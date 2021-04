Le sommet sur le climat de 2021 à Glasgow devrait-il toujours avoir lieu?

Actuellement, le Sommet sur le climat de Glasgow – COP26 – est prévu du 1er au 12 novembre 2021. Mais cette date ultérieure fonctionnera-t-elle même pour de nombreux participants?



NEW YORK, 1er avril (IPS) – Avec les incertitudes sur les réunions en face à face résultant de la pandémie COVID-19, les auteurs envisagent de reporter à nouveau le Sommet sur le climat à Glasgow et demandent comment, si cela se déroule, nous pouvons Améliorer ses chances de succès? Parmi les nombreux impacts néfastes de la pandémie COVID-19, pourrait-on ajouter à la liste un arrêt des progrès internationaux sur les questions environnementales?

Il y a un an, le Glasgow Climate Summit – initialement prévu pour la fin de 2020 – a été reporté à 2021, ainsi que ses réunions préparatoires. Ce n’était pas le seul processus intergouvernemental critique touché. Par exemple, la Convention sur la diversité biologique et le traité des Nations Unies sur la haute mer ont également été déplacés.

L’incertitude concernant les voyages et la sécurité se poursuivant jusqu’en 2021, le report des réunions s’est poursuivi, l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement et la conférence sur la Convention sur la diversité biologique ayant toutes deux reculé de plusieurs mois.

Actuellement, le Sommet sur le climat de Glasgow – COP26 – est prévu du 1er au 12 novembre 2021. Mais cette date ultérieure fonctionnera-t-elle même pour de nombreux participants?

Même si les États-Unis et l’Europe sont de plus en plus optimistes quant à la possibilité de faire vacciner leurs populations pour la plupart d’ici juillet ou août 2021, ce ne sera pas le cas dans de nombreuses autres régions. Le rythme varié de la distribution des vaccins est un autre exemple, si nous en avions besoin, des disparités auxquelles sont confrontés les pays développés et en développement.

Dans un article d’opinion de la chef du FMI, Kristalina Georgieva, pour CNN Business Perspectives, le 7 mars, elle a déclaré:

«Même dans le meilleur des cas, la plupart des économies en développement ne devraient atteindre une couverture vaccinale généralisée que d’ici la fin de 2022 ou au-delà.»

Pourquoi la COP26 doit être en personne et inclusive

Qu’est-ce que cela signifie pour la COP26? L’idée que des négociations pourraient avoir lieu virtuellement a été largement écartée. Bien que cela ait fonctionné pour certains processus sur une base limitée, la plupart des experts reconnaissent que les négociations sur le climat sont trop complexes, sensibles et complexes pour être menées via Zoom ou WhatsApp. Ils nécessitent des discussions en face à face pour avoir une chance de succès significatif.

En outre, notre expérience dans le passé nous a montré que les discussions sur le climat doivent être inclusives et impliquer autant de gouvernements et de parties prenantes que possible, à la fois dans la préparation de la conférence et lors de «l’événement principal» lui-même.

Par exemple, les précédentes conférences de Cancun (2010) et de Paris (2015) sont rappelées pour leur inclusivité et leurs préparatifs minutieux, tandis que des réunions moins fructueuses comme celles de Copenhague (2009) ou de La Haye (2000) n’ont pas été en mesure d’y parvenir. Si les négociations virtuelles ne sont pas une option réaliste, alors, il est clair que des vaccins devront être mis à la disposition des négociateurs gouvernementaux pour y assister et négocier.

Qu’en est-il des groupes d’intervenants qui veulent être présents en personne pour faire pression ou faire pression sur leurs gouvernements? Seront-ils autorisés à y assister? Si oui, dans quelles conditions? Ce sont des questions clés auxquelles il faudra bientôt répondre si la COP26 veut avoir une chance de livrer ce que tant de gens veulent qu’elle fasse.

Le timing est primordial: les arguments en faveur du report

Déjà reportée une fois, la COP26 est désormais programmée du 1er au 12 novembre. De plus, les deux réunions préparatoires initialement prévues pour 2020 ont été reportées à 2021, ce qui signifie qu’il reste encore beaucoup à faire.

La première réunion préparatoire est actuellement prévue du 31 mai au 10 juin. Ceci est maintenant douteux et une décision sera prise dans les prochaines semaines sur l’opportunité de poursuivre.

Avec une telle incertitude, on pourrait soutenir que la COP26 devrait être à nouveau reportée. Ce serait sûrement mieux que d’essayer d’entreprendre virtuellement des réunions préparatoires ou de tenir une COP26 qui est tellement diminuée par les restrictions de voyage que la réunion n’est qu’une ombre de sa taille et de sa portée habituelles.

Nous espérons que ceux qui prendront ces décisions prendront en considération à la fois les arguments d’inclusivité et la nécessité de se préparer soigneusement et minutieusement alors qu’ils continuent d’examiner cette question.

Une feuille de route pour une COP de novembre

Si la COP26 se tenait en novembre comme actuellement prévu, il existe cependant des moyens d’améliorer ses chances de succès.

Premièrement, des efforts concertés doivent être déployés pour coordonner et renforcer les résultats du sommet du président Biden sur le climat à Washington le 22 avril, de la réunion du G7 en juin (qui sera accueillie par le Royaume-Uni) et des réunions du G20 en octobre (qui seront accueillies par l’Italie). .

Ensemble, ces derniers pourraient générer une dynamique utile et commencer à recentrer le débat politique de haut niveau sur la crise climatique.

Deuxièmement, le processus de la CCNUCC pourrait revoir son calendrier pré-COP26 pour donner plus de temps pour les discussions en personne avant Glasgow. Par exemple, il est déjà convenu qu’une réunion de la CCNUCC se tiendra à Milan du 30 septembre au 2 octobre.

Et si cet événement déjà programmé devait être prolongé au moins au 10 octobre? Si cet événement se poursuivait tout au long du mois d’octobre, il pourrait avoir un impact encore plus grand, laissant aux principaux négociateurs suffisamment de temps pour se préparer en personne à Glasgow.

L’un des défis peut être le moment choisi pour la conférence de la Convention sur la diversité biologique, désormais reportée du 11 au 24 octobre. Les décideurs devront déterminer si la CCNUCC pourrait se réunir en même temps que la CDB.

Si l’on ne pense pas possible d’organiser les deux événements en même temps, il existe encore des moyens créatifs d’avancer. Par exemple, la CDB pourrait jouer un rôle important dans l’accélération des discussions sur les solutions fondées sur la nature pour le changement climatique.

C’est l’un des problèmes clés que le Royaume-Uni et l’Italie ont identifiés pour la COP26. Les négociations informelles pourraient se poursuivre pendant la réunion de la CDB et la CCNUCC pourrait se réunir à nouveau officiellement le 25 octobre pour voir si un accord sur des décisions informelles pourrait être progressé avant le G20 des 30 et 31 octobre. En fait, la réunion du G20 à Rome s’inscrit parfaitement dans la COP26 et pourrait lui donner une impulsion finale bienvenue.

Si des réunions préparatoires avaient lieu pendant une bonne partie du mois d’octobre en Italie ou ailleurs, cela créerait un forum de négociation presque continu jusqu’au début du mois de novembre pour les experts des gouvernements nationaux, les diplomates et les dirigeants politiques – ainsi que les scientifiques, les chefs d’entreprise, groupes de travailleurs et ONG – pour se rencontrer en personne.

Si elle était planifiée avec soin, cela signifierait que seuls deux ou trois sites géographiquement proches en Italie et au Royaume-Uni seraient impliqués, ce qui devrait grandement aider à gérer les complexités des voyages impliquant des vaccinations, des tests Covid, etc.

En effet, cela pourrait créer une «bulle» de négociation sur le climat où des protocoles de pandémie sûrs seraient possibles et où les acteurs nécessaires auraient le temps d’interagir intensivement et de négocier à la fois des accords généraux et des détails.

Le G20 serait également un excellent point final pour intensifier la pression sur les pays pour qu’ils augmentent leurs contributions nationales déterminées alors qu’ils se dirigent vers le nord pour la réunion de Glasgow à quelques minutes de vol.

Quels problèmes clés doivent être résolus lors de la COP26?

Lors du dernier sommet des Nations Unies sur le climat – la COP25 à Madrid en 2019 – plusieurs questions controversées restaient en suspens.

Dans certains cas, les lacunes dans les négociations sont importantes. Jennifer Morgan, directrice exécutive de Greenpeace International, a déclaré aux journalistes: «Depuis 25 ans que je suis à chaque COP, je n’ai jamais vu l’écart plus grand entre l’intérieur et l’extérieur.»

Certains de ces problèmes sont assez techniques. Par exemple, les directives pour l’établissement des rapports sur les inventaires annuels des pays développés doivent être revues. Les gouvernements devront convenir de paramètres communs pour calculer l’équivalence en dioxyde de carbone des gaz à effet de serre et traiter les émissions provenant du transport aérien et maritime international.

Il y a aussi des questions en suspens concernant l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie, ainsi que les mécanismes marchands et non marchands au titre de la Convention.

Ce ne sont pas les problèmes que vous trouvez généralement dans les médias grand public, qui ont tendance à se concentrer sur où nous en sommes sur les contributions nationales déterminées (objectifs par pays) et les contributions au Fonds vert pour le climat, qui devraient avoir atteint 100 milliards de dollars par an d’ici 2020. .

Bien entendu, la question de l’ambition du NDC et du Fonds vert pour le climat est absolument essentielle, et les progrès seront essentiels à la COP26. Cependant, les problèmes plus techniques sont également critiques si nous voulons être sûrs de mesurer les progrès de manière cohérente et équitable.

Le Fonds vert pour le climat pourrait s’avérer politiquement sensible à la COP26. Par exemple, le pays hôte a indiqué l’année dernière un passage d’une contribution d’APD de 0,7% à 0,5% du RNB.

Le timing est problématique, c’est le moins qu’on puisse dire, et a été contesté dans une lettre par plus de 3000 experts mondiaux de la santé avertissant que la réduction frappera «certains des problèmes de santé mondiaux les plus complexes et les plus difficiles au monde». Si vous ajoutez à cela les dommages que cela causera au financement climatique, allons-nous vers une tempête parfaite au lieu d’un chemin vers une planète plus durable pour vivre?

Felix Dodds est un défenseur du développement durable et un écrivain. Son nouveau livre Tomorrow’s People and New Technologies: Changer la façon dont nous vivons, voyageons, divertissons et socialisons sortira en septembre. Il est le coéditeur de Climate and Energy Insecurity: The Challenge of Peace, Security and Development avec Andrew Higham et Richard Sherman.

Michael Strauss est directeur exécutif d’Earth Media, un cabinet de conseil politique et médiatique qui conseille les agences des Nations Unies, les ONG et les gouvernements sur les questions internationales d’environnement, de développement et de société. Il a été coordonnateur des médias des Nations Unies pour les ONG, les syndicats et les organisations professionnelles lors des sommets des Nations Unies sur le développement durable à Johannesburg (2002) et à Rio de Janeiro (2012). Il est co-auteur de «Only One Earth: The Long Road via Rio to Sustainable Development» (Earthscan, Taylor & Francis), avec Felix Dodds et Maurice F. Strong.

Chris Spence est un consultant environnemental, écrivain et auteur du livre Global Warming: Personal Solutions for a Healthy Planet. Il est un vétéran de nombreuses CdP et autres négociations de la CCNUCC au cours des trois dernières décennies.