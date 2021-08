Le trafic d’espèces sauvages sera sous le feu des critiques au Congrès de l’UICN

Le meurtre de rhinocéros par les braconniers a fortement augmenté depuis que l’Afrique du Sud a commencé à assouplir les restrictions de verrouillage du COVID-19. Leurs cornes sont coupées et vendues principalement vers l’Asie. Crédit : archives de la faune de l’AWF

St David’s, Pays de Galles, 06 août (IPS) – Une récente saisie à l’aéroport international de Johannesburg d’un gros lot de cornes de rhinocéros a confirmé les pires craintes – le trafic illégal d’espèces sauvages et le pillage d’espèces précieuses sont de retour avec une vengeance après un verrouillage de Covid-19 accalmie.

Destinés à Kuala Lumpur, les 32 morceaux de cornes de rhinocéros pesant au total 160kg ont été interceptés par un chien renifleur le 17 juillet.

Des rhinocéros en Afrique du Sud ont été tués par des braconniers au rythme de trois par jour en 2019. Mais avec les restrictions de voyage nationales et internationales imposées en raison de la pandémie de Covid-19, le bilan quotidien en 2020 est tombé à environ un. Cependant, un assouplissement ultérieur du verrouillage a donné lieu à un « nombre important » d’incidents de braconnage de rhinocéros, selon le WWF.

Les carcasses de rhinocéros laissées saigner à mort par les braconniers ne sont malheureusement que l’une des images les plus visibles du trafic mondial illégal d’espèces sauvages – une industrie de plusieurs milliards de dollars souvent dirigés par des syndicats transnationaux, parfois parallèlement au trafic de drogue, d’armes et d’êtres humains.

Des mers aux cieux, l’abattage d’animaux à l’échelle industrielle, coupe illégale de bois et le pillage de plantes rares conduit de nombreuses espèces à l’extinction.

Les tigres – leurs os et autres parties du corps utilisées en médecine traditionnelle – sont parmi les victimes les plus menacées, avec 97 pour cent de la population de tigres sauvages qui ont disparu au cours du siècle dernier. Les guépards disparaissent à cause de la demande d’animaux de compagnie.

Un quart des espèces de requins sont aujourd’hui menacés d’extinction, principalement à cause de la pêche illégale et non durable. Les sept espèces de tortues marines restantes sont en péril. De nouvelles espèces d’orchidées – il y en a environ 28 000 connues de la science – ont disparu des collectionneurs et se sont ainsi éteintes à l’état sauvage avant même d’être répertoriées. Des millions d’oiseaux sont commercialisés illégalement chaque année. La liste se rallonge de plus en plus.

Le mammifère le plus trafiqué sur terre est le pangolin, une créature écailleuse mangeuse de fourmis. On estime que plus d’un million de personnes ont été braconnées dans la nature au cours de la dernière décennie pour leur viande, leur peau et leurs écailles. Les huit espèces sont considérées comme menacées d’extinction.

Les huit espèces de pangolin, quatre en Asie et quatre en Afrique, sont menacées d’extinction, principalement à cause du braconnage et du trafic illégaux. Crédit : archives de la faune de l’AWF

La pandémie de Covid-19 a martelé ce que les scientifiques disaient depuis longtemps – que le trafic d’espèces sauvages est également une menace sérieuse pour la sécurité mondiale. Les chauves-souris et les pangolins sont au centre des recherches sur le chemin évolutif du SRAS-CoV-2, le coronavirus qui cause la maladie Covid-19. Une étude récente du Institut Francis Crick a montré que le SRAS-CoV-2 aurait pu en théorie passer des pangolins aux humains, après avoir été originaire d’un coronavirus de chauve-souris actuellement inconnu.

Les trois quarts de toutes les maladies infectieuses émergentes sont zoonotiques, transféré des animaux aux humains, facilité par la destruction de l’environnement et la criminalité liée aux espèces sauvages.

Ces résultats ne font que souligner davantage les efforts déployés par le Union internationale pour la conservation de la nature façonner la réponse de l’humanité aux crises de conservation de la planète. Le Congrès mondial de la nature de l’UICN, initialement retardé par la pandémie et qui se tiendra désormais du 3 au 11 septembre à Marseille, est le principal événement mondial de conservation où le gouvernement, la société civile et les organisations de peuples autochtones se joindront aux discussions, débattront et voteront sur des motions qui établira des priorités et orientera les actions de conservation et de développement durable.

Deux motions clés s’attaquent au trafic illégal d’espèces sauvages : Mouvement 50 sur la mise en œuvre des efforts internationaux visant à lutter contre le rôle de la cybercriminalité, d’Internet et des médias sociaux dans l’habilitation des trafiquants, et Motion 65 sur l’engagement du secteur privé dans la lutte contre le trafic d’espèces sauvages.

Jose Louies, spécialiste de la prévention de la criminalité liée aux espèces sauvages au sein du Wildlife Trust of India (WTI), co-sponsor de Motion 50, déclare que les gouvernements doivent faire du commerce illégal d’espèces sauvages une priorité absolue et établir des directives claires sur la cybercriminalité liée aux espèces sauvages. Les sociétés informatiques doivent également définir des politiques pour arrêter, contrôler et surveiller les trafiquants utilisant leurs plateformes.

Louies a déclaré à IPS que les agents secrets du WTI avaient suivi des commerçants de pangolins en ligne ces derniers mois, se connectant avec des fournisseurs et des acheteurs de plusieurs pays.

Écailles de pangolin vendues illégalement sur Internet par des trafiquants d’animaux sauvages. Le pangolin, parfois appelé fourmilier écailleux, est le mammifère le plus trafiqué au monde. Crédit : Jose Louies / Wildlife Trust of India.

“La plupart de ces prospects ont été récupérés à partir d’une seule plate-forme de médias sociaux où les acheteurs et les vendeurs ont publié des commentaires avec des identifiants de messagerie/numéros de téléphone pour se connecter”, a-t-il ajouté. “Nous avions 114 acheteurs et 69 vendeurs”, a-t-il déclaré, citant les pays de l’échantillon comme le Pakistan, le Népal, l’Irak, l’Indonésie, le Bangladesh, le Myanmar et 17 États de l’Inde.

« L’utilisation des médias sociaux et des applications de messagerie pour établir des liens entre des suspects à différents niveaux commerciaux est un grave sujet de préoccupation. De tels systèmes fluidiques et organiques permettront à un réseau de se régénérer plus rapidement qu’un réseau conventionnel.

Le WTI considère l’UICN comme le principal organisme mondial pour faire des recommandations et influencer les politiques, indépendamment des frontières politiques, et pour agir en tant que catalyseur des politiques et pratiques mondiales de conservation. « La conservation n’est pas le travail exclusif des écologistes – c’est l’effort collectif de tout le monde », dit Louies.

Parmi les divers éléments de la motion 50, les membres de l’UICN appellent les gouvernements à renforcer la législation pour lutter contre le trafic d’espèces sauvages par Internet ; collaborer davantage aux enquêtes transfrontalières ; encourager et protéger les lanceurs d’alerte ; et encourager les entreprises technologiques à intensifier leurs efforts pour mettre fin au trafic en ligne.

Connus sous le nom de Hatha Jodi, ces pénis séchés du varan ont été vendus illégalement par des trafiquants en ligne. Crédit : Jose Louies / Wildlife Trust of India.

Le Coalition pour mettre fin au trafic d’espèces sauvages en ligne, lancé en 2018, rassemble aujourd’hui plus de 40 entreprises du monde entier en partenariat avec des experts de la faune sauvage à WWF, CIRCULATION, et IFAW pour une approche à l’échelle de l’industrie pour fermer les marchés en ligne pour les trafiquants d’espèces sauvages

Les dernières entreprises à rejoindre sont Douyin en Chine, une plate-forme populaire de médias sociaux de courtes vidéos, et Huya, une société de jeux vidéo. Comme l’admet la Coalition, les progrès de la technologie et de la connectivité, combinés à l’augmentation du pouvoir d’achat et de la demande de produits illégaux de la faune, ont augmenté la facilité d’échange du braconnier au consommateur. « Un marché en ligne largement non réglementé permet aux criminels de vendre des produits de la faune obtenus illégalement à travers le monde. Acheter de l’ivoire d’éléphant, des bébés tigres et des écailles de pangolin est aussi simple que de cliquer, payer, expédier.

Mais malgré ces efforts coordonnés, y compris GLACY+ impliquant Interpol, le trafic devient encore plus important.

« En Afrique, la cybercriminalité s’intensifie sur de nombreuses plateformes via Internet », déclare Philip Muruthi, vice-président de la Fondation Africaine de la Faune, également co-sponsor de Motion 50. « Il vous suffit de faire une recherche sur Google et vous trouverez quelqu’un qui essaie de vendre un produit animalier ou animalier… mais la capacité de faire face à la cybercriminalité liée à la faune sauvage est très faible dans l’ensemble. C’est quelque chose que nous avons noté à travers l’Afrique – un problème silencieux croissant – pour lequel nous avons des connaissances et une capacité limitées pour faire face. »

L’AWF a un programme pour former et équiper les agents des forces de l’ordre pour lutter contre la cybercriminalité liée aux espèces sauvages, en commençant au Kenya, en Ouganda et en République démocratique du Congo, mais les gouvernements et d’autres acteurs pourraient faire beaucoup plus, a déclaré Muruthi à IPS.

« Ce qui est convenu lors de ces Congrès mondiaux de la nature de l’UICN se traduit souvent par une action collective renforcée. La question de la cybercriminalité liée aux espèces sauvages peut être insaisissable en un coup d’œil, mais des analyses approfondies révèlent qu’elle mérite une attention locale, régionale et mondiale », ajoute Muruthi.

Soulignant l’importance de sa structure unique englobant les gouvernements, les ONG, le secteur privé, les individus et les peuples autochtones, l’AWF bénéficie également de la possibilité d’accéder à plus de collaborateurs potentiels et de couvrir les disciplines et les thèmes.

Steven Galster, président de Freeland, qui se décrit comme une « ONG internationale allégée et de première ligne avec une équipe de spécialistes de l’application de la loi, du développement et de la communication » luttant contre le trafic d’espèces sauvages et l’esclavage humain, affirme que les trafiquants gagnent une bataille inégale. Les pays les plus riches ne soutiennent pas leurs promesses politiques par des actions, dit-il.

« Je suis un grand fan de l’UICN. C’est un organe important », a déclaré Galster à IPS, faisant l’éloge de l’équipe Asie de l’UICN. Mais il exhorte l’UICN à modifier ses priorités.

Plus généralement, Freeland, co-sponsor de la Motion 065, appelle l’UICN à aller plus loin et à faire pression pour une suspension mondiale du commerce d’animaux sauvages de toute urgence pour sauver la biodiversité et éviter une autre pandémie, plutôt que d’essayer simplement d’éradiquer la faune sauvage illégale commerce tel que défini par les conventions CITES.

« Le commerce légal comporte également des risques de transmission de virus. Il reste tellement d’inconnu sur les nombreux virus qui existent et comment ils peuvent muter, que nous ne devrions pas limiter notre confinement à certaines espèces de familles d’animaux », a déclaré Galster. « Le principe de précaution devrait être poussé plus fort que jamais à la suite de Covid-19. »

