L’énergie solaire des hautes terres argentines de Puna atteint tout le pays

En arrière-plan, on peut voir le gigantesque parc solaire de Cauchari et au premier plan les tolas, arbustes typiques résistants à la sécheresse du plateau des hautes terres de Puna. La plus grande usine de ce type en activité en Amérique du Sud se trouve au milieu de nulle part, à quelques kilomètres de la communauté Kolla de Puesto Sey, où se trouvent désormais 962 496 panneaux solaires. CRÉDIT: Cauchari Solar

BUENOS AIRES, 10 déc (IPS) – La croissance sans précédent des énergies renouvelables en Argentine au cours des trois dernières années a porté ses plus grands fruits: le parc solaire de Cauchari, avec près d’un million de panneaux photovoltaïques et 300 MW de puissance installée, qui était connecté à le réseau électrique national le 26 septembre.

Le parc solaire est situé dans l’extrême nord-ouest de la province de Jujuy, à environ 1700 km de Buenos Aires, près des frontières avec le Chili et la Bolivie, avec lesquels il partage l’écorégion de Puna de hautes plaines andines couvertes d’herbes et d’arbustes.

L’initiative a coûté 390 millions de dollars et est le dernier reflet de l’implication de la Chine dans l’économie latino-américaine: non seulement les deux entreprises de construction mais aussi l’essentiel des financements provenaient du géant asiatique.

Un berger indigène s’occupant de ses lamas ou un troupeau de vigognes sauvages qui fuient dès qu’ils voient un véhicule s’approcher sont les seuls sites qui attirent l’attention du visiteur – comme IPS l’a découvert lors d’une récente visite dans la région – dans la solitude de l’aride Cauchari environnement, qui couvre quelque 800 hectares dans la Puna argentine, à plus de 4 000 mètres d’altitude.

Entre septembre 2018 et octobre 2019, 2664 camions avec des conteneurs chargés de composants et de technologies chinoises sont arrivés à cet endroit éloigné si loin des grands centres de consommation d’électricité, où l’eau est rare et où il est difficile de respirer à cause de l’altitude.

Auparavant, ils avaient débarqué dans le port chilien d’Antofagasta, sur l’océan Pacifique, ou dans le port argentin de Zarate, sur l’Atlantique.

“Il s’agit du plus grand parc solaire en activité d’Amérique du Sud et nous le considérons comme un formidable coup de pouce pour changer le mix énergétique dans toute la région”, a déclaré à IPS par téléphone Guillermo Hoerth, président de Cauchari Solar, une société appartenant à la province de Jujuy.

“Il est encore trop tôt pour le dire, car nous sommes dans une phase d’ajustement et dépendons des phénomènes naturels, mais il est probable que ce soit l’un des parcs solaires les plus efficaces au monde”, a ajouté Hoerth.

Le président de l’usine a expliqué que le rayonnement solaire intense tout au long de l’année est combiné à des températures basses, qui aident les panneaux à retenir la chaleur et font de la Puna un endroit extraordinaire pour ce type d’énergie renouvelable.

Cauchari est la plus grande réussite de la Loi de promotion nationale de l’utilisation des énergies renouvelables pour la production d’énergie électrique, adopté par le Congrès en septembre 2015.

La nouvelle loi a modifié le mix électrique de ce pays du Cône Sud, troisième économie d’Amérique latine, construit jusque-là presque exclusivement par le pétrole, le gaz naturel, les grands barrages hydroélectriques et, dans une bien moindre mesure, l’énergie nucléaire.

Selon les données officielles, 135 nouveaux projets d’énergie renouvelable, principalement solaires et éoliens, ont été lancés en Argentine depuis 2016. Ceux qui sont déjà en service et ceux qui sont encore en construction représentent un total combiné de 4776 MW de puissance installée, avec une estimation investissement de près de 7,2 milliards de dollars.

L’entrée du parc solaire de Cauchari est accessible par un chemin de terre désolé d’environ 40 kilomètres de long qui se connecte à l’autoroute pavée 52, qui dans la province nord de Jujuy mène à la frontière chilienne. Techniquement, il y a trois parcs solaires, pour contourner la limite de 100 MW fixée par l’appel d’offres. CRÉDIT: Daniel Gutman / IPS

Le reflet le plus graphique de la hausse des sources renouvelables, qui en vertu de la loi ont priorité sur les sources conventionnelles, est qu’elles représentaient 9,1% de l’électricité consommée en Argentine au cours des 10 premiers mois de 2020 et ont grimpé à un record de 11,9% en octobre. . Il faut cependant garder à l’esprit que cela s’est produit dans un contexte de baisse de la consommation d’électricité due à la baisse de l’activité économique consécutive à la pandémie COVID-19.

Ainsi, les sources renouvelables, qui jusqu’à il y a trois ans représentaient moins de 2% de la production d’électricité en Argentine, ont atteint – avec un léger retard – l’objectif de fournir 8% de l’énergie électrique, que la loi 27191 de 2015 avait fixé pour le 31 décembre, 2017.

La loi décrit une deuxième étape du plan, avec un objectif d’atteindre 20% d’ici 2025. Mais les experts estiment que cela sera pratiquement impossible à réaliser.

La crise économique mondiale et les problèmes de financement de l’Argentine – cette année, le pays a restructuré près de 66 milliards de dollars de dette avec des créanciers privés et doit toujours quelque 52 milliards de dollars au FMI – sont des obstacles majeurs.

Mais ils ne sont pas les seuls.

“L’Argentine est un grand pays, avec un grand potentiel pour l’énergie solaire dans le nord et l’énergie éolienne dans le sud”, a déclaré l’économiste Julián Rojo de la Institut Général Mosconi Argentin de l’Énergie, une organisation de recherche non gouvernementale, a déclaré à IPS.

Mais “le problème est que pour le transport de l’électricité vers les centres de consommation, il y a un manque de lignes à haute tension, qui sont aujourd’hui proches de la saturation. Et il n’y a aucune intention d’investir dans de nouvelles”, a-t-il déclaré lors d’une conversation téléphonique.

Un ingénieur supervise l’installation des panneaux lors de la construction du parc solaire, qui a impliqué l’arrivée de plus de 2600 camions transportant la technologie chinoise dans une zone reculée du plateau de haute montagne de Puna, au nord-ouest de l’Argentine. CRÉDIT: Daniel Gutman / IPS

De l’avis de Rojo, l’Argentine n’a actuellement pas besoin de production d’électricité supplémentaire, car la demande de pointe a été atteinte en 2017 et, si nécessaire, le pays dispose d’un important réseau de gazoducs qui facilite la construction de centrales thermiques à proximité des centres de consommation.

Faire une offre à Pacha Mama pour l’extension du parc solaire

Marcelo Nieder, directeur des énergies renouvelables dans la province de Jujuy, a déclaré à IPS qu’un emplacement aussi éloigné avait été choisi pour construire le parc solaire de Cauchari non seulement en raison de l’excellent rayonnement solaire dans l’écorégion de Puna, mais aussi parce qu’une ligne à haute tension construite en 1999 pour exporter de l’électricité au Chili passe par la région.

“Le Chili l’a utilisé pour approvisionner son industrie minière, mais depuis 2006, l’Argentine a cessé de vendre au Chili, il y avait donc une possibilité de profiter de la ligne électrique”, a-t-il expliqué par téléphone depuis Jujuy, également le nom de la capitale provinciale.

Parce que cette ligne à haute tension a encore une capacité de transport, le gouverneur de Jujuy, Gerardo Morales, s’est rendu à Cauchari en octobre pour faire une offrande au Pacha Mama – la Terre Mère pour les peuples indigènes de la région andine – et pour demander une expansion de l’énergie solaire. parc, jusqu’à 500 MW de puissance.

«Nous avons déjà conçu l’expansion et nous parions que la Chine la financera, comme dans le cas du parc qui a déjà été inauguré», Felipe Albornoz, président de Jujuy Energy and Mining State Society (JEMSE), la société énergétique et minière d’État qui gère Cauchari, a déclaré à IPS par téléphone depuis la capitale provinciale.

La banque publique chinoise Eximbank a financé la majeure partie de la construction, avec un prêt de 330 millions de dollars que la province de Jujuy doit rembourser sur 30 ans, à un taux d’intérêt annuel de 2,9%.

Les 60 millions de dollars restants ont été obtenus grâce à une obligation verte émise aux États-Unis, dont la province de Jujuy tente de reporter la date d’échéance, selon Albornoz.

Les panneaux en espagnol et en chinois sont un spectacle inattendu au milieu du paysage sauvage du plateau de haute montagne argentin de Puna et reflètent la forte implication de la Chine dans le développement de l’énergie solaire en Amérique latine. CRÉDIT: Daniel Gutman / IPS

Le président du JEMSE a expliqué que Jujuy s’attend à vendre de l’électricité au marché national de l’électricité pour environ 25 millions de dollars par an. L’entreprise prévoit que Cauchari produira 840 000 MW / heure par an, ce qui permettrait d’économiser l’émission de 325 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère, grâce à la réduction de l’utilisation de combustibles fossiles.

Deux pour cent des bénéfices nets iront à Puesto Sey, une communauté indigène Kolla qui a des droits collectifs sur la terre où il y a maintenant une étendue infinie de panneaux solaires.

L’ironie est que Puesto Sey, comme les autres communautés de la région, ne reçoivent pas d’électricité de Cauchari parce qu’elles ne sont pas connectées au réseau national.

La plupart des villages et petites villes de la Puna, principalement habités par des autochtones Kolla, sont alimentés en électricité par des générateurs diesel, bien que ces dernières années, quelques petits parcs solaires locaux aient été construits.

Cauchari ne fait pas non plus de différence aujourd’hui en termes d’emploi local, car si le processus de construction de deux ans a employé plus de 1 500 personnes, l’usine elle-même n’a besoin que de 60 à 70 techniciens hautement spécialisés.

Et peut-être que la question la plus difficile à répondre est de savoir si l’Argentine ou tout autre pays d’Amérique latine sera un jour en mesure de fournir des projets d’énergie renouvelable aussi importants avec la technologie locale.

Hoerth a déclaré à IPS que le processus de construction avait rapporté environ 100 millions de dollars sur le marché intérieur de Jujuy, puisque 22,7% des composants électromécaniques de l’usine étaient fabriqués dans le pays.

Cependant, le président de Cauchari a déclaré que la fabrication locale de technologies pour les sources d’énergie renouvelables est encore un rêve lointain.

“Je souhaite que nous puissions développer une industrie nationale. Mais c’est très compliqué parce que la Chine a atteint des coûts si bon marché qu’elle a inondé le marché européen”, a-t-il déclaré.