Le sort d’Haïti

STOCKHOLM / ROME, 30 sept. (IPS) – Je suppose que la navigation sur les chaînes et sur Internet contribue à une diminution de la durée d’attention des gens. Je ne connais aucune preuve scientifique, même si, en travaillant comme enseignant, j’ai constaté que certains étudiants peuvent être épuisés lorsque cinq minutes de cours se sont écoulées et commencent à doigter sur leur smartphone. Ils pourraient également se plaindre si un texte fait plus d’une demi-page, tout en trouvant presque impossible de lire un livre.

Peut-être sommes-nous tous incapables de rester concentrés. Pendant un certain temps, l’Afghanistan a éclipsé le flux médiatique, même si l’intérêt s’est estompé lorsque les scènes tragiques de l’aéroport de Kaboul n’étaient plus là. De nouvelles catastrophes attendent l’attention des médias mondiaux.

L’attention portée à Haïti vient et disparaît en de courts éclairs. Plus récemment, nous nous sommes régalés avec des images de la façon dont des patrouilleurs américains à cheval près de la frontière mexicaine enrôlaient des immigrants haïtiens, nous rappelant comment des esclaves en fuite ont été capturés il y a 150 ans. Trois jours plus tard, l’envoyé spécial des États-Unis en Haïti a démissionné pour protester contre le rapatriement forcé à grande échelle en cours de migrants haïtiens vers un pays ravagé par des troubles civils et une catastrophe naturelle. Daniel Foote a été nommé après l’assassinat du président haïtien. Sa lettre de démission reflète une profonde préoccupation pour le désintérêt de Washington pour l’amélioration des conditions en Haïti :

«Je ne serai pas associé à la décision inhumaine et contre-productive des États-Unis d’expulser des milliers de réfugiés haïtiens et d’immigrants illégaux vers Haïti, un pays où les responsables américains sont confinés dans des complexes sécurisés en raison du danger que représentent les gangs armés pour la vie quotidienne. Notre approche politique en Haïti reste profondément imparfaite, et mes recommandations politiques ont été ignorées et rejetées, lorsqu’elles ne sont pas éditées pour projeter un récit différent du mien.

La déportation des Haïtiens est l’une des expulsions massives les plus rapides jamais réalisées. Les États-Unis reçoivent actuellement des milliers d’Afghans tout en envoyant des Haïtiens dans un pays dont la crise humanitaire est intimement liée aux politiques interventionnistes américaines antérieures ; l’occupation militaire et l’ingérence dans les affaires intérieures, souvent en soutenant des dictateurs. Haïti est sous le choc de l’assassinat de son président le 7 juillet, confronté à une escalade de la violence des gangs, tandis que quelque 4,4 millions de personnes, soit près de 46 % de sa population, souffrent d’une grave insécurité alimentaire. Le 14 août, un tremblement de terre choque Haïti ; au moins 2 200 personnes ont été tuées, plus de 12 200 blessées, au moins 137 500 bâtiments ont été endommagés ou détruits, et environ 650 000 personnes ont actuellement besoin d’aide. Trois jours après la catastrophe, une tempête tropicale a perturbé l’accès à l’eau, aux abris et à d’autres services de base, tandis que les inondations et les coulées de boue ont aggravé la situation de familles déjà vulnérables.

Haïti est l’un des pays les plus surpeuplés de la planète. Les États-Unis ont une densité de population de 70 personnes par mile carré, Cuba en a 235, tandis que la densité de population d’Haïti est de près de 600 personnes par mile carré. L’agriculture ne produit pas assez pour nourrir une population harcelée par l’instabilité politique, liée à une petite élite politique et économique très influente, souvent soutenue par des acteurs étrangers. La communauté internationale, qui a historiquement envisagé Haïti à travers une lentille déformée par le racisme et le désintérêt, ne fait pas grand-chose pour atténuer une situation qui s’aggrave, déclenchant des mouvements d’immigration vers des pays comme les États-Unis, dont le gouvernement suppose apparemment qu’une solution au problème sera de renvoyer les migrants dans leur misère.

Des investissements doivent être faits dans l’éducation et la santé, ainsi que dans le soutien aux entreprises capables de fournir des revenus durables, tandis que les institutions gouvernementales doivent être renforcées pour promouvoir le développement humain pour tous les secteurs de la société. L’émigration ne peut pas être le seul moyen de freiner la chaîne d’événements descendants d’Haïti, mais elle aide – actuellement, 35% du PIB d’Haïti est constitué par les envois de fonds d’une valeur d’environ 3,8 milliards de dollars que la diaspora fournit chaque année.

Le président récemment assassiné, Jovenel Moïse, n’était à l’origine pas un membre de l’élite traditionnelle, mais un entrepreneur agissant en dehors de la sphère politique. Il a développé un projet agricole de production de bananes biologiques et s’est associé à Mulligan Water, une entreprise mondiale de traitement de l’eau basée aux États-Unis, pour établir une usine de distribution d’eau potable dans les départements du nord d’Haïti. En 2017, Moïse a participé aux élections générales sur une plate-forme promouvant l’éducation et les soins de santé universels, ainsi que la réforme énergétique, l’état de droit, les emplois durables et la protection de l’environnement. Il a gagné avec une légère marge. Depuis, de nombreuses routes ont été construites, reconstruites et pavées. La deuxième plus grande centrale hydroélectrique d’Haïti et plusieurs réservoirs d’eau agricole ont été construits, produisant de l’électricité et de l’eau pour augmenter la production agricole.

Les protestations contre le régime de Moïse se sont multipliées, parmi les accusations de corruption généralisée et de négligence continue des dommages causés par le tremblement de terre de 2010, lorsque plus de 200 000 personnes ont été tuées et 1,5 million de sans-abri. Cette catastrophe naturelle a été précédée d’un ouragan qui a anéanti en 2008 70 pour cent des récoltes d’Haïti. En 2016, l’ouragan Matthew a été presque aussi dévastateur.

Les dangers pour le gouvernement de Moïse se cachaient en outre parmi les membres des riches, des petits et des puissants élite et non des moindres – des syndicats du crime de plus en plus menaçants. Au premier rang d’entre eux figure celui contrôlé par l’ancien policier Jimmy Chérizier, alias Barbecue, chef de G9 et famille, une fédération criminelle de neuf des gangs les plus puissants de la capitale haïtienne.

Chérizier est connu pour soutenir le parti de Moïse, Tête de chou frisé, et étant soutenu par des membres corrompus de la police. Après avoir été à l’origine de plusieurs attaques armées contre des gangs rivaux et des individus innocents, qui vivent dans la peur d’extorsions, d’incendies criminels, de vols et de viols commis par ses voyous, Chérizier a renoncé à toute affiliation politique et appelé à un “soulèvement populaire”, marchant avec ses hommes à travers les bidonvilles de La Saline, tout en brandissant ouvertement des armes sophistiquées.

Même si Jovenel Moïse a décrit les gangs criminels comme les « propres démons » d’Haïti, les actions de son gouvernement ont été considérées comme négligeables. Moïse a déclaré : « Nous privilégions le dialogue, même dans notre combat contre les bandits et les gangs. Je suis le président de tous les Haïtiens, les bons et les mauvais.

Jusqu’à présent, 44 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’assassinat de Moïse, en fuite est un ancien responsable de l’unité anti-corruption du ministère de la Justice. La police haïtienne déclare que l’escadron de la mort était composé de 26 Colombiens et de deux Haïtiens américains. Les Colombiens étaient tous d’anciens soldats. Des militaires colombiens à la retraite sont actuellement employés par des sociétés de sécurité du monde entier, qui apprécient leur formation et leur expérience au combat. Les assassins de Moïse auraient été embauchés par un obscur médecin autoproclamé, Christian Sanon, par l’intermédiaire d’une société américaine appelée Formation en entreprise illimitée (CTU). Aucune explication n’a été donnée sur la façon dont un homme avec un revenu négligeable et 400 000 USD de dettes pourrait être l’organisateur d’un complot complexe et coûteux pour assassiner le président haïtien. Une autre tournure de l’histoire est que le Premier ministre par intérim d’Haïti, neurochirurgien et ancien ministre de la Santé, Ariel Henry, a limogé il y a quelques jours son ministre de la Justice, car il a soutenu un procureur qui a demandé des accusations contre Henry pour le meurtre de Moïse. Tout reste entouré de mystère.

Pourquoi les Haïtiens se présentent le long de la frontière américano-mexicaine est plus facile à expliquer. Après le tremblement de terre dévastateur de 2010, plusieurs Haïtiens sont arrivés au Brésil, attirés par un boom de la construction en partie lié à l’accueil par le Brésil de la Coupe du monde de 2014 et des Jeux olympiques de 2016. Lorsque ces emplois se sont taris, plusieurs travailleurs de la construction se sont retrouvés dans d’autres pays d’Amérique latine, en particulier au Chili. D’autres ont traversé la frontière vers la République dominicaine, qui accueille actuellement environ 1 million d’Haïtiens. Partout en Amérique latine, des politiques migratoires strictes sont désormais appliquées, tandis que les Haïtiens se dirigent vers les États-Unis, craignant que la misère les attend s’ils retournent dans leur patrie appauvrie. Quelque 19 000 migrants sans papiers, principalement des Haïtiens, sont bloqués en Colombie, essayant d’entrer au Panama et de continuer vers le Mexique, où environ 12 000 migrants attendent d’être traités par des agents d’immigration américains, qui refuseront très probablement l’entrée.

Historiquement parlant, la petite nation insulaire d’Haïti a été importante pour les Amériques. En 1804, elle devint après les États-Unis la première république indépendante des Amériques. Malgré la victoire de sa guerre de libération, Haïti a été contraint de compenser la France, une dette payée jusqu’en 1947. Le Saint-Domingue français était l’une des colonies d’esclaves les plus brutalement efficaces au monde ; un tiers des Africains nouvellement importés sont morts en quelques années et une politique de « mieux acheter que du pain » a maintenu la population d’esclaves jeune et limitée. Après la libération, une monoculture axée sur l’exportation, principalement de la canne à sucre, s’est transformée, grâce à une réforme agraire, en une agriculture de subsistance familiale à petite échelle et la population a augmenté rapidement. Avec un gouvernement noir inflexible, Haïti a souffert jusqu’aux années 1830 de la non-reconnaissance européenne et ce n’est qu’à la fin des années 1860 qu’il a été accepté en tant que nation par les États-Unis et d’autres pays américains, tout en étant continuellement dépeint comme barbare et non civilisé.

En 1822, Haïti a conquis la partie espagnole de l’île, y abolissant l’esclavage. Le président Boyer a accueilli 6 000 anciens esclaves américains, ainsi que des exilés politiques des Amériques. Il a fourni à Simón Bolívar 1 000 fusils, des munitions, des fournitures, une presse à imprimer et des centaines de soldats haïtiens pour le soutenir dans ses efforts pour « libérer l’Amérique latine » et abolir l’esclavage. Entre 1915 et 1935, les États-Unis ont occupé Haïti, entraînant la mort de plusieurs milliers d’Haïtiens et de nombreuses violations des droits humains, notamment la torture, les exécutions sommaires et le travail forcé. L’occupation a été, comme il est d’usage avec la plupart des entreprises coloniales et d’exploitation, défendue comme un « processus de civilisation ».

La peinture, la sculpture, la danse et la musique ont toujours prospéré en Haïti. C’est la culture créole émanant des Haïtiens exilés à la Nouvelle-Orléans qui a influencé la création du jazz, qui depuis lors a eu un si grand impact sur la culture américaine. Et… en écoutant les nouvelles déprimantes sur la souffrance haïtienne, il serait peut-être judicieux d’apprécier les œuvres des grands auteurs haïtiens, comme Jacques Roumain, Stephen Alexis et René Depestre, et non des moindres des femmes écrivains comme Marie Vieux-Chauvet et Edwige Danticat. Une durée d’attention qui en vaut la peine, d’autant plus qu’elle accroît notre connaissance des problèmes qui harcèlent Haïti. Espérons qu’une telle lecture renforcera la prise de conscience par la communauté internationale de la gravité du sort du peuple haïtien et contribuera à mettre fin à ses longues souffrances.

