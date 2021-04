Les 100 premiers jours de Joe Biden: où il tient ses promesses clés – Times of India

L’accent mis par le président Joe Biden sur la maîtrise du coronavirus au cours des premiers mois de son administration semble avoir porté ses fruits. Photo AP

WASHINGTON: Alors qu’il termine ses 100 premiers jours en fonction, le président Joe Biden L’accent mis sur la maîtrise du coronavirus au cours des premiers mois de son administration semble avoir porté ses fruits: il peut cocher presque toutes ses promesses de campagne centrées sur la pandémie.

Biden a tenu un certain nombre de ses plus grands engagements de campagne axés sur le changement climatique et l’économie également. Mais certains problèmes se sont avérés plus difficiles pour l’administration – y compris l’immigration, où Biden est aux prises avec la manière de mettre en œuvre les réformes promises face à une forte augmentation du nombre de mineurs non accompagnés cherchant à traverser la frontière. Sur certaines de ses promesses, Biden attend que le Congrès agisse.

Où Biden tient certaines de ses promesses clés:

Immigration

Porter le plafond de réfugiés à 125 000, contre 15 000 fixés par le président Donald Trump.

Nulle part à proximité. La Maison Blanche a d’abord déclaré qu’elle s’en tiendrait au plafond de 15 000 de Trump en raison de “préoccupations humanitaires”. Après avoir fait face à la réaction des démocrates, il a changé de vitesse et a déclaré que Biden augmenterait le plafond historiquement bas pour les réfugiés fixé par Trump – mais probablement pas jusqu’au 62500 que Biden avait précédemment prévu. Et les chiffres effectivement admis cette année sont probablement plus proches de 15 000.

Augmenter les ressources humanitaires à la frontière et encourager les partenariats public-privé pour faire face à une augmentation de la migration là-bas.

Oui, mais est-ce suffisant? Le ministère de la Sécurité intérieure a déployé l’Agence fédérale de gestion des urgences pour aider à faire face à l’augmentation majeure des arrivées aux frontières, et Biden a signé un décret demandant aux responsables de préparer des plans pour utiliser les ressources humanitaires là-bas. Il n’a pas encore établi de nouveaux partenariats public-privé. Le plus grand nombre d’enfants non accompagnés à la frontière a créé une surpopulation massive dans les installations des douanes et de la protection des frontières et a déclenché une course folle pour un espace temporaire dans les centres de conventions, les bases militaires et d’autres grands lieux.

Réformer le système d’asile américain.

Incomplet. Biden a signé un décret en février ordonnant à ses fonctionnaires d’élaborer une stratégie pour la migration, y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile. Biden a promis de dévoiler un nouveau système d’asile “humain”, mais lui et ses assistants ont été silencieux sur le timing et n’ont offert aucun détail. Il a éliminé certaines politiques de l’ère Trump, comme l’obligation d’attendre les nouveaux demandeurs d’asile au Mexique. Mais il a gardé une politique de l’ère Trump qui permet aux douanes et à la protection des frontières d’expulser les migrants qui entrent dans le pays sans autorisation pour éviter la propagation du COVID-19. Et Biden n’a pas encore articulé de plan pour gérer les flux d’asile au-delà de la proposition de dépenser des milliards de dollars pour s’attaquer aux causes profondes dans le centre Amérique .

Remettre un projet de loi complet sur la réforme de l’immigration au Congrès dans les 100 premiers jours.

Fait.

Mettre fin aux restrictions de voyage des personnes originaires d’un certain nombre de pays à majorité musulmane.

Fait.

Inverser l’ordre de l’ère Trump élargissant les critères d’expulsion des immigrants et revenir au principe de l’ère Obama de donner la priorité aux expulsions d’immigrants posant un risque pour la sécurité nationale, la sécurité des frontières ou la santé publique.

Fait.

Arrêtez de financer et de construire le mur frontalier.

Fait.

Inverser la règle de la charge publique de Trump décourageant les immigrants d’utiliser les avantages publics.

Fait.

Rétablir le principe de l’ère Obama d’expulsion des étrangers qui sont considérés comme une menace pour la sécurité nationale ou qui ont commis des crimes en plus du crime d’entrée illégale.

Fait.

Geler les expulsions pendant 100 jours.

Tentative, mais bloquée au tribunal.

Rationalisez et améliorez le processus de naturalisation des détenteurs de la carte verte.

En cours. Biden a signé un décret en février ordonnant un plan pour améliorer le processus de naturalisation, et le département de la sécurité intérieure a depuis révoqué certaines règles de l’ère Trump, sollicité la contribution du public sur les barrières de naturalisation et est revenu à une version 2008 du test civique américain pour les candidats. , considéré comme plus accessible que la refonte de l’ère Trump.

Mettre fin à la séparation des familles et créer un groupe de travail pour réunir les familles séparées à la frontière.

En cours. Biden a signé des décrets mettant fin à la politique et établissant un groupe de travail axé sur la réunification des familles. Le groupe de travail progresse lentement alors qu’il explore des milliers d’enregistrements.

Commandez un examen du statut de protection temporaire.

Aucun commentaire n’a été commandé, mais Biden Le Département de la sécurité intérieure a accordé le TPS pour les Vénézuéliens et les Birmans, l’a étendu aux Syriens et a étendu un programme connexe pour les Libériens.

Convoquer une réunion régionale des dirigeants, y compris des représentants d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Mexique et du Canada, pour aborder les facteurs à l’origine de la migration et proposer une solution de réinstallation régionale.

Pas encore. Le vice-président Kamala Harris, chargé de s’attaquer aux causes profondes de la migration, s’est entretenu avec les dirigeants du Mexique et du Guatemala, mais aucune réunion régionale n’est à l’horizon.

Protégez ceux qui sont souvent décrits comme des «rêveurs» – de jeunes immigrants amenés illégalement aux États-Unis par leurs parents – et leurs familles en rétablissant le DACA, la politique de l’ère Obama qui les défend contre la déportation.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré en mars que son agence publiait une règle pour «préserver et fortifier le DACA», mais la politique fait face à une contestation judiciaire au Texas qui pourrait invalider les protections pour ceux souvent décrits comme des «rêveurs».

Veiller à ce que le personnel au sein de l’Immigration et de l’application des douanes et au sein des douanes et de la protection des frontières respecte les normes professionnelles et soit tenu responsable des traitements inhumains.

Biden a inclus le financement de la formation et des enquêtes sur les inconduites dans son projet de loi sur l’immigration et dans le budget qu’il a proposé au Congrès. Son administration a été confrontée à des questions sur des allégations d’abus dans au moins un établissement du Texas, qui font actuellement l’objet d’une enquête.

Mettre fin à la détention prolongée des migrants et investir dans un système de gestion des cas pour traiter les personnes.

Il n’y a eu aucune annonce d’investissements supplémentaires dans les systèmes de gestion de cas. L’administration a mis en place des plans pour libérer les parents et les enfants dans les 72 heures suivant leur arrivée dans le États Unis en mars. Les autorités ont par la suite reconnu que des centaines d’enfants étaient détenus par la patrouille des frontières depuis bien plus longtemps, en raison d’une augmentation du nombre de mineurs non accompagnés arrivant à la frontière et du manque d’installations pour les héberger.

Politique intérieure

Interdiction militaire transgenre inversée.

Fait.

Mettre en place un conseil de surveillance policière.

Abandonné. L’administration Biden a déclaré qu’elle abandonnait l’idée, après des consultations avec des groupes de défense des droits civiques et des syndicats de police qui ont déclaré que cela serait contre-productif.

Ordonner au procureur général de présenter une liste de recommandations pour la restructuration du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs et d’autres agences du ministère de la Justice afin de mieux faire appliquer les lois sur les armes à feu.

Pas encore.

Ordonner au FBI de publier un rapport sur les retards dans la vérification des antécédents pour les achats d’armes à feu.

Pas encore.

Réautoriser la loi sur la violence contre les femmes.

Nécessite une action du Congrès.

Signer la loi sur l’égalité.

Nécessite une action du Congrès.

Créer un groupe de travail au niveau du Cabinet axé sur la promotion de la syndicalisation, chargé de mettre en œuvre un plan pour accroître le taux de syndicalisation et lutter contre les inégalités économiques.

Pas encore.

Covid-19

Rejoignez l’Organisation mondiale de la santé.

Fait.

S’assurer que 100 millions de vaccins ont été administrés avant la fin de ses 100 premiers jours, augmentés par la suite à 200 millions.

Fait.

Accroître l’accès aux tests et mettre en place un conseil de dépistage pandémique.

Fait.

Émettez un mandat de masque sur la propriété fédérale et demandez aux Américains de porter des masques pendant 100 jours.

Fait.

Étendre les restrictions nationales sur les expulsions et les saisies immobilières.

Fait.

Continuez à suspendre les paiements de prêt étudiant.

Fait.

Rouvrir en toute sécurité la majorité des écoles K-8.

Selon les données collectées par Burbio, un site de suivi scolaire, au 18 avril, 62% des écoles proposaient un apprentissage en personne chaque jour. On ne sait pas quel pourcentage de ces écoles sont des écoles élémentaires.

Faire pression pour l’adoption d’un paquet législatif de secours Covid-19 de 1,9 billion de dollars.

Fait; le projet de loi a été adopté en mars.

Climat

Annulez le permis d’oléoduc Keystone XL, protégez la réserve nationale de faune de l’Arctique, rejoignez l’accord de Paris sur le climat et adoptez l’amendement de Kigali au protocole de Montréal pour réduire les hydrofluorocarbures nocifs, ou HFC.

Fait.

Convoquer un sommet mondial sur le climat et persuader les nations de fixer des engagements d’émissions plus ambitieux.

Fait.

Interdire les nouveaux baux pétroliers et gaziers sur les terres fédérales et les eaux extracôtières.

En quelque sorte – il a imposé un moratoire indéfini sur les nouveaux baux pétroliers et gaziers sur les terres et les eaux fédérales.

Inverser les annulations de Trump sur 100 règles de santé publique et d’environnement.

En cours. Biden a signé un décret le jour de l’inauguration ordonnant un examen des règles de l’ère Trump sur l’environnement, la santé publique et la science, et a entamé le processus pour en annuler certaines.

Économie

Faire reculer les réductions des taux d’imposition des sociétés par Trump en 2017.

En cours. Biden a proposé d’augmenter le taux d’imposition des sociétés à 28% par rapport au taux de 21% fixé par la refonte du code des impôts par Trump en 2017.

Fournir 2 000 $ en paiements directs dans le cadre de l’allégement Covid-19.

Fait. Le programme d’aide approuvé juste avant que Biden ne devienne président offrait 600 dollars en paiements directs aux Américains éligibles. Biden a déclaré que le paiement aurait dû être de 2000 $. Son programme de secours de 1,9 billion de dollars comprenait 1400 dollars de paiements directs supplémentaires, ce qui, avec le cycle précédent, s’élevait à 2000 dollars.

Interrompre les paiements de la dette étudiante fédérale.

Fait.

Commandez un examen des chaînes d’approvisionnement américaines.

Fait.

Police étrangère

«Mettre fin aux guerres éternelles en Afghanistan et au Moyen-Orient» et mettre fin à l’implication américaine dans la guerre civile au Yémen.

En cours. Biden a annoncé que le retrait des troupes américaines d’Afghanistan commencerait le 1er mai et que le redéploiement serait effectué au plus tard le 11 septembre. Biden a annoncé qu’il mettait fin au soutien américain à l’offensive militaire de cinq ans menée par l’Arabie saoudite au Yémen.

Placer les droits de l’homme au centre de la politique étrangère.

Mixte. Biden a directement fait part de ses préoccupations au président chinois Xi Jinping à propos de Hong Kong, des violations des droits de l’homme contre les Ouïghours et des minorités ethniques dans la province occidentale du Xinjiang, et ses actions envers Taiwan. Il a soulevé à plusieurs reprises des inquiétudes concernant l’emprisonnement et le traitement du chef de l’opposition russe Alexei Navalny. Mais Biden a refusé de tenir le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, directement responsable du meurtre du journaliste américain Jamal Khashoggi, même après la publication de renseignements américains montrant que Salman approuvait le coup.

Améliorer les relations avec les alliés qui avaient des relations difficiles avec Trump.

Surtout accompli. Des alliés comme Justin Trudeau du Canada et l’Allemande Angela Merkel, qui ont eu des relations houleuses avec Trump, ont félicité Biden pour ses efforts pour reconquérir le leadership américain sur les questions climatiques, et les dirigeants de l’Indo-Pacifique se sont réjouis des premiers efforts de coordination de la politique chinoise.

Inverser l’étreinte des «dictateurs et tyrans comme Poutine et Kim Jong Un».

Surtout accompli. Biden a imposé deux séries de sanctions contre les Russes. Son administration a décidé d’être mesurée dans son approche avec Poutine et a déclaré qu’il souhaitait trouver des domaines dans lesquels les États-Unis et la Russie pourraient trouver un terrain d’entente. L’équipe de Biden reconnaît avoir cherché à se réengager avec la Corée du Nord, mais a été repoussée.

Rejoignez rapidement l’accord nucléaire avec l’Iran tant que Téhéran reviendra en conformité.

Mixte. Des pourparlers indirects sont en cours avec d’autres signataires de l’accord de 2015, notamment des responsables britanniques, allemands, français, chinois et russes, avec des responsables américains dans le couloir. Mais la voie à suivre est moins que certaine, car Téhéran a jusqu’à présent refusé de se conformer à l’ancien accord sans allègement des sanctions et a récemment commencé à enrichir l’uranium à sa plus grande pureté.

Reconnaissez les atrocités de la Première Guerre mondiale contre les Arméniens comme un génocide.

Complété. En tant que candidat, Biden a déclaré que s’il était élu, il ferait en sorte que la politique américaine reconnaisse les meurtres et les déportations massives par les forces de l’Empire ottoman de centaines de milliers d’Arméniens il y a plus d’un siècle – ce que les anciens présidents ont évité de faire par inquiétude. la Turquie, alliée stratégique en colère. Biden a tenu la promesse de la commémoration annuelle du jour du souvenir du génocide arménien. La Turquie a rapidement condamné cette décision.