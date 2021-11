Le sommet de Glasgow se termine dans un climat de déception

L’une des photos de famille prises après la fin laborieuse du 26e sommet sur le climat à Glasgow, qui s’est clôturé un jour plus tard que prévu avec un Pacte pour le climat décrit comme en deçà même par les plus optimistes, manquant de décisions importantes pour lutter contre la crise et sans affronter directement combustibles fossiles, la cause de l’urgence. CRÉDIT : CCNUCC

GLASGOW, 14 novembre (IPS) – Les pays en développement se souviendront sûrement du sommet sur le climat de Glasgow, le plus important depuis 2015, comme un fiasco qui les a laissés au second plan.

C’était le sentiment dominant parmi les délégués du Sud en développement lors de la cérémonie de clôture dans la nuit du samedi 13 novembre, un jour après la fin prévue de la conférence.

Le négociateur en chef de la Bolivie, Diego Pacheco, a remis en question le résultat du sommet. “Il n’est pas juste de rejeter la responsabilité sur les pays en développement. Les pays développés ne veulent pas reconnaître leur responsabilité dans la crise. Ils ont systématiquement rompu leurs promesses de financement et leurs engagements de réduction des émissions”, a-t-il déclaré à IPS après la clôture de la 26e Conférence. des Parties (COP26) sur le changement climatique à Glasgow.

Les 196 parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ont ignoré la clameur publique, qui a pris forme dans les demandes des peuples autochtones, des jeunes, des femmes, des scientifiques et des mouvements sociaux du monde entier pour des mesures de fond pour lutter contre la crise climatique , même si l’objectif de contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius survit à peine grâce à un respirateur artificiel.

Le Pacte climatique de Glasgow issu du sommet mentionne enfin la nécessité de s’éloigner de l’utilisation du charbon. Mais il a dû édulcorer la recommandation plus forte de « éliminer progressivement » afin de surmonter la dernière pierre d’achoppement.

Par ailleurs, la COP26 a brisé un tabou, bien que très timidement, après des marches et contre-marches ardues dans la salle des négociations et dans les trois projets du Pacte de Glasgow : il y avait une mention des énergies fossiles dans le cadre de l’urgence climatique. Et il a également déclaré la nécessité de réduire les subventions “inefficientes” pour les combustibles fossiles.

Mais le sommet, où les décisions sont prises par consensus, a évité une position ferme à cet égard. Il a également évité de passer des recommandations aux obligations pour la prochaine édition, qui se tiendra en Egypte, et celles qui suivront, alors que la crise climatique continue de provoquer de graves sécheresses, des tempêtes dévastatrices, la fonte des calottes polaires et le réchauffement des océans.

Lors d’une session plénière retardée de plusieurs minutes, la déclaration finale a subi un changement de dernière minute lorsque l’Inde, l’un des méchants de la réunion – avec l’Arabie saoudite, l’Australie et la Russie – a demandé l’expression “élimination progressive” du charbon. être remplacé par le “phasing down”, un changement remis en cause par des pays comme le Mexique, le Liechtenstein et la Suisse.

Fait paradoxal à l’issue de la COP26, où les organisations de la société civile se plaignent d’être laissées de côté, la décision de plusieurs pays d’endosser le texte final même s’ils diffèrent sur plusieurs points, dont la rénovation des énergies fossiles.

«Aujourd’hui, nous pouvons dire avec crédibilité que nous avons gardé 1,5 degré à portée de main. Mais son pouls est faible. Et il ne survivra que si nous tenons nos promesses. Si nous traduisons les engagements en actions rapides », a déclaré le président de la conférence, Alok Sharma, refoulant des larmes après qu’un pacte – même minime – a été conclu en négociant trois projets et en tenant des discussions ardues sur la question des combustibles fossiles, jusqu’à la plénière finale.

Le président de la COP26, Alok Sharma, a refoulé ses larmes lors de son discours de clôture du sommet sur le climat, exprimant la tension de la négociation du Pacte climatique de Glasgow, en raison des obstacles jetés sur la voie d’un consensus par les grands producteurs de charbon et de pétrole. CRÉDIT : CCNUCC-Twitter

Le Sud attend toujours

Perdu au milieu des impacts de l’urgence climatique et oublié par les pays industrialisés, le Sud global n’a pas réussi à obtenir quelque chose de vital pour nombre de ses nations : un plan clair et un financement pour les pertes et dommages, une question qui a été reportée à la COP27 en Égypte.

Mohamed Adow, directeur de l’organisation non gouvernementale Power Shift Africa, a déclaré que le pacte n’est « pas assez bon… Il n’y a aucune mention de solidarité et de justice. Nous avons besoin d’un processus clair pour faire face aux pertes et aux dommages. Il devrait y avoir un lien entre la réduction des émissions , le financement et l’adaptation.

La décision finale de la Chine, des États-Unis, de l’Inde et de l’Union européenne de tourner le dos à une sortie mondiale des combustibles fossiles et de refuser le soutien climatique aux pays les plus vulnérables a laissé le monde en développement au sec.

« Il y a des choses qui ne peuvent pas attendre la COP27 ou 2025. Pour faire face aux pertes et dommages, les pays les plus vulnérables ont besoin de financements pour lutter contre les impacts sur leurs territoires », Manuel Pulgar-Vidal, leader mondial du climat et de l’énergie pour l’organisation non gouvernementale World Wildlife Fonds, a déclaré à IPS.

Les politiques climatiques étaient, au moins à l’ordre du jour, au centre de la COP26.

Le sommet s’est concentré sur les règles du marché du carbone, le financement climatique d’au moins 100 milliards de dollars par an, les écarts entre les objectifs de réduction des émissions et les réductions nécessaires, les stratégies de neutralité carbone d’ici 2050, les plans d’adaptation et la plate-forme de travail pour les communautés locales et les peuples autochtones.

Mais l’objectif de centaines de milliards de dollars par an a été reporté, reflet du fait que le financement de l’atténuation et de l’adaptation au climat est une question délicate, en particulier pour les pays développés.

Les couloirs de la zone bleue du Scottish Events Campus, où s’est tenue la partie officielle de la 26e Conférence sur le climat dans la ville de Glasgow, se vidaient samedi 13 novembre, à la fin du sommet, qui a duré une journée de plus que prévu et s’est soldé par un solde négatif selon les organisations de la société civile. CRÉDIT : Emilio Godoy/IPS

Offres et promesses – sur papier

L’une des avancées de la COP26 a été l’approbation des règles de l’Accord de Paris, signé dans la capitale française en décembre 2015, lors de la COP21, pour former la base sur laquelle les sommets suivants ont tourné. D’ici 2024, tous les pays devront déclarer des données détaillées sur les émissions, qui constitueront une base de référence pour évaluer les futures réductions de gaz à effet de serre.

L’accord sur le fonctionnement des marchés du carbone crée un système d’échange entre les pays, mais n’élimine pas la possibilité pour les pays et les entreprises de contourner les règles.

Les pays industrialisés se sont engagés à doubler le financement de l’adaptation d’ici 2025 sur la base des montants de 2019. En outre, la COP26 a approuvé un nouveau programme de travail pour augmenter les réductions de gaz à effet de serre, avec des rapports attendus en 2022.

Il a également demandé à la CCNUCC d’évaluer les plans climatiques cette année-là et sa déclaration finale appelle les pays à passer du charbon et des hydrocarbures aux énergies renouvelables.

Outre le Pacte pour le climat, le sommet a débouché sur des engagements volontaires contre la déforestation, les émissions de méthane, un gaz plus polluant que le dioxyde de carbone, et la suppression progressive des véhicules essence et diesel.

En outre, au moins 10 pays ont accepté de mettre un terme à la délivrance de nouvelles licences d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures sur leur territoire.

Par ailleurs, une trentaine de pays ont accepté de suspendre les financements publics du charbon, du gaz et du pétrole d’ici 2022.

Les manifestations exigeant des mesures ambitieuses, substantielles et équitables pour faire face à la crise climatique se sont poursuivies tout au long du sommet sur le climat de 14 jours à Glasgow, qui s’est terminé dans la nuit du samedi 13 novembre avec des résultats décevants pour le Sud mondial. CRÉDIT : Emilio Godoy/IPS

Enfin, plus de 100 parties prenantes, dont des pays et des entreprises, ont adhéré à l’élimination des voitures à moteur à combustion interne d’ici 2030, sans que les grands constructeurs automobiles comme l’Allemagne, l’Espagne et la France s’y joignent, et une centaine de nations ont signé un pacte pour promouvoir agriculture durable.

Tous les engagements de 2030, qui nécessitent encore des plans concrets de mise en œuvre, impliquent une augmentation de la température de 2,8 degrés C d’ici la fin de ce siècle, selon le Climate Action Tracker indépendant.

Les plans climatiques des 48 pays les moins avancés (PMA) coûteraient plus de 93 milliards de dollars par an, a déclaré à Glasgow l’Institut international non gouvernemental pour l’environnement et le développement.

En outre, les coûts annuels d’adaptation dans les pays en développement seraient d’environ 70 milliards de dollars, pour atteindre un total de 140 à 300 milliards de dollars d’ici 2030, selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

Mais les plus gros décaissements sont liés aux pertes et dommages, qui se situeraient entre 290 milliards et 580 milliards de dollars d’ici 2030, d’où l’énorme souci de ces nations d’obtenir des financements essentiels, selon une étude de 2019. Et leur déception face aux résultats de la conférence du 31 octobre au 13 novembre.

Lors de sa présentation à la plénière de clôture, Seve Paeniu, un envoyé pour le climat de Tuvalu, une nation insulaire dont l’existence même est menacée par la montée du niveau de la mer, a montré une photo de ses trois petits-enfants et a déclaré qu’il avait réfléchi à ce qu’il fallait leur dire. quand il est rentré à la maison.

“Glasgow a fait la promesse de garantir leur avenir. Ce sera le meilleur cadeau de Noël que je puisse ramener à la maison”, a-t-il déclaré. Mais à en juger par le Pacte pour le climat, Paeniu devra peut-être chercher un autre cadeau.

IPS a produit cet article avec le soutien d’Iniciativa Climática du Mexique et de la Fondation européenne pour le climat.