis produisent 50 à 70 pour cent de plus que le Brésil, selon les années. Ensemble, ils représentent environ 84 pour cent de la production mondiale, un niveau de concentration qui entrave le libre commerce international de l’éthanol.

Biocarburants ou électrification

Coelho et Leal ne sont pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle l’électrification des transports tend à entraver l’expansion des biocarburants vers d’autres pays et les principaux producteurs.

Les pays en développement n’ont pas la capacité de faire de gros investissements pour construire de nouvelles infrastructures, telles que des points de recharge électrique pour les véhicules. De plus, “le Brésil traverse une crise, il augmente la production thermoélectrique à partir de combustibles fossiles, ce qui rend le mix énergétique plus sale, et il n’a pas d’autre moyen d’augmenter l’approvisionnement en électricité”, a expliqué Coelho.

Leal a déclaré que la demande d’éthanol peut augmenter considérablement. “Toute augmentation de son mélange aux États-Unis, qui représente la moitié de la consommation mondiale d’essence, aura un impact énorme”, a-t-il déclaré.

L’expert en éthanol s’interroge également sur les avantages environnementaux et climatiques des véhicules électriques, en prenant en considération l’ensemble du cycle de production, le transport, les batteries, l’emploi et d’autres aspects.

Vue d’une vaste plantation de palmiers à huile en Tailandia, une municipalité de l’État du Pará, dans la forêt amazonienne orientale du Brésil. L’intention de transformer l’huile de palme en biodiesel n’a pas abouti, car l’huile sert un marché plus attractif dans les industries alimentaires et chimiques. CRÉDIT : Mario Osava/IPS

Le biodiesel n’a pas eu autant de succès que l’éthanol, mais il a également amélioré l’environnement urbain et a de l’avenir, avec quelques efforts supplémentaires.

Il est produit à partir d’huiles végétales ou animales, même usagées, et d’autres matières grasses.

Son principal problème est qu’il est plus cher et ne peut donc pas concurrencer le diesel pour le remplacer, a souligné Leal. Actuellement, le mélange diesel a été réduit de 12 à 10 pour cent, afin de ne pas augmenter davantage le coût du carburant diesel, dont le prix augmente dans le monde entier.

Un autre biocarburant, qui existe depuis longtemps mais qui est maintenant en pleine expansion, est le biogaz.

Il est non seulement propre, mais contribue en réalité à réduire la pollution, puisque ce sont les gaz générés par les ordures, les eaux usées, les déchets agricoles et les excréments d’animaux, qui ne sont plus rejetés dans l’air, réduisant ainsi les gaz à effet de serre qui provoquent le réchauffement climatique.

Son utilisation est naissante au Brésil, mais il a le potentiel de remplacer 70 pour cent du carburant diesel consommé dans le pays, à moindre coût, selon l’Association brésilienne du biogaz. Et les grandes villes et l’énorme secteur agricole du pays offrent beaucoup de matières premières.

Grâce à un simple processus de raffinage, le biogaz est transformé en biométhane, équivalent au gaz naturel et donc un carburant pouvant même être utilisé pour faire fonctionner les poids lourds. S’il était utilisé pour la production d’électricité, il pourrait répondre à 36% de la demande nationale, estime l’association des entreprises du secteur.

Les petits biodigesteurs produisent du biogaz qui pourrait empêcher l’utilisation de bois de chauffage et d’éthanol, ainsi que les accidents et la pollution qui en résultent, parmi les familles pauvres, en particulier à la campagne, a noté Coelho.

“Des politiques publiques appropriées et des prêts à faible taux d’intérêt pour les investissements” pourraient stimuler le biogaz et ses avantages environnementaux, à un moment où les institutions financières internationales réduisent le financement des centrales au charbon et à d’autres combustibles fossiles, a déclaré Leal.

Les deux experts ont souligné que tous ces biocarburants jouent un rôle important dans la fabrication d’hydrogène vert, produit à partir de sources d’énergie renouvelables, viable et reconnu comme essentiel pour l’avenir énergétique mondial.

Les biocarburants sont au service de l’humanité depuis ses origines, pas toujours de manière durable. Le premier était le bois de chauffage, dont dépendent encore 2,8 milliards de personnes dans le monde, selon un rapport d’octobre 2020 de la Banque mondiale. Mais c’est dangereux pour l’environnement, et conduit à la déforestation et à la pollution des ménages.

Les huiles et les résines qui illuminaient les villes et les maisons dans les siècles passés, avant l’avènement de l’électricité, étaient également destructrices. Les huiles extraites de la graisse de baleine et des œufs de tortues amazoniennes en sont des exemples, conduisant presque certaines espèces à l’extinction.