Les banques centrales d’Amérique latine repoussent la crise climatique au second plan

Les banques centrales d’Amérique latine, comme la Banque du Brésil, dont le siège est représenté ici, devraient créer des mesures pour faire face à la crise climatique, telles qu’un catalogue d’activités polluantes qui ne devraient pas être financées et l’ampleur de l’exposition aux risques climatiques, donc que les institutions financières des pays cessent de financer les combustibles fossiles. CRÉDIT : BCB

MEXICO CITY, 10 sept (IPS) – Malgré l’impact de leurs politiques sur l’urgence climatique, les banques centrales d’Amérique latine continuent d’éviter d’appliquer des directives dans les mesures affectant le fonctionnement des établissements de crédit, ce qui les éloigne du respect de la Convention de Paris Accord sur le changement climatique.

Ilan Zugman, directeur en Amérique latine de l’organisation non gouvernementale internationale 350.org, qui promeut une transition énergétique qui élimine l’utilisation de combustibles fossiles, a souligné que les banques centrales ont le pouvoir de réglementer les institutions financières pour qu’elles cessent de fournir des ressources pour des activités polluantes.

Les banques centrales “peuvent dire aux banques qu’elles ne peuvent pas accorder de prêts aux entreprises qui aggravent encore la crise climatique. Il y a beaucoup de place pour un rôle plus important”, a-t-il déclaré à IPS depuis la ville de Curitiba, dans le sud du Brésil.

“Mais jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit dans de nombreux endroits, il y a très peu d’exemples dans le monde. En Amérique latine, il n’y a rien de tel. Ils sont à la traîne, nous voyons plus de paroles que d’actions”, a-t-il soutenu.

La crise climatique pose des défis aux émetteurs d’obligations financières, aux investisseurs, aux assureurs, aux prêteurs et aux régulateurs bancaires et financiers, ce qui signifie que ces entités doivent analyser et fournir des informations sur la façon dont elle affecte leur activité et comment leur activité impacte la société et l’environnement, et en particulier la climat.

L’Amérique latine est une région très vulnérable aux impacts de la crise climatique, tels que les tempêtes plus intenses, les inondations, les sécheresses et l’élévation du niveau de la mer, et le coût de l’absence de mesures est extrêmement élevé, comme l’ont averti les scientifiques et les organisations internationales.

Dans cette région, seuls les Banque centrale du Brésil (BCB) a fait quelques progrès – sans pour autant créer un ensemble complet de règles à cet égard – en appliquant ses premier règlement sur la gestion des risques et la responsabilité socio-environnementale, établie en 2014.

Il a lancé trois consultations publiques cette année sur les exigences en matière de gestion des risques, de reporting et de politique en matière de responsabilité sociale, environnementale et climatique, qui se sont achevées en juin. La norme entrera en vigueur le 1er janvier.

La BCB mettra en œuvre les exigences de divulgation cette année, dans une première phase abordant les aspects qualitatifs de la gouvernance, de la stratégie et de la gestion des risques, et une seconde sur les aspects quantitatifs, tels que les métriques et les objectifs.

Mais aucune banque centrale latino-américaine n’a signalé son exposition aux conséquences de la crise climatique.

Amaury Oliva, directeur de la durabilité, de la citoyenneté financière, des relations avec les consommateurs et de l’autorégulation à la Fédération brésilienne des banques (Febraban), a déclaré que le secteur reconnaît “son rôle et sa responsabilité” dans l’expansion du financement des activités qui contribuent à la réduction des émissions polluantes et à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique.

“Il est important d’améliorer continuellement les processus pour gérer et atténuer les risques associés aux problèmes climatiques dans les activités des banques et dans leurs affaires avec les clients, afin de maintenir la stabilité et la résilience du secteur financier dans ce processus de transition”, a-t-il déclaré à IPS. de São Paulo.

Pour Oliva, dont la fédération représente 119 banques, « les institutions doivent s’efforcer d’informer sur la manière dont elles intègrent les enjeux climatiques dans leurs stratégies et processus de gestion des risques ».

Au cours des trois dernières années, les banques centrales du monde entier ont effectué des analyses sur la nécessité de directives climatiques, reconnaissant que le phénomène peut miner la stabilité même du système financier.

En 2020, sur le portefeuille d’entités juridiques et d’entreprises de Febraban, 51 % représentaient une menace pour le climat et 44 % pour l’environnement, selon la taxonomie verte utilisée dans les soldes créditeurs institutionnels. Il s’agit d’une amélioration par rapport à 2012, lorsque 62 % représentaient des menaces climatiques et 50 % des menaces environnementales.

Des ouragans tels que Nora, qui a été intensifié par la crise climatique et a frappé la région du Pacifique nord du Mexique fin août, laissent de lourdes pertes économiques, et les banques centrales pourraient intervenir pour encourager le financement d'activités durables qui n'alimentent pas le changement climatique. CRÉDIT : Emilio Godoy/IPS

En mai 2020, la centrale Banque du Mexique (Banxico) a publié les résultats d’une enquête dans laquelle les banques du pays ont reconnu l’importance de la question et l’adoption de certaines mesures. Mais ni Banxico ni l’Association privée des banques du Mexique n’ont divulgué leur relation avec les risques climatiques.

En juillet, le Conseil de stabilité financière (FSB), qui regroupe les autorités financières et bancaires du monde entier, a publié un feuille de route qui se concentre sur la gestion des risques financiers de la crise climatique par le biais de la divulgation par les entreprises de ces informations, données, analyses de vulnérabilité et outils de réglementation et de surveillance.

En avril, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (BCBS) de la Banque des Règlements Internationaux, une institution basée à Genève qui regroupe des banques centrales du monde entier, a publié deux rapports sur les facteurs de risque climatique et leurs canaux de transmission au système bancaire, ainsi que sur les risques financiers et les pratiques bancaires dans le face à ces risques.

Dans cette région, seules les banques centrales de l’Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, du Mexique et du Pérou appartiennent au BCBS.

Dans « Les risques financiers liés au climat : une enquête sur les initiatives en cours », réalisée en avril 2020 et à laquelle seuls l’Argentine, le Brésil et le Mexique ont répondu depuis cette région, la majorité des membres du Comité de Bâle a jugé opportun de faire face aux risques climatiques.

La plupart les banques centrales qui ont répondu ont déclaré avoir mené des recherches pour mesurer ces menaces mais moins de la moitié avaient établi des lignes directrices à cet égard ou étaient en train de le faire, sans calculer leur atténuation dans les exigences de fonds propres bancaires.

Le Comité de Bâle comprend 45 membres de 28 juridictions, dont des banques centrales et des régulateurs du secteur. Il compte également neuf observateurs.

Par ailleurs, le Financial Stability Board, qui regroupe des financiers, des assureurs, de grandes sociétés non financières, des cabinets d’expertise comptable et de conseil, ainsi que des agences de notation, a créé une Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Ce groupe vise à faire des recommandations qui favorisent des décisions éclairées en matière d’investissement, de crédit et de souscription, ainsi qu’à aider les parties prenantes à mieux comprendre la concentration des actifs à empreinte carbone dans le secteur financier et l’exposition du système aux risques climatiques.

Il a émis des recommandations sur la gouvernance, les stratégies, la gestion des risques, les mesures et les objectifs, et a tracé quatre scénarios basés sur une transition énergétique rapide, une augmentation de la température mondiale de deux degrés Celsius et une trajectoire d’inaction climatique, estimant respectivement la transition et les risques physiques.

Les Accord de Paris a été signé dans la capitale française en décembre 2015 à l’issue de la 21e Conférence des Parties (COP21) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et son objectif principal est d’empêcher les températures mondiales d’augmenter de plus de 1,5 degré Celsius.

Cet objectif est considéré comme le minimum nécessaire pour éviter des catastrophes climatiques irréversibles et, par conséquent, humaines.

Mais pour y parvenir, les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites de 50 % d’ici 2030, et pour atteindre cet objectif, il est essentiel de freiner l’extraction et la combustion de combustibles fossiles.

Dans ce contexte, au moins quatre initiatives mondiales de normes volontaires sur la finance durable sont en cours. Le plus récent est le Alliance bancaire Net-Zero, lancé en avril, qui comprend 53 banques de 27 pays dont le total des actifs s’élève à 37 000 milliards de dollars, soit près d’un quart des actifs bancaires mondiaux.

Mais le système bancaire et financier continue de fournir des fonds au secteur des énergies fossiles, notamment du gaz, dont le méthane le rend encore plus polluant que le dioxyde de carbone (CO2).

Pour Zugman, la solution est claire : esquisser une classification des activités qui exclut les énergies fossiles du financement.

“Nous n’avons vu que quelques promesses et accords, mais pour 2022 ou plus tard. Il n’y a pas de calendrier, d’objectifs clairs ou de transparence qui nous permettraient de surveiller cela. De nombreux mécanismes doivent être améliorés”, a-t-il déclaré.

« Les industries ne veulent pas abandonner leurs activités. Elles mettent beaucoup de pression sur les gouvernements et les dirigeants des banques. Nous devons montrer plus clairement ce qui se passe en termes de risques climatiques, les pertes que les gouvernements et les banques centrales pourraient subir si nous ne freinez pas la crise climatique », a-t-il déclaré.

L’activiste a déploré que les banques continuent de prêter pour alimenter la crise climatique et a insisté pour qu’elles ne le fassent plus.

Cependant, il a souligné qu’il existe des entités multilatérales, telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement, qui ont intégré les risques climatiques dans leurs évaluations de la stabilité financière mondiale et dans leurs lignes de crédit.

A partir de 2022, le Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui regroupe les économies les plus riches du monde, utilisera un outil de suivi des risques climatiques et financiers transitionnels vers une économie bas carbone, ainsi que leur impact potentiel sur les performances financières, le capital naturel et la croissance durable.

La question est de savoir quand ces outils se traduiront par des mesures concrètes pour arrêter le financement d’activités polluantes, alors que l’urgence climatique continue de faire des ravages dans la région.

Les banques centrales des pays d’Amérique latine devraient se joindre de manière décisive à ces politiques pour travailler à partir du secteur financier pour contenir la crise climatique, a déclaré Zugman.