Les armes nucléaires tactiques de la Corée du Nord augmentent la dissuasion et le risque

Séoul, Corée du Sud – La Corée du Nord semble en bonne voie pour devenir un État nucléaire mature malgré les sanctions de longue date des Nations Unies, après les essais de Pyongyang fin mars de missiles de croisière et de missiles balistiques capables de transporter des ogives nucléaires tactiques.

Le développement nucléaire de la Corée du Nord a considérablement augmenté sous la direction du dirigeant Kim Jong Un, qui a pris le pouvoir en 2010 après la mort de son père, Kim Jong Il.

Kim Il Sung, fondateur de la Corée du Nord et grand-père de Kim Jong Un, a effectué 15 essais de missiles balistiques entre 1983 et 1993, selon la base de données de la Nuclear Threat Initiative, un groupe de réflexion de Washington.

Kim Jong Il a supervisé deux essais nucléaires et 16 essais de missiles. Kim Jong Un a présidé quatre essais nucléaires et 91 essais de missiles balistiques, ainsi que les lancements de missiles de croisière et les tirs d’artillerie propulsée par fusée.

«Ils voient clairement ce type de développement d’armes comme une clé de leur survie, et ils ne s’arrêteront pas», a déclaré à Al Jazeera Eric Gomez, directeur des études de politique de défense à l’Institut Cato, tout en suggérant qu’il y avait une fenêtre. grâce à laquelle les États-Unis pourraient au moins réduire la menace avec plus d’efforts et de compromis.

«Si les États-Unis veulent trouver une issue diplomatique à cela, cela va être douloureux», a déclaré Gomez.

Le développement de missiles nord-coréens s’est poursuivi alors même que le Nord a été soumis à des sanctions strictes du Conseil de sécurité de l’ONU et à des pourparlers intermittents sur la dénucléarisation.

Les négociations sont au point mort depuis environ deux ans et la Corée du Nord a rejeté les offres de reprendre les discussions de la nouvelle administration américaine sous Joe Biden.

Modèle prévisible

Le développement de programmes nucléaires et de missiles a suivi un schéma quelque peu prévisible.

Premièrement, Pyongyang s’est mis à développer les systèmes de livraison qui pourraient atteindre les États-Unis avec un missile balistique intercontinental (ICBM). Ensuite, il a testé et modifié le dispositif nucléaire qui pouvait être placé sur un tel missile et livré à sa cible. La Corée du Nord a franchi ce seuil en 2017, peut-être plus tôt.

Bien que leurs progrès les plus récents et leurs capacités futures potentielles ne soient pas ce que les experts appellent révolutionnaires, la Corée du Nord a encore des technologies d’armes nucléaires à maîtriser qui augmenteront considérablement sa capacité à dissuader les adversaires et à mener une guerre nucléaire.

Washington, Séoul et Tokyo expriment leur «inquiétude» face au test de missiles balistiques de Pyongyang: -Un haut responsable américain s’est entretenu jeudi avec le négociateur en chef du nucléaire de Séoul

-Un responsable de Séoul a téléphoné au ministère japonais des Affaires étrangères

-Tous les trois engagements de solidaritéhttps://t.co/kpsp7gdkSC – NOUVELLES NK (@nknewsorg) 26 mars 2021

Les tests récents impliquaient des missiles à courte portée idéaux pour une ogive nucléaire tactique, a déclaré à Al Jazeera Ankit Panda, chercheur principal Stanton au programme de politique nucléaire au Carnegie Endowment on International Peace.

Ces missiles tactiques sont basés sur l’Iskander de conception russe, propulsé par du combustible solide et pouvant être manœuvrés en plein vol, ce qui les rend plus difficiles à repérer au sol et plus difficiles à intercepter dans les airs.

Selon le projet de défense antimissile du Centre d’études stratégiques et internationales (SCRS), le fait que le missile ait été développé ou non avec l’aide étrangère est contesté par les analystes.

Appelé KN-23 par la Corée du Nord, il est également destiné à cibler les troupes et les aérodromes américains et sud-coréens de la péninsule coréenne, selon Shin Seung-gi, chercheur et spécialiste nord-coréen, de l’Institut coréen d’analyse de la défense.

Liste de souhaits de Kim

Les armes nucléaires tactiques sont l’un des éléments de la liste de souhaits de Kim qui suscite l’inquiétude, car, malgré la préférence présumée de Kim Jong Un pour maintenir un «contrôle affirmé» personnel sur tout lancement d’armes nucléaires de la Corée du Nord, avec des armes nucléaires tactiques, cette attente change.

«Les armes nucléaires tactiques sont un gros casse-tête en matière de commandement et de contrôle… car elles se prêtent à la pré-délégation aux officiers sur le terrain», a expliqué Panda.

Cela signifie que les armes nucléaires tactiques pourraient être plus largement distribuées dans tout le pays, à plus de responsables capables de les lancer en cas d’attaque perçue, ce qui soulève des inquiétudes supplémentaires, selon les analystes.

«La Corée du Nord n’a pas une grande connaissance de la situation – des systèmes d’alerte précoce – donc le risque d’erreur de calcul est assez élevé», a déclaré Panda.

Au fur et à mesure que tout conflit potentiel s’intensifiait, a expliqué Panda, Kim Jong Un informerait les adversaires de Pyongyang qu’il n’aurait pas besoin d’ordonner une attaque nucléaire de représailles, mais serait automatique, car l’autorité de lancer avait été déléguée aux commandants sur le terrain.

«Afin d’avoir un effet dissuasif, les armes nucléaires tactiques doivent être déléguées publiquement», a déclaré Panda, l’auteur de Kim Jong Un and the Bomb, à Al Jazeera.

‘Frappe de décapitation’

Un tel arrangement augmenterait également considérablement le risque de toute tentative de «frappe de décapitation» contre les dirigeants nord-coréens.

L’autre objectif de Kim qui préoccupe particulièrement les analystes de sécurité américains est un ICBM plus avancé.

«Je pense que la grande chose que Kim voudra vraiment, c’est un ICBM à propergol solide et de nouvelles charges utiles, MIRVS», a déclaré Panda.

Des écrans de télévision à Séoul montrent des images d’archives du test de missiles de la Corée du Nord en mars dernier [Jung Yeon-je/AFP]

La Corée du Nord a utilisé un propulseur liquide pour les lancements précédents d’ICBM à longue portée, ce qui prend des heures, voire des jours, pour acheminer du carburant dans le missile – temps pendant lequel l’arme serait une cible vulnérable. Les missiles à combustible solide sont plus sûrs, «plus susceptibles de fonctionner sur le champ de bataille… et peuvent être lancés en quelques minutes d’avis», a écrit l’ingénieur aérospatial John Schilling dans le Stimson Center’s 38 North.

Les MIRV, plusieurs véhicules de rentrée indépendants, sont quant à eux des ICBM qui contiennent plusieurs ogives qui ciblent des emplacements distincts et créent de graves problèmes pour les défenses antimissiles.

«Le principal point de l’ordre du jour pour Kim Jong Un est de démontrer aux États-Unis qu’il a une capacité de rétorsion crédible et survivante… dissuadant la préemption», a déclaré Panda.

Stock de matières fissiles

L’acquisition et le stockage par la Corée du Nord de matières fissiles pour les ogives nucléaires posent également un défi aux États-Unis et à leurs alliés.

On estime que la Corée du Nord a suffisamment de matière fissile pour environ 90 bombes, selon Panda, qui a reconnu que ce nombre ne peut être considéré que comme une estimation approximative.

On pense maintenant que la Corée du Nord acquiert la plupart de ses matériaux de qualité bombe à l’aide de centrifugeuses qui enrichissent l’uranium dans des complexes relativement faciles à dissimuler.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré que le programme d’armes nucléaires de la Corée du Nord restait «une source de grave préoccupation [and in] … Violation flagrante des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies ».

Des observateurs indépendants des sanctions ont déclaré le mois dernier que la Corée du Nord avait entretenu et développé ses programmes de missiles nucléaires et balistiques tout au long de 2020, contribuant au financement de ses activités par le biais de cyber-hacks.

Le 30 mars, quelques jours à peine après les derniers tests de missiles, des images satellitaires analysées par Au-delà du parallèle au SCRS, a révélé de la vapeur émanant du laboratoire de retraitement du complexe nucléaire de Yongbyon, dont certains analystes avaient suggéré qu’elle était obsolète.

Le complexe de Yongbyon a retraité le combustible usé des réacteurs nucléaires, en utilisant du plutonium pour fabriquer des armes nucléaires. La reprise de l’activité est censée viser éventuellement à rétablir la production de bombes au plutonium et à faire pression sur les États-Unis pour qu’ils apportent quelque chose à la table des négociations. La Corée du Nord a déjà repoussé les propositions de l’administration Biden, qui a pris ses fonctions en janvier, de s’engager à plusieurs reprises dans des pourparlers sur la voie secondaire.

Sensibilisation répétée

La communauté internationale, et en particulier les États-Unis, ont tenté à plusieurs reprises de négocier avec la Corée du Nord pour abandonner son programme d’armes nucléaires.

Cela a commencé avec le cadre convenu du début des années 1990, puis les pourparlers à six dans les années 2000 et plus récemment, quoique brièvement, lors de trois sommets entre Kim Jong Un et l’ancien président américain Donald Trump.

Les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont en vigueur depuis 2006, lorsque Pyongyang a achevé son premier essai nucléaire, et la Corée du Nord est actuellement soumise à environ 12 sanctions et résolutions du CSNU restreignant non seulement l’achat d’armes de Pyongyang, mais une grande partie de son commerce industriel dans une variété de autres produits et matières premières, y compris l’exportation de charbon et l’importation de pétrole.

Les États-Unis et leurs alliés ont également imposé une série d’autres sanctions unilatérales à Pyongyang.

RUPTURE: Première photo du test de missile de jeudi, dirigé par Ri Pyong Chol alors que Kim Jong Un était à Pyongyang. L’un des nouveaux SRBM pic.twitter.com/qSTBRVBd25 – Colin Zwirko (@ColinZwirko) 25 mars 2021

Malgré la pression, le Nord a montré peu de volonté d’abandonner ses armes nucléaires car il considère l’alliance Corée du Sud-États-Unis comme une menace majeure, avec 28 500 soldats américains stationnés dans le pays.

Malgré l’armée permanente d’un million de membres de la Corée du Nord, ses forces conventionnelles ne sont à la hauteur ni de l’armée un peu plus petite de la Corée du Sud, ni des forces combinées de l’alliance Corée du Sud-États-Unis. La Corée du Nord considère les armes nucléaires comme une compensation, un égalisateur.

Pas de bonnes options

Alors que l’équipe de Biden planifie avec ses alliés au Japon et en Corée du Sud comment remettre les pourparlers sur les rails, il peut hésiter à offrir des concessions.

Lorsque Kim et Trump ont échangé des soi-disant «lettres d’amour» et se sont rencontrés à trois reprises, le président américain de l’époque a fait face à de vives critiques.

Mais il reste également peu de moyens d’augmenter la pression sur le Nord en faveur de la dénucléarisation.

«Vous ne voulez pas être perçu comme récompensant certains comportements en dehors de la Corée du Nord, mais en même temps, il est difficile de voir comment une application des sanctions légèrement meilleure ou une pression externe légèrement plus coordonnée sur la Corée du Nord les amène à faire ce que vous veulent qu’ils le fassent. Ça craint. Les États-Unis n’ont vraiment pas de bonnes options ici », a déclaré Gomez.

La Corée du Nord ne veut pas une répétition du sommet Trump-Kim à Hanoï en 2019, au cours duquel Kim Jong Un a proposé de réduire certaines parties de son programme d’allégement des sanctions de l’ONU, mais a été rapidement repoussé [File: Ahn Young-joon/AP]

Les experts qui se sont entretenus avec Al Jazeera ont suggéré que l’option la moins mauvaise serait d’entamer un certain type de pourparlers avec Pyongyang, car sa dissuasion nucléaire continuera probablement de s’améliorer, et plus les États-Unis attendront, plus leur position de négociation s’affaiblira.

La Corée du Nord, quant à elle, ne souhaite pas une répétition du sommet Trump-Kim à Hanoï en 2019, au cours duquel Kim Jong Un a proposé de réduire certaines parties de son programme d’allégement des sanctions de l’ONU, mais a été rapidement repoussé dans un épisode embarrassant dans lequel Kim était largement considérée comme perdant la face.

“La Corée du Nord n’a pas pu obtenir les résultats qu’elle souhaitait dans les pourparlers Sud-Nord ou lors des sommets américains, elle a donc augmenté sa capacité nucléaire”, a déclaré Shin de KIDA.

Diplomatie pratique

Mais il y a des indications que Biden pourrait obtenir une partie de la couverture politique des groupes de réflexion américains dont il pourrait avoir besoin pour exercer une diplomatie plus pratique.

“Il y a de plus en plus de voix appelant à une approche de contrôle des armements qui donnerait à Biden le soutien intellectuel dont il a besoin pour le faire”, a déclaré Cato’s Gomez.

“Ce n’est pas une dénucléarisation, mais c’est toujours mieux que l’alternative – pour la Corée du Sud, pour le Japon et pour les États-Unis.”

Mais les États-Unis devront faire plus de concessions qu’ils ne l’ont voulu dans le passé. Les experts ont déclaré que l’allégement des sanctions attirerait l’attention de la Corée du Nord, en particulier avec la détérioration de l’économie du pays en raison de la pandémie COVID-19 et de la fermeture des frontières avec la Chine, son principal partenaire commercial.

C’est une «source importante de levier… une porte que les Nord-Coréens chercheraient à ouvrir», a déclaré le Carnegie Endowment’s Panda, préconisant des pourparlers visant à réduire les risques.

L’administration Biden a annoncé qu’elle conclurait bientôt son examen de la politique sur la Corée du Nord, qui apportera des éclaircissements sur la stratégie du nouveau président américain à l’égard de Pyongyang.

Cela ne peut pas venir un instant trop tôt, a déclaré l’analyste Cato basé à Washington DC, Gomez, “Pour la Corée du Nord, si nous donnons un coup de pied à la canette sur la route, ‘oh parfait, plus de temps pour tester les nouveaux éléments.'”