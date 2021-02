Le Sahara occidental, dernière colonie de l’Afrique, reprend sa lutte de libération en suspens depuis 1991

Une équipe de patrouille des Nations Unies, déployée pour surveiller le cessez-le-feu, traverse la région de Smara au Sahara occidental. Pendant ce temps, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, déclare qu’il «reste déterminé» à maintenir le cessez-le-feu de 1991 au Sahara occidental. Crédit: UN Photo / Martine Perret

NEW YORK, 25 février (IPS) – La question du Sahara occidental, connue comme la dernière colonie de l’Afrique, a récemment acquis une grande visibilité dans les médias internationaux, de manière intéressante en raison de deux développements drastiques.

La première s’est produite le 13 novembre 2020 lorsque les forces marocaines ont violé le cessez-le-feu de 1991 en attaquant des civils sahraouis qui manifestaient pacifiquement à Guerguerat, dans le sud du Sahara occidental.

La seconde a eu lieu le 10 décembre 2020 lorsque le président américain sortant Donald Trump a fait une proclamation déclarant la reconnaissance américaine de la «souveraineté marocaine» sur le Sahara occidental, que le Maroc occupe depuis octobre 1975.

Comme prévu, la violation du cessez-le-feu par le Maroc a contraint le peuple du Sahara occidental sous la direction de son représentant légitime, le Front POLISARIO, à reprendre sa lutte de libération légitime suspendue depuis 1991.

À l’époque, les deux parties, le Front POLISARIO et le Maroc, sous les auspices de l’ONU-OUA, se sont mis d’accord sur un cessez-le-feu qui est entré en vigueur le 6 septembre 1991.

Cet arrangement était la première étape d’un processus conduisant à la tenue d’un référendum d’auto-référendum dans lequel le peuple du Sahara occidental choisirait, sans contraintes militaires ou administratives, entre l’indépendance et l’intégration avec le Maroc.

À cette fin, le 29 avril 1991, le Conseil de sécurité a créé sous son autorité la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO).

Malgré les hauts et les bas, en janvier 2000, la MINURSO a pu établir la liste des électeurs potentiels pour le référendum, ouvrant ainsi la voie au vote. C’est précisément à ce moment que le Maroc a déclaré qu’il n’était plus disposé à procéder au référendum d’autodétermination, par crainte manifestement de perdre aux urnes. C’était aussi simple que ça.

L’incapacité du Conseil de sécurité de l’ONU à tenir le Maroc pour responsable du non-respect de son engagement solennel en faveur du référendum d’autodétermination convenu d’un commun accord a paralysé le processus de paix de l’ONU au Sahara occidental, qui se poursuit à ce jour.

Malgré la volte-face totale du Maroc, pendant près de trois décennies, le Front POLISARIO a maintenu son engagement en faveur du cessez-le-feu et a fait de nombreuses concessions – souvent douloureuses – pour que le processus de paix des Nations Unies réussisse.

Le cessez-le-feu de près de trente ans au Sahara occidental a cependant été violemment rompu lorsque les forces marocaines ont attaqué des civils sahraouis le 13 novembre 2020, forçant le Front POLISARIO à répondre en légitime défense.

La nouvelle agression du Maroc a non seulement mis un terme au processus de paix de l’ONU, mais a également déclenché une deuxième guerre qui a le potentiel de mettre en danger la paix et la stabilité dans la région. Une fois de plus, le Conseil de sécurité de l’ONU, qui a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, est resté silencieux face à la nouvelle agression du Maroc.

La proclamation faite par le président américain sortant le 10 décembre 2020 a porté un autre coup dur au processus de paix de l’ONU au Sahara occidental. Ce n’est un secret pour personne que la décision malavisée de Trump était une contrepartie à l’accord que le Maroc a conclu avec Israël pour normaliser leurs relations – un autre exemple de sa diplomatie transactionnelle.

La décision de Trump viole cependant les résolutions de l’ONU, y compris les résolutions du Conseil de sécurité que les États-Unis ont rédigées et approuvées au cours des dernières décennies, et bouleverse la politique américaine traditionnelle concernant le Sahara occidental.

Elle va à l’encontre des règles fondamentales qui sous-tendent l’ordre international qui interdisent l’acquisition de territoire par la force et établissent le droit des peuples à l’autodétermination et en tant que droit inaliénable et norme impérative.

Elle entrave également les efforts en cours de l’ONU et de l’Union africaine pour parvenir à une solution pacifique de la question du Sahara occidental, alimentant ainsi les tensions et menaçant la paix et la stabilité dans la région.

Le statut juridique du Sahara occidental est parfaitement clair. La Cour internationale de Justice (CIJ), qui est le principal organe judiciaire des Nations Unies, a rendu un avis consultatif sur le Sahara occidental le 16 octobre 1975. La CIJ a jugé qu’il n’y avait pas de lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental et le Royaume du Maroc.

En réfutant les revendications de souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, la CIJ a clairement établi que la souveraineté sur le territoire était dévolue au peuple sahraoui qui a le droit de décider, par l’expression libre et authentique de sa volonté, du statut du territoire conformément avec la résolution 1514 (XV) de 1960 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

Les Nations Unies et l’Organisation de l’unité africaine (maintenant l’Union africaine) ainsi que l’Union européenne n’ont jamais reconnu l’annexion forcée et illégale par le Maroc de parties du Sahara occidental qui restent sur la liste des Nations Unies des territoires non autonomes à décoloniser .

La proclamation de Trump a également affirmé le soutien des États-Unis à la proposition d’autonomie du Maroc. Néanmoins, la soi-disant «proposition d’autonomie» marocaine, outre son illégalité avérée, émane d’un régime autocratique qui ne cherche qu’à légitimer son acquisition et son occupation forcées de certaines parties du Sahara occidental.

Les États-Unis devraient donc conseiller au Maroc de répondre aux doléances légitimes de son propre peuple au lieu d’essayer de poursuivre son expansionnisme qui a eu des conséquences désastreuses pour toute la région.

En tant que fait historique, le Maroc n’a pas seulement revendiqué le Sahara Occidental mais aussi la Mauritanie dans les années 1960. C’est le Maroc qui a inscrit «le problème de la Mauritanie» à l’ordre du jour de la 50e session de l’Assemblée générale des Nations Unies en 1960 au motif que le Maroc avait des droits légitimes sur la Mauritanie. Il a ensuite fallu neuf ans au Maroc pour reconnaître la Mauritanie comme un pays indépendant.

Le Maroc a d’ailleurs fait usage de la force contre l’Algérie en octobre 1963 et l’Espagne (île de Perejil) en juillet 2002, toujours à la poursuite de ses revendications territoriales, ce qui démontre la vraie nature du régime en place au Maroc.

Cela montre également à quel point le régime doit sa survie à la conquête territoriale comme outil pour détourner l’attention de sa profonde crise de légitimité intérieure qui avait conduit à deux coups d’État contre la monarchie en juillet 1971 et août 1972.

L’expansionnisme du Maroc est donc la cause profonde des tensions persistantes en Afrique du Nord et le principal obstacle à la réalisation d’un Maghreb uni, prospère et inclusif qui rassemble toutes ses nations et tous ses peuples.

Comme prévu, des voix fortes du Congrès américain, de la société civile et de l’arène politique, y compris l’ancien secrétaire d’État américain James A. Baker III, ont exprimé leur choc et leur déception face à la tentative de renoncer à l’autodétermination du peuple. du Sahara occidental.

Ils ont également appelé le nouveau président à revenir sur la décision de Trump, qui est en contradiction avec l’engagement déclaré de la nouvelle administration de réengager les États-Unis dans le multilatéralisme. Maintenant, la question est de savoir si le président Joe Biden est prêt à revenir sur la décision de Trump et à ramener les États-Unis à leur position traditionnelle sur le Sahara occidental.

Il est certain que la proclamation de Trump – si elle est maintenue – ne changera rien de manière substantielle en ce qui concerne les réalités sur le terrain et le statut juridique du Sahara occidental qui est déterminé par les résolutions de l’ONU. Cela mettra cependant les États-Unis dans une situation assez difficile étant donné leur appartenance au Groupe des Amis sur le Sahara occidental et le porte-parole de la MINURSO.

En d’autres termes, cela ne jettera pas seulement le doute sur la neutralité des États-Unis vis-à-vis de la question du Sahara Occidental, mais soulèvera également la question de savoir si les États-Unis pourraient continuer à jouer un rôle constructif dans le processus de paix de l’ONU.

Pour ces raisons, le peuple sahraoui garde l’espoir que le président Biden annulera la proclamation de Trump afin que les États-Unis puissent revenir à leur position traditionnelle sur le Sahara occidental.

La nature juridique et politique de la question du Sahara occidental en tant qu’affaire de décolonisation est incontestablement claire. Par conséquent, la question qui se pose à la communauté internationale, en particulier à tous les pays épris de paix et de justice, se résume à ceci: permettent-ils à la règle du «pouvoir fait le droit» de prévaloir dans le cas du Sahara occidental, et permettent-ils ainsi au Marocain? l’occupation militaire de certaines parties du territoire pour se poursuivre en toute impunité, ou défendent-ils les principes fondamentaux qui sous-tendent l’ordre international existant et mettent-ils ainsi en œuvre les résolutions de l’ONU sur la question?

La solution de la question du Sahara occidental est clairement définie dans les résolutions successives de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité, qui appellent à une solution pacifique, juste et durable qui prévoit l’autodétermination du peuple du Sahara occidental.

Cela signifie qu’aucune solution ne se révélera juste ou durable si elle n’a pas le consentement et le plein soutien du peuple sahraoui.

Cet appui ne peut s’exprimer que par un processus d’autodétermination crédible, démocratique et authentique qui donne à notre peuple la possibilité de faire son choix parmi une gamme complète d’options, y compris l’indépendance.

Les résolutions de l’ONU, les règles du droit international et les principes démocratiques fondamentaux appuient tous cette conception de l’autodétermination et de sa mise en œuvre. Il est temps que la communauté internationale l’appuie également, non seulement en paroles mais aussi en actes.

